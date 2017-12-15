DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- SEFAKÖY\'DEKİ O SOKAKTA HER YER DELİK DEŞİK... EMİRCAN\'A 8 KURŞUN İSABET ETMİŞ.

* Sefaköy\'de şehir eşkiyaları çatıştı, halı sahadan dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz kurşunların hedefi oldu.

* Gündüz çekilen görüntüler çatışmanın boyutunu ortaya koydu.

* Çatışmanın çıktığı sokakta, evler, işyerleri, araçlar delik deşik..

* Emircan\'ın bir yakını, talihsiz gence 8 kurşun isabet ettiğini söyledi.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de dün iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz hayatını kaybetti. Çatışmada sokaktaki ev, araç ve bir iş yerlerine çok sayıda kurşun isabet etti. Gündüz çekilen görüntüler çatışmanın boyutunu ortaya koydu.

Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz\'ün bir yakını, \"Halı saha maçından sonra çiğ köfte yemeye gidiyormuş. Arada kalıyor. 78 tane kurşun sıkılmış. Dünya savaşı mı bu? Suçu yokken arada ölüyor. Kim verecek bunun hesabını? Söylenecek bir söz yok. Başkasının çocuğu ölmesin. 8 tane kurşunla ölüyor\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sokkatan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Mermi izleri

-Yerdeki işaretler

-Röportaj

-Detaylar

15.12.2017 - 10.36 - Haber Kodu : 171215026

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2- SEFAKÖY\'DEKİ ÇATIŞMADA OĞLUNU KAYBEDEN ACILI BABANIN İSYANI

\"Karakolun bir sokak arkasında oğlumu tarıyorlar\"

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan çatışmada yoldan geçerken kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün cenaze Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Acılı baba Hacı Açıkgöz, \" Hadi benim oğlum bir şekilde.. Ama başka çocuklar gitmesin. Karakolun bir sokak arkasında oğlumu tarıyorlar. Karakol gelmiyor. Ben çocuğumu ambulansa bindirip gönderiyorum. Böyle bir ülkede yaşıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu

-Baba ile röportaj

-Cenaze aracının çıkışı

-Detaylar

15.12.2017 - 11.43 - Haber Kodu : 171215043

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3- SEFAKÖY\'DEKİ ÇATIŞMA: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Sefaköy\'de yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün ölümüyle sonuçlanan çatışmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Çatışmanın iki grup arasında, \"rant\" kavgasından dolayı çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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4- ÇİFT TABANCA İLE KURŞUN YAĞDIRDI

- Kızına mesaj atıldığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Çift tabancayla kurşun yağdıran saldırgan 1 kişi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da kızına cep telefonu mesajı atıldığı iddiasıyla çift tabancayla rastgele ateş açıp bir kişiyi öldüren, mesaj attığını iddia ettiği 15 yaşındaki F.Ç.\'yi de karnından vurarak yaralayan Hamit E. (38) polis tarafından yakalandı. Haziran ayında meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, Siirt\'te yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

İstanbul, Kocatepe mahallesinde bulunan sebze-mevye halinde 7 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olay, görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişmişti:

Cep telefonundan kızına mesaj atıldığını iddia eden Hamit E., mesaj atttğını iddia ettiği 15 yaşındaki F.Ç.\'nin yanına geldi. F.Ç. üzerine doğru gelen adamdan korkarak yanında çalıştığı Nusret Alancı\'nın yanına saklandı. Çevreden yetişenler tarafından kavga büyümeden önlendi. Ancak kısa bir süre sonra, bu kez elinde iki tabanca ile ortaya çıkan Hamit E,. çevreye kurşun yağdırmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüpheli, F.Ç.\'nin bulunduğu dükkana doğru rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kalbine tek kurşun isabet eden Nusret Alancı hayatını kaybetti. Patronunun arkasına saklanan 15 yaşındaki F.Ç., de karnından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli bir süre daha rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

SİİRT\'TE YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Hamit E.\'nin olaydan sonra Siirt\'e kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü durum hakkında bilgi verildi. Siirt, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler peşine düştükleri şüpheli Hamit E.\'yi önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Siirt Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye sevki

15.12.2017 - 11.38 - Haber Kodu : 171215039

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5- EMİNE ERDOĞAN: 1 MİLYON İNSANIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ BİR DÜNYADA İNSANLIK OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir programda konuşan Emine Erdoğan, \"Ne yazık ki yılda 1 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada insanlık obezite ile mücadele ediyor. Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısının neredeyse 3 katı\" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Salık Bilimleri Üniversitesi\'nin birlikte düzenlediği \'Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi, Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Sempozyumu\'nun açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu katıldı.

\"BİZİM İÇİN ASIL OLAN BEDEN VE ZİHİN BÜTÜNLÜĞÜ\"

Burada konuşan Emine Erdoğan, beden ve zihin eğitimini en güzel şekilde tamamlamış nesillere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, \"Bizim için asıl olan beden ve zihin bütünlüğünü birlikte inşa edilmesidir. Bir boyut ihmal edildiğinde gelişim eksik kalır. Uzmanlar obezitenin en önemli nedenleri arasında sağlıksız beslenmenin yanında hareket yetersizliği olduğunu söylüyorlar\" İfadelerini kullandı.



ANNE SÜTÜ OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIYOR

Anne sütünün önemine değinen Erdoğan, \"Yaratıcının bir mucize olarak insanlığa verdiği anne sütü obezite dahil olmak üzere birçok hastalığın panzehiridir. Uzmanlar anne sütünün obeziteye yakalanma riskini azalttığını söylemektedir. Çocukları 6 ay boyunca sadece anne sütüyle besleyip 2 yıl süresince emzirerek sağlıklı bir geleceğin temeli atılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü\'nün okullarda yaptığı Çocukluk Çağı Obezite Araştırması çocukların sadece anne sütü alma süresinin ortalama 4 buçuk ay olduğunu göstermektedir. Bu sürenin daha da uzatılması hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Devlet bu çerçevede doğum yapan kamu görevlisi kadınlarımıza ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 2 saatlik anne süt izni imkanı vermiştir. Bu tür sosyal politikalar aile bilinci ile birleştiğinde daha sağlıklı nesillere kavuşacağız\" dedi.

\"OBEZİTEDEN ÖLENLERİN SAYISI, AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISININ 3 KATI\"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ne yazık ki yılda 1 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada insanlık obezite ile mücadele ediyor. Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısının neredeyse 3 katı. Obezitenin bir de böyle bir yanı var. Gıda kaynaklarının adaletsiz dağıtımından kaynaklanan bu ahlaki meseleyi de masaya yatırmalıyız. Adil bir paylaşım yaptığımızda, dünyada herkese yetecek besin olduğu inancındayım.\"

Açılış konuşmalarının ardından Emine Erdoğan\'a Türkiye\'de eğitim gören mülteci bir çocuğun yaptığı resim hediye edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Bakanın konuşmasından detaylar

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Hediye verilmesi

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6- OTOMOBİL EVLERİ OLDU

* Baba iş kazası geçirdikten sonra çalışamadı. 5 kişilik aile 1,5 aydır otomobilde yaşıyor...

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta Gültekin Sokakta yolun kenarına park etmiş bir araç. Ancak onu diğer araçlardan ayıran içinde yaşanan dram. Sultanbeyli\'de nakliye işleri yapan Murat Atay, geçirdiği bir iş kazası nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Maddi imkansızlık yaşayan aile, Murat Atay\'ın kardeşine ait otomobile sığındı. Murat Atay, eşi Ayla, 16 yaşındaki oğlu Berat, 13 yaşındaki oğlu Samet ve 3 yaşındaki kızı Ela otomobilde yaşamaya başladı.



\"KOMŞULARIN YARDIMLARIYLA AYAKTA DURUYORUZ\"

Murat Atay, \"Kiramızı veremedik. 1.5 aydan beri arabanın içerisinde yaşıyoruz. Otoparklara gidiyoruz, banyoyu da 15-20 günde bir komşulara gidiyoruz, otoparklarda yıkanıyoruz. Yeme-içme ihtiyacını da Beşiktaş Belediyesi bir haftadır getiriyor. Komşular sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar. Nakliye işi yapıyordum. Ayağımın üstüne para kasası düştü. Ağır işte çalışamıyorum. Bizde şaşırdık kaldık. Bizden zor durumda olanlar da var\" dedi.

\"BİZE YARDIM ETSİNLER\"

Ayla Atay ise, \" Çok zor durumdayız, önümüz kış. Biz burada yatamıyoruz çocuk donuyor sabaha kadar. Gözümüze uyku girmiyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, bize de yardım etsinler. Bu çocuğum için yardım etsinler. Biz burada ağladığımız zaman çocuk bize \'anne siz niye ağlıyorsunuz, biz niye burada yatıyoruz\' diyor. İki tane oğlum var birisi 16 yaşında diğeri 13 yaşında. Hepsinin psikolojisi bozulmuş. Diğer çocuklar komşulara gittiler. Komşular soğukta kalmasın diye her biri bir tanesini alıp götürdüler. Onlar da üzülüyor bizi burada gördükçe. Kaldık çaresiz bilmiyorum. Özel ihtiyaçlarımızı doğru dürüst karşılayamıyoruz. Ne giyinme konusunda ne banyo. Çocuklarımı ıslak mendille silerek kıyafetlerini giydirmeye çalışıyorum\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Murat Atay ve Ayla Atay ile röportaj

-Otomobilden detay görüntü

-Aracın içerisinden detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Aileden detay görüntüler

-Genel ve yakın detaylar



15.12.2017 - 09.07 - Haber Kodu : 171215015

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7- KADINLARIN EKMEK PARASI MÜCADELESİNDE AĞIR YÜKLERİNE ESNAF BİLE YARDIMCI OLUYOR

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

İstanbul\'da birçok sokak arasında atık kağıt, karton ve plastik toplayanları görmeye alışığızdır. Geçimlerini bu şekilde sağlayanların sayısı yadsınamayacak kadar fazla. Belki birçoğumuz bu işi meslek edinen kadınlara rastlamamışızdır şimdiye kadar ama onların sayısı da gittikçe artıyor. Bayrampaşa\'da köşe bucak dolaşan bu kadınlar, hurda depolarına atık kağıt satmak için el arabalarıyla sabahın erken saatlerinde yola koyuluyorlar ve yaz kış demeden çalışıyor, topladıkları atıkları hurda depolarına getirip satıyorlar.

GÜNDE 30-40 TL KAZANIYORLAR

Yaşları 30 ile 50 arasında değişen bu kadınlar, bazen kendi ağırlıklarından çok daha fazla malzemelerle kilometrelerce yol kat ediyorlar. Onlardan biri ise 46 yaşındaki Melahat Yardım.. Yaklaşık 5 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Yardım, günde 30TL ile 40TL arasında para kazanıyor. 2 çocuk annesi olan Yardım, \"Çocukların okul masrafları için mecbur çalışıyorum. Eşim de çalışıyor ama ev kira olduğu için eşimin aldığı maaş yetmiyor. Benim gibi bu işi yapan başka kadınlar da var. Bazılarının eşi yok. Bu iş zor ama ekmek parası için çalışıyoruz\" diye konuştu.

TAŞIYAMADIKLARINDA ESNAF YARDIMLARINA KOŞUYOR

Depoya atık malzeme getiren kadınların bir çoğunu çevredeki esnaf yakından tanıyor. Ağır yük taşıyan bu kadınlar topladıklarını taşımakta zorlandıkları zaman yardımlarına yine en yakınlarındaki esnaf koşuyor. Birçoğu görüntülenmek istemiyor ve kameraları görünce yolunu değiştiriyor. Bayrampaşa\'daki atık depo işletmecileri, kadın işçilerin sayısının oldukça fazla olduğunu ve yıllarca bu şekilde çalışan kadınlar bulunduğunu belirterek, depoya getirdikleri malzeme ağırlığına göre para aldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kağıt toplayan kadınlardan detay görüntüler

-Çöpten atık toplayan kadından görüntüler

-El arabasıyla yürüyen kadınlardan detay görüntüler

-Muhabir anonsu

-Melahat yardım ile röportaj

-Melahat Yardım\'ın topladıkları atıkları hurda deposuna vermesi

-El arabalarından detay görüntü

-El arabasının içindeki atıklardan görüntüler

-Bazı kadınların el arabasını sürmekte zorlanması

-Zorlanan kadınlara esnafın yardım etmesi

-Esnafla röportaj

-Atık depo sahibi ile röportaj

-Atık depodan görüntüler

-Genel ve detaylar

15.12.2017 - 11.09 - Haber Kodu : 171215033

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8- İŞ ADAMI EMRULLAH TURANLI\'YA \"BASIN YOLUYLA İFTİRA\" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Bazı internet sitelerinde aleyhine haber yapılan işadamı Güngör Çepni\'nin şikayeti üzerine işadamı Emrullah Turanlı ve 9 kişi hakkında \"Basın yoluyla iftira\" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Turanlı\'nın haber karşılığı iki kişiye 90 bin TL para gönderdiği belirtiliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aleyhine haberler çıkan Güngör Çepni\'nin avukatının şikayeti üzerine Emrullah Turanlı ile birlikte 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PARA KARŞILIĞI HABER YARTIRDI İDDİASI

Güngör Çepni\'nin şikayet dilekçesinde, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan Emrullah Turanlı\'nın azmettirmesi ile ortağı olan diğer şüpheli Mustafa E.\'nin aleyhine gerçek dışı haberler yaptırdığı bilgisine yer verilen iddianamede, \"Şüpheli Emrullah Turanlı söz konusu gerçek dışı haberleri yaptırarak basın yolu ile yayınlattığı için dosyada mevcut dekont ve banka kayıtlarından görüleceği üzere diğer şüpheli Halit A.\'ya 15.000 TL gönderdiği, ayrıca şüpheli Mustafa E.\'nin adamı olan diğer şüpheli Gürkan T.\'nin banka hesabına 70.000 TL gönderdiği\" yer aldı.

Dosyada mevcut deliller ve şüpheliler Mustafa E. ile Halit A. arasındaki whatsapp yazışmalarında müşteki Güngör Çepni aleyhindeki haberlerin şüpheli Emrullah Turanlı\'nın azmettirmesi ve para vermesi sonucu Ferhat G.\'ye hazırlatıldığı, Mustafa E. tarafından Halit A.\'ya gönderildiği, Halit A.\'nın da içeriği itibariyle gerçek dışı olan yazıyı basın organlarına göndererek yazılmasını sağladığı belirtildi.

Bu haberlerde müşteki Güngör Çepni\'nin yasa dışı işlerle uğraşan, terör örgütüne üye olan ve yardım eden bir kişi olarak kamuoyuna tanıtıldığı ifade edilen iddianamede, bu haberi yayınlayan internet sitelerinin yetkilileri olan diğer şüphelilerin, haberin görünüşte gerçeklik ilkesine uygun olması yönündeki yükümlülüklerini ihlal ederek yayınladıkları ifade edildi.

4 YIL CEZA İSTENİYOR

Şüpleliler Emrullah Turanlı, Ersin K., Ferhat G., Gürkan T., Halit A., İbrahim V.S., Mehti D., Mustafa E., Sertaç A. ve Zervi G.\'nin, \"Basın yoluyla iftira\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.