DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- TRAFİK MAGANDASI KÖPRÜDEN BÖYLE GEÇTİ

- İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler...

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden geçen sürücünün yanındaki kişiye çektirip paylaştığı görüntü izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Bir minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve kısa süre önce paylaşılan görüntüde, sürücü bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına basıyor. Diğer eliyle direksiyonu tutan sürücü yanındaki kişiye \"köprüyü de çek\" diyerek sesleniyor. Müziğin son ses açık olduğu araç, köprüde avrupa yakasına hızla ilerleyerek yoluna devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-------

-Köprü üzerinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video

25.12.2017 - 11.08 - Haber Kodu : 171225013

=====================================

2- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI: MAHKEME BAŞKANIYLA AHMET ŞIK\'IN \"SİYASİ SAVUNMA\" TARTIŞMASI

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme başkanı, Ahmet Şık\'ın \'siyasi savunma yaptığı\' gerekçesiyle sözünü kesti. Şık, \"Davanın kendisi siyasi\" diyerek sözünün kesilmesine tepki gösterince duruşmaya ara verildi.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile \'Jeansbiri\' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski yayın danışmanı Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Verdiği bir röportajdaki ifadelerinin çarpıtıldığını belirten Satmış, \"Bu arkadaşlarımızın hepsi FETÖ ile mücadele veren kişilerdir. Yaptıkları haberciliğin de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde yaptıklarına inanıyorum\" dedi.

AHMET ŞIK\'IN SAVUNMASI, \'SİYASİ\' GEREKÇEYLE KESİLDİ

Daha sonra söz alan sanıklardan Ahmet Şık savunma yapmak istediğini söyledi. Savunmasına başlayan Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in ülke nüfusunun yüzde 8\'nin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, \"Çocuk ve engellileri çıkardığınız da bu rakam aslında ülke nüfusunun yüzde 15\'inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü anlamına gelir\" ifadesinde bulundu. Savunmasının devamında \"Karşımıza çıkan tablo şöyle; Çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var\" ifadesini kullanan Şık, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından siyasi savunma yaptığı gerekçesiyle uyarıldı. Başkan, \"Bu şekilde devam edeceksen sözünü keseceğim\" dedi. Şık, \"Davanın kendisi siyasi\" diyerek savunmasında eleştirilerine kaldığı yerden devam edince, başkan duruşmaya ara verdi. Şık da, \"Umarım siz de bu şekilde yargılanırsınız\" diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi. İzleyicilerin de tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu boşaltıldı.

===============================

3- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,

\" Suç teşkil eden bir eyleme rağmen herhangi bir kişinin hukuken sorumlu tutulamayacağına ilişkin cezasızlık düzenlemesi hukuken genel mantığa ve felsefesine aykırıdır\"

* Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran,

\" OHAL artık uygulanan rejim haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi sadece adı olan bir mahkemedir. Üzülerek söylüyorum. Bu son iki KHK, hukuk devletinin tabutuna çakılan son çividir\"

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi, İstanbul ve Ankara Barosu Başkanları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile \'Jeansbiri\' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edilecek. Duruşma öncesi, yargılanan Cumhuriyet çalışanlarına destek vermek için yapılan basın açıklamasına; CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan ile gazeteciler, avukatlar ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

\"BU SÜREÇ, EN ÇOK DA FETÖ SANIKLARINA YARAYACAKTIR\"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, \"KHK ile getirilen en vahim düzenleme \'resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına ve resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın\' darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler için getirilen cezasızlıktır. Peşinen ifade edelim ki, bu hüküm yok hükmündedir. Suç teşkil eden bir eyleme rağmen herhangi bir kişinin hukuken sorumlu tutulamayacağına ilişkin cezasızlık düzenlemesi hukuken genel mantığa ve felsefesine aykırıdır. Biz demokrasi özlemimizi hukuku temel kılarak ararken, dün 695. ve 696 sayılı KHK\'lar ile getirilen bu yeni düzenlemeler, işimizi daha da güçleştirdi. Kısaca dünden bu yana yükümüz daha da ağır… Çünkü bu KHK\'lar kanun hükmünde olsa bile hukuk hükmünde değildir. Savunma hakkı, böylesine yok sayılıp görmezden gelinince, adına yargılama dediğiniz o oturumların daha hızlı ve dilediğiniz şekilde yürüyeceğini sanıyorsanız bunların hepsi AİHM\'den dönecektir. Bu süreç, en çok da FETÖ sanıklarına yarayacaktır. Hukuktan vazgeçerek adalet sağlanması olanağı yoktur. Avukatlar olarak mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz\" dedi.

\"SON İKİ KHK, HUKUK DEVLETİNİN TABUTUNA ÇAKILAN SON ÇİVİDİR\"

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran da, dün çıkarılan KHK\'ları eleştirerek, \"Ne yazık ki paramiliter güçler oluşturulmak için ön açıldı ve bilinçli yapıldı. Vatandaş vatandaşa kırdırılacak hale geldi. Bu ülkede kolluk güçleri yok mu da, vatandaşa böylesine bir yetki verilme çabasına girildi. Bunun bir iç savaşa götüreceğini tahmin etmiyorlar mı? Tam tersi tahmin ediyorlar. Bunlardan çıkan sonuç şudur; artık TBMM bitmiştir. OHAL artık uygulanan rejim haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi sadece adı olan bir mahkemedir. Üzülerek söylüyorum. Bu son iki KHK, hukuk devletinin tabutuna çakılan son çividir\" ifadesinde bulundu.

\"GİZLİ SAKLI BİRŞEY DE KALMADI ARTIK... ÖZGÜR BIRAKILSINLAR...\"

DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren de, Akın Atalay ile Murat Sabuncu\'nun 421 gündür, Ahmet Şık\'ın 360 gün, Emre İper\'in ise 263 gündür tutuklu olduklarına dikkat çekerek, \"Herkes biliyor ki Cumhuriyet Gazetesi\'ne başlatılan operasyon, tutuklamalar ve sonrasındaki yargılama süreci daha ilk günden itibaren kocaman bir yalandı. Gizli saklı bir şey de kalmadı artık. O yüzden tavsiyemiz; ülkenin daha fazla ne kadar rezil olabileceği hesabını yapmayı bırakıp arkadaşlarımıza özgürlüklerini iade etmenizdir\" diye konuştu.

Topluluk konuşmaların ardından Cumhuriyet Gazetesi davasının görüldüğü mahkeme salonuna çıktı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Grubun adliye önünde toplanması

-Mehmet Durakoğlu\'nun konuşması

-Hakan Canduran\'ın konuşması

-Faruk Eren\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

25.12.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 171225014

=============================

4- FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ\'NDE NOEL AYİNİ

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Fatih\'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi\'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi\'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Fener Rum Patrikhanesi\'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi\'ndeki ayin, saat 09.00 sıralarında başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ordodoks Patriği Bartholomeos, bahçede kendisini bekleyen vatandaşların noel bayramını kutladı. Kilise girişindeki alanda mum yakıp dua eden Bartholomeos, daha sonra ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil\'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişi kiliseye geldi. Ayin için gelenler, patrikhane bahçesinde bulunan süslenmiş noel ağacına önünde fotoğraf çektirdi.

Noel, Hz İsa\'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, \'Doğuş Bayramı\' ve \'Kutsal Doğuş\' olarak da biliniyor. Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık\'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Barthlomeus\'un patrikhaneye girişi ve mum yakması

-Ayinden görüntü

-Ayine gelenlerden ve mum yakmaları

-Patrikhane dışındaki noel ağacı

-Genel ve detaylar

25.12.2017 - 11.43 - Haber Kodu : 171225023

=================================

5- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU : 22 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.00 sıralarında 2 ilçede belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda terör örgütü adına faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

==================================

6- DEPREM UZMANI GÜNDOĞDU: ERKEN UYARI SİSTEMİNİN ALICISI YOK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Jeofizik uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün üzerinde çalıştığı olası Marmara Depremi için 8 saniye öncesinden uyarı verecek sistemi almak için sadece iki firmanın başvurduğunu öğrendiğini söyledi.

Jeofizik uzmanı Gündoğdu, depreme hazırlık konusundaki toplantıya katılmak üzere geldiği Avcılar\'da DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken olası Marmara depremi için devreye girebilecek erken uyarı sistemi sayesinde en iyi olasılıkla 8 saniyelik bir zaman kazanılabileceğini söyledi. Marmara\'yı vuran 1999 depremi ardından yaşadığı bir olayı anlatan yer bilim uzmanı Gündoğdu, Bolu\'da bulunduğu sırada Ali Kırca\'nın programına bağlandıklarını belirterek, \"Yayın sırasında büyükçe bir artçı oldu. Onu söyledim telaşlı bir biçimde. Kırca, \'Biz burada bir şey duymuyoruz\' dedi. \'Duyarsanız\' dedim. Nitekim 24 saniye sonra orada duyulmuş. Bolu\'da benim bulunduğum yerdeki deprem ile kuş uçumu 200 kilometre uzaklıktaki İstanbul Güneşli arasındaki mesafede hissedilme süresi 24 saniye sürmüş\" dedi. Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, olası Marmara depreminin Tekirdağ açıklarında olması, bunun İstanbul\'a 50 kilometre uzaklıkta olması halinde bir takım orantılarla megakentte uyarı yapılabilmesi için 8 saniyelik zaman bulunduğunu kaydederek şöyle dedi:

\"SİSTEMİN ELEKTRİK HIZIYLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR\"

\"Daha net; diyelim 10 saniyelik süremiz var. Bu saniyelerde neler yapabiliriz; Havaalanlarına inen uçakları durdurabiliriz, doğalgazı kesebiliriz. Ortalama 70 kilometre hızla giren metrobüsleri durdurmak değil; ama yavaşlatabiliriz. Marmaray\'daki hızı düşürebiliriz. Bunun için bir sistem gerekli. Önce depremi algılayacak, ondan sonra o algılama sinyallerini verecekler havaalanları gibi yerlere. \'Elektrik hızı\' ile bu işi yapacaklar. Erken uyarı verileri hazırlama; Kandilli Rasathanesi\'nin çalıştığı bir konu. Ama alıcısı yok. Bunun önemini anlayan 2 fabrika, firma başvurmuş alıcı olarak. Bilim insanları çalışıyor, veri hazırlanıyor, çuvalla para harcanıyor. Erken uyarı sistemleri, onların toparlanması dünya para. Buna rağmen ilgi yok. Peki nasıl azaltacağız riski? Metrobüs hareket halinde. Maksimum hızı 70 kilometre. Durduğu yerde de yoldan çıkıyor zaten. Bir de yer sallandığı zaman onun hızını azaltmazsanız büyük kazalar meydana gelir. 2-3 tane otobüs devrilirse bitti trafik. Marmaray veya havalimanında bir kaza oldu mu uçak ne olur? Oysa bir uçak 4 saniyede pas geçebiliyor. Pilotun önüne \'Deprem oldu\' diye sinyal gelirse pilot iniş halinde bile pas geçebiliyor. Elektrik hızıyla çalışması gerekiyor bu sistemin yani. Devletin ciddiye alması gerek bu konuyu. Başka türlü bu işi söyleyemiyorum yani. Üretim var. Bilim insanları bu işi yapmışlar. Bunu yerine getirmesi için devletin hızlı biçimde halletmesi lazım.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Oğuz Gündoğdu\'nun erken uyarı sistemi ile ilgili yaptığı açıklama

25.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171225007

======================================

7- \"TOMBALA OPERASYONU\"NDA POLİSLER DE GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen kumar operasyonunda aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar\'da L.Ö.\'nün liderliğini yaptığı şebekenin birçok işyerinde baskı ve zor kullanarak \"tombala\" tabir edilen kumar oyununu oynattığını belirledi.

Bu sabah yapılan operasyonda şebekeyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen aralarında polis memurlarının da bulunduğu 17 kişiden 12\'si gözaltına alındı. Şebekeye yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.