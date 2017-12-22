DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- BU KAZAYA KENDİSİ BİLE ŞAŞIRDI...

* Beşiktaş\'ta boş yolda yavaş yavaş ilerleyen taksi, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Görenleri hayrete düşüren kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

* Araçtan yara almadan çıkan taksi sürücüsü yaptığı kazaya kendisi bile şaşırdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta bir taksi, park halindeki otomobile çarparak takla attı.

Kaza, Muallim Naci Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki taksi, boş yolda oldukça yavaş ilerlemesine rağmen yol kenarında park halindeki araca çarptı. Taksi, bir anda takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevrede bulunanlar hemen sürücünün yardımına koştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanlarıyla taksiden çıktı. Sürücü Selahattin Özdemir bile yaptığı kaza karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza nedeniyle Muallim Naci Caddesinde trafik bir süre ters şeritten yönlendirildi. Kaza yapan aracın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Cadde üzerinde ilerleyen taksi

-Taksinin park halindeki otomobile çarparak takla atması

-Sürücünün takla atan araçtan çıkması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Kaza yapan taksi

-Kapanan yol

-Trafiğin yönlendirilmesi

-Kaza yapan taksicinin arkadaşı ile röp.

-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 10.13 - Haber Kodu : 171222014

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2- BEYKOZ \'DA OKUL SERVİSİ KAZASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL -DHA

Beykoz\'da okul servisi kaldırıma çıkarak su kanalına düştü. Sürücü hafif şekilde yaralanırken öğrenciler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Baklacı Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Can kullandığı okul servisinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç daha sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken özel bir kolejde okuyan 15 ilköğretim öğrencisi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören trafikteki sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Servisteki öğrenciler başka bir servis ile okula gönderildi. Olay yerine gelen ekipler servis aracının etrafına dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sürücü Can\'ın polise verdiği ilk ifadede bir anlık baygınlık geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Okul servisinden görüntü

-Kaldırımdan ve su kanalından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yolda güvenlik önlemi alınması

-Sürücünün görüntüsü

-Soruları cevapsız bırakması

-Genel ve detay görüntüler



22.12.2017 - 09.28 - Haber Kodu : 171222011

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3- İBB ZABITA DAİRE BAŞKANININ DAYAĞI KAMERADA

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali\'nin zabıta memurlarından birini döverken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle Karali\'nin darp ettiği belirtilen zabıta memuru bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İBB Başkanı Mevlüt Uysal twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Uysal, Zabıta Daire Başkanı Karali\'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Uysal açıklamada şu ifadelere yer verdi; \"Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar. \'Zabıta memuruna şiddet\' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karali\'nin attığı dayağın görüntüsü

22.12.2017 - 11.52 - Haber Kodu : 171222045

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4- BATTAL İLGEZDİ\'NİN \'HAKSIZ MAL EDİNME\' DAVASI BAŞLADI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, iki iş adamı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davaya başlandı. Mahkeme, \"Haksız mal edinme\" ve \"İhaleye fesat karıştırma\" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Battal İlgezdi\'nin avukatının talebi üzerine duruşmaların içeriğine yayın yasağı getirdi.

İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya sadece Battal İlgezdi\'nin avukatı Ali Diren katıldı. Battal İlgezdi\'nin diğer avukatı İnan Bektaş ile sanık iş adamı Mehmet Ali Uzunlar\'ın avukatı Rüştü Şahin mazeret bildirerek duruşmaya katılmadılar.

BATTAL İLGEZDİ SAĞLIK RAPORU SUNDU

Battal İlgezdi\'nin avukatı Ali Diren ile sanık iş adamı Mehmet Ali Uzunlar\'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin rapor sunarak mazeretli sayılmasına karar verilmesini istedi. Sanık Mehmet Ali Uzunlar\'ın rahatsızlığına ilişkin rapor yolladığı tutanağa geçti.

İLGEZDİ GİZLİLİK KARARI VE YAYIN YASAĞI İSTEDİ

Yine İlgezdi\'nin, avukatı Ali Diren\'in sunduğu dilekçe ile gizlilik kararı ve yayın yasağı talebinde bulunduğu tutanağa yazıldı. Ayrıca söz alan avukat Diren, müvekkili ve çocuğunun kişilik haklarının korunması için duruşmaların gizli olarak yapılmasına karar verilmesini istediklerini söyledi.

YAYIN YASAĞI KABUL EDİLDİ

Avukat Diren\'in gizlilik ve yayın yasağı talebini değerlendiren hakim İbrahim Fikri Talman, gizlilik talebinin reddine, yayın yasağı talebinin ise kabulüne karar verdi. Hakim Talman, \"CMK\'nın 182/2 maddesinde genel ahlak veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda duruşmanın bir kısmı veya tamamının kapalı yapılacağı hükmü bulunduğu, ancak dava konusu olay ve eylemler itibariyle bu koşulların bulunduğu anlaşıldığından yargılamanın kapalı yapılması yolundaki istemin reddine, ancak sanığın belediye başkanı sıfatıyla hakkında bazı yayın organlarında yayınlar yapıldığı, bu yayınların dava konusu ile ilgili bulunduğu, ayrıca sanığın bundan dolayı söz konusu basın organları hakkında şikayette bulunduğu ve hala soruşturma yapıldığı gözetilerek CMK\'nın 187/3 maddesi gereğince açık duruşmanın içeriğinin sanık ve aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden bu aşamada duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına\" karar verdi.

Tekrar söz alan İlgezdi\'nin avukatı Diren, bir sonraki celse müvekkillerinin hazır edeceklerini belirterek, \"Sanık hakkında iddianameye konu mal varlığı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş takipsizlik kararları vardır, bunları sunacağız veya celbini isteyeceğiz. Yine ihaleye fesat suçu ile ilgili olarak soruşturma yapılmış ve dava açılmamasına karar verilmiştir, yapılan itirazlar da reddedilmiştir. Bununla da ilgili beyan ve taleplerimiz olacaktır\" dedi.

Sanıklar Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar\'ın mazeretlerini kabul eden mahkeme, sanıklar iş adamı Uğur Atalay, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde vekaleten müdürlük yapan İrfan Birinci ve Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu\'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi. Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu\'nun MERNİS adresine tebligat çıkarılmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde mal varlığına ilişkin aleyhine haberler çıkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi\'nin kendileri, çocukları ve haberi yapan gazeteler hakkında şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, Battal İlgezdi\'nin 2009 yılından 20015 yılına kadar, kendisi ve ikinci kişiler tarafından hesaplarına yatırılan 2 milyon 548 bin 857 TL, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin Euro\'nun kaynağını açıklayamadığı, bunun da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca Battal İlgezdi\'nin kızı T. N. İ. adına kayıtlı ili gayrimenkulün parasal kaynağının tespit edilemediği belirtiliyor. İddianamede İlgezdi\'nin alınan savunmasında hesabına yatırılan paraların alacağının tahsilinden kaynaklandığını söylediği belirtildi.

Belediye tarafından bir şirkete ihale ile yaptırılan Erguvan Barış Parkı işinde belediyenin zarara uğratıldığı iddia edilen iddianamede, Battal İlgezdi\'nin, \"İhaleye Fesat Karıştırma\" ve \"Haksız mal edinme ve gizleme\" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İşadamları Uğur Atalay, Mehmet Ali Uzunlar, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vekil müdürü İrfan Birinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu, Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu hakkında da \"İhaleye fesat karıştırma\" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede ayrıca Battal İlgezdi\'nin cezalandırılması durumunda İlgezdi hakkında, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 15. maddesinde yer alan \"Kamu hizmetlerinden yasaklanma\" ile TCK\'nın 53. maddesinde yer alan \"Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma\" hükümlerinin de uygulanması istendi.

Görüntü Dökümü:

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-Battal İlgezdi\'nin arşiv görüntüsü

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5- NİSPETİYE CADDESİ\'NDE ARBEDEYE NEDEN OLAN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA /İSTANBUL,(DHA)

Nispetiye Caddesi\'ndeki zabıta kavgasının ardından dün akşam saatlerinde yaklaşık 30 metrelik kaldırım yenilendi.

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde kaldırım yenileme çalışması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya gelmişti.

Arbedenin ardından Beşiktaş Belediyesi ekipleri caddeden ayrıldı. Gerginliğe neden olan kaldırım yenileme çalışmaları dün akşam saatlerinde yapıldı. Yenilenen yaklaşık 30 metrelik kaldırımın çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin levhaları olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Kaldırımdan görüntü

-Büyükşehir Belediyesi\'nin uyarı levhaları

-Kaldırımda yürüyenler

-Dünkü olaylardan görüntüler

22.12.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171222034

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6- GÜRSEL TEKİN: CHP\'NİN BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERELİM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bütün milletvekilleriyle ilgili araştırma önergesi verelim. Tamamının mal varlığını, sadece kendilerinin değil 7 sülalesinin mal varlıklarıyla ilgili araştırma yapalım. Umut ederiz ki bu bir örnek olur\" dedi.

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tekin, \"Sayın Genel Başkanımız iftiralara dayanamayarak, kendisi ve ailesi ile ilgili hatta yakınları ile ilgili, bir araştırma önergesi verdi. Benim de başka bir önerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin bütün milletvekilleriyle ilgili araştırma önergesi verelim. Tamamının mal varlığını, sadece kendilerinin değil 7 sülalesinin mal varlıklarıyla ilgili araştırma yapalım\" dedi.

\"İLK DESTEKLEYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU OLMUŞTU\"

\"Umut ederiz ki bu bir örnek olur\" diyen Gürsel Tekin, \"Hemen bizden sonra da iktidar partisi AK Partili Milletvekilleri \'bakanlar, şunlar bunlar bütün bu kirliliklere bulaşmış ama biz dürüst milletvekilleriyiz, tanıdığımız onlarca dürüst milletvekilleri var\' derler. Buna dayanamayarak isyan eden Sayın Davutoğlu\'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Davutoğlu 17-25 Aralık pisliğinin tartışıldığı dönem dayanamayarak 4 milletvekilini Yüce Divan\'a götüremediği için, o ızdırap içerisinde, en azından ondan sonra böyle pisliklerin oluşmaması için \'siyasi etik yasasını getireceğim\' dedi. Bu cümleyi kullandığında ilk destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu\" diye konuştu.

\"SAYIN DAVUTOĞLU\'NUN OFİSİNDE BEKLİYOR\"

Gürsel Tekin, \"Yetmedi yasa teklifini ben hazırladım. Sayın Davutoğlu\'nun ofisinde bekliyor. Sayın Davutoğlu sizin önerinizi size gönderdim. Sadece lütfedip kendi önerinizin altına imza atacaksınız. Eğer siyasetteki bu kirliliklerle hesaplaşmak istiyorsanız yapacağınız bir tek şey var, Sayın Davutoğlu\'nun önerisini hayata geçirmek. Aksi takdirde Türkiye\'de bir çok sorun varken, tüm bu sorunları öteleyip, sadece iftira, yalan ve talan üzerine bir siyaset inşa etmeye çalışırsanız o zaman siyasetin altına dinamit koymuş olursunuz. Bu hastalığınızdan vaz geçin\" şeklinde konuytu.

Görüntü Dökümü:

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-Tekin\'in açıklamaları

- Detaylar

22.12.2017 - 12.12 - Haber Kodu : 171222052

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7- MASA ÖRTÜSÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, masa örtülerine emdirilmiş 19,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık günü Küçükçekmece\'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Baskında, Avustralya\'ya gönderilmek istenen 13 masa örtüsüne emdirilmiş 19,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Masa örtüleri

-Polisin incelemesi

-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 11.33 - Haber Kodu : 171222039



