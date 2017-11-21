DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- GAZETECİ OĞUZ GÜVEN\'E 3 YlL 1 AY HAPİS (2)

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Güven\'i \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken; \"PKK/KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak\" suçundan ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından cezayı ertelemedi veya hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3. celseye, tutuksuz yargılanan gazeteci Oğuz Güven ve avukatı Tora Pekin katıldı. Duruşmayı, Güven\'in kızı Demet Güven, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Sibel Güneş ve CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile karikatürist Musa Kart da izledi.

Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi\'nin resmi twitter hesabındaki paylaşım ve PKK/KCK terör örgütüne ilişkin paylaşılan haberler nedeniyle yargılanıyordu.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Oğuz Güven\'in cezaevinden tahliyesi

21.11.2017 - 11.35 - Haber Kodu : 171121047

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2- DURUŞMA SONRASI OĞUZ GÜVEN\'DEN AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Oğuz Güven\'in açıklaması

21.11.2017 - 12.09 - Haber Kodu : 171121055



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3- KAZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMDAKİ KARI KOCAYI EZDİ: 2 ÖLÜ

* Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de kazaya karışan servis minibüsünün kaldırıma çıkarak ezdiği karı koca hayatını kaybetti. Çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 07.00\'de Yeni Çamlıca Mahallesi Kargı Sokak ile Aykut Sokak kesişiminde meydana geldi. 06 GVG98 plakalı otomobile hızlı seyrettiği iddia edilen 34 NJ 994 plakalı servis minibüsü çarptı.

KALDIRIMDA YÜRÜYORLARDI

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan işçi servisi kaldırımdaki karı kocayı ezdi. Minibüs bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gülseren Ünal\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; durumu ağır olan Saffet Ünal ise hastaneye kaldırıldı. Saffet Ünal da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan hemen sonra yaşananlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

HASTANEYE GİDİYORLARDI

Acı haberi alan çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Karı kocanın 3 çocukları olduğu ve hastaneye gittikleri öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Gülseren Ünal\'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüleri de Salih Sevgican Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin yerdeki görüntüsü

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Cenazeye bakmaları

-Sinir krizi geçirmesi

-Cenazenin kaldırılması

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Devrilen geri dönüşüm kutusu

-Vatandaşlarla röp.

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

21.11.2017 - 09.36 - Haber Kodu : 171121020

21.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171121021

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(ÖZEL)

4- HIRSIZLAR MAHALLELİNİN KABUSU OLDU

* Hırsızların hedefindeki sokağın sakinleri oldukça tedirgin...

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da bir sokağa dadanan hırsızlar, bir ay içinde 10 ayrı eve girdi. Sokak sakinleri hırsızların bir an evvel bulunmasını istiyor.

Çınar Mahallesi\'ndeki bir sokak son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Gece-gündüz ayrımı yapmayan hırsızlar, son bir ayda sokaktaki 10 evi soydu. Evde buldukları ne varsa çalan hırsızlar yüzünden sokak sakinleri isyan ediyor. Bazıları çareyi evine çift kapı yaptırmakta bulurken, bazıları ise nöbet tuttuğunu söylüyor. En son geçtiğimiz salı günü öğleden sonra otomobil ile gelen 3 hırsız, güpegündüz bir daireye girerek televizyonu ve buldukları parayı çaldı. Hırsızlıkların kaçış anlarını ise, karşı dükkanda bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

\"BİR AYDIR KIZIM EVDE TEK BAŞINA KALAMIYOR\"

Evine hırsız giren ve televizyonları çalınan Derya İni, \"Polis hala hırsızları yakalayamadı. Hırsız televizyonu çalmış ve bir miktar parayı almış. Evi dağıtmış\" dedi.

Bir diğer mağdur Sevda Aktepe ise, hırsızlar yüzünden çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, \"Kapının anahtar göbeğini çıkararak içeriye girmişler ve televizyonu çalmışlar. Bir aydır kızım evde tek başına kalamıyor. Hırsız eve girdi diye sürekli korkuyor. Burada sürekli hırsızlık oluyor. Geçen gün bir sohbet gittim, orada da herkes evine hırsız girdiğini söylüyor\" diye konuştu.

\"EN AZ YÜZDE 90\'ININ EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİR\"

Evine hırsız giren sokak sakini Recep Bayraktar, hırsızlıkların bir an önce son bulmasını isteyerek, \"Hırsızlar iki bilgisayar, altın ve para aldılar. Hırsızlar eve girdiğinde alt katta balkonda oturan komşumuz bile fark etmemiş. Burada hırsızlık çok olmaya başladı. Sokağın başından sonuna kadar gitseniz yüzde 90\'ının evine girilmiştir. Bu olaya bir çare bulunsa çok iyi olur. Özellikle gündüz giriyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Bir hafta arayla iki ayrı kameraya yakalanan hırsızlar

-Hırsızların beyaz bir araçla gelmeleri

-Ellerinde üzeri örtülü eşyalarla ilerlemeleri

-İki kişinin çaldıkları eşyaları aracın bagajına koyması



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Sokaktan detaylar

-Hırsız giren evler

-Evine hırsız girenlerle röportaj

-Genel ve detay görüntüler

21.11.2017 - 10.34 - Haber Kodu : 171121029

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5- YENİ BAŞKANLAR AYNI TOPLANTIDA KONUŞTU

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,

\"Marmara\'nın tamamı mavi bayraklı hale gelebilir\"

* Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,

\"Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi marifetiyle, Marmara Denizinin atık sularla kirletilmemesi için kent merkezinde ciddi manada tesisler yapılmış\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal gerekli çalışmaların yapılması halinde bütün Marmara kıyılarının Mavi Bayraklı hale getirilebileceğini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği\'nin bu sabah Beyoğlu\'ndan bir otelde düzenledi 3. Marmara Denizi Sempozyumu\'nda konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal,\" Henüz vakit geçmemişken, Marmara henüz o kadar kötü değilken, kısa yoldan geri dönüp, tamamını temizleyebiliriz. Etrafının tamamı Mavi Bayraklı hale gelebilir. Onun için işbirlikleri önemli \"dedi.

\"İSTANBUL\'DA BURSA\'DA AYNISINI SAĞLARIZ\"

Kendisiyle birlikte Bursa Belediye Başkanının da yeni görevi geldiğini hatırlatan Uysal, \"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın üçüncü dönemi. Tecrübesi fazla. O tecrübeleri paylaştı bizlerle. Ve hızlı bir şekilde neler yapılabileceğinden bahsetti. Önerisi şu; \' Ben İzmit Körfezi\'ni havadan her gün 2-3 saat denetleyerek Mavi bayraklı plajlara ulaştım\'. Eğer istersek, İstanbul\'un tamamında da bunu yaparak, Biz Marmara\'nın tamamına İstanbul\'un kıyılarında, Bursa kıyılarında aynı şeyleri sağlarız \"diye konuştu.

BİR ADIM SONRASI...

Sadece belediyelerin denizlere saldığı suların arıtılmasının yetmeyeceğini söyleyen Uysal, \" İBB\'nin İSKİ vasıtasıyla, İstanbul\'dan bütün akan suları arıtması bir şey ifade etmiyor. Marmara\'nın bir tarafından arıtılmış sular akarken, diğer tarafından aynı şey gelmiyorsa, bizim kıyılarımızın temiz kalma ihtimali yok\" dedi. Çevre için, şehirlerin hatta ülkelerin güçlerini birleştirmek zorunda olduğunu söyleyen Mevlüt Uysal, \" Henüz vakit geçmemişken, Marmara henüz o kadar kötü değilken, kısa yoldan geri dönüp tamamını temizleyebiliriz. Etrafının tamamı Mavi Bayraklı hale gelebilir. Onun için işbirlikleri önemli. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak, Marmara\'ya kıyısı olan belediyeler olarak, önce yapmamız gerekenleri masaya yatırıp, en güzel şekilde yaparsak, arkasından gerekli kurumları devreye sokarak, kirliliğe müdahaleyi sağlarsak, bir adım sonrasında da biz bunu sağlarız\" şeklinde konuştu.

\"DENİZİN PIRIL PIRIL HALE GELMESİ HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR\"

Aynı toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Türkiye nüfusunun 3\'te 1\'inin Marmara bölgesinde yaşadığını hatırlatarak,\" Çok önemli bir üretim bölgesi. Sanayi bölgesi. 22 Milyon insan yaşıyor burada. Bu denizin pırıl pırıl, tertemiz bir hale gelmesi hepimizin boynunun borcudur\"dedi.

BURSA\'NIN YENİ BAŞKANI DA KONUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, \" Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi marifetiyle, Marmara Denizinin atık sularla kirletilmemesi için kent merkezinde ciddi manada tesisler yapılmış. Yüzde 95\'ler mesafesindeyiz ama gerçekten bu işin köyünden kentine varana kadar, her ücra köşede gerekli tedbirlerin alınıp en kısa zamanda bütün sıkıntının, bütün problemin bitirilmesi gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıdan detaylar

- Karaosmanoğlu, Aktaş ve Uysal\'ın kürsü konuşmaları

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6- RÜZGAR ÇETİN\'İN MUŞTA İLE YARALAMA DAVASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Ünlü yönetmen Sinan Çetin\'in oğlu Rüzgar Çetin, muşta ile yaralama davasında, söz konusu kavgada kendisinin yaralandığını ve yüzünde iz kaldığını öne sürdü. Hakim de, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin\'in Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek rapor istenmesine karar verdi.

İstanbul 50\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Rüzgar Çetin avukatlarıyla birlikte katıldı. Diğer şikayetçi sanık Ahmet Tigrel\'i ise avukatı temsil etti. Söz alan Ahmet Tigrel\'in avukatı, \"Müvekkilin sabıkası yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Kül tablası olarak iddia edilen şey muştadır\" dedi.

Çetin\'in avukatının, yüzünde olay nedeniyle sabit iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sunması üzerine mahkeme hakimi Çetin\'e, \"Yüzünde sabit iz kaldı mı?\" diye sordu. Çetin ise \"Çok ufak bir iz kaldı\" yanıtını verdi. Daha sonra ara karar oluşturan mahkeme, olay nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Rüzgar Çetin\'in Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek rapor istenmesine hükmetti. Duruşma Aralık ayına erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, olayın 30 Kasım 2013\'te Beyoğlu Asmalımescit\'teki bir eğlence mekanında meydana geldiği beliritiliyor. İddiaya göre Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel\'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Tigrel de Çetin\'e yumruk attı. Daha sonra Çetin, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Çetin tekrar içeri girip Tigrel ile konuşmak istedi, ancak görevliler tarafından çıkarıldı. Daha sonra dışarıda bekleyen Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel\'i yanına çağırdı. Çetin\'in parmaklarına taktığı ve elde edilemeyen muşta ile vurarak darp ettiği belirtiliyor. Boğuşmaya başlayan tarafları arkadaşlarının ayırdığı anlatılıyor. Çetin daha sonra Tigrel\'in telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği de ileri sürülüyor. Rüzgar Çetin\'in, \"Basit yaralama\", \"tehdit\",\"hakaret\", \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma\" suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor. Sanık Ahmet Tigrel\'in ise \"Hakaret\" ve \"Basit yaralama\" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Rüzgar Çetin\'in arşiv görüntüsü

21.11.2017 - 12.02 - Haber Kodu : 171121053