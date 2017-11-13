DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KISIKLI\'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA)

Başbakan Binali Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki konutuna geldi. Saat 10:30 sularında Tuzla\'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı\'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın makam aracı saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konutuna girdi.

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan\'ın konvoyunun Kısıklı\'ya girişi

13.11.2017 - 11.08 - Haber Kodu : 171113027

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2- MOTOSİKLET TUTKUNU 6 AYLIK ÇİFTİN AĞIR YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERADA

* Sarıyer\'de motosikletleriyle ilerleyen motosiklet tutkunu çift, \'U\' dönüşü yapan bir araçla çarpıştı.

* Feci kazada 6 aylık çift ağır yaralandı. Araç sürücünün de yaralandığı dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Sarıyer\'de 6 aylık evli çift motosikletle ilerlerken \'U\' dönüşü yapan araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi\'nde geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. İsmail Bülent Acun yol kenarında park halindeki aracını çalıştırıp \'U\' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada motosikletle seyir halinde olan Bozok çifti, araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Hasan Bozok ile 6 aylık eşi İrem Altaca Bozok ağır yaralandı. Kazada araç sürücüsü İsmail Bülent Acun da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bu arada Sarıyer\'deki evlerinden gezintiye çıkan motosiklet tutkunu çiftin, 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Kaza anı

(Aktüel Görüntü)

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Çiftin fotoğrafları

-Çiftin düğününden görüntüler

13.11.2017 - 11.50 - Haber Kodu : 171113040

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3- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI BAŞLADI (1)

Haber:Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına başlandı.

41 TUTUKLU SANIK KATILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 41 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada 33 kişi de \"müşteki\" sıfatıyla hazır bulundu.

RUSÇA VE ARAPÇA BİLEN İKİ TERCÜMAN DA SALONDA

Saat 10.30\'da başlayan duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Rusça ve Arapça bilen iki tercümanın da hazır bulunduğu duruşmada, sanık yakınları ile izleyiciler arasına da jandarma personeli oturtuldu.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan duruşma salonu içi ve dışında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Duruşma müştekilerin kimlik tespitinin yapılması ile devam ediyor.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \"Müşteki\" sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin \"Örgütü üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"Mala zarar vermek\" suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonundan görüntü

-Genel ve detaylar

13.11.2017 - 09.49 - Haber Kodu : 171113017

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4- UYUŞTURUCUYU SEMAVERİN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen biri kadın 8 kişi yakalandı. Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Kadıköy\'de önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 79 kilo 550 gram eroin, 28 kilo 432 gram hint keneviri, 335 gram toz esrar, 764 gram metamfetamin ele geçirildi. Başakşehir\'deki operasyonda semaver içine gizlenmiş uyuşturucunun bulunma anı polis kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan 8 kişiden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bölücü terör örgütüyle de bağlantılarının bulunduğu öne sürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Semaverin görüntüsü

-Semaverin içindeki uyuşturucunun bulunması

-Aktüel kamera

-Uyuşturucuların görüntüsü

-Semaverden detaylar

13.11.2017 - 11.41 - Haber Kodu : 171113034

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(ÖZEL)

5- KEDİYİ KURTARMAK İÇİN AĞACA ÇIKTI; MAHSUR KALINCA İTFAİYE KURTARDI

* Bayrampaşa\'da parkta oynayan 16 yaşındaki Azizcan, ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için metrelerce tırmandı. Yavru kedi aşağıya indi ancak Azizcan ağaçta kaldı.

* Ağaçta kalan genci itfaiye kurtardı. Azizcan, çevredekilerin alkışları arasında aşağıya indirildi.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul,(DHA)

Bayrampaşa\'da, kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçtan inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki Sabri Akpınar Parkı\'nda meydana geldi. Parkta oynayan 16 yaşındaki Azizcan Melemen, ağaçta sürekli miyavlayan yavru kedinin inemediğini fark etti. Bunun üzerine liseli genç, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktı. Kedi, bir süre sonra dallara tutunup kendiliğinden aşağı indi. Ancak yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıkan Azizcan Melemen, burada mahsur kaldı. Çevredekiler, bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle genci kurtardı. Çevredekilerin alkışları eşliğinde kurtarılan Azizcan Melemen, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktığını ancak daha sonra kendisinin ağaçtan inemeyince parktaki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ağaçtaki gençten görüntü

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntü

-Gencin merdivenle indirilmesi

-Parktaki kalabalığın alkış çalması

-Yavru kediden görüntü

-Ağaçta mahsur kalan gençle röportaj

-İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılması

-Detaylar



13.11.2017 - 10.40 - Haber Kodu : 171113023

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6- KİTAP FUARI REKORLA KAPANDI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, dün akşam saat 19.00\'da rekorla sona erdi. Fuarların, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20\'ye yakın artış göstererek 742 bin 445 ziyaretçiye ulaştığı açıklandı.

Beylikdüzü\'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen kitap ve sanat fuarlarına gelenler geçtiğimiz cumartesi günü izdihama neden olmuştu. Bir çok kişi fuar merkezinin önündeki üst geçitteki izdihamda ezilme tehlikesi atlatmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kitap fuarından görüntüler

-İzdihamdan görüntüler

13.11.2017 - 09.31 - Haber Kodu : 171113015

13.11.2017 - 09.36 - Haber Kodu : 171113016

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7- BODRUM KATINDAKİ HURDA UÇAK HURDACIYA VERİLDİ, HERKES RAHATLADI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Bir gazetenin promosyon olarak 1989 yılında verdiği ve 28 yıl sonra geçen Mart ayında Avcılar\'daki bir binanın bodrumunda sahipsiz halde bulunan 2 kişilik uçak sonunda hurdacıya verildi. Bina sakinleri sahipsiz uçak enkazından kurtuldukları, bodrum katını kiralayan Erhan Şentürk ise, burayı halı yıkama yeri olarak kullanabileceği için memnun olduğunu söyledi.

Ambarlı Mahallesi\'ndeki bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan bodrum katını kiralamak isteyenler sahibini aradı. Kapısı iple bağlı, zaman zaman evsizlerin kaldığı bodrum katına giren bina sakinleri içeride kime ait olduğunu bilmedikleri 2 kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövde ile kanatları olduğunu görünce şaşırdı. Duyanların da inanamadığı bodrumdaki uçağın bodrum katı ile aynı binadaki işyeri boş dükkan sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.\'Kitfox\' tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor ile ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi. Gövde ve kanatları ayrı bulunan ahşap uçağın sırrı DHA\'nın haberinin yayınlanması ardından çözüldü. Uçağın, Tercüman gazetesinin 28 Haziran 1989\'da Sibel Can\'ın yaptığı çekilişle okurlardan Sacide Yıldız\'a verildiği talihli okurun bunu uçmaya meraklı havacı Birol Yağcı\'ya sattığı ortaya çıktı. Birol Yağcı\'nın,Hezarfen Havaalanı açıldığında uçağı oraya götürdüğü 5-6 defa kaza geçirdiği her seferinde onarıp uçmaya devam ettiği ardından Avcılar\'daki binanın bodrum katında saklandığı ifade edildi.

Bodrumdaki uçak sorunu nedeniyle kiralamayan bodrum katı, bina sakinlerinin aldığı ortak kararla hurda sayılabilecek uçak hurdacıya para isteğinde bulunmadan verildi. Hurdacı, 1.5 saatlik çaba ile kırarak ve sökerek uçağın parçalarını götürdü. Bina sakinleri uçaktan kurtulduklarını, böylece bodrum katının kiralanabileceği için memnun olduklarını anlatırken, burayı halı yıkama yeri olarak kiralayan Erhan Şentürk, \"Aylar sonra uçaktan herkes kurtuldu. Burayı temizletiyoruz. Sonunda işyeri olarak kullanacağımız için memnunum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Bodrumda bulunan uçakla ilgili görüntüler (Arşiv)

Bodrum katındaki temizlik görüntüleri

Uçağın nasıl çıkarıldığını anlatan komşu binadakilerden biri

Bodrum katını kiralayan Erhan Şentürk\'ün anlattıkları

13.11.2017 - 09.28 - Haber Kodu : 171113013