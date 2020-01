DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - ALMAN BÜYÜKELÇİ CEZAEVİ ÖNÜNDE BEKLEDİ

- Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, tahliye olan Meşale Tolu \'yu karşılamak için cezaevi önünde bekledi

- Martin Erdman,

\"Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz\"

Haber: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Sivil bir araçla cezaevinden çıkarılan Çorlu, sınır dışı edilmek üzere işlemlerin tamamlanması için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü. Bir süre burada tutulan Çorlu, serbest bırakıldı. Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, tahliye kararının ardından cezaevi önüne gelerek Çorlu\'nun çıkışını bekledi. Burada DHA\'ya açıklama yapan Martin Erdmann, \"Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" dedi.

ÇOK SAYIDA YABANCI BASIN MENSUBU CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Tahliye kararının ardından Çorlu\'nun tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne ailesi ve yakınları da geldi. Çok sayıda yabancı gazeteci, Meşale Tolu Çorlu\'nun çıkışını görüntülemek için cezaevi önünde bekledi.

\"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davasında tahliye olan Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu, cezaevinden çıktı. Çorlu, saat 19.00 sıralarında siyah camlı sivil bir polis aracıyla çıkarıldı.

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DE GELDİ

Çorlu\'nun cezaevinden çıkışını bekleyenlerin arasında Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann da bulunuyordu. Alman Konsolosluğu\'nun resmi aracıyla cezaevi önüne gelen Martin Erdmann, burada DHA\'ya yaptığı açıklamada, Meşale Tolu Çorlu\'nun yargılandığı davayı takip ettiklerini söyledi.

BÜYÜKELÇİ: BUGÜN SEVİNME GÜNÜ

Çorlu\'nun tahliye edilişini \'Bugün sevinme günü\' diye nitelendiren Erdmann , \"Almanya hükümetini temsilen birkaç aydır burada bulunuyoruz. Davayı takip ediyoruz. Bugün de ikinci duruşma günü gerçekleşti. Ben de tahliye kararı çıktıktan sonra kendisini karşılamak üzere buraya geldim. Tahliye kararı çıktı ancak adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ama bugün kendisi tahliye oldu. Bugün sevinme günü. Eşiyle ve ailesiyle birlikte sevinmek için bir sebep\" diye konuştu.



CEZAEVİNDEN ÇIKARILDIĞINI BÜYÜKELÇİ ÖĞRENDİ

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 2 saat cezaevi önünde bekledi. Çorlu\'nun resmi araçla götürüldüğünü teyit etmek için cezaevi kapısından içeri giren Erdmann, cezaevi yetkililerinden bilgi aldı. Ardından cezaevi önünde bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Martin Erdmann, Meşale Tolu Çorlu\'nun cezaevinden alınarak buradan götürüldüğünü söyledi. Kızının araçla cezaevinden çıkarıldığını öğrenen Meşale Tolu Çorlu\'nun babası Ali Rıza Tolu, bu duruma tepki gösterdi.

Alman vatandaşı olduğu için sınırdışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürülen Çorlu, burada bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldı.



18.12.2017 - 20.21 Haber Kodu : 171218162



2 - ABD\'YE YOLLANMAK İSTENEN DİKİŞ MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

- Operasyon polis kamerasına yansıdı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı üzerine geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar\'da bir kargo firmasına operasyon düzenledi.

Operasyonda kargo ile ABD\'ye yollanmak istenen dikiş makinesi ve parçaları içerisine gizlenmiş 3 kilo 935 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri kargoyu yurtdışına yollamak için başvuran kişinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı



3 - İSTANBUL\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA İSTANBUL DHA

İstanbul\'da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşların şemsiye taşıdığı görüldü. Bulutlar nedeniyle sabah olmasına rağmen otomobiller farlarını yakarak ilerledi.

Görüntü Dökümü:

4 - DAVUT GÜLOĞLU İLE HAYKO CEPKİN ARASINDAKİ DAVADA YARGITAY KARARINI VERDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Yargıtay, şarkıcı Davut Güloğlu\'nun Hayko Cepkin\'le ilgili sözleri nedeniyle açılan tazminat davasının reddini onadı. Yargıtay kararında, mahkemenin verdiği hükmün, usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında, Hayko Cepkin hakkındaki söyleri nedeniyle hakkında tazminat davası açılan şarkıcı Davut Güloğlu, 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Güloğlu\'nun avukatının itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin verdiği kararı, eleştiri sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle bozmuştu. Yeniden görülen davada, mahkeme, Hayko Cepkin\'in açtığı davayı reddetmişti. Bu kez de Cepkin\'in avukatı karara itiraz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Cepkin\'in açtığı tazminat davasının reddinin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek mahkemenin verdiği kararı onadı. Mahkeme, \"Maymuna benziyor\" sözlerinin, eleştiri sınırları içinde kaldığını belirterek davayı reddetmişti.

Davut Güloğlu, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında Hayko Cepkin ile ilgili \"Korku filminden çıkmış gibi maymuna benziyor, kedi mi köpek mi kesiyor belli değil\" ifadelerini kullanmış, Cepkin de Güloğlu hakkında hakaret davası açmıştı.



5 - (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN) ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA \"LÜKS TAKSİ\" HİZMETİ BAŞLADI

Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, ilk \"lüks taksi\"yi bu sabah yolcuların hizmetine sundu.

Yüzlerce taksiyle havalimanında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi artık lüks taksilerle daha konforlu hizmet vermeyi hedefliyor. Atatürk Havalimanı\'nda ilk kez bugün hizmete sunulan lüks taksilerin, 8 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Lüks taksinin taksimetre ücreti ise normal ücretin iki katı.

Lüks taksi sahibi Lami As, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin talebine karşılık hizmete başladıkları söyleyerek, \"Müşterilerden talep var. Araçlarımız çoğalacak. Bizim ekmeğimizi elimizden alıyorlardı, biz de onlara karşılık bunu çıkardık ki önlerini keselim diye. Araç 8 yolcu taşıyabiliyor. Şoförle 9 kişi, 8+1 oluyor. Taksimetre bedeli normalinin iki katı. Üst segment ve iki aracın aldığı yolcu kadar yolcu alıyor. Yabancılar mesela iki ayrı arabaya bindiğinde sıkıntı oluyor. Arabalar birbirini kaybediyor ya da erken veya geç gitti sıkıntısı oluyor. Böyle ailece tek arabayla gidince rahat ediyorlar ve talep oluyor\" dedi.



6 - AVCILAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NE ALINAN 10 ARAÇ HİZMETE SOKULDU, HER MAHALLEYE 3 DEVRİYE

İstanbul, DHA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü\'nün kadrosu ile birlikte araç filosu da güçlendirilirken her mahalledeki devriye gezen araç sayısı 3\'e çıkarıldı.

Firuzköy\'deki Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende Kaymakam Hulusi Doğan\'a satın alınan 10 araç ile ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla kadro ve araç bakımından güçlendiklerini söyledi. Yeşilyurt, \"Avcılar\'daki 10 mahallede devreyi gezen araç sayısını bu araçlarla 3\'e çıkardık. Araçları, mahallelerdeki yol ve araziye göre satın aldık\" dedi. Kaymakam Doğan, polisin başta hırsızlık ve uyuşturucu ile etkin mücadelesini sürdüreceğini belirterek, \"Suç ve suçluyla daha etkin mücadele edilecek. Mahalle araları, sokaklar ve caddelerde halkın huzur ve güveni için etkin kontroller yapılacak suçlularla amansız mücadele edilerek halkımızın can ve mal güvenliği sağlanacaktır\" dedi.

Yapılan konuşmalar ve okunan duadan sonra satın alınan araçlar ilgili birimlere gönderildi.

7 - ÜNİVERSİTELER 10 YILDAN BU YANA NALBANT YETİŞTİRMİYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, at için en önemli materyallerin başında nal geldiğini, Türkiye\'de 10 yıl önce \'Nalbantlık\' bölümünün kapatılması üzerine bunu ders olarak verdiklerini söyledi.

İÜ Avcılar Kampusu\'nda Veteriner Fakültesi ile birlikte eğitim verilen yüksek okulda öğrencilere, günümüzde giderek yok olmaya başlayan nalbantlığın inceliklerini göstererek anlatan nalbant Faruk Karakaş, at nallarının 1-1.5 ay içerisinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Eski nalı kerpetenle tırnağı kırmadan ve zarar vermeden çıkarmak gerektiğini, fazlalıkları aldıktan sonra ön sümük olarak nitelendirdikleri bölümden, ortadaki \'Çatal\' olarak nitelendirilen kesimi temizleyerek törpülemek gerektiğini ifade eden Karakaş, arazide demir, düz yarışta alüminyum nallar kullanıldığını anlatırken, \"Burada ortopedik nallar da takılıyor. Ortopedik sorunlu gagalı, simit, ayağa geçirmeli nallar var. En önemli kural; nalı ayağa uydurmak. Bunun için örste nalı döverek ayağa tam oturtmak, nalın düşmemesi için \'Ön sümük\' bölümünü açmak ve uygun mıh kullanarak bunları perçinlemek gerekir\" dedi.

Veteriner Fakültesi (MYO) Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, atların tarihten bu yana insanlar tarafından tarımda, ulaşımda, savaşta, sporda kullanıldığını, günümüzde de önemini yitirmediğini söyledi. Kurban, bir at için yüz vücut güzelliğinin yanı sıra en önemli yönünün ayakları, ortopedileri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

\"Atlar, sürat yapan hayvanlardır. Bu nedenle tırnak bakımı ve nallar büyük önem taşır. 10 yıl öncesine kadar nalbantlık eğitimini Veteriner Fakültesi MYO\'da verebiliyorduk. YÖK kararı ile 10 yıl önce nalbantlık bölümü kaldırılarak, atçılık ve at antrenörlüğü adı altında bir çatıda toplandı. Bu eğitim içerisinde uygulamayı ve teorik olarak nalbantlık eğitimini de gösteriyoruz. Nalbantlık şu anda alaylı olarak veriliyor. Sahada, 2008 yılı öncesinden mezun sertifikalı ve lisanslı nalbantlar var. Alaylı nalbantlar, sahada kendilerini geliştirebildikleri düzeyde geliştirebiliyor. Her atın kendisine göre bir konfigürasyonu ayak yapısı her ata nal çakmak gerekir. İskelet kas sistemi hem tendon sisteminin hayvanın konfigürasyonunun bilinmesi gerekir. Bunları at anatomisi at fizyolojisi ortopedi ve nallama derslerinde anlatıyoruz. Koşan at için öncelik; bakıcı seyis ve ikinci sırada nallamadır. Ayağın açısını bozarsanız sakatlıklara neden olabilirsiniz.\"



