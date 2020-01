DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BİR ANDA HAVA KARARDI SAĞANAK YAĞMUR BAŞLADI; BÜYÜKÇEKMECE VE ÇATALCA\'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (1)

İstanbul

İstanbul\'da yağmur yolları göle çevirdi.

Meteoroloji\'nin uyardığı yağmur İstanbul\'da etkili oluyor. Yağmur bulutuyla hava bir anda karardı, sağanak yağmur başladı. Aniden bastıran yağmurla Büyükçekmece ve Çatalca\'da yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

2- GAZETECİ ALİ TARAKÇI'YA SİLAHLI SALDIRI

- TARAKÇI OLAY ANINI ANLATTI

- TARAKÇI OLAY ANINI ANLATTI

İstanbul

Gazeteci Ali Tarakçı, Esenyurt\'ka kaza sonrası tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazeteci Ali Tarakçı üç çocuğunu okula götürmek için aracıyla evinden çıktı. İki çocuğunu okula bırakan Tarakçı, en küçük oğlunun anaokuluna giderken arkadan gelen araç Tarakçı\'nın kullandığı otomobile çarptı. Aracından inen Tarakçı, sürücü ve yanındaki diğer kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tartıştığı kişilerden biri tabancasını çıkararak 5 el ateş etti. Gazeteci bacağından 3 kurşunla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Tarakçı, taksiye bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, \"Çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı. İndik baktım araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri silahını çıkardı ateş etti\" diye konuştu.

3- ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN NEFES KESEN TATBİKAT

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın denetlediği tatbikatta özel harekat polisleri, havadan ve yerden belirlenen hedeflere operasyonlar yaptı. Helikopterlerin havalandığı, keskin nişancıların atış yaptığı tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, özel harekat polislerinin bu yıl içinde 2006 operasyona destek verdiği belirtildi.

4- REZİDANSA UYUŞTURUCU BASKINI

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt ve Şile\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul\'da piyasaya süreceği ihbarını aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler geçtiğimiz günlerde Esenyurt\'ta bir rezidansa operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramada lavabonun arka kısmında zulalanmış bir miktar kokain ele geçirildi. Şüphelilere ait kamyonette yapılan aramada ise 52 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan Ö.O., S.O. ve E.U., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Şile\'de hayvancılıkla uğraşan Ü.K.\'nin çiftliğinde arama yapan Jandarma ekipleri, hayvanların barınması için yapılan çadırlarda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Ü.K. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

5- ERDAL ERZİNCAN: TRT YASAĞI ÇEKTİ, BEN YASAK KOYDUM. PROGRAMLARINA ÇIKMIYORUM

İstanbul

Türk Halk Müziği\'nin usta ismi Erdal Erzincan, Nisan ayındaki referandum öncesi yaptığı bir türkü nedeniyle TRT\'nin kendisine yasak koyduğunu, tepkiler üzerine de kaldırdığını belirterek, \"Şimdi ben yasak koydum tabii. Programlarına çıkmıyorum\" dedi. Erzincan, \"Duruş diye bir şey var. Bu duruş öyle kolay olmuyor. Bedel ödenerek oluyor. Bedel ödemek lazım\" dedi.

Avcılar Belediye Konservatuvarı Eğitmeni Erdal Erzincan, geçen Nisan ayında yapılan referandum öncesinde TRT\'nin bir program için kendisi ile ön görüşme yaptığını söyledi. Erzincan, bu programa katılmak için yapımcılara bir tarih verdiğini anlatırken, \"O ara referandum için \'Hayır\' isimli bir türkü yaptım. Onu sosyal medyada yayınladık. Program yapımcısı bunun üzerine getirilen böyle bir yasaktan bahsetti, beni programa alamayacağını söyledi. Ben de sosyal medyadan duyurdum. Gelen yoğun tepkiye karşı TRT yasağı geri çekti. Şimdi ben yasak koydum tabii. Programlarına çıkmıyorum. Bence şimdi mikrofonu TRT\'ye uzatırsanız daha güzel olur\" diye konuştu.

Erdal Erzincan, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, sazın sanatçıya emrettiği gibi durduğu için bu yasağın kendisine getirildiğini anlatırken, şöyle dedi:

\"Sazın işaret ettiği yerlerde olmaya çalışıyorum. Bu da birilerini rahatsız ediyor. \'Duruş\' diye bir şey var. Bir yerlerde duran, yıllar sonra tekrar aynı yerde aynı şekilde kendisini muhafaza eden insanlara karşı benim çok büyük saygım, hürmetim var. Bu duruş öyle kolay olmuyor. Bedel ödenerek oluyor. Bedel ödemek lazım ama bu bedeli geçmişe dönük baktığımızda hep canıyla ödeyenler var. Bunun değişmesini istiyorum. Bunun değişmesi, bu bedelin bölüşülmesi lazım. Yani kimse canıyla ödememeli. Ben her yerde, her zaman bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Böyle düşündüğünüzde ben kendi payıma düşen bedeli ödediğimi düşünüyorum. Ödemeye de devam edeceğim. Bunu ödeyenlerin sayısı ne kadar çoğalırsa sağlıklı siyaset de o yönde o kadar düzelir.\"

Erdal Erzincan, kadınların sanatla uğraşmalarına büyük önem verdiğini, buna önem verilmesi halinde Türkiye\'nin ileriye doğru çağdaş aydınlık günleri çok daha rahat görebileceğine inandığını söyledi. Müziğin insanları bir araya getirmede çok kolay bir yol olduğunu ifade eden usta sanatçı, \"İnsanların bu kadar kısa zamanda böyle bir araya gelmesi müzik dışında çok büyük gayretler gerektiriyor. Elimizde müzik gibi bu kadar kolay bir anahtar var. Bu anahtarı iyi korumak lazım. Müzikte, doğru, güzele dair her şey var. Bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Bizi bir araya bu kadar kolay getiriyorsa onu da korumak gerekir. Kadın, aslında tam merkezinde. Mezar başında ağıt yakan kadın orada sanatı başlatıyor aslında. O ağıtta söz, edebiyat, müzik, her şey var. Sahneye gelene kadar başka süreçten geçiyor ama doğduğu yer orası işte. Aslında ölümün üstünde sanat doğuyor. Kadınlar bizi doğru yetiştirirse hayatın her şeyini eşit bölüşürüz.\"

