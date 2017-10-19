DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- D-8 DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE\'YE GEÇTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Türkiye\'nin ev sahipliğinde yarın \"İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak\" temasıyla düzenlenecek \"D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\" öncesinde üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla D-8 Teşkilatı Konseyi\'nin 17. oturumu başladı.

20\'inci yılına giren teşkilatın dönem başkanlığı Pakistan\'dan Türkiye\'ye geçti.

D-8\'in Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenen toplantıda Türkiye\'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ederken, İran adına toplantıya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Murtaza Sarmadi katıldı. Mısır da Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edildi. Toplantıya diğer üye ülkeler adına Dışişleri Bakanları katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS

Zirve öncesi toplu aile fotoğrafı çektirildi. Ardından da konsey toplantısı öncesi açılış konuşmasını son dönem başkanı sıfatıyla Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif yaptı. Asif , terör örgütlerine karşı sıfır toleransla mücadele ettiklerini bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

DÖNEM BAŞKANLIĞI PAKİSTAN\'DAN TÜRKİYE\'YE GEÇTİ

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif konuşmasının ardından dönem başkanlığını Türkiye\'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'na teslim etti. Dönem başkanı sıfatıyla konuşan Çavuşoğlu, \"Bu örgütün daha aktif olmasını hepimiz arzu ediyoruz. D 8 ülkeleri olarak dünyanın yüzde 15\'ini oluşturan nüfuslara sahibiz. Dış dünyayla ticaret hacmimiz 1.5 trilyon seviyesini buluyor. Bugün yoksulluktan, ırkçılığa, kitlesel göçlerden kuraklığa kadar birçok sorunla karşıyayız. DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu örgütlerle mücadelede daha iyi işbirliği yürütmeliyiz\" dedi.

EKONOMİK KONULARA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Dönem başkanlıklarında sürdürülebilir kalkınma içerikli konulara ağırlık vermeyi düşündüklerini söyleyen Çavuşoğlu, \"Enerji işbirliği öncelik olabilir. Tarım, sanayi, çevre, bilişim ve ulaştırma gibi birçok alanda sağlam bir işbirliği zeminimiz var. İşbirliği ile fırsatları çoğaltma teması vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Yarın kabul edeceğimiz İstanbul bildirisi ve eylem planını derinleştirdik. Uzmanlarımız iki gün içinde bir mutabakata vardı. Bu iki belge önümüzdeki dönem için bizlere ışık tutacaktır. Gelecekte aynı zamanda örgütümüzün proje odaklı boyutunu ön plana çıkarmalıyız. Tüm kesimleri kucaklamalıyız. D-8 dönem başkanlığımız sırasında örgütün daha etkin ve verimli olması için gayret göstereceğiz. Kardeş üye ülkelerin sergileyecekleri işbirliği bizim için değerli ve anlamlı olacaktır\" diye konuştu. Çavuşoğlu\'nun konuşmasının ardından konsey toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Pakistan Dışişleri Bakanının konuşmasından kısa bir bölüm

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

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(ÖZEL)

2- ÜST GEÇİDİN ALTINDA OTOMOBİL ÇARPTI

- 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın yardımına çevredekiler koştu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Uğur AYAZSIN - İSTANBUL DHA

Maltepe\'de yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kız öğrenciye üst geçidin altında otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan öğrenciye vatandaşlar ve polis ekipleri yardıma koşarken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza Girne mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için üst geçiti kullanmayan 15 yaşındaki Zehra Ö.\'ye otomobil sürücü çarptı. Kız öğrenci çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak başından yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU.

Kazayı gören çevredekiler, Zehra Ö.\'nin yardımına koştu. Zehra Ö. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazanın şokuyla yerden kalkmaya çalışan yaralı öğrenciye çevredekiler izin vermedi. Yardıma koşan bir kadın, genç kızın ayağından çıkan ayakkabısını giydirdi.

KAZAYI ÜST GEÇİTTEN İZLEDİLER

Üst geçidi kullananlar kazayı film izler gibi izlediler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

\"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI\"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Sürücü, yaralı genç kız hastaneye kadırılıncaya kadar yanından ayrılmadı. Polis merkezine götürülen sürücü, \"Bir anda önüme çıktı\" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının yerdeki görüntüsü

-Çevredekiler ve polisin yaralıya yardım etmesi

-Kazayı gören vatandaşların korkulu bakışları

-Öğrencinin çıkan ayakkabı ve çantası

-Üst geçidin görüntüsü

-Üst geçitten kazayı izleyenlerden görüntü

-Sürücünün görüntüsü

-Sürücünün yaralını başında beklerken görüntüsü

-Ambulansın yaralıyı alması

-Sürücü ile röp

-Genel ve detay görüntüler



19.10.2017 - 09.27 Haber Kodu : 171019017

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3- JANDARMADAN SAHTECİLERE OPERASYON

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Türkiye\'ye yasadışı yollarla giren göçmenler ile bazı terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin ettiği öne sürülen 2 şüpheli Fatih\'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin basım yaptıkları matbaada çok sayıda sahte pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet ve 200 bin lira sahte para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih\'te bir matbaada sahte belge basımı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler geçtiğimiz günlerde adrese baskın düzenledi. Operasyonda Ö.Ş (50) ile Z.A.Ç (57) gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada farklı ülkelere ait sahte pasaport, kimlik, ehliyet, motorlu araç trafik belgesi, ikamet izin evrakı ile 200 bin TL sahte para ele geçirildi. Sahtecilerin müşterileri arasında göçmenler, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C terör örgütlerinin firari üyelerinin bulunduğu kaydedildi.

ÖZEL OLARAK GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE HAZIRLAMIŞLAR

Matbaada yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak sahte belgeleri özel olarak gerçeğe en yakın şekilde hazırlayıp bastıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ile Z.A.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(EK GÖRÜNTÜ)

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-Ele geçirilen sahte evrak ve paralar

-Çok sayıda mühür ve yazıcı

-Genel ve detaylar

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

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-Operasyon anı

-Matbaada yapılan aramalar

-Ele geçen sahte evraklar

19.10.2017 - 11.01 Haber Kodu : 171019041

19.10.2017 - 10.15 Haber Kodu : 171019021

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4- İŞ ADAMI OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İş adamı Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alındı. Osman Kavala\'nın Gaziantep\'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi.



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(havadan görüntülerle)

5- FSM\'DEKİ ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ, TRAFİĞE KAPATILAN ŞERİTLERİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde (FSM) geçtiğimiz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak tak\'la ilgili çalışmalarda sona gelindi. Bölgede şu anda sistemin test çalışmaları yapılıyor. Tamamlanmak üzere olan test çalışmalarının ardından trafiğe kapatılan şeritlerin açılabileceği belirtildi.

TRAFİĞİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.

ÇALIŞMALAR BİTTİ SİSTEM TEST EDİLİYOR

O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Tak\'ın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlarda takılarak işler hale getirildi. Bu sabah bölgede test çalışmaları yapılmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Tak\'ın altından sürekli geçerek sistemde herhangi bir arıza olup olmadığını araştırılıyor.

HER AN AÇILABİLİR

Bir aksilik çıkmaması durumunda yola döşenen demir bariyerlerin de kaldırılarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi. Bu amaçla bölgede demir bariyerleri kaldıracak çekiciler de hazır bekletiliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle çalışmalarda son durum

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6 - KAYMAKAM \'TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA\' KARŞI MASAL OKUDU, MİNİKLERLE OYNADI

Haber-Kamera; İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Teknolojik bağımlılığın giderek daha küçük yaşlara düşmesi üzerine Avcılar\'da geçen yıl başlatılan, bu yıl da sürdürülen \'Oyunla Bağlan Hayata\' projesi kapsamında kaymakam, miniklere masal okuyarak onlarla birlikte oynadı.

Avcılar Kaymakamlığı Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi\'nin giderek ciddi tehlikelere yol açan ve çocukları tehdit eden \'Teknoloji Bağımlılığı\'na karşı anasınıfı öğrencilerine yönelik proje hazırlandı. Teknolojinin aşırı kullanımının açtığı zararlar konusunda masal ve oyunla ilçedeki 1000 minik öğrenciyi bilinçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında Merkez Mahallesi\'ndeki Avcılar Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu\'na giden Kaymakam Hulusi Doğan, anasınıfı öğrencilerine tablete bağımlı hale gelen ve çevresinden kopan, başarısız bir çocuğu anlatan masal okudu. Doğan, masalın sonunda çocuklara masal kahramanının karşılaştığı sorunlarla ilgili sorular sorarak, öğrendiklerini pekiştirmeye çalıştı. Bağımlılık Merkezi Koordinatörü Melek Turan ve psikolog Betül Güldü de ekrana yansıtılan görüntülerle bu konuda minikleri bilgilendirdi. Etkinliğin sonunda çocuklara cep telefonu ve tabletten uzak durmaları buna karşılık oyunlar oynayarak yaşama bağlanması gerektiği öğretildi. Kaymakam ve psikologlar bir ara müzik eşliğinde oynadı.



Görüntü Dökümü:

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-Çocuklardan görüntüler

-Çocuklar şarkı söylerken

-Kaymakam masal okurken

-Çocukların sorulara verdikleri yanıtlar

-Çocuklar ve psikologlar çocuklarla oynarken

19.10.2017 - 11.00 Haber Kodu : 171019040

