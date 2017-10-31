DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KAĞITHANE\'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÖĞRENCİ SERVİSİ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis aracı sürücüsü, öğrencileri bıraktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kağıthane, Girne Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini okula bırakan okul servisinin sürücüsüne, 200 metre gittikten arkasından gelen cipten 5 el ateş edildi. Vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan sürücü Kıyasettin Tacer (41) olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kıyasettin Tacer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Delil araştırması yapan ekipler boş kovanları topladı. Saldırı sırasında araçta olan servis hostesi saldırıyı yara almadan atlattı. Hostes, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKA BİR SERVİS ARACINA DA KURŞUN İSABET ETTİ

Yaşanan silahlı saldırıda başka bir servis aracına da kurşun isabet etti. Servis aracının camına kurşun isabet eden sürücüsü Hüseyin İlçin, \"Servisçiyi vurdular. Onun arabasından seken kurşunlar da bizim araca denk geldi. Ben aracımı yol kenarına bıraktım. Fırından ekmek alıyordum. Bir de baktım ki aracıma kurşun isabet etmiş.Kimin yaptığını bile göremedim. Bir anda sıkıp gitmişler\" dedi.

Bir başka servis aracı sürücüsü Seyit Ermiş, \"Servisçi okula öğrencileri bırakıp geri dönerken geçmişten husumetleri olan birileri gelerek ateş etmiş. Daha sonra da cip ile kaçmışlar.Bu servisçilerin kaderi. Geçmişten kalan mevzularla vuruluyor ama iş servisçinin başına kalıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yerinden görüntü

-Ambulansın içindeki yaralı servis sürücüsü

-Saldırıya uğrayan servis

-Servisin camındaki kurşun izleri

-Toplanan kalabalık

-Başka bir servis aracındaki kurşun izleri

-Servis sürücüleri ile röp.

-Yerdeki boş kovanlar

-Polisin servis hostesini polis merkezine götürmesi

-Okuldan detay

-Ölen sürücünün fotoğrafları

31.10.2017 - 09.08 - Haber Kodu : 171031010

31.10.2017 - 10.06 - Haber Kodu : 171031021

31.10.2017 - 10.34 - Haber Kodu : 171031023

====================================

(ÖZEL)

2- BAŞAKŞEHİR\'DE ANNE VE KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

- İlk inceleme sonucu anne ve kızının sobadan sızan gaz sonucu öldüğü belirtildi.



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu. İlk inceleme sonrası anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Olay, Güvercintepe Mahallesi\'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş aramaya giden evin oğlu akşam saatlerinde eve gelip kapıyı açtığında dumanlar çıktığını gördü. İçerideki odaya girdiğinde ise annesi Ceyran Çakmak (72) ve kız kardeşi Sevlay Çakmak\'ı (37) baygın halde yerde yatarken buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede anne ile kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek içeride yaklaşık 2 saat detaylı bir araştırma yaptı. Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler Adlı Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.



Görüntü Dökümü:

--------------

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Apartmanın giriş katındaki daire

-Apartmanın önünde toplanan vatandaşlar

-Sokaktan detaylar

-Apartmandan cesetlerin çıkması

-Cenaze aracına konulan cesetler

-Polis eskortu ile cenaze aracın gitmesi

-Ölen anne kızın fotoğrafları

-Genel ve detaylar



31.10.2017 - 09.27 - Haber Kodu : 171031014

===================================

(ÖZEL)

3- KAPÜŞONLU, SİLAHLI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de bir markete giren 3 hırsız içeride sigara ve içki raflarını boşaltırken, diğer şüpheli kapı önünde elinde silahla çevreyi kolaçan etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çekmeköy\'de bir markette yaşandı. Kapüşonlu 4 hırsız saat 03.30 sıralarında bir araçla iş yerine geldi. Hırsızlardan 3\'ü yaklaşık 10 dakika uğraşın ardından kepengi ve kapıyı kırıp içeri girdi. Elinde tabanca bulunan şüpheli ise dışarıda çevreyi kolaçan etti. Yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara ve içki çalan hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kamera görüntülerinde, hırsızlardan biri marketin önüne gelip içeriyi kontrol ediyor. Daha sonra diğer 3 şüpheli de iş yerine geliyor.

Hırsızlar dakikalarca kepengi açmak için uğraşıyor. Şüphelilerden 3\'ü içeri girip sigara ve içki şişelerini çuvala dolduruyor, elinde tabanca bulunan hırsız ise kapı önünde etrafı kolaçan edip önlem alıyor. Kasadaki paraları da çalan hırsızlar hızla dışarı çıkarak kaçıyor.

\"HIRSIZLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM\"

Olayı polise bildirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Nimet Aslan, \"10 bin liralık hırsızlık yapmışlar. Çok üzgünüm, hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum\" diye konuştu. Polis ekipleri kapüşonlu 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(Güvenlik Kamerası)

////////////////////////////////

-Hırsızların araçla gelmesi

-Birinin tekel bayinin önüne gelip içeri bakması

-Diğer hırsızların gelmesi

-Kapıyı açmaya çalışması

-Bir hırsızın elindeki silah

-Hırsızların kepengi kırıp içeri girmeleri

-Sigara içki ve kasadaki paraları almaları

-Bir çuvala koyarak dışarı çıkmaları

(Aktüel Görüntü)

////////////////////////////

-İşyeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

===================================

4- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul / DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi adliye önünde toplanan milletvekilleri ve yabancı basın meslek örgütü temsilcilerinin bulunduğu topluluk basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile \'Jeansbiri\' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edilecek.

Duruşma öncesi yargılanan Cumhuriyet çalışanlarına destek vermek için aralarında CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Muharrem Erkek, Hilmi Yarayıcı ile Uluslararası Basın Enstitüsü Başkanı John Yearwood, Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff, Uluslararası PEN\'den Sarah Clarke\'nin de olduğu çok sayıda yabancı basın mensubu adliye önünde toplandı.

\"SADECE GAZETECİLİK YAPTIKLARI İÇİN YARGILANMAKTADIRLAR\"

\"Susma haykır gazetecilik haktır\", \"Hemen şimdi özgürlük\" sloganları atıldıktan sonra \"Dışarıdaki Gazeteciler\" adına Canan Yıldız basın açıklaması yaptı. Yıldız, bugün Çağlayan adliyesinde gazetecilerin yargılandığı Cumhuriyet Gazetesi ile Özgür Gündem Gazetesi davalarının görüleceğini hatırlatarak, \"Biz her iki davadaki tutsak arkadaşlarımız Ahmet Şık\'ın, Murat Sabuncu\'nun, Akın Atalay\'ın, Emre İper\'in, İnan Kızılkaya\'nın ve Kemal Sancılı\'nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çünkü defalarca söylediğimiz gibi Cumhuriyet ve Özgür Gündem gazetelerine açılan davalardan tutuklanan arkadaşlarımız sadece ve sadece gazetecilik yaptıkları için yargılanmaktadırlar\" dedi.

YABANCI BASIN ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Uluslararası Basın Enstitüsü Başkanı John Yearwood, bu davayı başından beri takip ettiğini belirterek, \"Umarım bu izleyeceğim son duruşma olur\" ifadesinde bulundu. Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff da, tutuklu bulunan gazetecilerle dayanışma için defalarca buraya geldiğini belirterek, \"Dostum Aziz Nesin bir keresinde demişti ki, \'bir gazetecinin böyle zamanlarda, bulunabileceği en doğru yer hapishanedir...\' diye konuştu. Uluslararası PEN\'den Sarah Clarke de, Uluslararası Pen\'in bu davayı başından beri takip ettiğini belirterek, \"Pen, Cumhuriyet davasını Türkiye\'de ifade özgürlüğü üzerindeki en büyük kırılma olarak görüyor\" dedi.

CHP\'Lİ YARKADAŞ: İSMİ ADALAET OLAN AMA İÇİNDE ADALET OLMAYAN BU BİNA...

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, \"Bugün olağan Salı toplantımıza hoş geldiniz. Neden her olağan taoplantı diyorum. Çünkü her Salı adında adalet olan ama içinde adalet olmayan bu bina içinde tutuklu gazeteci meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Ne yazık ki AKP iktidarında kaderimiz bir türlü değişmiyor. Şuan 182 gazeteci demir parmaklıklar arkasında, yazdıklarının, çizdiklerinin, söylediklerinin, attıkları tweetlerin, yaptıkları yorumların bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökmü:

-----------------------

- Adliye önünde toplanan gazeteciler

- CHP\'li milletvekilleri

- Sşlogan atılması

- Basın açıklamasının okunması

- Yabancı temsilcilerin konuşması

- Barış Yarkadaş\'ın konuşması

- Veli Saçılık\'ın konuşması

- Genel detaylar

==============================

5- ERDAL İNÖNÜ ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümün 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine İnönü\'nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yeğeni Eren İnönü ile yakınları katıldı. İnönü için ilk olarak mezarı başında dua okundu. Sevinç İnönü, Erdal İnönü\'nün yanında kabri bulunan yönetmen Atıf Yılmaz Batıbeki\'nin de mezarına çiçek koydu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, anma töreninin ardından kısa bir açıklama yaparak, Erdal İnönü\'nün Süleyman Demirel ile birlikte koalisyanların yürüyebileceğini gösterdiğini belirterek, \"Önemli bir kişiydi, ben yeğeni olarak buradayım. Kardeşim ve bana çok yakın bir amcaydı. Çok arıyoruz kendisini\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Anmaya katılanların görüntüsü

- Dua okunması

- Mezara çiçek bırakılması

- Sevinç İnönü\'nün Batıbake\'nin mezarına çiçek koyması

- Hayri İnönünün açıklamaları

- Detaylar

=============================

6- LÜKS VİLLADAKİ CİNAYET: 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Beykoz\'da site içerisindeki lüks bir villada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Acarlar Mahallesi\'de bulunan sitedeki bir villada 4 gün önce silahlı çatışma çıkmış 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Beykoz Adliyesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Polislerin önlemi

-Şüphelilerin araçtan indirilmesi

-Adliyeye girişleri

31.10.2017 - 10.52 - Haber Kodu : 171031027



===================================

7- BEŞİKTAŞ\'TAN, MAGANDA KURBANI TARAFTARINA ÖZEL MEZAR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan, 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren liseli Ahmet Emre Çavuş\'un \'Kara kartallı mezar\' vasiyetini, tutkunu olduğu Beşiktaş yerine getirecek.

Gazi Mahallesi\'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş\'u yaşatabilmek için yerel gazeteci babası Bülent Çavuş ve oğlunun tedavisi için işinden ayrılmak zorunda kalan annesi Zeynep\'in çabaları sonuç vermedi. Çok sayıda tanınmış sanatçı ve politikacının yanı sıra mahalle sakinlerinin tedavisi için destek verdiği Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini geçen 13 Ağustos günü yitirdi. Koyu Beşiktaş taraftarı olan, siyah- beyazlı kulübün futbolcularının imzaladığı formaları hastane odalarından eksik etmeyen, Çarşı Grubu ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın ziyaret ettiği, şampiyonluk coşkusunu yatağından izleyen liseli Ahmet Emre\'nin vasiyetini ünlü sanatçı Onur Akay, Instagram hesabından paylaştı. Akay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman\'a seslenirken, \"Ahmet Emre Çavuş\'un, babası gazeteci Bülent Çavuş\'la görüştüm. Maddi ve manevi olarak tükendiğini söyleyen baba, en çok Emre\'nin vasiyetini gerçekleştiremediği için üzgün. Emre son ameliyatına girmeden önce, \'Baba ben ölürsem mezar taşıma kartal figürü yaptır\' demiş. Başkan Fikret Orman\'ın, Emre\'nin mezarına Beşiktaş\'ın simgesi olan kartal figürünün yapılmasında, öncü olacağına gönülden inanıyorum\" diye yazdı.

Bu çağrı üzerine cenazeye çelenk gönderen Başkan Fikret Orman ve siyah beyazlıların hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, harekete geçti. Beşiktaş Müze Kurulu Başkanı Zülal Gök ile Organizayon Müdürü Pınar Öker, oğlunu kaybeden baba Bülent Çavuş ile oğlu Ahmet Emre Çavuş\'a gönül verdiği takımı yansıtacak mezar için neler yapabileceklerini görüştü. Gök ile Öker, baba Bülent Çavuş\'un da onayladığı Beşiktaş\'ı simgeleyen üzerinde kartal figürü olacak mezar konusunda mermer firması sahibi Ali Uçar ile anlaştı.

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, DHA muhabirine \"Beşiktaş tutkunu kardeşimizin vefatından büyük üzüntü duymuştuk. Ailenin acısını biraz olsun hafifletmek, kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için gerekeni yapacağız\" dedi.

Bülent Çavuş, Beşiktaş yöneticilerine oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesi için harekete geçmesinden ötürü teşekkür ederken, \"Son ameliyatına girmeden önce, \'Baba ben ölürsem mezar taşıma kartal figürü yaptır\' dedi , Zor günler yaşadık bizler denizi geçtik ama derede boğulduk olmadı. Yaşatamadığımız Emre\'nin Beşiktaş aşkı vardı. Emre\'nin vasiyeti yerine geleceği için çok mutluyum. Bu konuda çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

(ARŞİV)

-----------------------

-Ahmet Emre Çavuş\'un vurulduğu gece çekilen güvenlik kamerası görüntüleri

-Liseli genç hastanede ve arkasında Beşiktaş formaları

-Annesi Zeynep ile röp.

-Liseli gencin cenazesinden görüntüler

-Yaptırılacak mezarın örnek fotoğrafı

-Sanatçılardan liseli gence doğum günü mesajları

-Beşiktaşlı yöneticilerin baba Bülent Çavuş ile mezar konusunda görüşürken çekilen fotoğrafı

-Fikret Orman\'ın liseli genç ile hastanede çekilen fotoğrafı