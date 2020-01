DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKIRKÖY\'DE BAŞINA DEMİR DÜŞEN BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLDÜ (2)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Yıkım çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, başına demir parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde yıkımın devam ettiği Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde yaşandı. Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Mustafa Yılmaz, yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Bu sırada yıkım yapılan tesisten Yılmaz\'ın başına demir düştü. Mustafa Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz\'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 10.42 - Haber Kodu : 171211023

11.12.2017 - 10.55 - Haber Kodu : 171211030

dhafeed

====================================

2- REİNA KATLİAMI DAVASI BAŞLIYOR (1)

Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 51\'i tutuklu 57 sanığın yargılamasına Silivri\'de başlanıyor. Masharipov\'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Duruşma salonu çevresindeki önlemler

11.12.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 171211017

=====================================

3- VALİ ŞAHİN: (İBRAHİM ÇAĞLAR\'IN VEFATI) ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETMİŞ OLDUK

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Birlikte mesai yaptığımız, hem vatan sevgisine hem ülkemizin bir adım daha ileri gitmesine, gayretine şahit olduğumuz çok değerli bir insandı. Önemli bir değerimizi kaybetmiş olduk\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İbrahim Çağlar\'ın Bağcılar\'da hayatını kaybettiği özel hastaneye geldi. Çıkışta basın mensuplarına bir açıklama yapan Vasip Şahin, \"Cenabı Hak\'tan İbrahim Çağlar Bey\'e İş dünyasının, ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun\" diye konuştu.

\"ÖNEMLİ BİR DEĞERİ KAYBETTİK\"

Vali Şahin, \"Birlikte mesai yaptığımız, hem vatan sevgisine hem ülkemizin bir adım daha ileri gitmesine , gayretine şahit olduğumuz çok değerli bir insandı. Önemli bir değerimizi kaybetmiş olduk. Cenabı Hak kendisine rahmet eylesin. Şu anda söylenecek pek fazla bir şey yok. İnşallah bundan sonra gelecek arkadaşlarımız onun bayrağını daha ileriye taşıyacaktır\" dedi.

\"KALP KRİZİ SONUCU RAHMETLİ OLDU\"

Ölüm nedeniyle ilgili bir soru üzerine Şahin, \"Bize verilen bilgi kalp krizi sonucunda rahmetli olduğu yönünde\" şeklinde konuştu.

İBB BAŞKANI UYSAL: GÜZEL İŞLER YAPMIŞTI

Mevlüt Uysal da Çağlar için ailesine, yakınlarına ve iş dünyasına başsağlığı dileyerek, \"Önemli bir işadamımızdı. İş dünyasının da başı sağ olsun. Güzel işler yapmıştı, önemli görevler de bulundu. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.

\"İŞ DÜNYAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN\"

İTO Başkan Yardımcısı Murat Kalsın da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok acı bir kayıp yaşadıklarını dile getiren Kalsın şunları söyledi:

\"Değerli dostum, kıymetli yol arkadaşım İbrahim Çağlar\'ı sabaha karşı kaybettik. Dün gece 01.00 sıralarında eşiyle birlikteyken bir kalp krizi geçiriyor. daha sonra ambulans çağrılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yapılan müdahalede ana kalp damarlarından birisinin tıkalı olduğu tespit ediliyor. Hemen bir anjiyo müdahalesiyle stent takılıyor. Biz de hastaneye gece 02.30 sıralarında intikal ettik. Ancak ne yazık ki sabah saat 06.00 sıralarında İbrahim Çağlar Başkanımız Hak\'kın rahmetine yürüdü. İş dünyamızın başı sağ olsun\"

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Öte yandan İTO\'dan yapılan açıklamada, Çağlar\'ın yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı\'na defnedileceği; ailesinin de taziyeleri İlmi Araştırmalar Merkezi\'nde (İLAM) kabul edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Hastaneden görüntü

-Vali Şahin ve Mevlüt Uysal\'ın çıkışları

-Vasip Şahin\'in açıklamaları

-Başkan Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 11.15 - Haber Kodu : 171211036

================================

4(Geniş Haber) BEYKOZ\'DA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Beykoz\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde caddede ilerleyen sürücüler, uçurumda çalışır durumda farları yanık bir aracı fark etti.

Sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güçlükle araca ulaşabilen sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki Salih Şahin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sahin\'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahmut Şevketpaşa Mahalle Muhtarı Kemal Ökmen, \"Sabah saatlerinde arkadaşlar beni arıyor. Aşağıda farları yanan bir araç olduğunu söylediler. Ben de polise ve sağlık ekiplerine haber verdim. Arkadaşlar aşağı indiğinde sürücünün hayatın kaybettiğini söyledi\" diye konuştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Uçurumdaki aracın görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Cenaze torbasına konması

-Uçurumdan caddeye çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

11.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171211020

11.12.2017 - 10.49 - Haber Kodu : 171211028

================================

5- JANDARMADAN \'HAYALET SİLAH\' OPERASYONU



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden \'Glock\' marka silah satan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada beş tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Jadarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, B.G. ve B.K.\'nın yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye\'ye \'Hayalet Silah\' olarak adlandırılan Glock marka tabancalar getirdiği, sosyal medya üzerinden de satış yaptığı ihbarını aldı.

Ekipler şüphelileri ve silah satışı yapılan hesabı takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde de Jandarma B.G. ve B.K.\'nın bulunduğu araca operasyon düzenlendi. B.G. ile kasten adam öldürmek suçundan arandığı belirtilen B.K. gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler 100 bin lira değerinde Glock-17 marka tabanca ve bu tabancaya ait 11 şarjör ele geçirdi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Tabancaların sunulduğu sosyal medya hesabı

-Araçta yapılan arama

-Ele geçen tabancalar

-Şüphelilerin adliyeye sevki

11.12.2017 - 09.52 - Haber Kodu : 171211016

======================================

6- ENGELLİ CANSU VE ANNESİNİN GÖZ YAŞARTAN ÖYKÜSÜ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Tokat\'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldiği sırada 3 dakika beynine oksijen gitmemesi sonucu yüzde 90 zihinsel engelli olan kızı Cansu\'nun yaşaması ve kendini ifade edebilmesi için büyük özveri ile mücadele eden, son 4 yılda eşinden bile ayrı yaşamak zorunda annesi Hülya Durdu\'nun çabası meyvelerini verdi.

Yaşıtlarına göre geç olsa da yürüyebilen, çiğneme ve konuşma yeteneğini kazanan Cansu ile annesinin bu çabasını öykü halinde anlatan ablası Ceren Durdu\'dan dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Niksar\'da Marmara Bölgesi\'ni vuran 17 Ağustos 1999 depreminden 1 gün sonra dünyaya gelen Cansu Durdu\'nun beynine 3 dakika süreyle oksijen gitmedi. Annesi, son anda yaşama döndürülen ancak, doktorların yaşamasının yanı sıra yaşıtları gibi konuşup, yürümesinin bile mucize olacağını belirttiği kızı Cansu\'yu yaşatmak için amansız bir mücadeleye girdi. Doktorlar, 7 gün kuvözde kalan Cansu\'nun yaşamasının bile mucize sayılabileceğini, yürüme ve konuşma yeteneğine kavuşamayacağını söyledi. Dünyaya getirdiği üçüncü kızını yaşatabilmek ve biraz olsun \'Ayakta durabilir hale\' getirebilmek için için gecesini gündüzüne katan annesi Hülya Durdu, tüm olumsuzluklara rağmen yılmadı. Kıt olanaklara rağmen diğer bir kızı hemşire, diğeri çevre mühendisi olan Hülya Durdu, çiğneme yeteneği olmadığı için uzun süre yemek yiyemeyen, ancak 7 yaşında tek tük konuşabilen, ayakta duramayarak sürekli düşen kızının her zaman yanında oldu. Sürekli düştüğü için dizleri yaralanan Cansu Durdu, zaman içerisinde yemek yemeyi, çok akıcı olmasa da konuşabilmeyi ve yürümeyi öğrendi.

KIZI İÇİN 4 YIL ÖNCE EŞİNDEN AYRI İSTANBUL\'DA YAŞAMAYA BAŞLADI

Diğer iki kızından sonra Cansu\'yu da eğitebilmeyi hedefleyen Hülya Durdu, Niksar\'da Özel Eğitim ve Uygulama Okulu bulunmaması nedeniyle pazarcılık yapan eşini ilçede bırakarak yüzde 90 engelli raporu bulunan kızı ve çevre mühendisi olan kızı Ceren ile 4 yıl önce İstanbul Avcılar\'a geldi. Avcılar\'da Milli Eğitim\'e bağlı Özel Eğitim ve Uygulama Okulu\'na kaydedilen Cansu Durdu, okulda el işi becerilerini geliştirmeye, haftada 1 gün belirli saatlerde de olsa bir tekstil firmasında küçük işlerde görevlendirilmeye başlandı.

OKULDA DA YANINDA

Hülya Durdu gözü, eli, ayağı, kulağı olduğunu söylediği kızı Cansu\'ya her an yakın olabilmek için devletin giderlerini karşıladığı bu okula öğrenci taşıyan serviste hostes olarak çalışırken, ders saatlerinde de okuldaki yemek başta olmak üzere işlere katkıda bulunmayı kabul etti. Anne ve Cansu\'nun bu çabası üzerine Okul Müdürü Feyzullah Tulum, Türkiye İş Kurumu ile temasa geçerek iş bulamayan çevre mühendisi diğer kızları Ceren\'in asgari ücretle okulda geçici de olsa işe girmesini sağladı.

AĞLATAN ÖYKÜ

Engellilerin ve yakınlarının verdiği büyük mücadeleyi anlatmak istediğini belirten Ceren Durdu, okul adına yapılan etkinlikte kendisine söz verilmesini istedi. Annesi Hülya ve çok sevdiği, geçmişte ayakta duramayan, bugün bisiklet kullanabilir hale gelen kız kardeşi Cansu\'nun 18 yıllık mücadelesini \'Annem inandı, kardeşim başardı\' başlığı ile aralarında Kaymakam Hulusi Doğan\'ın da bulunduğu davetlilere öykü olarak anlatan Ceren Durdu\'yu dinleyenler, gözyaşlarını tutamadı.

\"ÇOCUKLAR KARDEŞİMLE DALGA GEÇTİ\"

\'Kanatsız melek\' olarak nitelendirdiği engelli çocukları için çok büyük fedakârlık yapan tüm annelerinin el ve ayaklarının öpülmesi gerektiğini belirten Ceren Durdu, kızının biraz daha fazla ayakta durabilecek beceriler kazanabilmesi için eşinden 4 yıldan bu yana ayrı yaşamak zorunda kalan annesinin yaşadıklarına en yakın tanık olan isimlerden biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Kardeşim, benim en hassas noktam. Onu yaşıtları ile karşılaştırdığımda \'Belki şu an üniversiteye gidebilirdi\' diyorum. En zoruma giden insanların ona farklı gözle bakmaları. Oysa, bu çocukların diğer çocuklardan bir farkı yok. Çok iyi bir eğitim aldıklarında normal insanların yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Sevgi ile, inançla, eğitimle yapılabilecek her şeyin üstesinden geliyorlar yani. Aileler de bu konuda bilgilendirilmeli. Dış çevre, \'mahalle baskısı\', her yerde bu çocuklar aşağılanıyor. Farkında değiller. Şükürler olsun devletimiz bunlar hakkında çok güzel eğitimler, projeler, destekler sağlıyor. Aileler , özellikle ilkokula giden çocuklarını bu konuda eğitmeli. Çünkü çocuklar yolda gittiklerinde bilmedikleri için çok aşağılayabiliyorlar. \'Bunun kafası, bunun neden böyle?\' Ya da \'Bu niye değişik?\', \'Neden böyle bakıyor?\', \'Neden konuşamıyor? diyebiliyorlar.. Ben çocuktum, Cansu\'yu parka götürmüştüm. Küçük çocuklar kardeşimle dalga geçti. Çok zoruma gitti. Sırf kardeşimle dalga geçtikleri için onları dövdüm. Çocuktum ama kimse dalga geçemezdi. Cansu ile yaşadığımız zorluklar var. Ama, her şeye değdi. Artık Cansu kendisini ifade edebiliyor. Artık sosyal, hocaları ile mutlu. Okula gidiyor. Herkese her şeyi sorabiliyor. Kimse onu dışlamıyor.\"

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Ceren Durdu, düzenlenen etkinlikte sahnede kız kardeşi ve annesinin mücadelesini anlatması

-Anne Hülya Durdu\'nun kızı Cansu\'yu anlatması

-Abla Ceren Durdu\'nun konuşması

-Engelli Cansu Durdu\'dan görüntüler

-Cansu Durdu\'nun bisiklet kullanması

-Anne ve iki kızından görüntüler

-Okul müdürü Feyzullah Tulum ve Cansu, ablası, annesi

11.12.2017 - 09.21 - Haber Kodu : 171211010

11.12.2017 - 09.23 - Haber Kodu : 171211011