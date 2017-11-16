DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilenler

-Hastaneden görüntü

-Detaylar

16.11.2017 - 09.30 - Haber Kodu : 171116014

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2- AVM OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber: Sinan BİLGİLİ - Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

\"Şirinler\" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 Kasım günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenlemişti. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon genişleterek gözaltı sayısı 13\'e yükseltildi. Emniyette sorguları tamamlanan 13 şüpheli bugün Çağlayan\'daki Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-AVM\'deki operasyonla ilgili arşiv görüntüler

16.11.2017 - 10.48 - Haber Kodu : 171116042

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3- BERKİN ELVAN DAVASI ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması öncesinde Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyeye gelenler polis ekipleri tarafından tek tek aranarak içeri alındı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, Babası Sami Elvan ile birlikte CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz\'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük\'ün annesi Sayfi Sarısülük duruşmayı izlemek için adliyeye geldi.

Duruşma İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin vatandaşları arama yaparak içeri alması

-Sami ve Gülsüm Elvan\'ın görüntüsü

-Sayfi Sarısülük\'ün görüntüsü

-Emel Korkmaz\'ın görüntüsü

-Arama yapılarak içeri alınmaları

-Mahmut Tanal\'ın görüntüsü

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

16.11.2017 - 10.28 - Haber Kodu : 171116031

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4- BELGRAD ORMANI\'NDA KURULAN ÇADIR KUMARHANEYE BASKIN ANI

Haber: İstanbul DHA

Belgrad Ormanı\'nda çadır kurup kumar oynayanlara yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belgrad Ormanı\'nda bir çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler önceki gece çadıra baskın düzenledi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi. 24 kişi hakkında 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken; şüpheli hakkında da \'Kumar oynamaya yer ve mekan sağlamak\' suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Çadır polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu.

\'Tombala\' oynamaya gelenlerin servislerle çadıra taşındığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kumar oynatılan çadır

-Polisin baskın anı

-Kumar oynayanlar

-Ele geçen malzemeler

-Genel ve detaylar

16.11.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 171116024

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5- (ÖZEL)

VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

- Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Sancaktepe TEM bağlantı yolunda beton mikseri virajda çarptığı bariyerleri parçalayarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen beton mikserinin sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sancaktepe Samandıra mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Viraja hızlı girdiği öne sürülen Mehmet Ali Ayık\'ın kullandığı beton mikseri yol kenarındaki bariyerleri parçaladıktan sonra devrildi. İçi beton dolu mikser yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

TRAFİKTEKİ SÜRCÜLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler hemen yardım koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar kabin içerisinde mahsur kalan sürücüyü dışarı çıkardı. Vatandaşlar, yaralı sürücünün başının altına yastık koyup üzerini örttü. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü il e konuşan vatandaşlar bilincini açık tutmaya çalıştı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu beton mikserinin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen beton mikserinin görüntüsü

-Yerdeki sürücünün görüntüsü

-Vatandaşların yaralıya yardım etmesi

-Başının altına yastık koyup üzerini örtmesi

-Su vererek konuşması

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralının ambulansa konması

-Vatandaşlar ile röp

-Parçalanan bariyerler

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

16.11.2017 - 09.49 - Haber Kodu : 171116022

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6- (ÖZEL)

POLİSİ GÖRÜNCE ÇALDIKLARI KASAYI BIRAKIP KAÇTILAR



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de sabah saatlerinde yüzleri maskeli 4 kişi önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı. Şüpheliler geldikleri araca yükledikleri 100 kiloluk çelik kasa ile kaçarken polis ile karşı karşıya geldi. Otomobilden inen hırsızlar yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, 50. yıl Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi, F Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelerek önce alarm kutusunu kırdı daha sonra da kepenkleri keserek içeri girdi. Markete giren hırsızlar önce içeride bulunan güvenlik kamerasını kırdı daha sonra da raflarda bulunan sigara paketlerini toplamaya başladı. Bu sırada marketin hemen karşısında oturan bir kadın, hırsızları görünce bağırmaya başladı. Panik yapan hırsızlar, kendilerini gören kadına silah çekerek marketten topladıkları sigaraları geldikleri araca koydu ve hızla oradan uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

7 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDILAR

Market sahibinin ağabeyi olduğu öğrenilen Çağlar Uçar, \"Biz görmedik, komşularımızın gördüğü kadarıyla 4 kişi ve silahları varmış. Komşu çıkıp bağırınca silah çekmişler, onlar içeri girmişler. Hırsızlar da hızla kaçmışlar. İçeri de sigara raflarını komple boşaltmışlar. Yaklaşık 7 bin liralık sigara almışlar. Kasanın altında da 3 bin lira vardı almışlar. Alarmı kırmışlar, kamerayı ve televizyonu kırmışlar\" dedi.

100 KİLOLUK ÇELİK KASAYI ARACA YÜKLEYİP ÇALDILAR

Aynı hırsızların olayın meydana geldiği yerin 4 sokak gerisinde bulunan bir kasap dükkanına da girdiği öğrenildi. B Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 hırsız, kapı kilidini keserek içeri girmek istedi. Demir kilitleri kesemeyen hırsızlar, bu sefer dükkanın camını kırarak içeri girdi. Tezgahın arkasına geçen hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki çelik kasayı geldikleri aracın bagajına taşıdı. Araca binen hırsızları gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

\"BOŞ KASAYI ALDILAR, GÜLE GÜLE KULLANSINLAR\"

İş yerinin soyulduğunu komşularının haber vermesiyle öğrenen Selami Yılmaz, \"Hiçbir bilgimiz yok, komşular çağırdı. Hatta bir kere de ateş açmışlar, silahları varmış. Komşular 4 kişi dediler. İlk başta kapının kilidini kırmak istemişler ama kıramamışlar. Daha sonradan camı patlatmışlar ve kasayı oradan çıkarmışlar. Kasa da herhangi bir şey yoktu, boş kasayı almışlar güle güle kullansınlar. Aracı yakalamış polis ekipleri ama kendileri inip kaçmışlar\" dedi.

POLİSTEN DETAYLI İNCELEME

Polis ekipleri, hırsızların kovalamaca sonrası terk ederek kaçtıkları otomobil ve her iki iş yerinde meydana gelen soygun sonrası detaylı bir şekilde olay yeri çalışması yaptı. Tüm ayrıntıları titizlik ile ile inceleyen polis ekipleri, çevrede güvenlik kamera görüntüsü aradı. Kaçan hırsızların terk ettikleri aracın bagajında bulunan çelik kasada ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri parmak izi aradı. İncelenen otomobil daha sonra otoparka götürüldü.

SOKAK SOKAK HIRSIZ ARADILAR

Polis ekipleri market ve kasap dükkanının sahibinden olayla ilgili bilgi aldı. Ayrıca her iki olayda da hırsızları gören mahalle sakinlerinin de ifadesine başvuran Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, sokaklarda kaçan hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızların kaçış istikametinde sokak sokak arama yaptı. Ekipler yeşillik alanda arama yaparken, yerde kaçan hırsızlara ait bir kar maskesi ile bir çift eldiven buldu. Polisler, hırsızların kaçış yönünde bulunan Sultangazi Tem Otoyolu Ankara istikametini didik didik aradı. Her iki soygun ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği her iki iş yerinden görüntü

- İş yeri sahipleri ile röp.

- Şüphelilerin aracı ve bagajdaki çelik kasa

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Polisin çevrede arama yapması

- Genel ve detaylar

16.11.2017 - 07.56 - Haber Kodu : 171116011

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7- TURİSTLERİ SOYAN İKİ KİŞİ YAKALANDI



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da sabah otelinden çıkan İran uyruklu Mohammed Blazade (47)\'ye saldırarak onlarca kişinin gözleri önünde cebindeki parayı zorla alan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Bir ay öncede benzer yöntemle bir başka turisti daha gasp ettikleri ortaya çıkan şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aksaray, İskenderpaşa mahallesi, Aksaray Yeraltı çarşısı A.kapısında 10 Kasım 2017 tarihinde saat 08.00\'de meydana gelen olayda İran uyruklu Mohammed Blazade polise başvurarak sokak ortasında saldırıya uğradığını ve cebindeki parasının çalındığını söyledi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde 4 Kasım tarihinde turist olarak İstanbul\'a gelen ve bir otele yerleşen Mohammed Balazade\'yi takip eden iki kişiden birinin elini mağdurun pantolon cebine attığını, Balazade\'nin durumu fark etmesi üzerine zorla parasını alarak kaçtıkları görüldü.

AYNI BÖLGEDE KENDİLERİNE YENİ KURBAN ARARKEN YAKALANDILAR

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan operasyonlarda aynı bölgede pusu kuran dedektifler bir gün sonra aynı bölgede kendilerine yeni kurban arayan şüphelileri tespit etti. Bir süre takip edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar. Şüpheliler Azat K.(25) ile İrfan A.(18)\'nın daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğunu tespit edildi. Yankescilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 3 Eylül 2017 tarihinde aynı bölgede Khlaled Elhallak adlı turistin cebinden 6 bin 400 dolar çalınma olayının failleri olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anlarına ilişkin güvenlik kameraları

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

16.11.2017 - 09.42 - Haber Kodu : 171116017

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8- TARİHİ SURLAR TÜRK BAYRAĞIYLA IŞIKLANDIRILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul\'un tarihi simgeleri arasında yer alan Yedikule surlarına ışıkla Türk bayrağı yansıdıldı. Türk bayraklı surlar yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Surdaki Türk bayrağı görüntüsü

-Surları fotoğraflayan vatandaş

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detaylar

16.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171116018

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9- USTA PİYANİST DAVID HELFGOTT İSTANBUL\'DA AYAKTA ALKIŞLANDI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Dünyaca ünlü Avustralyalı piyanist David Helfgott, İstanbul\'da müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri kabul edilen 70 yaşındaki David Helfgott, Piu Entertainment organizasyonuyla dün Zorlu PSM\'de konser verdi. Helfgott, iki bölümden oluşan konserinin ikinci bölümünde Rachmaninov\'un 3. Piyano Konçertosu\'nu çalarken, usta piyaniste, dünyanın en genç ve en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Vietnam kökenli Avustralyalı Hoang Pham eşlik etti.

Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserin sonunda salondaki seyirciler David Helfgott\'u dakikalarca ayakta alkışladı. Helfgott, müzikseverlerin alkışları üzerine Hoang Pham ile birlikte tekrar sahneye gelerek tam 7 kez bis yaptı.

David Helfgott, 18 Kasım\'da da Ankara Congresium\'da konser verecek.

HAYATI, OSCAR ÖDÜLLÜ SHINE FİLMİYLE BEYAZPERDEYE TAŞINMIŞTI

Babası sayesinde 5 yaşında başladığı piyano derslerinden sonra \"harika çocuk piyanist\" olarak kabul edilen ve günümüzün en iyi piyanistlerinden biri olarak gösterilen David Helfgott, bir konser sırasında geçirdiği ağır beyin travmasına bağlı olarak 12 yıl süren tedavi sürecinden sonra yaşama dönmüştü. Helfgott\'un hayat hikayesi, Oscar ödüllü 1996 yapımı \"Shine\" filmiyle beyazperdeye taşınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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- David Helfgott konserinden görüntüler

- David Helfgott\'un Hoang Pham ile birlikte çalması

- David Helfgott ve Hoang Pham\'ın seyircileri selamlaması

- David Helfgott\'un ayakta alkışlanması

- Detaylar

16.11.2017 - 10.13 - Haber Kodu : 171116025