DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TIR\'IN METROBÜS YOLUNA DEVRİLME ANI KAMERADA



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de TIR\'ın metrobüs yoluna devrildiği kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. TIR\'ın kaza sonrası metrobüs yoluna devrilme anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sefaköy Metrobüs durağının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Mehmet Baytar, Sefaköy Metrobüs durağı yakınında yağışında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki makas atan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran 35 PEU 71 plakalı TIR\'ın sürücüsü Tunay Kaya önce bariyerlere ardından da Baytar\'ın kullandığı otomobile çarptıktan sonra Metrobüs yoluna girerek yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Metrobüs yoluna devrilen TIR\'ın dorsesi yolun tamamen kapanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

1\'İ AĞIR 3 YARALI

Devrilen TIR\'dan kendi imkanlarıyla çıkan Tunay Kara ve 34 GT 775 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Baytar hafif yaralanırken, otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

EK GÖRÜNTÜ:

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAZA ANI

//////////////

-Olay yerinden görüntüler

-Çalışmalar

-Genel ve detaylar

04.12.2017 - 12.37 - Haber Kodu : 171204055

============================

(ÖZEL)

2- İETT ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYLE YOL ORTASINDA KAVGA ETTİ

- Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

- İETT otobüsü şoförü ile tartıştığı sürücü yol ortasında kavga etti.

- Kavga anı yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜFÜR İDDİASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Uzunçayır -Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında Sabiha Gökçen Havalimanı Kavşağı\'nda yol verme tartışması çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmaya başladı. İETT şoförü, sürücünün kendisine küfür ettiğini iddia ederek araçtan indi ve sürücünün yanına gitti. Tartışma yolcularının araya girmesi ile bir süre sonra sona erdi. Sakinleştirilen İETT şoförü aracına bindi.

TEKNE VE YUMRUKLA BİRBİRİNE GİRDİLER

İETT sürücüsü tam hareket edecekken otomobil sürücüsü otobüsün yanına geldi. Tartışmanın dozu daha da arttı. İETT şoförü aracından indi. İki sürücü yol ortasında birbirine girdi. Yumruklar tekmeler havada uçuştu. İki sürüyü yine yolcular ayırdı. Kavganın ardından araçlarına binen sürücüler birbirlerine tehditler yağdırarak yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü:

----------

-İETT sürücüsünün otomobilin yanın gitmesi

-İki sürücü arasındaki tartışma

-Yolcuların sürücüleri sakinleştirmesi

-İETT sürücüsünün aracına binmesi

-Otomobil sürücüsünün İETT\'nin yanına gelmesi

-Tartışmadan görüntüler

-İETT şoförünün aracından inmesi

-İki sürücü arasındaki kavga

-Yolcuların sürücüleri ayırması

-İETT\'nin seferine devam etmesi

-Detaylar

04.12.2017 - 09.54 - Haber Kodu : 171204023

=====================================

3- İSTANBUL\'DA YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ramazan EĞRİ - Özgür EREN / İstanbul DHA

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul\'da yağmur başladı.

Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

CEVİZLİBAĞ

////////////////////////

-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-Şemsiye ile yürüyenler

-Duraklarda bekleyenler

-Detaylar

KADIKÖY

/////////////////

-D-100\'de trafik yoğunluğu

-Kadıköy\'de şemsiye ile yürüyenler

-Genel ve Detay

TAKSİM

//////////////

-Taksim Meydan\'da yağan yağmur

-Şemsiye ile yürüyenler

04.12.2017 - 12.23 - Haber Kodu : 171204053

04.12.2017 - 12.39 - Haber Kodu : 171204056

=====================================

4- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 7. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 11.00\'da başlayan duruşma işadamı Mehmet Zenginer\'in savunmasını yapması ile devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

Duruşma salonundan görüntü

Genel ve detaylar

04.12.2017 - 12.30 - Haber Kodu : 171204054

=====================================

5- TEDAVİSİ TAMAMLANAN TİLKİ DOĞAYA SALINACAK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Çatalca\'daki ormanlık alanda yaralı halde bulunan tilki, 3 haftalık tedavinin ardından iyileşti.

Köylüler tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan 1 yaşındaki tilki, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler, doğal nedenlerle yaralı ve bitkin halde bulunan tilkiyi doyurduktan sonra İstanbul Üniversitesi\'nin Avcılar Kampüsü\'ndeki veteriner fakültesine getirdi. Prof. Dr. Serhat Özsoy\'un yönetimindeki ekip tarafından tedavisi yapılan tilki, Veteriner fakültesi öğrencilerinin kurduğu Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü (VAŞAK) tarafından bakıma alındı. Öğrencilerin bakımını ve pansumanını üstlendiği tilkinin hızla iyileştiği açıklandı. VAŞAK Başkanı Doğan Yaman, \"Hızla iyileşen tilkiyi 1 hafta içerisinde tekrar doğaya salmayı planlıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tilkiden detay

-Doğan Yaman ile röp.

04.12.2017 - 09.38 - Haber Kodu : 171204022



