DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAYKAL\'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş\'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal\'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş\'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi. CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa\'dan dönüşünde gece yarısı ateşi yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM, BAYKAL\'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara\'da tedavi altına alınan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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3- FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ\'NÜ İŞGAL DAVASI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nü işgal etme girişimi sırasında 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş, 47 er olmak üzere 15\'i tutuklu 61 sanık hakkında açılan dava başladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nde görülen davada 15 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin özetini okunuyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, darbe girişimi günü darbecilerin stratejik öneme sahip olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü ele geçirmek ve İstanbul trafiğini kontrol altına almak için 4 tank ve 3 zırhlı araçla Kuleli Askeri Lisesi ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan çıkış yaptıkları anlatıldı. Yarbay Ahmet Uygun\'un öncülüğünde çıkan askerlerin halkın tepkisiyle karşılaştıkları, teslim olun çağrılarına rağmen halka doğru ateş ettikleri, tanklarla araçları ezdikleri belirtildi.

3 ŞEHİT 49 YARALI

İddianamede maktuller Hasan Kaya\'nın uzun namlulu silahla ateş edilerek, İsmail Kefal\'in çıktığı tank üzerinden düşerek, Şükrü Bayrakçı\'nın ise aracının içindeyken üzerinden geçen tankın ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 49 kişinin de darbecilerin ateş etmesi sonucu yaralandığı kaydedildi. 99 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede 15 şüphelinin tutuklu olduğu 46 erin ise tutuksuz oldukları belirtildi.

REKOR CEZALAR İSTENİYOR

İddianamede en yüksek ceza tutuklu şüpheli Yarbay Adnan Uygun\'a istendi. Uygun\'un Hasan Kaya\'yı yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü, 40 kişiyi de yine ateş ederek yaraladığı belirtildi. Uygun için, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Kasten öldürme\" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan 690 yıldan bin 60 yıla, \"Silahla kasten yaralama\" suçundan 6 yıldan 18 yıla olmak üzere toplam 703 yıldan bin 93 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakçı ve Murat Berkmen\'in de, darbecilere direnirken bulunduğu tankın üzerinden düşen İsmail Kefal\'in ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu şüpheliler hakkında da, \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Kasten öldürme\" suçlarından 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 672 yıldan 1033 yıl 6 ay, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçundan da 7,5 yıldan 15\'er yıla olmak üzere toplam 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mustafa Ceyhan ile uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz hakkında ise tankla Şükrü Bayrakçı\'nın içinde bulunduğu aracının üzerinden geçerek ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu şüpheliler hakkında da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Kasten öldürme\" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, 31 kişiyi \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 534 yıldan 821 yıla kadar, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 2 yıl ve \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçundan da 7,5 yıldan 15\'er yıla olmak üzere toplam 541 yıl 6 aydan 838 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Caner Omay , Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun\'un, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 31 kişiyi \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 534 yıldan 821 yıla kadar, \"trafik güvenliğini tehlikeye sokma\" suçundan 2 yıl ve \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçundan da 7,5 yıldan 15\'er yıla olmak üzere toplam 541 yıl 6 aydan 838 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk\'ün, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma\" suçundan 2 yıl ve \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçundan da 7,5 yıldan 15\'er yıla olmak üzere toplam 7.5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede tamamı er olan 45 şüpheli hakkında ise, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\"suçundan da 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz gecesi FSM\'de yaşananlar

16.10.2017 - 10.59 Haber Kodu : 171016022

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4- FETÖ\'NÜN \"FİNANS YAPILANMASI\" DAVASI BAŞLADI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla aralarında iş adamı Mahmut Sami Boydak\'ın da bulunduğu 39\'u tutuklu 135 sanığın yargılandığı dava başladı. Silivri Cezaevi\'nde görülen duruşmada sanıklar hakkında 5 yıldan 25\'şer yıla kadar değişen oranda hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda başlatılan davada 35\'i tutuklu 60 sanık hazır bulundu. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra mahkeme başkanı iddianamenin özetini okuyor.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında iş adamı Mahmut Sami Boydak\'ın da bulunduğu 39\'u tutuklu 137 kişi şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede tüm şüpheliler için \"Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\" suçundan 5 yıldan 10\'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca 125 şüpheli için \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 9 kişi hakkında ise, \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TAHSİLATÇILARDAN ABD\'YE UZANAN PARA TRAFİĞİ

İddianamede Dünya Pazarlama A.Ş., bünyesindeki şirketlerin piyasaya faturasız sürülen mallardan elde edilen gelirler ile himmet ve bağış adı altında elde edilen gelirlerin kurulan paravan şirketler üzerinden FETÖ\'ye aktarıldığı iddia edildi. İddianamede yapılan değerlendirmede, söz konusu organizasyonun, piyasaya faturasız olarak sürülen (ev aletleri, kırtasiye malzemeleri vb.) mallların tahsilatçılar aracılığıyla toplanan bedellerinin bölge sorumlularının hesaplarına yatırıldığı, bölge sorumlularının toplanan paraları İstanbul\'daki firma yetkililerinin hesaplarına gönderdikleri ve buradan da FETÖ ile iltisaklı yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere yönlendirdikleri ileri sürüldü.

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(ÖZEL)

5- MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi\'ndeki kaza önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Otomobil ile motosiklet yol keşisiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kadın sürücü otomobilden inerek, motosiklet sürücüsüne yardım etti. Kazayı motosiklet sürücüsü hafif sıyrıklar atlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

-Motosikletin hızla gelişi

-Otomobilin yola kontrolsüz girişi

-Motorcunun savrulması

-Motosiklet sürücüsünün yerden kaldırılması

-Genel ve detay



16.10.2017 - 10.22 Haber Kodu : 171016016

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6- TRAFİKTE \'EZSEYDİN BARİ\' KAVGASI

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA

Avcılar\'da tek yönlü yolda yürüyen bir grup, iddiaya göre hızla giden bir otomobilin şoförüne \"Ezseydin bari\" diye çıkışınca aralarında tartışma ve kavga çıktı.

Merkez Mahallesi\'ndeki Talimhane Caddesi\'nde yürüyen aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 kişi bir otomobilin hızla geldiğini görünce kenara çekilirken, \"Ezseydin bari\" diye çıkıştı. Bunun üzerine sürücü sinirlenerek yolda yürüyenlere kızarak iddiaya göre küfretti. Yayalar da karşılık verince tartışma başladı. Trafik akışı dururken, araçta bulunanların da dışarı çıkması ile bir anda tartışma alevlendi. Cep telefonu ile görüntülenen olayda çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iki grup arasındaki tansiyonu yükselen tartışmayı sürdürürken zaman zaman yumruklaşma ve itiş- kakış görüldü. Esnafın devreye girmesi ile yaklaşık 5 dakika süren tartışma ve kavga sona ererken taraflar ayrıldı, trafik de normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yol ortasında park eden otomobil ve tartışma, itiş kakıştan görüntüler

-Araya girmeye çalışanlar

16.10.2017 - 09.29 Haber Kodu : 171016007

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7- KUMKAPI\'DAKİ OTEL YANGINI DAVASI BAŞLADI, SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ



Haber: Özden ATİK Kamera: İSTANBUL DHA

Kumkapı\'da bulunan Skalion otelde 4 ay önce gerçekleşen yangında, 2\'si yabancı 3 müşterinin hayatını kaybetmesine ilişkin otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan\'ın yargılanmasına başlandı. 23.5 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan sanık Tuncay Doğan, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyip tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak\" suçundan 3 yıl 3 aydan 23,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tuncay Doğan getirildi. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Şehiyde Celepci\'nin eşi Erkan Celepci\'nin avukatı katıldı. Tuncay Doğan, \"Üzücü olayın meydana gelmesinden dolayı ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum\" diyerek savunmasını yazılı verdi.

\"ŞİKAYETÇİYİZ\"

Şikayetçi vekili Tuğçe Solbacak, müvekkili Erkan Celepçi\'nin yangında hayatını kaybeden Şehiyde Celepçi\'nin eşi olduğunu belirterek \"Sanık avukatları, maddi ve manevi zararları karşılamak üzere talepte bulundular. Müvekkilim kabul etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz\" dedi.

\"OTOMATİK YANGIN SİSTEMİ VAR\"

Duruşmada tanık olarak dinlenen otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Ahmet Kargınoğlu, \"Yangın bar kısmında çıktı. Hayatını kaybedenlerin biri beşinci kattaydı. Diğerlerini bilmiyorum. Otelde otomatik devreye giren yangın sistemi vardır. Yangın merdiveni mevcuttur. Kapılar açıktı\" diyerek sanığın otelde olmadığını belirtti.

\"PERDELER TUTUŞMUŞ OLABİLİR\"

Tanık Yüksel Körpe ise otelde teknik işlerle ilgili olarak çalıştığını ifade ederek \"O gün otelde değildim. 3.5 ay önce ana pano olmak üzere elektrik aksamlarının bakımı özel bir mühendislik şirketi tarafından yapıldı. Muhtemelen kısa devre yapması sebebiyle oradaki perdeler tutuşmuş olabilir. Yangın söndürme sistemi mevcut. Tüm bölümlerde yangın söndürme tüpleri var. Yangın merdivenleri var\" dedi.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Tuncay Doğan\'ın avukatı Şeref Akçay, otelin periyodik olarak bakımlarının belirterek müvekkilinin ölenlerin yakınlarıyla irtibata geçerek maddi-manevi zararlarını karşılamak üzere teşebbüste bulunduğunu söyledi. Müvekkilinin oteli kredi ile aldığını da ifade eden avukat Akçay, kaçma ihtimali olmadığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, maktüllerin otopsi raporlarının gönderilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi\'ne yazı yazılmasına, şikayetçilerin dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Tuncay Doğan\'ın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

\"OLAYDA KUSURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\" DEMİŞTİ

Sanık Tuncay Doğan savcılık aşamasında verdiği ifadesinde, \"Otelin ortaklarından biriyim. Olay günü evimdeydim. Bir çalışan otelde yangın çıktığını telefonla söyledi. Olay yerine gittim. İtfaiyecilere yangının çıkış nedenini sordum. Bana mini barın arkasındaki elektrik prizinden kaynaklanan bir yangın olduğunu söylediler. Otelde yangın merdiveni vardır. Alarm sistemi vardır. Katlara dağılmış 25-30 arası yangın tüpü vardır. Yangın tüpleri ve yangın tesisatı yeni değiştirilmiştir. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Olayın meydana gelmesinde bir kusurum olmadığını düşünüyorum\" demişti.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Yanan otelden detaylar

-İtfaiyenin oteldekileri kurtarması

-Olay yerinden detaylar

