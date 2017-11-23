DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- HALİÇ KÖPRÜSÜNÜ BİLE GERİ GERİ GEÇTİ

* İstanbul\'da gece yarısı sürücüleri şaşırtan görüntü

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

İstanbul\'da gece saatlerinde minibüs sürücüsü, bir otomobili halatla kilometrelerce geri geri çekti. Geri geri araç çeken sürücü, Ispartakule\'den Kasımpaşa\'ya gittiğini söyleyerek gözden kayboldu.

TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde gece yarısı geri geri giderek bir otomobili halatla çeken minibüsü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minibüsün ön kısmına bağladığı halat ile bir otomobili kilometrelerce geri geri çeken sürücü trafikteki diğer araçlara aldırmadı. Bu sırada tehlikeli anlar da yaşandı

ÇEKTİĞİ OTOMOBİL İLE D-100 KARAYOLU HALİÇ KÖPRÜSÜNÜ GERİ GERİ GEÇTİ

Minibüs sürücüsü, geri geri giderek çektiği otomobil ile TEM Bağlantı Yolundan D-100 Karayoluna girerek diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere, Ispartakule\'den Kasımpaşa\'ya gittiğini ve polislerin gördüğünü söyledi. Ayrıca, aracı kullanan minibüs sürücüsünün yanında bir kişi, halat ile çekilen otomobilin içinde ise 2 kişi yer aldı. Sürücü, D-100 Karayolu Haliç Köprüsünü de geçerek Halıcıoğlu ayrımından Sütlüce istikametine doğru geri geri ilerlemeye devam ederek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Geri geri araç çeken panelvan minibüs

-Halat ile çekilen otomobilden görüntü

-Minibüs sürücüsü ile röp

-Minibüsün D-100 Karayolunda geri geri ilerlemesi

-Haliç köprüsünü geçmesi

-Genel ve detaylar

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2- VALİ ŞAHİN\'DEN MUHTARLARA: HİÇ DURMAKSIZIN, YORULMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

İstanbul\'un Anadolu Yakası muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Biz, bu kalabalık şehirde görevimizi daha büyük bir aşkla yapmak zorundayız. Sizlerin yaptığı görev, maaş ile ücret ile karşılığı olamayacak kadar mukaddestir. Biz, ücretimizi halkın itibarından Hak\'kın rızasından alacağız\" dedi.

Vali Vasip Şahin, Beykoz\'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Koru Tesisleri\'nde düzenlenen \'İstanbul Anadolu Yakası Muhtarları Buluşması\'nda yaklaşık 400 muhtarla bir araya geldi. Bazı kamu kurumlarının il müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantının başında Vali Şahin açılış konuşması yaptı.

Vasip Şahin, her bir muhtarın mahallesindeki sorunları, ihtiyaçları belirlemek ve ilgili mercilere gerekli girişimlerde bulunmak gibi bir görevi olduğunu, bu anlamda da İstanbul\'daki muhtarların başarılı bir görev yaptığını söyledi.

\"MUHTARLARDAN GELEN TALEPLER ÖNCELİKLİ GÜNDEME ALINIR\"

Muhtarların şehrin en uç noktalarındaki vatandaşlarla doğrudan muhatap olduğunu belirten Vasip Şahin, bu vatandaşların sorun ve taleplerinin ise yerel ve merkezi idarenin temsilcilerine ileterek muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüklerine vurgu yaptı. Şahin,

\"Bizim, insanların sıkıntısından, ihtiyaçlarından haberdar olmamız sizlerin sayesinde oluyor. Bu nedenle siz muhtarlarımızdan gelen talepler öncelikli olarak gündeme alınır ve çözülmeye çalışılır\" diye konuştu.

\"AŞKLA YAPMAK ZORUNDAYIZ\"

Vali Şahin, İstanbul\'un bir medeniyetler şehri olduğunu ve hangi mevkide olursa olsun görev yapmanın büyük bir şans ve nimet olduğunu kaydederek şunları söyledi:

\"Sorumluluğumuz ağır. Nüfusumuz yoğun ve fazla. Herhangi bir taşra muhtarı, bin, iki binlerle muhatap olurken sizler yüzbinleri geçen nüfus ile muhatapsınız. Biz, bu kalabalık şehirde görevimizi daha büyük bir aşkla yapmak zorundayız. Sizlerin yaptığı görev, maaş ile ücret ile karşılığı olamayacak kadar mukaddestir. Biz, ücretimizi halkın itibarından Hak\'kın rızasından alacağız. Bu gayretle de sonuna kadar, hiç durmaksızın, yorulmaksızın çalışacağız.\"

\"O VEBAL BİZİM ÜZERİMİZDEDİR\"

Muhtarlara hitaben \"Bizim et ve tırnak gibi iç içe olmamız lazım\" diyen Vali Şahin, \"Mahallelerimizde nerede bir muhtaç, ihtiyaç sahibi var bizim onlara uzanmamız lazım. Sizler bu ihtiyaç sahiplerini ister maddi ister manevi olarak olur bunları bize bildirirseniz, artık o vebal bizim üzerimizdedir\" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Vasip Şahin ve beraberindeki il müdürleri

-Toplantıya katılan muhtarlar

-Vasip Şahin\'in açılış konuşması

-Genel ve detaylar

23.11.2017 - 13.09 - Haber Kodu : 171123048

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3- MERDİVEN ÇÖKTÜ İŞÇİ ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kadıköy\'de bir inşaatta kalıpların söküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çöken merdivenin altında kalan bir işçi yaralandı

Olay 09.30 sıralarında Erenköy Taş Mektep Sokak\'ta meydana geldi. 10 katlı binanın bodrum katında çalışan işçi Erdal Köseoğlu\'nun üzerine beton merdiven çöktü. Kazayı gören işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri mahsur alan işçiyi kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı işçi, sağlık ekiplerince Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

\"KALIP ÇALIŞMASI YAPILIYORDU\"

İnşaatta çalışan bir işçi, \"Kalıp çalışması yapılıyordu, beton blok arkadaşımızın üzerine düştü, durumu hafif\" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-İnşaattan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-İşçi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

23.11.2017 - 11.00 - Haber Kodu : 171123028

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4- GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ HAKİM KARŞISINDA

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" ve \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret\" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilen gazeteci Hüsnü Mahalli\'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüsnü Mahalli , avukatı Turan Aydoğan ile katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

Sanık Hüsnü Mahalli savunmasında, \"Ben en başından beri Suriye ve Ortadoğu\'daki gelişmelerin aslında Türkiye\'yi hedeflediğini söylüyordum. Diğer yandan bu coğrafyada meydana gelen olaylarda insanların ölmesi beni üzmektedir. Suriye\'deki savaşta benim 30\'a yakın akrabam ölmüştür. İfadelerimde bir sertlik varsa anlattığım bu durumdan da kaynaklanmaktadır. En başından itibaren gerek ABD\'nin, gerekse Ortadoğu\'daki körfez ülkelerinin Türkiye\'ye kazık atmaya çalışacağını ifade ettim. Gelişmeler benim dediğimi doğrulamıştır. İki sene öncesine kadar Türkiye\'nin düşmanı olarak görünen Rusya ve İran ile Türkiye daha dün Soçi\'de biraraya gelmiş ve bölgedeki barışın tesisi için işbirliği yapmak konusunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı\'na hakaret etmeyeceğimi 2011 yılından önce kendisi ile ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Diğer yandan diktatör kelimesini kullandığım için suçlanmam da yerinde değildir. Zira bu kavram felsefi bir içerik taşımaktadır ve sayın Cumhurbaşkanı\'nın çok yakınında olan hocamız Burhan Kuzu da bunu ifade etmiştir\" dedi. Mahalli\'nin avukatı Turan Aydoğdu ise Ortadoğu politikasında dünyada yaşanan son gelişmelerin müvekkilinin görüşlerinin haklılığını ortaya çıkardığını belirterek ifade özgürlüğü çerçevesinde görüşleri açıkladığını ve beraatini talep etti.

ERDOĞAN\'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek \"Sanığın ifadelerinin, sert eleştiri sınırlarını aştığını düşünüyoruz. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi. Mahkeme, dosya eksikliğinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" ve \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret\" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor. Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016\'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Mahalli\'nin tutuklama gerekçesinde, 2 Aralık 2016\'da bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği, Suriye\'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli\'nin \"kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını\" dikkate alarak 20 Ocak\'ta tahliyesine karar vermişti.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalli\'nin arşiv görüntüsü

23.11.2017 - 12.01 - Haber Kodu : 171123038

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5- AZİZ YILDIRIM\'A HAKARET SUÇUNDAN YARGILANAN FATİH ALTAYLI BERAAT ETTİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Gazeteci Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'a basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen üçüncü celseye, sanık Fatih Altaylı ve şikayetçi Aziz Yıldırım gelmedi. Tarafları, avukatları temsil etti. Hakim Fatih Kapan, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını, rapora göre söz konusu sözlerin sanık Fatih Altaylı\'ya değil, Twitter\'da yazan bir kişiye ait olduğunun ifade edildiğini belirtti. Bunun üzerine söz konusu televizyon programı mahkeme salonunda izlendi.

AZİZ YILDIRIM\'IN AVUKATI: SANIĞIN HAKARET SUÇU İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Şikayetçi Aziz Yıldırım\'ın avukatı Abdurrahim Erol, raporu kabul etmediklerini belirterek, \"Davamız sadece \'Zeka özürlü adam\' demesiyle ilgili değildir. FETÖ\'cülerle işbirliği yaptığını söylemek bile başlı başına hakarettir. Konuşmada geçen üyelikler, usulüne uygun yapılmış üyeliklerdir. 20 bin üyesi olan bir kulübün içerisinde 3-5 tane FETÖ\'cünün çıkmış olması bu şahıslara yardım ettiği sonucunu doğurmaz. Ayrıca Aziz Yıldırım\'ın maçla ilgili olarak bir açıklamasını da sanık \'Böyle bir zırva yorum, böyle bir zırva açıklama görmedim\' demiştir. Bu kişilik haklarına saldırıdır. Ayrıca \'Sanık zırvalıyor\' şeklinde başka kelimeler de kullanmıştır. Sanığın hakaret suçu işlediğini düşünüyoruz\" dedi.

FATİH ALTAYLI\'NIN AVUKATI: ELEŞTİRİDİR

Sanık Fatih Altaylı\'nın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da suçlamaları kabul etmeyerek \"Öncelikle zeka özürlü kelimesini müştekiye söylemediği bellidir. Bunun dışında sanık, müştekiyi FETÖ\'cülükle suçlamamıştır. FETÖ\'cüleri klübe aldığını söylemiştir. Bu eleştiridir. Belki ağır eleştiridir. Ayrıca kamuya mal olmuş bir kişi olması nedeniyle bu tür ağır eleştirilere müşteki katlanmak mecburiyetindedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu şekildedir\" diye konuştu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, isnat edilen suçun unsurları oluşmadığından sanık Fatih Altaylı\'nın beraatine karar verdi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede; sanık Fatih Altaylı\'nın 29 Ağustos 2016\'da bir televizyon kanalında yayınlanan programda, müşteki Aziz Yıldırım\'a yönelik sözler ifade ettiği belirtiliyordu. İddianamede, Altaylı\'nın sözlerinin eleştiri ve basın özgürlüğünün kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek \'Basın yoluyla hakaret\' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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6- \'O MÜDÜRÜN\' DOSYASI AYRILDI…



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan 28 gün sonra tahliye edilen ve açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.\'nin de aralarında bulunduğu biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, sanık Ö.C. hakkında \"Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme\" suçundan dolayı açılan kamu davasının, diğer iki sanık hakkında açılan \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma\" suçuyla birlikte görülemeyeceği gerekçesiyle Ö.C.\'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi.



SANIK Ö.C. DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Omid Braghizadeh ile tutuksuz sanık Ö.C. katıldı. Tercüman aracılığıyla savunması yapılan İran vatandaşı Omid Braghizadeh \"Ben Ali Najafi\'yi (sanık) İran\'dan tanırım. Avukat ve işadamı olarak tanıdım. Benim uyuşturucu madde ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Yanımda böyle bir konuşmada geçmemiştir\" dedi. Duruşmada da 6 kişi de \'tanık\' sıfatıyla dinlendi.

Ö.C.\'NİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Ö.C. hakkında \"Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme\" suçundan dolayı açılan kamu davasıyla, sanıklar Ali Najafi ve Omid Braghizadeh hakkında açılan \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma\" suçlarının birlikte görülemeyeceğinin anlaşıldığını belirtti. Sanık Ö.C.\'nin dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

İddianamede firari şüpheli Ali Najafi\'nin tutuklu şüpheli Omid Barghizadeh ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Akbar Talebi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları, şüpheli Ö.C.\'nin ise uyuşturucu madde ticaretine iştirakının tespit edilemediği vurgulanıyor. Ö.C.\'nin, arandığını bilmesine rağmen arkadaşı Ali Najafi\'yi suçtan kurtarmak için 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Ali Najafi\'nin Ataköy Konaklarındaki evinde buluştuğu öne sürülüyor. Ö.C.\'nin, Ali Najafi\'nin yakalanmaması için delilleri kararttığı öne sürülen iddianamede, şüpheli Ali Najafi ile buluştuğunun anlaşılmaması için kendisine ait aracın plakalarını değiştirdiği iddia ediliyor. İddianamede Ö.C.\'nin \"Suç delillerin yok etmek, gizlemek veya değiştirmek\" suçundan 9 aydan 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede firari şüpheli Ali Najafi ve tutuklu şüpheli Omid Braghizadeh\'in \"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\" suçundan 45\'er yıldan 67 yıl 6\'şar aya kadar hapsi talep ediliyor. Öte yandan 9 Şubat\'ta tutuklanan Ö.C. 28 gün sonra tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Ö.C.\'nin arşiv görüntüsü

23.11.2017 - 11.53 - Haber Kodu : 171123036

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7- AVATAR ATAKAN\'IN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

\'Avatar\' lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan hakkında \"Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni alenen aşağılama\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse Arslan önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağan Atakan Arslan\'ın (28) sosyal medyada yayınlanan bir videosunun, bir özel televizyon programında 21 Haziran 2016 tarihinde yayınlandığı belirtildi.

İddianamede Arslan\'ın söz konusu bu videodaki sözlerinin \"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama\" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

ADALET BAKANI SORUŞTURMAYA OLUR İZNİ VERDİ

Atılı eylemin Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 301/1 maddesi kapsamında kaldığı ve TCK\'nın 301/4 maddesi gereğince şüpheli hakkında yapılacak soruşturmanın Adalet Bakanı\'nın iznine tabi olması nedeniyle soruşturma izni istenildiği hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül\'ün 16 Ekim 2017 tarihli \'olur\'u\' ile şüpheli hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Söz konusu ifadelerle şüpheli Arslan\'ın \"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama\" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Arslan\'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Arslan önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

