DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- MESUT YILMAZ\'A TAZİYE ZİYARETLERİ

Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 10.30\'da Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evine geldi. Yıldırım çifti, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz\'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ile eşi buradan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de Yılmaz çiftine taziye ziyaretinde bulundu.

2- KENT ÜNİVERSİTESİ\'NDEN YAVUZ YILMAZ\'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kent Üniversitesi, eski başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak, \"Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı\" ifadesini kullandı.

Kent Üniversitesi\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir \'Temporal Lob Epilepsi\' hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16 Aralık 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz\'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır.\"

3- 1 DAKİKA İÇİNDE ÇELİK KASAYI ÇALDILAR....

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatiht\'te, silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi.

İçerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı yaklaşık 1 dakika içinde çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY SABAH SAAT 04.00\'DA OLDU

Edinilen bilgiye göre, olay saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gençtürkler Caddesi üzerindeki döviz bürosunda meydana geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, araçla döviz bürosunun önüne geldi. Soyguncular, anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. Soygunculardan biri ise dışarıda gözcülük yaptı.

ÇELİK KASAYI 1 DAKİKADA ÇALDILAR

İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve 1 kilo altın bulunan çelik kasayı yaklaşık bir dakika içerisinde çalan soyguncular, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden kaçtı. Soygun anı, yan taraftaki otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, soyguncular ilk önce uzaktan kumanda ile kepengi açıyor. İçeri giren soyguncular, çelik kasayı bir dakika içerisinde taşıyarak dışarı çıkarıyor. Bu arada, dükkanın önünde gözcülük yapan soygunculardan biri, elindeki silahı otel çalışanlarına doğrultuyor. Soygunun ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçıyor.

\"BU PARALARI KOLAY KAZANMIYORUZ\"

Soygunun ardından döviz bürosunun önüne gelen işyeri sahibi Ömer Faruk Ak, \"Gece alarm şirketinden telefon geldi. Hemen kalkıp geldik. Soyguncular araçla gelmişler. Yan taraftaki otelin çalışanlarına silah doğrultmuşlar. İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı almışlar\" dedi. Soygunun çok kısa süre içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Ak, \"Kumandayı kopyalamışlar. İçeriye girip kasayı alıyorlar ve aracın içine atıp kaçıyorlar. Bu paraları kolay kazanmıyoruz\" diye konuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, döviz bürosunda delil topladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için çevrede araştırma başlattı.



4- (ÖZEL) HALİÇ KÖPRÜSÜNDEKİ KAZADA \"BONZAİ\" İDDİASI...

*Haliç köprüsü üzerinde bir motosiklet ile 3 otomobile çarpan sürücünün \"bonzai\" kullandığı iddia edildi.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir motosiklet ile 3 otomobile çarptı.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzeri Ankara istikametindeki kaza dün saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen sürücü, bir motosiklet ve 3 otomobile çarptı. Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Araçlarda da hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptı. Araçlarında hasar meydana gelen sürücüler, kazaya neden olduğunu söyledikleri sürücüye tepki gösterdi. Aracı hasar gören sürücülerden biri, \"Polisler, bonzai içtiğini söyledi\" diye konuştu. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

5- ÇİMENTO YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, YAN YOL TRAFİĞE KAPANDI

Başakşehir TEM otoyolu yan yolda, virajı alamayan çimento yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Kamyonun dorsesinde taşınan çimento yola döküldü. Kaza nedeniyle TEM yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu İkitelli mevkii, yan yol üzerinde, Edirne istikametinde meydana geldi. 34 DU 2326 plakalı çimento yüklü kamyonun sürücüsü Zeki Aktaş, viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, devrilerek yan yattı. Devrilen kamyonun dorsesindeki çimento yola savruldu. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametindeki yan yol trafiğe kapandı. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, sürücünün virajda hızlı olduğu için kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Kaza yapan kamyon çekiciyle olay yerinin kaldırıldı. Yola dökülen çimento belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle TEM oto yolu yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

6- AFETLER, KADINLARI 5 KAT FAZLA VURUYOR

Afet Kriz Yönetim Uzmanı Özden Işık, afetlerde kadınların erkeklerden 5 kat fazla kayıp verdiklerini, \'Toplumsal cinsiyet\' algısı nedeniyle afet sonrasında da kadınların mağdur olduklarını söyledi. Avcılar\'da olası Marmara depremine hazırlık amacıyla düzenlenen ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) eğitim toplantısına katılan Işık, afetlerin erkeklere oranla kadınları daha fazla vurduğuna dair sayısız örnek bulunduğunu anlattı. Özden Işık, bir depremde, tsunami veya kasırgada kadınların erkeklere oranla büyük kayıp vermesinin ardında \'Toplumsal cinsiyet\' kavramının bulunduğunu anlattı. Afet kriz Yönetim Uzmanı Özden Işık, şöyle dedi:

\"Toplum, anne ve babaya \'Toplumsal cinsiyet\' rolleri biçiyor. Örneğin; Evin erkeği gelmeden kadının dışarı çıkması yasak. Sanıyor musunuz ki Van\'da eşi yanında olmadığı için evini terk etmeyerek can veren kadınlar olmadı. Oldu. Türkiye\'de bölgelerimizdeki sosyal profillerimiz çok enteresan. 7 ayrı bölgede 7 ayrı sosyal profil. İstanbul\'da belki 14 ayrı profil var. Sosyal profillerimiz çok farklı. Bunları göz ardı etmeden planlamalarımızı hazırlamak durumundayız.\" Işık, kadınların afetlerde \'Risk mi yoksa kaynak mı\' olduğu konusunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgularken şöyle devam etti: \"Afetlerde ve sonrasında kadınların güvenlik ile ilgili riskleri var. Kurulan çadır kentlerde tuvaletler çok uzaklara yapılıyor. Bu durum; kadınların taciz, şiddet ve bir takım cinayete varan sonuçlara varan sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Şehirlerde afet planlamacılığını yapanların bu tasarımlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Enkaz kaldırılırken çocuğuna sarılmış anne cesetleri oldukça fazla görülüyor. Tsunamide 4-5 kat fazla kadının ölmesinin arkasında çocukların hayatını kurtarmak için dönmesi, çocuklarını bırakamaması, yüzme bilmemesi, ağaçlara tırmanamaması, giydikleri geleneksel kıyafetlerin uzun olması ve ayaklarına dolanması gibi bir takım toplumsal cinsiyet misyonlarından kaynaklanan nedenleri görebiliyoruz. Eğer kadın eğitimli ise, bu riski azaltmış oluyor. Kadının eğitimi afet yönetiminde zarar azaltmada çok önemli bir işlevi olmuş oluyor. Kadın çok daha doğru bilgilerle etrafını bilgilendirerek zararlarını azaltmış olabiliyor. Kadınlar bilgilerini çevrelerine yaymada çok öncüler. Bilgiyi çok çabuk taşıyabiliyorlar. Psikolojik mukavemetleri erkeklerden çok daha iyi. Kadınlar, toplumsal açıdan kendisine yüklenen meşguliyetlerle, örneğin yemek, temizlikle uğraşarak travmayı daha kolay atlatabiliyor. Erkekler ise, \'Nerede bu devlet?\' diyerek bir duvar dibine çöküp devleti beklerken iktidarları gitmiş oluyor. Evin çatısı gitmiş oluyor.\"

AFETLERDEN SONRA KADINA ŞİDDET VE BOŞANMALAR ARTIYOR

Afet Kriz Yönetim Uzmanı Özden Işık, erkeklerin afetler karşısında evdeki iktidarının da yıkıldığını, bunun ardından kadınlara şiddet görüldüğünü ifade ederken, \"Afetlerden sonra boşanmalar çok fazla oluyor. Çünkü erkek egemenliği olayı bitmiş olmuyor. Erkekler şiddete başvuruyor. Erkekler afet gibi büyük bir travmayı yaşarken, şoktan kolay çıkamıyorlar. Mülki amirlik de şok oluyor. Planlamalarda bu nedenle başka illerlen mülki amire görev verilir. Kadın misyonunu devam ettiriyor. Yemek, çocuk bakımı vs. ile sürekli meşguliyet halinde. Toplumsal cinsiyetteki görevler kadın için eksi yerine bu kez artı haline dönüyor. Kadınlar terapiyi iyi yapabiliyor. Kadın doğumcuların bölgeye acil gönderilmesi gerek. Afet durumunda gebe kadınlar erken doğum yapabiliyor\" diye konuştu.

YARD.DOÇ.DR. GÜNDOĞDU DA AYNI GÖRÜŞTE

Jeofizik uzmanı Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, afetler karşısında erkeklerin kadınlara göre çok çaresiz kaldığını yıllarca her gittiği yerde gördüğünü ifade ederken şöyle dedi: \"Gidiyorum deprem bölgesine. Erkeklere, \'Gelsene şunu yapalım\' diyoruz. Bir duvarın ağacın dibinde öyle oturmuş kalmış. Türkiye\'nin her yerinde bu aynı. \'Devlet gelsin\' diyor. Bir- iki derken \'Neden böyle diyor?\' diye sordum. Sonra anladım. Bunlar iktidarını elden kaybetmişler. Aile reisi erkek ya.. Deprem öyle bir şok yaratıyor ki ne reisliği kalıyor, ne de bir şey kalıyor. Öyle olunca da her şeyi devlete atıyor. Kadınlar öyle değil. Hem ekiplerde hem arazide bunu yaşadım. Kadınlar verilen görevi tıkır tıkır yapıyor. Soru sormak bir şey yok. Ne görev verilirse yapıyor. Erkeklerde bu dayanıklılık yok. \"

