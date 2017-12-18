DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- MESUT YILMAZ\'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz cami bahçesinde taziyeleri kabul ediyor. Törene siyaset, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katılıyor. Yavuz Yılmaz, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Camiden detay

-Saf tutanlar

-Genel ve detaylar

18.12.2017 - 12.44 - Haber Kodu : 171218043

===================================

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

2- MESUT YILMAZ OĞLUNUN TABUTUNA OMUZ VERDİ

- Cenaze camiye getirildi.

- Mesut Yılmaz tabuta omuz verdi.

- Berna Yılmaz oğlunun tabutuna dokundu, cami avlusuna kadar arkasından yürüdü.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Marmara İlahiyat Camii\'ne getirildi. Cenazeyi hastaneye almaya gelen Mesut Yılmaz cezane aracına binerek camiye geldi. Mesut Yılmaz da tabuta omuz verdi. Berna Yılmaz da oğlunun tabutuna dokundu, cami avlusuna kadar arkasından yürüdü. Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü.

Bu arada cenaze töreninin düzenleneceği cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı . Cami önünde bulunan Mahir İz Caddesi\'nin bir bölümü demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Yolun kullanmak isteyenler polis tarafından aranarak caddeye alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cenaze aracının gelişi

-Mesut Yılmaz\'ın araçtan inmesi

-Tabuta omuz vermesi

-Berna Yılmaz\'ın görüntüsü

-Tabuta dokunup yürümesi

-Tabutun camiye taşınması

-Güvenlik önlemleri

18.12.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 171218027

==============================

3- MESUT YILMAZ OĞLUNUN CENAZESİNİ ALMAK İÇİN HASTANEYE GELDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz\'ın cenazesini almak için Şişli\'deki hastaneye geldi.

Mesut Yılmaz, saat 10.45 sıralarında hastaneye geldi. Yılmaz\'ı hastanede karşılayanlar arasında Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de yer aldı. Yavuz Yılmaz\'ın tabutu cenaze aracına konulduktan sonra Marmara İlahiyat Camii\'ne hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Mesut Yılmaz\'ın hastaneye gelmesi

-Karşılayanlar

-Tabutun çıkarılması

-Cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

18.12.2017 - 11.09 - Haber Kodu : 171218024

===================================

4- MERAL AKŞENER\'DEN YILMAZ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Haber: İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mesut Yılmaz\'a taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evine geldi. Akşener, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz\'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ziyarete ilişkin fotoğraflar

18.12.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 171218025

=======================================

5- İSTANBUL\'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜN DEAŞ\'LI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenlendi. 25 Kasım\'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriyeli bir kişinin yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladığını, kaçamadığı takdirde de üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

BAŞKONSOLOSLUK, KONSOLOSLUKLAR VE BANKA ŞUBELERİ HARİTADA

Polis, şüphelinin yasadışı yollardan Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Polisin \"Yalnız Kurt\" olarak tabir ettiği şüphelinin eşyaları arasında ele geçirilen dijital verileri incelemeye alındı. Şüpheliden Avrupa\'da bulunan başkonsolosluk, konsolosluklar ve bir bankanın çeşitli şubelerinin adreslerinin bulunduğu haritanın ele geçirdiği öğrenildi. Şüphelinin haritada belirtilen adreslere yönelik eylem planlaması içinde olduğu iddia edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



==================================

6- FETÖ\'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul / DHA

FETÖ\'nün \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada, aralarında Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 11\'i tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam edildi. Duruşmada, İzmir\'de kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağı kırılan FETÖ tutuklusu eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt tanık olarak dinlendi. Bozkurt, bu davanın tutuklu sanıklarından Eski Erzincan Valisi Abdulkadir Demir hakkında FETÖ ile bağlantısının olduğunu duyduğunu söyledi. Bozkurt ayrıca, söz konusu dönemde Erzincan\'da 50\'ye yakın hakim-savcının FETÖ\'cü olduğunu iddia etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen duruşmada, 11 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirildi. 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanıklar dinlendi. FETÖ\'nün çatı davası kapsamında Ankara\'da tutuklu yargılanan avukat Ali Çelik, tanık olarak duruşmaya bağlandı. Bu davanın sanıklarından Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir\'le Malatya İş Adamları Derneği\'nin düzenlediği gecede tanıştıklarını, sanıkla sonraki görüşmelerinin ise sosyal görüşmeler olduğunu söyledi. Tanık Çelik, kendisinin emniyetin Marmara bölgesi avukatı olduğunu, bu sebeple de sanıklardan Eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ı da tanıdığını söyledi. Söz alan Çapkın, avukatı tanımadığını söyledi. Bunun üzerine tanık Çelik, emniyetin tekzip davalarına baktığı için Çapkın\'ın otomatik olarak avukatlığını yaptığını, başka bir tanışıklığının olmadığını söyledi. Sanık Haluk Nadir\'in amcaoğlu olduğunu belirten emekli Tümgeneral Burhanettin Aktı da tanık olarak dinlendi. Aktı, Nadir\'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Orduevi\'ndeki kızının düğününde olduğunu söyledi.

FETÖ\'DEN TUTUKLU ESKİ SAVCI TANIK OLARAK DİNLENDİ: BU OPERASYONLARI CEMAAT YAPIYOR

Daha sonra İzmir\'de kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağı kırılan eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt tanık olarak dinlendi. Ergenekon soruşturması döneminde Erzincan\'da savcı olarak görev yaptığını anlatan Bozkurt, sanıklardan Eski Erzincan Valisi Abdülkadir Demir\'in FETÖ ile bağlantısının olduğunu duyduğunu iddia etti. Bozkurt, \"Kendisi Erzincan Valisi\'yken tanışmıştık. O dönem cemaatin İlhan Cihaner\'e yönelik operasyonları vardı. Erzincan TEM Müdürü olduğunu bildiğim Murat isimli kişi bana, \'Bu operasyonları cemaat yapıyor\' diyerek operasyonu yaparken yalnız olmadıklarını söylemişti. O kişi bana Abdulkadir Demir\'in de cemaatle iltisakının olduğunu söylemişti\" dedi.

ERZİNDAN DA 50\'YE YAKIN SAVCI VE HAKİMİN FETÖ BAĞLANTISI VARDI

Erzincan\'da FETÖ\'nün MİT, Yargı ve Emniyet koordinasyonunu sağlayan kişinin de, Avukat Talip Nayir olduğunu söyleyen Bozkurt, vali Demir\'in FETÖ bağlantısının olduğunu ondan da duyduğunu iddia etti. Erzincan\'da söz konusu kumpas operasyonları döneminde 50\'ye yakın hakim ve savcının FETÖ bağlantısı olduğunu da belirten Bozkurt, bu isimleri İzmir ve Erzincan\'daki soruşturmalarda söylediğini dile getirdi. Daha sonra söz alan, Abdulkadir Demir\'in avukatı, tanığın 2009 yılındaki FETÖ\'nün kumpas soruşturmalarında gizli tanık olduğunu ve yargılandığını, şimdi de FETÖ davalarında tanık olduğunu belirterek, eski savcı olan tanığın beyanlarına itibar edilmemesini istedi.

İDDİANAMEDEN...

İddianamede 15 sanık hakkında, \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından ise 7,5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

Davayla ilgili arşiv görüntüler

18.12.2017 - 12.52 - Haber Kodu : 171218044

=============================

7- 12 İŞYERİNDEN YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRALIK SOYGUN YAPAN ÇETE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da kapı kilitlerini kırarak girdikleri 12 ayrı işyerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 13 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar çalıntı eşya ile çelik kasa ve kapıları açmakta kullanılan matkap, tornavida, levye gibi malzemeler ele geçirildi.

4 AYLIK TAKİPLE ÇETE ORTAYA ÇIKARILDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan soruşturmada işyerlerinden hırsızlık yapan 13 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Diyarbakır ile İstanbul\'un Fatih, Sultangazi, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda hırsızlık çetesi üyesi oldukları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kol saati, 1 adet kart kopyalamaya yarayan aparat, çelik kasa ve kapıları açmakta kullanılan matkap, eldiven, özel yapım tornavida ve levyeler ele geçirildi.

ÖNCE KEŞİF YAPIP SONRA SOYUYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, hırsızlık yapacakları işyerlerinde müşteri gibi dolaşarak soyacakları dükkanları belirledikleri, daha sonra da gece yarısından sonra geldikleri işyerlerine girerek sonra kasaları açtıkları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen bazı olaylar sırasında şüphelilerin kasaları açtıktan sonra parmak izlerinin silinmesi için üzerlerine damacana ile su döktükleri görüldü. Şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde çalıştıkları ve soygun emirlerini çete lideri F.G.\'den aldıkları öğrenildi.

1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin Marmaris, Malatya ve İstanbul\'da 12 işyerine girerek hırsızlık yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon liralık soygun yaptıkları belirlendi. Çete elemanlarının el ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek yada kumar oynayarak harcadıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Hırsızların karıştığı olayların güvenlik kamera kayıtları

-Hırsızların adliyeye sevki

-Genel ve detaylar

===============================

8- FETÖ\'NÜN \"İZDİVAÇ SORUMLULARI\"NA MİT İLE ORTAK OPERASYON: 62 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşlilatı\'nın (MİT) ortak çalışması ile FETÖ operasyonu düzenlendi.

Ekipler, İstanbul merkezli 20 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 106 kişinin yakalanmasına yönelik şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 62 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 44 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde \'İzdivaç Sorumlusu\' olarak faaliyet gösteren \'abi\' ve \'abla\' konumundaki şüpheliler olduğu ileri sürüldü.

================================

9- ÖĞRETMENE \"CİNSEL İSTİSMAR\" GEREKÇESİYLE 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da ilkokul 4. sınıf öğrencisi B.N.K.\'ya (12), 2 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen S.K.\'nın (37) 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da hakkında disiplin soruşturması bulunan 12 yıllık öğretmen S.K.\'nın, \"Atılı suç iftiradan ibarettir. Böyle bir şey yapmadım\" şeklindeki ifadesine iddianamede yer aldı. Olay, mağdur öğrencinin yaşadıklarını rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 1 Haziran 2015\'te meydana geldi. İddianameye göre; Bağcılar\'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan S.K. ders sırasında kız öğrencisi B.N.K.\'yı masasına çağırdı. Öğretmen S.K. diğer öğrencilere de kitap okuma görevi vererek kitaptan başlarını kaldırmamalarını söyledi. Bu sırada öğretmen S.K. öğrencisi B.N.K.\'ya cinsel istismarda bulundu, diğer öğrenciler kendilerine bakınca da azarladı. Mağdur, olayı aynı zamanda sınıf arkadaşı olan iki kız arkadaşına anlattı. Ancak ailesine anlatmaktan çekindi ve üzüleceklerinden korktu. Durumdan haberdar olan iki kız arkadaş, öğretmenleri S.K.\'nın öğrencisi B.N.K.\'yı yanına çağırdığında gizlice gözlemlemeye başladı ve yaşanan cinsel istismara şahit oldular. Bu tür olaylar öğretim yılı boyunca sıkça tekrarlandı. Mağdur okulu bitirdikten sonra başka bir okula kaydını yaptırdı. B.N.K. bu okulda da kız arkadaşları A. ve Ş.\'ye daha önce yaşadığı cinsel istismar olayını anlattı. Bu sırada mağdur okulda kız arkadaşı Ş. ve diğer arkadaşlarıyla sorun yaşadı ve okulda arkadaşları tarafından dışlandı. Rehber öğretmen Ş.K. da yaptığı araştırmada öğrenci A.\'dan B.N.K.\'nın önceki okulunda öğretmeni tarafından tacize uğradığını bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığını öğrendi. Rehber öğretmen Ş.K. da B.N.K. ile konuştu. Ardından mağdur B.N.K. da yaşadığı cinsel istismarı ailesine de anlattı. Aile de polise giderek şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN: ATILI SUÇ İFTİRADAN İBARETTİR

Güneşli Polis Merkezi Amirliği\'nde ifadesi alınan şüpheli öğretmen S.K.\'nin \"Böyle bir suçu kesinlikle kabul etmiyorum. 2015 yılında hatırlamadığım tarihte okuldan ayrıldım. Böyle bir şey yapmadım. 12 senedir Milli Eğitim Bakanlığı\'nda öğretmen olarak çalışıyorum. Böyle bir şey ile ilk defa karşılaştım. Hakkımda daha önce bu ve benzeri bir suçlama yoktur. Mağdurun neden böyle bir suçlama yaptığını bilmiyorum. Kendisi benim başarılı öğrencilerimdendi. Sınıfın mevcudu 35-40 arasıydı. Böyle bir kalabalık bir ortamda fark edilmeden böyle bir suç işlemek mümkün değildir. Atılı suç iftiradan ibarettir. Amaç ve kastın ne olduğunu bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

MAĞDURUN SUÇ İSNAT ETMESİ İÇİN BİR SEBEP BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, mağdurun, şüpheliye suç isnat etmesi için bir sebep bulunmadığını, doğrudan bir şikayette bulunmadığını taciz olayını anlattığı arkadaşlarıyla aralarının bozulması ve çıkan tartışma sonucu arkadaşlarının beyanlarında olayın açığa çıktığı belirtti. Şüpheli S.K. hakkında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce disiplin soruşturmasının da sürdüğü kaydedilen iddianamede, S.K. \'nın \"Çocuğun cinsel istismarı\" suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.