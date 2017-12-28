DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAHÇELİEVLER\'DEKİ PATLAYICI YÜKLÜ MİNİBÜSLE İLGİLİ 11 KİŞİ TUTUKLANDI (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Bahçelievler\'de 13 Aralık\'ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsabında gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 11\'i tutuklandı. 5\'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

28.12.2017 - 12.25 - Haber Kodu : 171228056

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2- (aktüel görüntüye geniş haber) VALİ ŞAHİN: ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALINMIŞ DURUMDA

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini teminen çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar\"

\"Eğlence mekanlarında da, öncelikle kendi güvenlik teşkilatları olan eğlence mekanlarının bu mensuplarını ikaz ettik. Bu mekanlarda bununla yetinmeyip bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi önlemlerini, tedbirlerini alacak\"

\"(Tuzla\'daki koku) Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra adli işlemler ve cezalar tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Şahin, yılbaşında İstanbul\'da alınan tedbirlerin sorulması üzerine, \"Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini teminen çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Kadrolarımızın tamamı görevleri başında olacaklar. İstanbul\'da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını, aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yeni yılda mutluluklar, huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Ne murat ediyorlarsa Cenab-ı Hak kendilerinin hayrına bunu hak eylesin diye niyaz ediyorum\" dedi.

TUZLA\'DAKİ KOKU PANİĞİ

Şahin, pazartesi akşamı Tuzla\'da yaşanan koku hakkında son durumun sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyemizin ilgili birimlerinin ekipleri çalışmalarını devam ettiriyorlar. Konuyla ilgili adli birimlerimiz çalışmalarını, incelemelerini devam ettiriyorlar. Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra adli işlemler ve cezalar tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok. Herkes bu konuda çıkartılmış olan düzenlemelere ve kurallara uymak zorunda. Buna uyulduğu takdirde de hizmetlerin yürütülmesinin de önünde bir engel yok. Böyle bir yola tevessül edilebilmesini de anlamış değiliz. Ufak tefek kazanç ya da kar hırsı uğruna tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, sağlığını tehdit etmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye hakkı yok. Sonucunda gerekli işlemler tereddütsüz yerine getirilecektir.\"

EĞLENCE MEKANLARINA YÖNELİK TEDBİRLER

Bir gazetecinin yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına yönelik ne gibi tedbirler alındığını sorması üzerine Vali Şahin, \"Biz vatandaşların yılbaşını en güzel şekilde ve bir arada geçirmeleri için tüm tedbirleri aldık. Eğlence mekanlarında da, öncelikle kendi güvenlik teşkilatları olan eğlence mekanlarının bu mensuplarını ikaz ettik. Bu mekanlarda bununla yetinmeyip bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi önlemlerini, tedbirlerini alacak. Her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını idrak etmeleri için elimizden gelen gayret sarf edilecektir. Yılbaşının sadece güvenlik boyutu yok. Aynı zamanda sağlık, trafik ve diğer boyutlarıyla ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Konuyla ilgili tüm kurumlarımız ikaz edilmiş ve onlar da kendi alanlarıyla ilgili planlamaları yapmış vaziyettedir\" dedi.

Vali Şahin yabancı turistler için bir önlem olum olmadığının sorulması üzerine ise \"Bu aldığımız tedbirler yerli, yabancı herkes için geçerli ve herke için en yüksek seviyede alınmış tedbirlerdir\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Şahin\'inn açıklamaları

- Detaylar

28.12.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171228031

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3- NOSTALJİK TRAMVAY 1 YIL SONRA TAKSİM\'DE

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

İstiklal Caddesi\'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor.

Seferlerde kullanılacak nostaljik tramvaylar yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bugün Taksim Meydanı\'na getirildi. Bir yandan üzeri branda ile kapatılan tramvaylar deneme seferlerine hazırlanırken bir yandan da İstiklal Caddesi\'nde son hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Taksim Meydanı\'na da yeni tramvay durağı yapılıyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, nostaljik tramvay bu akşam deneme seferi gerçekleştirecek. Bir sorun çıkmazsa yarın öğleden sonra ise nostaljik tramvay seferlerinin başlayacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmalardan detay

-Branda ile örtülü haldeki nostaljik tramvay

-Duraktan görüntü

-Genel ve detaylar

28.12.2017 - 12.38 - Haber Kodu : 171228063

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4- YILBAŞI GECESİ 37 BİN POLİS İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili dün toplantı yaptı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında 21 Aralık\'tan itibaren gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alınmaya başlandı.

Alınanı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araç görev yapacak.

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5- BİR İPTAL DE AĞAOĞLU\'NDAN

İstanbul DHA

Ağaoğlu\'nun gerçekleştirmeyi planladığı ve \"Türkiye\'nin en büyük yılbaşı sokak konseri\" olarak belirttiği yeni yıl kutlaması güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Ağaoğlu grubundan yapılan açıklamada, \"Ağaoğlu\'nun 31 Aralık\'ta Maslak 1453 projesinde gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye\'nin en büyük yılbaşı sokak konserleri, Türkiye genelinde ve İstanbul\'da alınan güvenlik önemleri nedeniyle iptal edildi\" denildi.

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6- VAKIFLARA AİT YERLERİ SAHTE BELGELERLE KİRALAYANLARA YÖNELİK OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait taşınmazların sahte belgelerle kiralanması konusuyla ilgili sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

9 Şüpheli hakkında \'Nitelikli dolandırıcılık\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Özel belgede sahtecilik\' ve \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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7- LİG ARASINDA TATİL İÇİN ÜLKELERİNE UÇTULAR



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

Yeni yıla yurtdışında girmek isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı\'ndan yolculuklarına başladı. Liglere ara nedeniyle birçok yabancı futbolcu da yeni yıla ülkelerinde girmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na gelen Trabzonsporlu Sosa, Emmanuel David Mas, Fenerbehçe\'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar bilet işlemlerini yaptırdılar. .Atatürk Havalimanı\'nda ünlüler de objektiflere takıldı. Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyen Can Bonomo ve sevgiliside Dış Hatlar terminalinde görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Futbolcuların kontuarlarda görüntüleri, bilet işlemleri yaptırmaları

-Can Bonomo ve sevgilisi ve öpüşmeleri

-Havalimanından yolculardan görüntüler ve detaylar

28.12.2017 - 12.47 - Haber Kodu : 171228064

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8- TAMİRCİYE VERDİĞİ CEP TELEFONU KABUSU OLDU

* Beşiktaş\'ta bir çocuk annesi kadının telefonundaki fotoğrafları kopyalayarak şantaj yaptığı iddia edile telefon tamircisi hakim karşısına çıktı.

* Kadının uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği öne sürülen sanık, fotoğrafları tehdit ve şantaj amaçlı göndermediğini söyledi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Beşiktaş\'ta bir çocuk annesi E.M.\'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık C.K., hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Şikayetçi E.M., de avukatıyla duruşmaya katıldı. Seyyar olarak telefon aksesuarı sattığını, tamircilik yapmadığını anlatan sanık C.K., E.M. ile kendisinden alışveriş yapması üzerine tanıştığını söyledi. C.K. , E.M.\'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.\'ye ve ailesine gönderdiğini söyledi.

Fotoğrafları şantaj amaçlı göndermediğini iddia eden sanık, hakaret ve tehdit içeren yazışmaları ise, kendisini eşcinsellikle suçlayan E.M.\'nin kocasının kardeşi R.M. ile yaptığını ileri sürdü.

\"TELEFONUMA TAKİP PROGRAMI YÜKLEMİŞ... WHATSAAP\'IMI KOPYALAMIŞ\"

Daha sonra söz alan E.M., sanığın yalan söylediğini belirtti. E.M., \"Ben sanıkla telefonuma film kaplatmak için gittiğimde tanıştım. Film kaplattığım telefonumda sorun yaşadığım için tekrar telefonumu sanığa götürdüm. Telefonu alarak tezgah arkasına götürdü. Orada telefona ne yaptığını anlamadım. Tekrar bana getirdi. Sonrasında yaptığım görüşmelerde telefonumun dinlendiğini hissettim. Çünkü bip bip sesleri duyuyordum. Başka bir telefoncuya götürdüm. Bana telefonuma program yüklendiğini ve takip edildiğimi söyledi. Sonrasında whatsapp\'ımın da kopyalandığını öğrendim. Kopyalama işleminin de sanığın da sürekli seyyar satıcılık yaptığı Mecidiyeköy\'deki Ortaklar Caddesi\'nde yapıldığı ortaya çıktı\" dedi.



\"BENİ KENDİ NUMARAMDAN BİLE ARADI\"

Sonrasında sanığın kendisini değişik numaralardan aramaya başladığını anlatan E.M., \"Hatta kendi numaramdan bile aradı. Benimle görüşmek istedi. Hiçbir zaman görüşmedim. Telefonu çöpe attım. Yeni iki hat aldım. Ancak Icloud şifremi ele geçirdiği için yeni numaralarıma da ulaştı\" diye konuştu.



\"23 YAŞINDAKİ OĞLUMDAN 80 YAŞINDAKİ YAKINIMA FOTOĞRAFLARIMI GÖNDERDİ\"

Sanığın kendisiyle konuşmaması durumunda uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayacağını söylediğini anlatan E.M., \"Sesli mesaj yoluyla, \'Evden cenazeleriniz çıkacak\' diye tehdit etti. Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutunda 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi. Davacıyım ve şikayetçiyim\" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

Yaklaşık 2 aydır tutuklu olan şüpheli C.K. hakkında \"Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek\", \"Zincirleme şantaj\", \"Bilişim sistemi hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma\", \"Zincirleme hakaret\" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şikayetçi ve sanığın fotoğrafı

28.12.2017 - 11.08 - Haber Kodu : 171228025

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