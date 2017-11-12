DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU BAŞLADI

Haber-Kamera: Hakan TARHAN - Olgucan KALKAN / İstanbul,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl \"Çocuklar İçin Koş\" temasıyla düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nun startı verildi. Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve çocuklar verdi.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K \"Maraton\", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuluyor.

İstanbul Maratonu, 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından \"Altın Kategori\" unvanına layık görülen ve Avrupa\'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olarak görülüyor. Vodafone İstanbul Maratonu\'nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün 300 metre gerisinden verildi. 42 KM\'lik maratonun 11.10 sularında Sultanahmet\'te bitmesi bekleniyor.

İlk olarak 08.45\'te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00\'da 42K \"Maraton\", 09.15\'te 15K, 09.30\'da 10K, 09.45\'te ise Hall Koşusu start aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Bak\'ın tekerlekli sandalyecileri ziyareti

-Tekerlikli sandalye startı

-Maratonun startının verilmesi

-Köprü üzerinde koşanlardan görüntü

-Genel detaylar



12.11.2017 - 09.25 Haber Kodu : 171112014

12.11.2017 - 09.39 Haber Kodu : 171112016

(Görüntüler SPOR servisinden geçildi)

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2- (Havadan Görüntülerle) VODAFONE İSTANBUL MARATONU BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

39. Vodafone İstanbul Maratonu\'nun saat 09:00\'da start verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Maratonun startının verilmesi

-Genel ve detaylar

12.11.2017 - 09.47 - Haber Kodu : 171112020

12.11.2017 - 11.11 - Haber Kodu : 171112039

12.11.2017 - 11.16 - Haber Kodu : 171112041

12.11.2017 - 11.22 - Haber Kodu : 171112043

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3- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI YARIN BAŞLIYOR...

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanıklı dava yarın başlıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de görülecek olan duruşmalar 4 gün sürecek.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Terör örgütü DEAŞ\'ın Atatürk Havalimanı\'ndaki terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılaması yarın başlıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu, 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi de \"Müşteki\" sıfatıyla bulunuyor.

46\' ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

46 kişinin öldüğü ve 163 kişinin yaralandığı anlatılan iddianamede şüphelilerin \"Örgütü üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"Mala zarar vermek\" suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist de hayatını kaybettiği için haklarında takipsizlik kararı verildiği iddianamede belirtiliyor.

DEAŞ\'IN TÜRKİYE\'Yİ HEDEF ALDI

İddianamede DEAŞ\'ın Türkiye\'de daha önce gerçekleştirdiği eylemlerin de tek tek anlatıldığı iddianamede, \"DEAŞ\'ın hedefi Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ülkelerdir. Örgütün otoritesini sağlamlaştırdıktan sonra laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini hedef almıştır\" deniliyor.

POLİSİN ŞÜPHELENMESİ ÜZERİNE BOMBAYI PATLATTI

İddianamede, eylemcilerin taksiyle havalimanına ulaştıkları ve taksi şoförüyle ulaşım için pazarlık yaptıkları belirtiliyor. Sanıklardan intihar bombacısı Vadım Osmanov ve Rakhım Bulgarov\'un, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katına geldikleri, burada polisin şüphelenmesi üzerine üzerindeki bombayı patlattığı kaydediliyor.

3 AYRI NOKTADA SALDIRI DÜZENLENDİ

İddianamede olay şu şekilde anlatılıyor: \"Bir polis memurunun sanık Rakhım Bulgarov\'u kontrol amaçlı durdurması üzerine Bulgarov ateş açmış ve bu noktada üzerindeki bombayı patlatmıştır. Dış hatlar gidiş kapısından giren Vadim Osmanov ile kimliği tespit edilemeyen bir başka şahıs ise iki ayrı noktaya ayrılmış, kimliği tespit edilemeyen şahıs, uzun namlulu silahlarla güvenlik noktasına ateş açmış, vurulunca da üzerindeki bombayı patlattığı anlaşılmıştır. Osmanov ise yürüyen merdivenleri kullanarak yolcu karşılama salonuna yönelmiş ve üzerindeki bombayı patlatmıştır.\"

3 AYRI GÜN KEŞİF İÇİN HAVALİMANINA GİTMİŞLER

Canlı bomba eylemini gerçekleştiren sanıkların Atatürk Havalimanı\'ndaki keşif görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilen iddianamede, canlı bomba eylemini gerçekleştiren saldırganların, olaydan önce 3 Haziran, 8 Haziran ve 23 Haziran 2016\'da Atatürk Havalimanı\'na gelerek keşif yaptıkları kaydediliyor. Yarın başlayacak olan dava Silivri\'de 4 gün boyunca devam edecek.

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4-(ÖZEL) KADIKÖY\'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

- Biber gazlı müdahale sonrası yere yatırılan eylemcilere kelepçe takıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de eylem yapan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Kadıköy Süreyya operası önünde toplandı. \"Ekim Devrimi\"nin 100. yılında yürüyüş yapmak istediklerini belirten gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis, biber gazlı mermi ve copla müdahale etti. Eylemciler kaçmaya çalışırken polis, yakaladığı kişileri yaka paça gözaltına aldı. Eylemcilerden 4\'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.Yere yatırılanlar eylemcilere kelepçe takıldı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken slogan atmaya devam etti. 12 eylemci, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Çevik kuvvet ekiplerinin görüntüsü

-Grubun bayrak açıp slogan atması

-Polis ile eylemciler arasındaki kovalamaca

-Polisin biber gazı ile müdahalesi

-Gözaltına alınanlar

-Kelepçe takılması

-Çevik kuvvet otobüsüne bindirilmesi

-Slogan atmaları

11.11.2017 - 18.30 Haber Kodu : 171111163

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5- PATENLİ ÖĞRENCİLERİN İETT OTOBÜSÜ ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'da İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 1\'İ kız 2 genç hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu duyarlı bir sürücünün, önüne geçtiği otobüsü durdurması ile sona erdi. 15-16 yaşlarında, kıyafetlerinden öğrenci oldukları anlaşılan, sırtlarında çantaları bulunan patenli iki genç, Bakırköy\'den Bahçeşehir\'e giden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Diğer sürücülerin sözlü ve korna ile yaptğı uyarılara aldırmayan gençler, Avcılar Askerlik Şubesi önündeki kasislerde de otobüsü bırakmadı. Gençlerden biri bir ara tek ayak üzerinde paten ile kaydı. E-5 karayolunda ilerlerken gençlerin tehlikeli yolculuktan vazgeçmediğini gören bir sürücü, otomobiliyle önüne geçtiği otobüsü durdurdu. Otobüsün durması üzerine gençler patenleri ile kayarak kısa sürede uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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İki gencin otobüse tutunarak patenli yolculuğu

Otomobil otobüsün önünü keserken gençler uzaklaşırken

Genel ve detaylar

12.11.2017 - 10.03 - Haber Kodu : 171112025

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6- (ÖZEL)- TAKSİCİYE \"KISA MESAFE KURŞUNU\" DAVASINDA KARAR…

Haber: Özden ATİK / Kamera: İstanbul, DHA

Eyüp\'te geçen yıl kısa mesafe gitmek istemeyen taksi şoförü Celal Dinler\'e iki el kurşun sıkarak kalçasından yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Ümit Aksünger\'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Aksünger\'i \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Aksünger ile şikayetçi Celal Dinler katılmadı. Mütalaada \"Adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan sanığın cezalandırılmasının istendiğini hatırlatan ve mütalayaa katılmadıklarını söyleyen sanık

Ümit Aksünger\'in avukatı olayın kasten yaralama olduğunu savundu. Aksünger\'in avukatı, \"Müvekkil ile müşteki arasında yaklaşık bir metre mesafe vardır. Küfür etmesi üzerine yaralama kastıyla hareket etmiştir. Sanık istese öldürme kastı olsa, öldürebilirdi. Müşteki hayati tehlikeye geçirmemiştir, sadece kaba etinde yaralama meydana gelmiştir. Daha sonradan babalarının tanışmaları da etken olarak uzlaşmışlardır. Tüm dosya içeriğine göre eylem kasten yaralamadır. Lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz\" dedi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 3 YIL 9 AY, RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAKTAN 10 AY HAPİS...

Mahkeme heyeti, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan sanık Aksünger\'i 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak sanığın cezası 3 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi. Mahkeme heyeti, \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçundan ise sanığı 10 ay hapis ile 500 lira adli para cezası verdi. Heyet, sanığın ileride bir suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hakkındaki hükmü ertelemedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eyüp\'te 15 Aralık 2016\'da taksici Celal Dinler, taksisine binmek isteyen sanık Ümit Aksünger ile tartışmıştı. Sonrasında sanık Aksünger, taksiciye iki el ateş ederek kalçasından yaralamıştı. Ümit Aksünger olayın ertesi günü yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ancak sanık Aksünger, mağdur taksici Celal Dinler\'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine 13 Nisan\'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Mağdur taksici Celal Dinler, \"Olay günü sanık beni durdurdu. Kendisine lavaboya gideceğimi, isterse beş dakika sonra gidebileceğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Kendisiyle küfürleşme olmuş olabilir, hatırlamıyorum. Birden silahını çıkarıp iki el ateş etti. Bu ateş sonucu kalçamdan aralarında 5-10 cm olacak şekilde yaralandım. Kaçmaya çalışırken arkamdan yaralandım\" diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını belirtmişti. Sanık Ümit Aksünger ise olay günü acilen gitmek istediği yeri söylediğini, ancak taksici Celal Dinler\'in kısa mesafe için gitmeyeceğini söylediğini belirterek \"Tartışmaya başladık. Bana küfür etti. Ben de tabancamla korkutmak amacıyla ayağına doğru iki el ateş ettim. Öldürme kastım yoktu\" demişti.



OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Saldırganın taksiciyi vurma anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

-Taksicinin vurulma anı

-Genel ve detaylar



12.11.2017 - 12.23 Haber Kodu : 171112063