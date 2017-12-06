DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK TÜRKİYE FİNANS FORUMU\'NDA KONUŞTU (1)

* Başbakan Yardımcısı Şimşek,

\"Çok yakında Türkiye\'de makro ihtiyati çerçeve anlamında önemli bir yapısal reform yapacağız\"

\"Ortadoğu\'daki jeopolitik gerginlikler gerçekten Türkiye\'yi aşağıya çeken bir faktör. Özellikle DEAŞ gibi bir barbar terör örgütünün yükselişi gerçekten hem yakın coğrafyayı hem Türkiye\'yi doğrudan, dolaylı önemli ölçüde etkilemiştir.

\"Amerika\'daki dava şu an itibariyle belirsiz. Bugün itibariyle bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında Amerikan hazinesinin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok. Sadece ve sadece bir bankamızla ilgili ki o konuda açıklama yapıldı; bir bilgi talebi var. Bu davanın bir parçası olarak davaya dönüşebilir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Türkiye Finans Forumu\'nun açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, \"Çok yakında Türkiye\'de makro ihtiyati çerçeve anlamında önemli bir yapısal reform yapacağız\" dedi.

Finans ve iş dünyası, Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen İstanbul\'da \'Türkiye Finans Forumu\'nda buluştu. Türk sermaye piyasalarının ve finans sektörünün gelişimine katkı sağlayacak konuların masaya yatırıldığı forumun açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı. Forumun açılış bölümünde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila\'nın ardından konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin terörden en çok etkilenen 7. ülke olduğunu belirterek, \"Ortadoğu\'daki jeopolitik gerginlikler gerçekten Türkiye\'yi aşağıya çeken bir faktör. Özellikle DEAŞ gibi bir barbar terör örgütünün yükselişi gerçekten hem yakın coğrafyayı hem Türkiye\'yi doğrudan, dolaylı önemli ölçüde etkilemiştir. Bizim zaten bölücü terör örgütü gibi bir sorunumuz vardı\" dedi.

\"ABD HAZİNESİ\'NİN BAŞLATTIĞI BİR BİLGİ TALEBİ DAHİ YOK\"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bankacılık sektörünün son derece sağlıklı bir temel üzerinde gittiğini ifade etti. ABD\'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla\'nın sanık, Rıza Sarraf\'ın da tanık olarak yargılandığı davadan dolayı Türkiye\'deki bankacılık sisteminin etkilenmesi durumunda yasal çerçevede gereken desteği sağlayacaklarını kaydeden Şimşek, \"Amerika\'daki dava şu an itibariyle belirsiz. Bugün itibariyle bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında Amerikan hazinesinin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok. Sadece ve sadece bir bankamızla ilgili ki o konuda açıklama yapıldı; bir bilgi talebi var. Bu davanın bir parçası olarak davaya dönüşebilir. Ama bugün itibariyle sadece ve sadece bir kamu bankası dışında, orada da çok net olarak söyledim. Başbakanımız da söyledi. Bu, bankacılık sektörü için ülkemiz için çok kritik. Bu yaşanacak belirsizliğin etkisi bankaların kendi basiretsizliklerinden kaynaklanmıyor. Sistem normal işini yapıyor. Bu belirsizlik etkilerse tabi ki biz gereken desteği mevcut yasal çerçevede sağlarız\" diye konuştu.

\"SINIRLAMA GETİRECEĞİZ\"

Çok yakında Türkiye\'de makro ihtiyati çerçeve anlamında önemli bir yapısal reform yapacaklarını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, \"25 bin şirketimizin döviz yükümlülüğü var. Bu 25 bin şirketimizin 23 bininin döviz yükümlülüğü 15 milyon dolar ve altında. Bunlar nispeten küçük, kısmen orta ölçekli şirketler. 23 bin şirketin açık pozisyondaki payı yüzde 16 civarı. 2 bin büyük firmanın ise payı yüzde 84 civarı. Biz ilk aşamada 2 bin firmaya ilişkin veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduk. Bir çerçeve oluşturacağız. Bu küçük ve kısmen orta ölçeklilere biz doğrudan doğruya sınırlama getireceğiz. Niyetimiz şu; hane halkına aldığımız tedbire benzer bir tedbir alacağız\" ifadesini kullandı.

\"İŞ GÜCÜ PİYASASINDAN EN BÜYÜK SORUNUMUZ DÜŞÜK İSDİHTAM\"

\"İş gücü piyasasında en büyük sorunumuz düşük istihdam\" diyen Mehmet Şimşek, \"Türkiye\'de çalışabilir nüfusun yüzde 51\'i çalışıyor. Avrupa\'da yüzde 67\'si çalışıyor. İş gücüne katılım oranı kadınlar arasında oldukça düşük. Temel sorunlarımız işe almak çıkarmak çok maliyetli bu kadar basit. Ondan dolayı Türkiye haftalık çalışma saati itibariyle OECD ülkeleri arasında en yüksek ülke. Demek ki Türkiye\'de işe almanın ve çıkarmanın maliyeti düşük olsa, girişimciler fazla mesai modeli yerine, daha çok eleman çalıştırmayı tercih edebilirdi ve bunun sayesinde de istihdam oranı hızla artabilirdi\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Şimşek\'in açıklamaları

-Genel ve detay

06.12.2017 - 11.17 - Haber Kodu : 171206045

06.12.2017 - 11.19 - Haber Kodu : 171206046

06.12.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 171206047

06.12.2017 - 11.23 - Haber Kodu : 171206048

06.12.2017 - 11.26 - Haber Kodu : 171206050

06.12.2017 - 11.28 - Haber Kodu : 171206051

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2- İSTANBUL\'UN YÜKSEK YERLERİNDE KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte dün akşam zaman zaman yağan kar bugün özellikle anadolu yakasında etkili oluyor. Sabah saatlerinde Maltepe ve Kartal gibi yüksek kesimlere kar yağdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Ormanlık alandan görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

06.12.2017 - 09.56 - Haber Kodu : 171206017

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3- TIR\'DA 300 KİLO UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA (1)



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekipleri plakasını belirlediği bir TIR\'ı takibe aldı. Polis ekipleri TIR\'ın önünü keserek durdurdu. TIR\'da narkotik dedektör köpek \'Fırtına\' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda TIR\'ın dorsesine yapılan gizli bölmede yaklaşık 300 kilo \"skunk\" adlı uyuşturucu ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-TIR\'ın gitmesi

-Polis araçlarının TIR\'ı durdurması

-TIR sürücüsünün gözaltına alınması

-TIR\'da yapılan aramalar

-Dedektör köpeğin TIR\'da arama yapması

-TIR\'da bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

06.12.2017 - 10.57 - Haber Kodu : 171206039

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4- EMİNÖNÜ\'NDE TEKNENİN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Eminönü\'nde iskeleye bağlı bir teknenin kazan dairesinde yangın çıktı.

Eminönü\'nde iskeleye bağlı bir tur teknesinin kazan dairesinden dumanlar yükselmesi üzerine itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçinde yolcu bulunmayan teknedeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Gemiden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Çalışmalardan görüntü

-İskeleden görüntü

-Detaylar

06.12.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 171206021

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5- BAŞAKŞEHİR VE FATİH\'TE DEAŞ OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde 2 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri Fatih ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 6 adrese yaptığı baskınlarda, DEAŞ adına savaş bölgelerinde bulunmuş ve İstanbul\'da faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

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6- ARİF SAĞ, TEDAVİ İÇİN KÜBA\'YA GİTTİ

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Türk Halk Müziği\'nin usta isimlerinden eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba\'ya giderken sosyal medyada yayınlanan öldüğüne dair iddialar kızı Aslı tarafından fotoğrafla yalanlandı.

Bir süreden bu yana tedavisi süren Arif Sağ, dün sabah kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için Küba\'ya gitti. Ancak, dün akşam saatlerinde sosyal medyada Arif Sağ\'ın vefat ettiğine dair peş peşe paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine kızı Aslı uçakta çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Arif Sağ\'ın arşiv görüntüleri

-Aslı Sağ\'ın babası ile paylaştığı fotoğraf ve Tweet

06.12.2017 - 09.37 - Haber Kodu : 171206012



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7- ÜNİVERSİTELİLER, MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı\'nın İstanbul\'a alınacak 2 bin mahalle bekçisi için 9 bin 980 aday başvurdu. Adaylardan 8\'inin yüksek lisans, bin 170\'inin lisans ve bin 157\'sinin ön lisans yaptığı belirlendi. Adaylar, ilçe kaymakamlıklarında sözlü sınavlara alınmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı\'nın İstanbul\'daki 39 ilçe kaymakamlığı aracılığı ile yaptığı KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alındı. Kaymakamlıklarda 5 Aralık\'ta başlayan sözlü sınavlar 13 Aralık\'ta tamamlanacak. Yazılı sınavlar ise, 24 Aralık\'ta yapılacak. Esenyurt ve Küçükçekmece\'ye ise 100 \'er bekçi alınacak. En az bekçi kadrosu 6 kadro ile Şile\'ye tahsis edildi. Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın \'Gece Kartalları\' olarak nitelendirdiği, özel harekat şube polislerinin de eğitim vereceği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilecek mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyacak.

BEKÇİ ADAYLARINDAN 8\'İ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

DHA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden aldığı bilgiye göre, önümüzdeki yılın başlarında görev verilecek 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için 9 bin 980 başvuru yapıldı. Bekçi adaylarından 7 bin 645\'ini lise mezunlarını oluştururken, ön lisans diplomalı bin 157, lisans diplomalı bin 170 ve yüksek lisans mezunu 8 aday da bu görev için aday oldu. Lisans üstü eğitimli 8 bekçi adayından ikisinin Ümraniye, diğerlerinin ise Bahçelievler, Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Arnavutköy ve Çatalca\'da olduğu ifade edildi.

SÖZLÜ SINAVLAR BAŞLADI

Avcılar\'da Kaymakam Hulusi Doğan\'ın başkanlığındaki komisyonda Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başta olmak üzere çeşitli kuruluşların yöneticilerinin pazartesi sabahı başlattıkları sözlü sınava tek tek çağrılarak giren 249 aday oldukça heyecanlı göründü. Adaylardan bazıları özel güvenlik görevlisi olduklarını belirtirken, adaylardan biri sınavı kazanarak göreve başlaması halinde en fazla mücadele edeceği konuların başında sokaktaki uyuşturucu satıcıları olacağını söyledi.

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralık\'ta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında 39 ilçede görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranmıştı. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sözlü sınava girmek için bekleyen adaylar

-Adaylardan ikisinin görüşleri

-Avcılar\'daki sözlü sınav komisyonundaki üyeler

-Geçen Ağustos ayında göreve başlayan bekçiler ve Avcılar Kaymakamı\'nın \'Hayırlı olsun\' dilek ve konuşması

-Geçen Ağustos ayında göreve başlayan bekçilerle ilgili görüntüler

06.12.2017 - 09.39 - Haber Kodu : 171206013

