DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'A FIRTINA UYARISI

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

Meteoroloji hafta sonu İstanbul\'da fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul\'da yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat); gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir\" denildi.

Rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedilirken kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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(ÖZEL)

2- BIÇAKLA SALDIRDI DAKİKALARCA DAYAK YEDİ...

* Şişli\'de trafik tartışması sırasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı.

* Otomobil sürücüsü aldığı bıçak darbelerinin şokunu atlattıktan sonra saldırgana yumruk ve tekmelerle karşılık verdi.

* Otomobil sürücüsünü haklı bulan çevredekiler araya girmedi, dayak bir süre devam etti

* Bıçaklı saldırgan dakikalarca süren dayağın ardından polise teslim edildi.

* Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA

Olay, Şişli\'de önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen motosiklet ile otomobil sürücüleri arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında motosikletten inen sürücü, otomobilin yanına gitti. Bıçak çektiği belirtilen motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü tehdit etti. Araya çevredekiler girdi. Ancak iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki sürücü birbirine vurmaya başladı.

ÇEVREDEKİLER HAKLI BULDU, DÖVMEYE DEVAM ETTİ

Çevredekiler tekrar araya girdi. Tam ortalık sakinleşti derken otomobil sürücüsünün yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü, omzundan ve kolundan bıçakladı. Yaralanan otomobil sürücüsü, şoku atlattıktan sonra saldırgana tekme ve yumrukla karşılık verdi.

Otomobil sürücüsü, bıçaklı saldırganı tekme atarak yere düşürdü; dövmeye başladı. Dayak yiyen motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çevredekiler tekrar araya girdi. Ancak araya girenler otomobil sürücüsüne hak vererek bir süre motosiklet sürücüsünü dövmesine izin verdi. Dakikalarca süren dayak sonrası otomobil sürücüsü, bıçakla kendisine saldıran kişiyi polise teslim etti. Yaralı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Motosiklet sürücüsünün otomobilin önünde durması

-Motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma

-Tartışmanın kavgaya dönüşmesi

-Motosikletlinin otomobil sürücüsünü bıçaklaması

-Otomobil sürücüsünün motosikletli kişiye tekme atması ve dövmesi

-Araya girenlerin yardımıyla tarafların ayrılması

-Genel ve detaylar



08.12.2017 - 11.43 - Haber Kodu : 171208049

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3- EYÜP SULTAN CAMİİ ÖNÜNDE \"KUDÜS\" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Eyüp Sultan Camii önünde protesto edildi.

Eyüpsultan\'daki sivil toplum kuruluşları Eyüp Sultan Camii\'nde buluştu. Sabah namazının ardından cami önünde toplanan eylemciler \'Kudüs Müslümanların onurudur\' yazılı dövizler taşıdı. Sık sık tekbir getiren grup adına yapılan açıklamada, \'ümmet olarak uyanmanın ve dirilmenin vakti gelmiş ve geçmektedir. Kudus ve Filistin\'in işgali sadece Filistinllilerin değil tüm insanların sorunudur. Bu mübarek toprakların tüm dünya Müslümanların öncelikli görevidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa\'nın mukaddesatı Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz diyoruz ki ümmet olarak mezhep, milliyet, aşiret ne varsa kenara bırakıp Kudüs ortak paydasında buluşup Kudüs\'e sahip çıkalım\' denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eyüp Sultan Camii

-Eylemciler

-Pankartlar

-Basın açıklaması

-Detaylar

08.12.2017 - 09.10 - Haber Kodu : 171208011

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4- 19 İLDE FETÖ OPERASYONU: 56 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 56 kişiyi yakalamak için İstanbul, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak \'da operasyon yapıyor. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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5- BREZİLYA\'DAN GELEN KADININ VALİZİNDE 5 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kadının valizinde 5 kilo 185 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık\'ta Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Nijerya uyruklu F.O.A. adlı kadının uyuşturucu madde taşıdığından şüphelendi. Polis ekipleri F.O.A.\'nın valizinde ve sırt çantasında yaptığı aramada 24 metal silindir içine zulalanmış 5 kilo 185 gram kokain buldu. Gözaltına alınan ve polisteki sorgusu tamamlanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin F.O.A.\'yı polis merkezine götürmesi

-Polis ekiplerinin valizde arama yapması

-Metal silindirler içinde arama yapılması

-Kokainlerin bulunması

-Genel ve detaylar



08.12.2017 - 11.22 - Haber Kodu : 171208043

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6- BAHÇELİEVLER\'DE BİNLERCE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Bahçelievler\'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 9 bine yakın kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan bir iş merkezindeki üç işyerine operasyon düzenledi. Baskında 8 bin 978 kaçak cep telefonu, bin 800 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis ekipleri G.G.\'yi gözaltına aldı. G.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon

-Ekiplerin arama yapması

-Ele geçirilen telefonlar

-Genel ve detaylar

08.12.2017 - 12.02 - Haber Kodu : 171208059

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7- FETÖ\'YÜ İTİRAF EDEN ESKİ SAVCININ CEZASI 10 YILDAN 2 YILA İNDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski Küçükçekmece Savcısı Turhan Turunç, etkin pişmanlık hükmünden yararlanarak 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan eski savcı Turunç ile avukatı Erkan Ergüçlü katıldı. Duruşma savcısı, sanığın, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan cezalandırılmasını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını talep etti.

ESKİ SAVCI: BU YAPI İÇİNDE BULUNDUM...

Daha sonra mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Turhan Turunç, 15 Temuz darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini dile getirerek, \"Bu yapı içinde dini saiklerle bulundum. Ancak bu yapının karanlık yüzünü 15 Temmuz\'dan sonra fark ettim. Tüm bağlarımı kopardım\" dedi. Bylock programı da kullandığını itiraf eden sanık, \"Ancak bylock\'u internetten indirdim. Kimse bana getirmedi. Bu programla da herhangi bir suça konu eylemim olmadı\" ifadesinde bulundu.

Bu ifadeleri vermesinin amacının devletine yardımcı olmak olduğunu anlatan sanık Turunç, tüm bunların dikkate alınarak beraatine karar verilmesini istediğini ancak mahkemenin aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

Son sözü sorulan sanık Turunç, \"Bu yapı ile yan yana geldiğim için çok pişmanım\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Turunç \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, suçun Terörle Mücadele Kanun kapsamında olduğu için de cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme heyeti, TCK 221/4 maddesi gereğince sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği beyanlar ile iyi hal indirimi uygulayarak, verilen cezayı 2 yıl 2 aya indirdi. Karara bir üye hakim şerh düştü.

ÜYE HAKİM ŞERH DÜŞTÜ: CEZA VERİLMESİN

Karara şerh düşen üye hakimin, sanık hakkında TCK 221/3 maddesinde yer alan \"Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz\" hükmünün uygulanması görüşünde olduğunu, bu nedenle çoğunluğun görüşüne katılmadığı tutanağa geçirildi.