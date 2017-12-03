DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: 2018\'DE BEŞ BİN ENGELLİ KARDEŞİMİZİ İŞE BAŞLATACAĞIZ (1)

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"\'Çürük\', \'sakat\', \'özürlü\' gibi ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005\'te Türkiye\'de ilk defa Engelliler Kanunu\'nu biz çıkardık\"

\"2002\'de beş bin civarında devlette engelli çalışırken, bugün bu sayı 50 binin üzerine çıkmıştır. Tam 10 kat artıştan bahsediyoruz\"

\"İnşallah 2018\'de beş bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

İstanbul\'da bir programda konuşan Başbakan Yıldırım, bütçeden sosyal desteklere ayrılan kaynağı 15 yılda 27 kat artırdıklarını söyleyerek, \"İnşallah 2018\'de beş bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da düzenlenen \"3 Aralık Dünya Engelliler Günü\" etkinliğine katıldı. Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Yıldırım, \"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ülkemizdeki ve bütün dünyadaki kardeşlerimizin bu gününü tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birçok programa katılıyoruz. Ama bu program en fazla duygulandığım programlardan birisi\" dedi.

\"YARININA ÜMİTLE BAKIYOR\"

\"Unutmayalım inancımız bize bütün insanlara adil ve eşit davranmayı emrediyor. Kültürel kodlarımızda, tarihimizde hiçbir ayrım gözetmeden daima insana hizmet vardır\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda apayrı bir hassasiyetimiz var. 15 yıllık iktidar dönemimizde engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı ve her biri birer başarı hikayesi yazdı; yazmaya devam ediyor. Dört duvar arasından çıkarak engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi ve toplumla kaynaştı. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Hayalime nasıl ulaşırım korkusu yaşamıyor. Yarınına ümitle bakıyor\" ifadesini kullandı.

\"25 MİLYONDAN FAZLA İNSANDAN BAHSEDİYORUZ\"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dünyada bugün yaklaşık 7,5 milyardan fazla insan yaşıyor. Bu nüfusun bir milyar civarındaki kısmı öyle ya da böyle herhangi bir engelle karşılaşarak yaşamını sürdürmek zorunda. Ülkemizde ise nüfusumuzun yüzde 7\'sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor. Bu oranı dikkate aldığımızda aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon insandan bahsediyoruz. Tarihe baktığımızda Peygamber Efendimizin hayatından bu konuda çıkaracağımız çok ama çok önemli dersler var. O engelli sahabeleri hayatın dışında tutmadan, farklı yöndeki yetenekleriyle değerlendirmiştir.\"

\"ENGELLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİRÇOK İŞLER YAPTIK\"

\"Son 15 yılda engellilerin yüzünü güldürecek birçok işler yaptık. Gerçekleştirilen reformlarla büyük mesafeler aldık. \" diyen Başbakan Yıldırım, \"Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık. \'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin\'. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' prensibini asla unutmadık, göz ardı etmedik. Engelli vatandaşlara hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdık. Yerel yönetimlerimiz adeta bir zihniyet devrimi yaşadı ve güzel hizmetlere imza attılar. Yasal düzenlemeler de ise işe ilk olarak kanunlarımızdaki aşağılayıcı ifadeleri çıkararak başladık. \'Çürük\', \'sakat\', \'özürlü\' gibi ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005\'te Türkiye\'de ilk defa Engelliler Kanunu\'nu biz çıkardık. Engelli kardeşlerimize ayrıcalığı bir insan hakkı olarak anayasal güvenceye aldık. Anayasada böyle bir değişiklik yaptık. Ulaştırma Bakanlığım sırasında ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütün alanlarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirmek için çalışmalar başlattık. Ancak bu konuda henüz istediğimiz yerde değiliz. Kamu kurumları başta olmak üzere bütün kurumlara engellilerimizin hiçbir engel görmeden ulaşması için ne gerekiyorsa yapmaları şart, bunun da bakanlığımız takipçisi olacak\" diye konuştu.

\"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

\"Bütçeden sosyal desteklere ayrılan kaynağı 15 yılda tam 27 kat artırdık. 1,5 milyardan 38 milyarın üzerine çıkardık. İş-Kur eliyle 15 yılda 366 bin engelliye iş aş sağladık. 2002\'de beş bin civarında devlette engelli çalışırken, bugün bu sayı 50 binin üzerine çıkmıştır. Tam 10 kat artıştan bahsediyoruz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İnşallah 2018\'de beş bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız. Biliyorsunuz engellilerin torpille, kayırmayla işe girmesi dönemini sona erdirdik. Merkezi sistemle atama dönemini başlattık. Ve yeni bir düzenleme daha yaptık. Engelli KPSS\'ye girenler hakkı iki yılda yanıyordu, şimdi dört yıla kadar o puanınız geçerli olacak. Tekrar sınava girme ihtiyacı olmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi bütün bunlar oldu, yapıldı, yapılıyor. Yeterli değil. Daha fazlasını yapmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Programa katılanlar

-Genel ve detaylar

03.12.2017 - 13.10 - Haber Kodu : 171203050

03.12.2017 - 13.13 - Haber Kodu : 171203052

03.12.2017 - 13.13 - Haber Kodu : 171203053

03.12.2017 - 13.22 - Haber Kodu : 171203054

03.12.2017 - 13.24 - Haber Kodu : 171203055

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2- (Geniş Haber) YENİBOSNA\'DA METROBÜS KAZASI

* Kazada yaralanan iki kişinin durumu ağır.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Yenibosna Çobançeşme\'de iki metrobüs çarpıştı. İBB yaralı sayısını 19, Valilik ise 14 olarak açıkladı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Çobançeşme kavşağında iki metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

İBB yaralı sayısını 19, Valilik ise 2\'si ağır 14 kişi olarak açıkladı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Hafif yaralılar

-Metrobüs kuyruğu

-Detaylar

03.12.2017 - 10.31 - Haber Kodu : 171203022

03.12.2017 - 10.34 - Haber Kodu : 171203023

03.12.2017 - 10.45 - Haber Kodu : 171203025

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3- BEYAZ EŞYA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Eyüp\'te bir beyaz eşya deposu alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Eyüp, Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya deposundan 06.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüp, Alibeyköy, Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Depodan görüntü

-Yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Siyah dumanlar

-Toplanan vatandaşlar

-Detaylar

03.12.2017 - 07.19 - Haber Kodu : 171203012

03.12.2017 - 07.47 - Haber Kodu : 171203013

03.12.2017 - 08.58 - Haber Kodu : 171203017

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4- KASAP ARKADAŞININ AMERİKAN BULLDOG\'U SEVME ÇABASI PAHALIYA MAL OLDU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA

Pendik\'te oturan Faysal Özmen\'in Amerikan Bulldog cinsi köpeği, kasap arkadaşının verdiği küçük kemikleri yiyince fenalaştı. 1 haftadan bu yana uyuyamayan ve adeta inleyen köpek, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Almanya\'da 38 yıl çalıştıktan sonra Türkiye\'ye kesin dönüş yaparak bir işyeri açan Faysal Özmen, 3 yıl önce \'Hayalimdeki köpek\' dediği \'Amerikan Bulldog\' cinsi köpeği aldı. \'Cango Azül\' ismini verdiği erkek köpeğini genellikle yanından ayırmayan Özmen, geçen hafta mahalledeki kasap arkadaşının dükkanının önünden geçerken, arkadaşı hayvanı sevmek istedi. Kasap, tüm çabalarına rağmen \'Cango Azül\' isimli köpeğin kendisinden uzak durması üzerine tezgahtaki küçük kemikleri ona vererek, biraz sevdi. Sahibinin müdahalesine fırsat kalmadan küçük kemikleri peş peşe yiyen köpeğin acı içerisinde kıvranmaya başladığı görüldü. Köpeğinin tedavisi için gittiği veterinerlerden sonuç alamadığını belirten Faysal Özmen, kızı ile birlikte aracına binerek onu Avcılar\'daki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi\'ne getirdi. Özmen, şunları anlattı: \"Amerikan Buldog\'un çenesi çok güçlü. Çenesinde 2.5 ton ağırlığında gücü var. Kasabın verdiği tüm kemikleri yiyince bunlar bağırsaklarına takılı kaldı. Uğraşıyoruz, bir türlü tuvalete çıkamadı. Geldiğimiz Veteriner Fakültesi hastanesinde \'Küçük kemikleri öyle vermeyin. Kaynatın verin\' dediler. Bu da bir can. Gözümün Önünde inliyor. Yatamıyor, kalkamıyor, resmen inliyor. Çıkamıyor tuvalete. Kanını aldılar. Lavman yapacaklar hayvana. Ya ameliyatla ya da maşa ile çıkaracaklar o kemileri Daha ameliyat olmadı. Veterinerlerdi, kan, röntgen, filmiydi derken şimdiye kadar 800 liram gitti. Kasabın köpeğimi sevebilmesi için verdiği kemiklerin faturası bu oldu. \"

Görüntü Dökümü:

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-Faysal Özmen ve köpeği

-Özmen, köpeğinin karşılaştığı sağlık sorununu anlatırken

-Genel ve detaylar

03.12.2017 - 10.23 - Haber Kodu : 171203021