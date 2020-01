DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KUDÜS\'Ü FİLİSTİN DEVLETİNİN İŞGAL ALTINDAKİ BAŞKENTİ OLARAK TANIMAYA DAVET EDİYORUM (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Buradan Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs\'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum\"

\"(ABD\'nin Kudüs kararı Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz.\"

\"Amerika\'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz\"

\"İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda terör devletidir.\"

\"İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde, Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Olağanüstü Toplantısı\'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Filistin ile ilgili barış girişimine öncülük etmesini beklediğimiz Amerika Birleşik Devletleri\'nin Başkanı, 6 Aralık\'ta uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumla, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Hiç uzun söze gerek yok. Kudüs\'te, bu kadim şehrin sokaklarında birkaç dakika dolaşan herkes orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Amerika Birleşik Devletleri\'nin veto yetkisine sahip olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karara göre; hiçbir ülke Kudüs\'te büyükelçilik bulunduramaz. Nitekim Amerika\'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere şuana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüs ile ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir. İslam ülkeleri de ilk andan itibaren ve en açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs kararını külliyen reddetmiştir\" dedi.

\"İSRAİL BİR İŞGAL DEVLETİDİR\"

\"İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda terör devletidir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gerçekler ortada bunları biliyorlar. Tabi bu kararla işgal, abluka, yasa dışı yerleşimler, ev yıkma, yerinden etme, arazi ve mülk gasp etme, orantısız şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail yaptığı tüm terör eylemleri için adete ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump\'tır. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM\'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum\" ifadesini kullandı.

\"BU DURUMA SEYİRCİ KALAMAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz. Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemez. Hukuku çiğneyen, vicdanları yaralayan bu tür adımlar uluslararası sisteme ve Birleşmiş Milletlere yönelik güveni de dinamitliyor. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız.\"

\"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Buradan Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs\'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz\" ifadelerini kullandı.



2- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi, dışişleri bakanları oturumu ile başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, \"Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz\" dedi.

3- KONGRE VADİSİNDE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATİ ZİRVESİ ÖNLEMLERİ

İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi için İstanbul Kongre Merkezi\'ne çıkan bütün yollar güvenlik önlemleri nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi nedeniyle zirvenin yapılacağı İstanbul Kongre Merkezi\'ne çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı zirve nedeniyle , İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri ve çevrede çalışanlar arama yapılarak içeri alındı. Görevli araçlar ise detaylı aramadan geçirildi. Önlemler kapsamında çok sayıda polis ve ambulansta hazır bekletiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılan yollar ise şu şekilde;

Küçükçiftlik Cadde girişi

Mim Kemal Öke Cadde ile Teşvikiye Cadde dönüşü (İTÜ Maçka Kampüsü karşısı)

Mete Kavşak Taşkışla Cadde girişi,

Taksim Tünel girişi,

TRT Hilton ışıklar,

Vali Konağı Caddesi Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri,

Vali Konağı Caddesi\'nden Mim Kemal Öke Caddesine dönüşler,

Mim Kemal Öke Caddesi ile Kadırgalar Caddesi kesişimi,

4- HAKAN YILMAZ VE EŞİNE OTEL LOBİSİNDEKİ SALDIRI ANI KAMERADA (1)

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ın Etiler\'deki bir otelde üç kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına gelen 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hakan Yılmaz, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşmıştı:

\"Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz otelin lobisinde yanıma gelen ve \'Beni tanıdın mı?\' diye soran kişiye \'Tanıyamadım\' yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine \'Beni nasıl tanımazsın\' diyen, eşimin yanında bana küfür ve hakaret eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimle beni darp etmiştir. Eşimin de yaralandığı olay sonrasında darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikayetçi oldul. Bu sırada bana, eşime ve yanımıza gelen ortağıma hakaretler ve tehditler devam etti.

Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf \'tanımıyorum\' dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tam! Kamuoyuna saygıyla duyururum\"

5- 30 MİLYON LİRALIK \'KOBRA ZEHİRİ\' OPERASYONU

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda bir otomobil içinde 1725 tüp kobra zehiri ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine \'Kobra zehri\' satışı yapan bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, E.Ç. isimli şüpheliyi takip etmeye başladı. E.Ç. geçtiğimiz pazartesi günü otomobille ilerlerken Bahçelievler\'de durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda toplam 1725 tüp kobra zehirine ulaştı.



30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Kobra zehiri tüplerinden bazı numuneleri incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yolladı. Polis ekipleri, yasadışı yollarla Suriye\'den getirilen kobra zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğunu tespit etti.

İLAÇ VE KİMYA ŞİKETLERİNE PAZARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç.\'nin elindeki kobra zehirlerini kimya ve ilaç sektöründeki bazı firmalara satmaya çalıştığı belirlendi. Polis, E.Ç. ile iletişime geçen kişileri belirlemek için çalışma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ay başında Fatih\'te bulunan sur dibine gömülü 123 tüp kobra zehri ele geçirilmişti.



6- BERKİN ELVAN DAVASI ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması, bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek. Dava öncesi, adliye çevresinde aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile birlikte aileye destek verenler adliyeye geldi.



7- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'daki DEAŞ operasyonunda 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 4 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi. TEM ekipleri Fatih, Bayrampaşa, Başakşehir ve Esenyurt\'ta bulunan adreslere yaptığı baskınlarda, daha önce çatışma bölgelerine gitmiş ve yakın zamanda gitmeyi bekleyen 22 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

========================

8- SAHTE HEMŞİRENİN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bir ay boyunca hemşire kıyafeti ve resmi belge niteliği taşımayan Sağlık Bakanlığı kimlik kartıyla gezen Sedef C.\'nin \"Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma\" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sedef C. önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

\"HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ ÇOK SEVMEKTEYİM\"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianame ve tanıkların beyanlarına göre olay şöyle oldu: Şüpheli Sedef C.(29) hemşire kıyafeti giyip Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne bir ay boyunca gelip gitti. Sedef C. hastanede personele de kendisini hemşire olarak tanıttı. Hastanede çalışan bir güvenlik görevlisi, Sedef C.\'nin hal hareket ve konuşmalarından şüphelendi ve durumu kadın doğum sorumlusu hemşire S.T.\'ye anlattı. S.T. de yanına çağırdığı Sedef C.\'ye \'Burada ne işin var?\' diye sordu ve kimlik kartını göstermesini istedi. Sedef C. de staj yaptığını söyledi ve üzerindeki kartını gösterdi. S.T. de gösterdiği kartın herkes tarafından internetten dahi alınabileceğini belirtti ve Sağlık Bakanlığı onaylı kimlik kartını tekrar sordu. Sedef C. de şüpheli ifadeler verince S.T. de durumu hastane yönetimine bildirdi. Polis, tarafından 25 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınan Sedef C. Bağcılar Polis Merkezi\'nde verdiği ifadesinde \"Bağcılar Eğitim ve Araşturma Hastanesi\'ne önceden tanımış olduğum ve güvenlik görevlisi olarak çalışan H.G.\'nin yanına gittim. Arkadaşım H.G. hemşire olduğumu zannetmektedir. Konu ile ilgili olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hemşire olarak kendimi tanıtmamın sebebi ise hemşirelik mesleğini çok sevmekteydim. Bu sebepten dolayı ise orada bulunur ve idolüm olan hemşirelik mesleğini yakından tanırım. Hastanede bulunduğum esnada kesinlikle hiçbir hastaya müdahale etmedim. Eğer ki durumdan dolayı şikayetçi olacak olan varsa her şeye razıyım\" dedi. Sedef C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA SUÇUNU İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, şüpheli Sedef C.\'nin yeşil alt-üst 2 parçadan oluşan hemşire kıyafeti ve resmi belge niteliği taşımayan Sağlık Bakanlığı kimlik kartı üzerinde bulunur vaziyette yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını aldatacak şekilde hastane içerisinde dolaştığını belirtti. İddianamede şüpheli Sedef C.\'nin \"Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma\" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sedef C. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

