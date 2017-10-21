DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- KARTAL\'DA CAMİ YANGINI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kartal Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kavaklı Camii\'ndeki yangın saat 09.15 sıralarında çıktı. Camiden yükselen dumanlar gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik şeridi çekerek cami ve bahçesini boşalttı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye girerek detaylı bir inceleme başlattı. Caminin dernek başkanı Abdullah Karadağ, \"Kitaplar raflardan alınmış. Bir araya getirilip yakılmış\" iddiasında bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Camiden yükselen dumanlar

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Cami görevlileri ile röp

-Olay yeri inceleme ekipleirnden görüntü

-Camiye girmeleri

-Caminin boşltılması

-Cami ve çevresinin güvenlik şerdi ile kapatılması

-Genel ve detay görüntüler

21.10.2017 - 09.49 Haber Kodu : 171021014_

21.10.2017 - 10.11 Haber Kodu : 171021015

21.10.2017 - 11.15 Haber Kodu : 171021029

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gece bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki lider, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular. Başta İdlib olmak üzere Suriye\'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan iki lider, Astana sürecini de ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel konularda da yakın işbirliği ve koordinasyon içinde olma konusunda mutabık kaldılar. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, enerji alanlarındaki işbirliğine değinilen görüşmede, ikili ticaret hacminde bu yılın ilk 8 ayı itirabarıyla geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 artış gözlenmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı. İki lider, karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağladığına dikkati çektiler.

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3- CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞIMSIZ ADAYLIĞIN FATURASI 15 MİLYON LİRA MI?

* Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız girmek isteyen adayların 100 bin seçmenin imzasını nasıl toplanacağı tartışma konusu oldu. İmzalara noter şartı getirilmesi halinde 15 milyon TL\'ye kadar dev bir masraf ortaya çıkabileceği kaydediliyor.

* İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,

\"6 ay içinde yasal düzenleme yapılması gerekirdi\"

\"100 bin imzanın bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasında yeniden noter kanalıyla belirlenmesi, istenmesi, talep edilmesi ya da yasanın bu şekilde düzenlenmesi hiç şüphe yok ki özellikle çoğulculuğun sağlanması bakımından güç olacaktır\"

\"Bugün noter harçları itibariyle baktığınızda, onlara yüklenen vergiler itibariyle de baktığınızda 100 bin imzanın bugünkü koşullarda sanki bir ihtarnameymiş gibi düzenlenmesi halinde ortaya çıkabilecek tutarlar çok yüksek olacaktır\"

* Prof. Dr. Ersan Şen,

\"Düzenleme masraflı olursa seçme-seçilme hakkı engellenir\"

\"Zor bir süreç ama kanun koyucu belki Yüksek Seçim Kurulu\'nun önerileriyle bu sistemi kolayca uygulanabilir, denetlenebilir ve ucuz bir yöntem olarak belirler\"

Haber- Kamera: Özden ATİK - Erhan TEKTEN / İstanbul, DHA

2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti üyesi olmayanlar 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. İmzalara noter şartı getirilmesi halinde her bir belgenin 150 lira olacağı, bunun da 15 milyon TL\'ye kadar dev bir masraf ortaya çıkarabileceği belirtiliyor. Konuyu hukukçular değerlendirdi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasal düzenlemelerin 6 ay içinde yapılması gerektiğini, ancak halen yapılmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Ersan Şen ise yapılacak düzenlemenin masraflı olması durumunda seçme-seçilme hakkının engelleneceğini kaydetti.

\"HENÜZ BU DÜZENLEMEYLE KARŞILAŞMADIK\"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, \"Anayasa çok açık bir biçimde bu anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasal düzenlemelerin 6 ay içinde yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu 6 aylık süre geçmesine rağmen henüz bu düzenlemeyle karşılaşmadık\" dedi. Seçime kadar değişikliklerin yapılmış olması gerektiğini ifade eden Durakoğlu, \"Önemli olan parti grupları ya da partilerin gösterecekleri adaydan çok, 100 bin imzayla gösterilecek adayın hangi biçim, şekil ve kurallara bağlı olarak gösterileceği konusu. Bu her alanda şu anda tartışma yapılan konu\" dedi. 100 bin imzanın nasıl toplanacağı ve güvenirliliğinin hangi şartlarla sağlanacağı konusunda da vatandaşa kolaylık sağlanması gerektiğini söyleyen Durakoğlu, bu imzaların noter kanalıyla toplanması halinde çoğulculuğun sağlanmasının güç olacağını vurguladı. Durakoğlu, \"Şimdi 100 bin imzanın bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasında yeniden noter kanalıyla belirlenmesi, istenmesi, talep edilmesi ya da yasanın bu şekilde düzenlenmesi hiç şüphe yok ki özellikle çoğulculuğun sağlanması bakımından güç olacaktır. Özellikle ekonomik anlamda büyük güçlükler içerecektir ve demokrasi açısından da ahlaki temelde de çok büyük güçlükler çıkarabilecek özellikler arz edecektir. Dolayısıyla yapılması gereken şey 100 bin imzanın toplanmasında mümkün olduğunca kolaylığın sağlanması şeklinde bir kanuni düzenlenmenin yapılmasının tercih edilmesidir\" diye konuştu.

\"100 BİN İMZANIN TOPLANMASINA GETİRİLEN GÜÇLÜKLER İRADENİN YANSITILMASINI ENGELLER\"

Yasal düzenleme için güvenilirlik sağlanmak isteniyorsa noterin kullanılabileceğini ancak bu durumda harç ücretinin düşük tutulması gerektiğini ifade eden Mehmet Durakoğlu, \"Mesela 10 liraya yapılabilir bu iş. Oysa bugün noter harçları itibariyle baktığınızda, onlara yüklenen vergiler itibariyle de baktığınızda 100 bin imzanın bugünkü koşullarda sanki bir ihtarnameymiş gibi düzenlenmesi halinde ortaya çıkabilecek tutarlar çok yüksek olacaktır. Bu da 100 bin imzanın toplanmasını seçmenin iradesine rağmen olası olmaktan çıkaracaktır. Burada önemli olan nokta seçmen iradesinin yansıtılıp yansıtılmadığının yansıtılıp yansıtılmak istenmediğinin açık bir biçimde ifade edilmesidir. 100 bin imzanın toplanmasına getirilen güçlükler, iradenin yansıtılmasına konulan engeller anlamına gelecektir. Bu demokratik olmayacaktır\" dedi.

\"KOLAYLAŞTIRMAK DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZÜN GÖSTERGESİ OLACAK\"

\"İlk turda herkesin kendi iradesini ortaya koyabileceği bir şeklin mutlaka tespit edilmesi gerekiyor\" diyen Mehmet Durakoğlu, \"Bu da çok kolay olmalıdır. Hatta bilişim teknolojileri kullanılarak dahi imza verilmesinin temini mümkündür. Üstelik bu alanda da güvenirlik sağlamak olasıdır. Bütün bunları kolaylaştırmak gelecekteki demokrasi kültürümüzün göstergesi olacaktır. Bu açıdan çok önemsenmesi gereken bir tablo\" ifadelerini kullandı.

PROF.DR. ERSAN ŞEN: \"PAHALI OLURSA SEÇME-SEÇİLME HAKKINI ENGELLER\"

Ceza hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen de 100 bin seçmenin adayını nasıl göstereceği konusunda henüz bir uyum kanunun çıkmadığını belirterek \"Biz şu anda kanunu görmedik. Buna uyum kanunu diyebiliriz. Yani o 100 binin ne şekilde ortaya koyulacağı, ne şekilde o imzaların toplanacağı, yedieminler vasıtasıyla mı toplanacak, noter vasıtasıyla olabilme ihtimali var veya yok. Var evet ama çok pahalı olabilir, masraflı olabilir. Bu seçme hakkını, seçilme hakkını engeller\" dedi.

\"15 MİLYON MASRAF OLURSA 100 BİN SEÇMENİN ADAY GÖSTERMESİ UYGULANAMAZ HALE GELİR\"

100 bin kişinin noter kanalıyla imza vermesi halinde bu masrafın toplamda 15 milyonu bulabileceği şeklindeki soruya ise Ersan Şen, \"Bu olmaz, bu tip bir dayatma getirilirse bu Anayasa\'ya aykırı olur. Çünkü neticede siz 100 bin insanın iradesine ipotek koyuyorsunuz. Yani öyle bir masraf öngörüyorsunuz ki onun yerine getirilebilmesini mümkün kılmıyorsunuz. Yani devlet buna destek olacak. Siz Anayasa\'da demişsiniz ki en az 100 bin seçmen aday gösterebilir. Herhangi bir kısıtlama getirmemiş. Demişsiniz ki bu kanunla bunları düzenle, düzenlerken öyle bir düzenliyorsun ki imkansız hale getiriyorsun. Zorlaştırıyorsun, bu o kanunun iptaliyle sonuçlanır. Çünkü niye Anayasa Mahkemesi kişinin seçme seçilme hakkını korumak zorundadır. Bu siyasi bir hak. Önemli bir hak\" diye konuştu. Şen, \"Zor bir süreç ama kanun koyucu belki Yüksek Seçim Kurulu\'nun önerileriyle bu sistemi kolayca uygulanabilir, denetlenebilir ve ucuz bir yöntem olarak belirler. Ama dediğiniz gibi 15 milyon masrafla, siz bu 100 bin seçmenin aday göstermesini neredeyse uygulanamaz hale getiriyorsunuz. Kim, öyle bir serveti nasıl yapacak. Ya halk toplayacak, halkı öyle bir yükün altına sokup da devleti mi zenginleştireceksiniz, noterle bunu da yapmamak lazım. İlaha noter de demiyorum, yediemin usulleri belirlenebilir\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu konuşması..

-Prof.Dr. Ersan Şen konuşması..

-Genel ve detaylar..

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4- D-100\'DE KAMYONET DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

D100 Karayolu Çağlayan Mevkii Ankara İstikameti\'nde yan yolda seyir halindeki meyve yüklü kamyonet devrildi. Bir otomobille çarpışan meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yol kapandı.

Kaza D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sevinçer\'in kullandığı sebze ve meyve yüklü kamyonet bir otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazada yola saçılan meyve ve sebzelerin sağlam olanları yoldan toplanıp kasalara konurken, ezilenler temizlik işçileri tarafından yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan kamyonetten görüntü

-Yolun kapalı olmasından detay görüntü

-Kaza yapan sürücüden detay görüntü

-Trafikten detay görüntü

-Meyve ve sebzelerin yoldan kaldırılması

-Genel ve yakın detaylar

21.10.2017 - 08.48 Haber Kodu : 171021008_

21.10.2017 - 09.32 Haber Kodu : 171021013

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(ek görüntüyle)

5- İSTANBUL\'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU - Özgür EREN İbrahim AKTÜRK - /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi. Sis Taksim Meydanı ve Fatih\'te de etkili oldu.

İstanbul\'da gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları\'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi. İBB Trafik Kontrol Merkezi ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Haliç köprüsünden siste ilerleyen araçlar

- Cevizlibağ metrobüsden görüntü

- Cevizlibağ D-100 Karayolu\'nda siste ilerleyen araçlar

- Genel ve detaylar

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-Taksim meydanı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Fatih Sultan Mehmet Möprüsü

-Boğazdan geçen tekne

-Köprüde oluşan sis izleyen vatandaş

-Genel ve Detaylar

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-Siste ilerleyen araçlardan detay görüntü

-Sisten genel ve yakın detaylar

-Boğazda oluşan sisten detay görüntü

-Boğazda gidip gelen vapurlardan detay görüntü

-Vapurdan inen insanlardan detay görüntü

-Kız Kulesinin sis ile kaplanması

-Beşiktaş İskelede sisi seyreden insanlardan detay görüntü

-İskelede oturan köpekten detay görüntü

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-D-100 Haliç\'ten sis görüntüsü

-Balat sahilden sis görüntüsü

-Sahilde balık tutanlardan görüntü

-Detaylar

21.10.2017 - 09.01Haber Kodu : 171021011_

21.10.2017 - 09.22 Haber Kodu : 171021012_

21.10.2017 - 08.15 Haber Kodu : 171021007_

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6- FETÖ OPERASYONUNDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumlarının ortak yönetici ve yetkililerine yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36\'sı tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Ekim\'de İstanbul merkezli İzmir, Afyon, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sivas ve Trabzon\'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 328 eğitim kurumunun bağlı olduğu 41 şirketin ortak, yönetici ve yetkililerine yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 36\'sı tutuklanırken, 12 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

