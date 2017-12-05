DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARTAL\'DAKİ ALEYNA CAN CİNAYETİ, 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Kartal\'da önceki gün günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı Eser Devrim E. ile diğer şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

05.12.2017 - 10.30 - Haber Kodu : 171205018

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2- ALEYNA CAN CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİNİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Kartal\'da önceki gün günlük kiralanan evde 17 yaşındaki Aleyna Can\'ın tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından, şüphelilerin evden çıkıp bir otomobille olay yerinden uzaklaşma anı çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin otomobile binip kaçışı

05.12.2017 - 11.05 - Haber Kodu : 171205032

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3- YARGILANMAYA BAŞLANAN AKADEMİSYENLERE ADLİYE ÖNÜNDE DESTEK

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul / DHA

\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargılanması başlanıyor. Adliye önünde toplanan kalabalık akademisyenlere destek açıklaması yaptı.

\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında başlatılan soruşturma sonucu 148 akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tek tek davalar açıldı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek olan davalarda bugün 11 akademisyen hakim karşısına çıkacak.

DAVALAR ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Davalar öncesi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan gruplar, akademisyenlere destek açıklamaları yaptı. Gruplar, \"Talebimiz ısrarcıyız. Bu suça ortak olmayacağız\", \"Akademi biat etmedi etmeyecek\" yazılı pankartları açtı.

\"55\'E YAKIN İMZACI ARKADAŞIMIZ İŞİNDEN EDİLDİ\"

Yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; \"11 Ocak 2016\'da barış talebimizi dillendirdiğimiz ve hak ihlallerine karşı çıktığımız, \'Bu suça ortak olmayacağız\' başlıklı bildirinin yayınlanmasından bu yana birçok hukuk dışı uygulamaya maruz bırakıldık. Baskılar, linçler, gözaltılar ve tutuklamaların yaşandığı bu iki yıllık süreçte 500\'e yakın imzacı arkadaşımız işlerinden edildi. Bugün barış talebimizden dolayı, \'terör propagandası yapmak\' suçundan yargılandığımız davaların ilk gününde, aynı iddianameyle hepimize ayrı ayrı davalar açarak bizi yalnızlaştırma çabalarına inat, hep birlikte barış ve adalet sözümüzde ısrar ettiğimizi bir kez daha dillendirmek için buradayız. 7 Aralık\'ta ve takip eden tüm dava günlerinde burada olmaya devam edeceğiz\"

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde toplanan grup

-Pankartlardan detaylar

-Konuşmalar

-Katılan milletvekilleri

-Basın açıklaması

-Genel detaylar

05.12.2017 - 10.40 - Haber Kodu : 171205022

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4- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI

* Davada tutuklu işadamı Şafak Koca savunmasını yapıyor.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 8. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 10.00\'da başlayan duruşma işadamı Şafak Koca\'nın savunmasını yapması ile devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonundan görüntü

-Genel ve detaylar

05.12.2017 - 10.38 - Haber Kodu : 171205021

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5- KARTAL\'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İstanbul DHA

Kartal\'da patenli 5 gencin, bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Kartal Sahil Yolunda, önceki akşam üzeri 5 genç, trafikte ilerleyen bir motosiklete tutunarak yolculuk yaptı. Patenli gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, arkalarından gelen bir araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamesına kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

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-Gençlerin motosiklet arkasına tutunarak ilerlemesi

05.12.2017 - 10.13 - Haber Kodu : 171205015

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6- PROF. DR. SÜRMELİHİNDİ: MARMARA DENİZİ, OLASI DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTACAK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Uzun süre Almanya\'da depremlerde binaların nasıl etkilendiği konusunda çalışmalar yapan Prof.Dr. İbrahim Sürmelihindi, olası Marmara Depremi\'nin aşağı yukarı zaman, yer ve büyüklüğünün bilindiğini, bunların yanı sıra denizin ortasında fay hattının kırılmasının bir avantaj olduğunu söyledi.

İTÜ İnşaat Fakültesi\'ni bitirdikten sonra master yaparak yüksek inşaat mühendisi olan, Prof.Dr. Sürmelihindi, ardından Almanya\'ya giderek \'Depreme karşı binaları güçlendirmek ve takviye etmek\' konusunda Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi\'nde depremde ve binaların nasıl etkileneceği konusunda bilimsel araştırmalar yaparken doktora tezi vererek profesör unvanı aldı. Almanya\'daki bilimsel çalışmalarının ardından Türkiye\'ye dönerek Gaziantep\'e yerleşen Prof.Dr. Sürmelihindi, ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) projesi eğitim toplantıları kapsamında İstanbul\'a geldi. Prof. Dr. Sürmelihindi, Türkiye\'nin yüzde 98\'inin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu, nüfusun yüzde 71\'inin de 1\'inci derecede deprem bölgelerinde yaşadığını 1 kişinin bile yaşamını kurturabilmesini sağlayacak bilgiler verebilmesi halinde amaçlarına ulaşmış olacaklarını anlattı. Prof. Dr. İbrahim Sürmelihindi, olası bir depremde zayiatı en aza indirmek için çalıştıklarını kaydederek şöyle dedi:

\"Yerleşim birimleri fay hattına uzaklıklarına göre, 1, 2, 3, 4, 5\'inci deprem bölgelerine ayrılıyor. İstanbul, 1\'inci derece deprem bölgesinde. Hatta fay hattına da çok yakın; 17 kilometre uzaklıkta. Dünyanın birçok yerinde depremin nereden, ne zaman geleceği, nerede olacağı bilinmiyor. Ama biz Kuzey Anadolu Fay hattında depremin geleceğini biliyoruz. Bu bizim avantajımız. Diğer avantajımız; Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattındaki levhaların yanal olması. Yani son olarak Irak\'taki Süleymaniye kentindeki gibi iki levha çarpışmıyor, çok büyük bir bölgeyi sallamıyor. Veya Amerika\'daki San Andreas fay hattındaki gibi bir levha diğerinin altına girmiyor. KAF hattında levhaların yanal olması depremi en az şekilde çevresine etki ettirecek. Kısaca; Depremin nerede olacağını biliyoruz ve fayların yanal bir çarpışma ile depremin zararı çok geniş bir alana yayılmayacak. Üçüncü avantajımız da bu deprem merkezinin Marmara Denizi\'nde olması. Bu deprem olduğu zaman Marmara Denizi bu deprem enerjisinin birazını yutacak. Tsunami olacak; 3-4 metre. Ama deprem Marmara Denizi, deprem ile açığa çıkan o büyük enerjiyi bir miktar yutacaktır. Önemli olan bu gerilimin boşalması. Marmara Denizi o bakımdan bizim için avantaj.\"

Prof.Dr. İbrahim Sürmelihindi, 122 kilometre uzunluğundaki fay hattının İstanbul\'a 17 kilometre uzaklıkta mutlaka kırılacağını, geçmişe bakıldığında periyodik olarak ortalama her 250 yıllık periyotlarla büyük depremler olduğunu söyledi. Prof.Dr. Sürmelihindi, 1506\'daki büyük İstanbul depremini 1766\'daki depremin izlediğini, bu hesaplamalara göre yeni yer sarsıntısı tarihinin 250 yıl sonra 5-10 yıllık bir kayma ile 2016\'yı gösterdiğini ifade ederken, \"Size \'Tedbir alın\' diyoruz. Sizi bu işin bilimine sokmayacağız. Deprem istatistiklerine göre 100 ölümden 80\'i yıkılan binalar nedeniyle oluyor. Yüzde 20\'si de çıkan yangınlar ve panikten. Bu durumda ilk hareket noktamız binamızın sağlıklı olması. Türkiye\'deki tabloya bakarsak binaların yüzde 40\'ı kaçak ve ruhsatsız. Mevcut binaların yüzde 67 binamız iskansız\" dedi.

MARMARA DEPREMİ İÇİN 3 TAHMİN

Prof.Dr. Sürmelihindi, DHA muhabirine bilgi verirken Kuzey Anadolu Fay hattının iki parça halinde ve doğu tarafının kırılması halinde Richter ölçeğine göre, 7.2 büyüklüğündeki depremle Pendik, Kartal, Fenerbahçe sahil kesimlerinin etkileneceğini, 3 metreyi bulan tsunami görülebileceğini söyledi. Aynı fay hattının İstanbul\'un batı tarafnda kırılması halinde 7.4 büyüklüğündeki olması tahmin edilen olası depremde Avcılar, Florya, Yeşilköy ve Bakırköy sahil kesimlerinin etkileneceğini anlatırken, şunları ekledi:

\"Olası depremin Çınarcık\'tan geçen fay hattını da tetikleyip kırması halinde 15 milyonlik mega kent için tam bir felaket olacaktır. Depremin şiddetinin 7.6 olacağı ve tsunami yüksekliğinin 7 metreyi bulacağı tahmin edilmektedir. Bunlar bazı çevrelerce felaket tellallığı olarak görülmektedir. Halkımızı en kötü senaryoya göre hazırlıklı olmasına ve ona göre tedbir alınmasını sağlaması gerektiğine inanıyorum. Dünyanın diğer yabancı bilim insanlarının yanı sıra Dr. Naci Görür ve dünya çapında yer bilimci Prof.Dr. Celal Şengör hocamızın da düşünce ve uyarıları bu yöndedir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Prof.Dr. İbrahim Sürmelihindi\'nin yaptığı açıklamalardan görüntüler

05.12.2017 - 10.32 - Haber Kodu : 171205019



