DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- D-100\'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA

- BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR

- Eniştelerinin kullandığı otomobilin yolunu kesen 3 kişi dehşet saçtı.

- Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler

- Havaya da ateş açan şüpheliler böyle görüntülendi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

D100 Karayolu Avcılar Mevkiinde takip ettikleri enişlerinin yolunu kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görütülendi.

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler. Saldırganlar kaçarken havaya da ateş açtı.

D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Olay yanı

-Araçtaki sürücüyü dövmeleri

-Havaya ateş açmaları

-Kaçmaları



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Saldırganların kaçması

-Vurulan sürücünün bulunduğu araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun izleri

-Çevreden detaylar

28.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171128012

28.11.2017 - 09.50 - Haber Kodu : 171128013

28.11.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 171128037

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2- CEZAEVİ FİRARİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ 16 YAŞINDAKİ KIZIN BABASI KONUŞTU

\" \'Kızımı alın\' diye 15-20 sefer şikayetim var. Kızımı elimle gösterdiğim halde almadılar\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Taner YENER / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da cezaevi firarisi tarafından eşarpla boğularak öldürülen 16 yaşındaki Dilek İ.\'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Burada konuşan baba Mustafa İ. \" \'Ben kardeşlerim için kendimi feda ettim baba\' dedi. Ben yandım kardeşim yanmasın derdi\" diye konuştui.

Cinayet kurbanı Dilek İ\'nin babası Mustafa İ. cenazeyi almak için Antalya\'dan İstanbul\'a geldi. İşlemleri tamamlandıktan sonra cenazeyi alan Mustafa İ., basın mensuplarına konuştu.

Polise şikayette bulunduğu öne süren İnşaat işçisi Mustafa İ. \" \'Kızımı alın\' diye 11\'inci aydan beri 15-20 sefer şikayetim var. Elimle gösterdiğim halde almadılar\" dedi.

\"EN SON KARA HABERİ GELDİ\"

Basın mensuplarının \'En son kızınızı ne zaman gördünüz?\" sorusuna Baba Mustafa İ., \"Çok oluyor görüşeli. Kızı görüştürmediler buraya kaçırdılar. Burada da cenazesini bulduk. Burada iki haftadan beri ablasının evinde saklanıyormuş. En son kara haberi geldi. Ama ölümüne sebep olan ablası ile annesi. Çünkü bildikleri halde ekibe söylemediler. Devamlı sakladılar. Oğlan uyuşturucu bağımlısıydı\" diye cevap verdi.

\"DEVAMLI SAKLADILAR\"

Acılı baba , \"Annesi, ablası hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü yıllardan beri kızımın yerini bildikleri halde, yerini söylemediler. Devamlı sakladılar..15 yaşındaki çocuğumu. Daha 16 yaşına yeni girdi. 3 ay oldu. Oğlanın yaşı 31\'di. 1 yıldır arıyorduk. Telefonla görüşüyorduk. Yüz yüze görüşemiyorduk\" dedi.

\"BEN KARDEŞLERİM İÇİN KENDİMİ FEDA ETTİ\"

Mustafa İ, \"Kızım, Ahmet\'in, kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. \'Ben kardeşlerim için kendimi feda ettim baba\' dedi. \'Ben yandım kardeşim yanmasın derdi\' devamlı. Eşimin gözleri görmüyor. Kafasına silahı dayayarak zorla götürmüş. Benim kızımın dediğine göre\" İfadelerini kullandı. Acılı baba Mustafa İ. cenazeyi Gaziantep\'te toprağa vereceklerini söyledi.



Görüntü dökümü:

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-Cenaze aracının çıkışı

-Babanın konuşması

-Aracın ayrılması

-Adli Tıp Kurumu\'ndan detaylar

-Olayla ilgili dün çekilen görüntüler

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3- MAHALLEDE DOĞALGAZ PANİĞİ

- HIRSIZLAR DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİ; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Haber: Sinan BİLGİLİ Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar, doğalgaz borusunu keserek çalmaya çalıştı. Bu sırada açığa çıkan doğalgaz nedeniyle paniğe kapılıp kaçtı. Ses üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri panik yaşadı.

Olay sabah 07.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi 84. Sokak üzerinde meydana geldi. Yıkılmak üzere boşaltılan binaya giren hırsızlar doğalgaz borusunu kesti. Bu sırada açığa çıkan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan hırsızlar kaçtı. Sokağa büyük bir sesle doğalgaz yayıldı. Sesi duyan mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri binaya girerek doğalgaz hattını kapattı. Büyük panik yaşayan sokak sakinleri bir süre dışarıda bekledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Sokaktan görüntü

-Polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi

-Doğalgaz ekiplerinin binadan çıkışı

-Kesilen doğalgaz borusu

-Çocuğu ile dışarı çıkan kişi ile röportaj

-Sokakta bekleyenler

-Camlardan bakanlar

-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Binadan görüntü

-Doğalgaz sesi

-Ekiplerin geliş ve binaya girişi

-Detaylar

28.11.2017 - 09.15 - Haber Kodu : 171128010

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4- İSTANBUL\'DA İKİ İŞKENCE EVİ ORTAYA ÇIKARILDI;KADINLARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP, BİLEKLERİNİ KESMİŞLER



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da evlendirme ve iş bulma vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları evlere hapsederek bayıltıp uygunsuz görüntülerini çeken ve işkence yaparak fuhuşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdükleri, bileklerini kestikleri, ormana götürerek öldürmekle tehdit ettikleri öğrenildi. 3 kadının şikayetçi olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ EVE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları operasyon ile şantaj ve işkence çetesini ortaya çıkardı. Polis ekipleri 23 Kasım 2017 tarihinde sabaha karşı 04.30\'da Şişli, Gülbahar Mahallesi ve Kağıthane, Telsizler Mahallesi\'nde bulunan iki eve yaptıkları baskında şüpheliler Burak K.(26), Engin A.(26) Orhan G.(22) ile Barış B.(26)\'yi gözaltına aldı. Operasyonda evlerde zorla tutulan Özbekistan uyruklu kardeşler İrona S.(26), Umida S.(33) ile Türk vatandaşı P.M.(20) kurtarıldı.

KADINLAR ŞANTAJ VE İŞKENCEYİ ANLATTILAR

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği\'ne getirilen kurtarılan kadınların anlattıkları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Kurtarılan kadınlar yurt dışından internet üzerinden tanıştıkların kişilerin evlendirme ve iş bulma vaatlerine inanarak İstanbul\'a geldiklerini anlatarak uğradıkları işkence ve şantajları tüm detayları ile anlattıkları öğrenildi. Kadınlardan İrona S. \"Bir Türk\'le evleneceğime inanarak İstanbul\'a geldim. İçkimize hap atarak beni uyuttular. Uyandığımda çıplak resimlerimi çekmişlerdi. Sonra bu resimleri kullanarak fuhuşa zorladılar, kabul etmeyince dövdüler, ormanlık bir alana götürüp öldürüp gömmekle tehdit ettiler.\" dedi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin ayrıca fuhuş yapmak istemeyen bazı kadınların bileklerini jiletle kestikleri de tespit edildi.

3\'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler İnsan ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Burak K., Engin A. ve Orhan G. tutuklanırken Barış B. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

28.11.2017 - 11.19 - Haber Kodu : 171128035

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5- İSTANBUL\'DA JANDARMANIN UYUŞTURUCU BASKINLARI KAMERADA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul\'da 3 adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö. isimli bir kişinin Diyarbakır\'dan getirilen uyuşturucuyu Esenyurt\'ta inşaatlarda çalışan işçiler ile gençlere sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Takibe başlayan ekipler, şüphelinin aracıyla sabah uyuşturucu dağıtımı yaptığını belirledi. Ekipler, geçtiğimiz günlerde H.Ö.\'nün kaldığı eve baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı; evde narkotik köpeği \'Etap\' eşliğinde yapılan aramada 6 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ile PKK terör örgütü propagandası amacıyla kullanılan çeşitli dövizler, terör örgütünü simgeleyen malzeme ve şüphelinin uyuşturucu bağlantılarını kayıt altına aldığı adet ajanda ele geçirildi. H.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ OPERASYON

İkinci operasyonun adresi Bağcılar\'da düzenlendi. Jandarma, uyuşturucu sattıklarını belirledikleri Suriye uyruklu 2 kişinin kaldığı eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramalarda, binlerce uyuşturucu hap, 130 gram toz esrar ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanında uyuşturucu özellikli ilaçların da bulunması oldu. Fiyatı oldukça yüksek olan bu ilaçlar sadece kırmızı ve yeşil reçete ile satılıyor. Şüphelilerin bir kısmını Suriye\'den yurda kaçak yollarla soktukları bu yeşil reçete ile satın alınabilen ilaçları da bu kapsamda sattıkları belirlendi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇÜNCÜ OPERASYON

Jandarma üçüncü operasyonu ise Gaziosmanpaşa\'da bir eve yaptı. Baba-oğulun sahil ya da yol kenarlarında park halinde bulunan araçların içindeki kişilere uyuşturucu sattığını belirledi. Ekipler şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baba-oğulun aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. 2 şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Jandarma baskın anı

-Evde yapılan aramalar

-Narkotik köpeğin evde rama yapması

-Ele geçen uyuşturucu madde

-Şüphelilerin adliyeye sevki

28.11.2017 - 09.55 - Haber Kodu : 171128014

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6- 29 İLDE OPERASYON : \'YANSIN GECELER\'İ SÖYLEYEN DOĞAN TARDA DA GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'un da aralarında bulunduğu 29 ilde operasyon; 62 kişi gözaltında... Gözaltına alınanlar arasında şarkılarıyla milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Doğan Tarda da var.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı internette uyuşturucu kullanımını özendiren içerikte paylaşımlarda bulunan, uyuşturucu kullanımını anlatan ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili düzenek tarifleri yapan kişileri yakalamaya yönelik İstanbul\'un da aralarında bulunduğu 29 ilde \'Şehit Arda Can\' operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul\'da \'Yansın Geceler\' şarkısıyla Youtube üzerinden milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Doğan Tarda\'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye genelinde ise 62 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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7- JEOFİZİK UZMANI GÜNDOĞDU, GÖKOVA\' KÖRFEZİ\'NİN ORTASINA DİKKAT ÇEKTİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Jeofizik uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Gökova Körfezi\'nin doğu ve batısında son 20 yılda depremler olduğunu; ancak ortasında \'sismik boşluk\' (Seismic gap) bulunduğunu belirterek, bunun büyük risk oluşturduğunu söyledi. Gündoğdu, Irak-İran sınırındaki depremin Türkiye\'deki hatları etkilemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Deprem bilincini yaratmak amacıyla Avcılar\'da Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi salonunda düzenlenen ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) toplantısına katılan Yard. Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, İran-Irak sınırındaki depremin Arap levhasının İran tarafına enerji birikimi sonucu \'bindirme\' yaparak bunu boşaltması olarak değerlendirdiklerini söyledi. Deprem uzmanı Gündoğdu, bu depremin Richter ölçeğine göre 7.2-7.3 büyüklüğünde olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

\"IRAK-İRAN DEPREMİ TÜRKİYE\'Yİ ETKİLEMEZ\"

\"Bindirmenin tarafı da olduğu, kuzeydoğuya doğru hafif bindirme yaptığı için İran\'da 530\'un üzerinde can kaybı oldu. Hareketli olmayan Irak\'taki Süleymaniye kenti tarafında ise en son can kaybı rakamı 7 oldu. Türkiye\'de \'Bu bizi etkiler mi, tetikler mi?\' sorusu var. Tetikleme olmaz. Bizdeki bindirme hattında bizim güney sınırımızdan geçen bir bindirme hattı var. Bitlis-Zagros bindirme hattı İran\'a kadar uzayan ve bu depremin olduğu yere kadar da devam eden bir Arap levhasının bindirmesinden ibaret bunun bizi direkt etkilenecek bir olay yok doğrusu. Orada bir takım artçılar oldu. Çok yakınında depremler olabilir. Ama tetikleyebileceği enerjiyi aktarabileceği yer ancak o kadarlık bölge.\"

Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, dile getirdiği bu görüşe karşılık televizyonlarda canlı yayınlara katılarak değerlendirme yapan bazı bilim insanlarının \"Bu deprem, Türkiye\'deki hatları tetikler\" dediğini hatırlatarak, \"Nasıl \'tetikler\' dediler bilmiyorum. Ben bu işin jeofiziğini bilen biriyim. Jeoloji ayrı bir ünite ama beraber çalışılınca çok daha mükemmel oluyor\" diye konuştu.

GÖKOVA\'DAKİ TEHLİKE

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, son dönemde Gökova Körfezi ve özellikle Ula\'da kaydedilen depremleri de DHA muhabirine değerlendirdi. Gündoğdu, 20 yıllık geçmişe bakıldığında Gökova Körfezi\'nin doğusu ve batısında çok sayıda depremler olduğunu, bunların Milas çevresine de sarktığını vurgulayarak şöyle dedi:

\"Ören tarafında da bayağı uzunca bir fay var. O fayın üzerinde deprem olmuyor. Fay üzerinde olup deprem olmayan yerler bizi korkutur. Biz buna \'Seismic gap\' (Sismik boşluk) diyoruz. Sağında solunda hareketlere sıkışmalara rağmen düşey hareketlerle olan enerji boşaltmaları sonucunda fayın ortasında kırılacağı büyük bir ihtimal. Son 5.1 büyüklüğündeki deprem Muğla civarında Ula yakınlarında olan depremler. Orada enerji boşalması; düşey hareketler var. Ama esas Gökova Körfezi\'nin ortasında bir deprem yok. Bu riski oluşturuyor. Burada ne zaman deprem olur onu bilemem. Ama orada bu risk gittikçe artıyor. Belli çünkü. Ula\'ya geçmiş olması, bir sürü artçı olması. Kötü bir şey. \"

Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de, bu toplantıları her ay düzenli yaptıklarını ifade ederek, \"İstanbul geneli ve Avcılar deprem bölgesinde. Önceliğimiz; Mevcut durumda nasıl korunuruz. Eğitime büyük önem veriyoruz ancak, ilçemizdeki eski yapıların mutlaka yenileriyle değişmesi gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ile röp.

-Belediye başkanının konuşması ve izleyiciler

28.11.2017 - 11.31 - Haber Kodu : 171128038