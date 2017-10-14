DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek özel görüntülerle)

1- PENDİK\'TE KIZ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Pendik\'te 1 kız öğrenciyi öldüren yanındaki 2 erkek öğrenciyi ise yaralayan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin adliyeye sevkedildi.

Pendik Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlananan Mustafa Yetgin, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin çelik yelek giydirdiği Yetgin, daha sonra Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü.

HELİN\'İN O MESAJI

Öte yandan hayatını kaybeden Helin Palandöken\'in 18 Eylül\'de Twitter hesabında \"Gizli bir sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum\" mesajını paylaştığı ortaya çıktı

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının adliyeye sevki

-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi (özel)

-Helin\'in mesajı

DHA FEED

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2- RUMELİ HİSARI İSKELESİ\'NDEKİ RESTORANDA YANGIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Rumeli Hisarı İskelesi\'ndeki restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.

Sarıyer\'de Rumeli Hisarı\'nda bulunan tarihi iskelede yer alan restoranda saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Restorandaki 3 çalışan dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstinye, Sarıyer ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına denizden de motopomplarla müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saat süren söndürme çalışması ile kontrol altına alınırken, alev alev yanan restoran kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale için Kıyı Emniyeti\'ne bağlı söndürme gemisi de kıyıya geldi. Ancak itfaiye ekipleri yangını söndürdüğü için söndürme gemisi yangına müdahale etmedi. Yangın karşı yakadan da görüntülendi. Yangın nedeniyle Rumeli Hisarı Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çevrede toplananlar yangını cep telefonu ile görüntüleme telaşına düştü. Bazıları sosyal medyadan canlı yayın yaparken bazıları da balık tutmaya devam etti. Hakkı Işıktaş, \"Yangın birden çıktı. Her tarafı dumanlar ve alevler sardı. Biz de nasıl çıktığını bilmiyoruz.Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.Burası tarihi eski iskele. Şuan restoran olarak kullanılıyor\" dedi.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan restoran

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşların cep telefonu ile kayıt yapması

-Vatandaşlarla röp

-Denizden motopompla su çekilmesi

-Çatıdaki itfaiye erleri

-Kapanan yol

-Kullanılmaz hale gelen restoran

-Kıyı Emniyetine bağlı yangın söndürme gemisinin gelmesi

-Karşı yakadan yangının görüntülenmesi

14.10.2017 - 10.26 Haber Kodu : 171014023

14.10.2017 - 09.13 Haber Kodu : 171014017

14.10.2017 - 09.05 Haber Kodu : 171014015

14.10.2017 - 08.48 Haber Kodu : 171014014

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3- CİNAYET CEP TELEFONU MESAJLARI SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te Temmuz ayında sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Edip Çetin(31) cinayeti cep telefonunundaki mesajlar sayesinde çözüldü. Polis , Edip Çetin\'in saldırıdan önce, 160 bin lira alacağı için restleştiği, kavga edip, küfürleştiği arkadaşları tarafından öldürüldüğünü belirledi. Tekirdağ ve İstanbul\'da yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

CİNAYET KAMERALARDA

Fatih, Aksaray, Namık Kemal Caddesi üzerinde 4 Temmuz 2017 tarihinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda Edip Çetin, bir ciple gelen saldırgan tarafından çarpraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheliler cinayetin ardından aynı araca binerek kaçmışlardı. Olay güvenlik kameraları tarafından da görüntülenmişti.

CEP TELEFONU MESAJLARI CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada öldürülen Edip Çetin\'in daha önceden hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığını tespit etti. Maktülün telefonu incelendiğinde ise günlerdir 2 kişiyle mesaj yoluyla tartıştığı ortaya çıktı. Mesajlarda tarafların birbirlerini tehdit ettiği, zaman zaman kavga etmek için randevulaştıkları belirlendi. Aynı mesajlardan yaşanan kavganın Edip Çetin\'in 160 bin lira alacağı yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Edip Çetin\'in tartıştığı kişilerinde hırsızlıktan daha önceden polis tarafından gözaltına alınan kişiler olduğu belirlendi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Polis kimliklerini tespit ettiği kişileri yakalamak için Tekirdağ ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon yaptı. Tekirdağ, Kapaklı\'da yakalanan i Mehmet Nuri B.(20), Şener Y.(29), ile İstanbul\'da yakalanan Gökhan K.(22), İbrahim A.(33) ile Tolga G.(23), Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

3\'Ü TUTUKLANDI

Olayla ilgili yapılan soruşturmada şüphelilerin aralarındaki para meselesini çözmek için buluştukları bu sırada çıkan kavgada cinayetin işlendiği tespit edildi. Olayda silah kullananlardan biri olan Mehmet Nuri B.\'nin cinayet olayından 10 gün önce hırsızlık suçundan yatttığı cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Nuri B., Şener Y. ile Gökhan K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

14.10.2017 - 10.53 Haber Kodu : 171014029

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4- 6 YOLCU UÇUŞA DEVAM ETMEK İSTEMEDİ



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'dan Kanada Montreal\'e 16 yaşındaki bir yolcunun aniden fenalaşması sonucu Marmara Denizi üzerinde 7 saat 20 dakikalık tur atan ve Atatürk Havalimanı\'na geri dönen THY uçağında bulunan 6 yolcu uçuşa devam etmek istemedi.

Türk Hava Yolları\'nın İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Kanada\'nın Montreal kentine TC-JOA kuyruk tescilli, Airbus A330-300 tipi uçağı 253 yolcusuyla havalanmıştı. Kısa bir süre sonra 16 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanmış, pilot Atatürk Havalimanı\'na geri dönme kararı almıştı. Uçak 7 saat 22 dakika Marmara Denizi üzerinde tur atıp yakıtını tükettikten sonra saat 22.55\'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirmişti.



THY\'DEN YENİ AÇIKLAMA

Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından terminale alınan yolcular için tahsis edilen yeni uçak, Montreal\'e gitmek üzere saat 01.35\'de Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı. Bu arada bazı yolcular uçuştan vazgeçerken, rahatsızlanan yolcu ve 4 yakını da uçağa binmezken, bazı yolcular da Montreal\'e gitmekten gitmedi. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\" Saat 01.35\'te havalanan TK-35 uçuş kodlu İstanbul-Montreal seferimize rahatsızlanan yolcumuz ve 4 yakını ile uçmaktan vazgeçen 6 yolcumuz devam etmedi. Uçuşa devam etmeyen yolcularımıza otel hizmeti verildi.Yeniden havalanan uçağımız saat 11.50 gibi Montreal\'e inmesi planlanmaktadır.



Görüntü Dökümü:

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-Uçağın iniş için alçalması

-Uçağın inişi

-yolcuların uçaktan çıkışları

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-Boarddan Montreal yazısı görüntüsü

-Yolculardan görüntü

-Battal Ok röp

-Ali Üstün röp

-genel ve detay görüntü

14.10.2017 - 00.20 Haber Kodu : 171014001

14.10.2017 - 01.57 Haber Kodu : 171014010

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5- BEYOĞLU\'NDA \"BONZAİ\" DRAMI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda \"bonzai\" içtiği öne sürülen bir gencin hali yürekleri burktu.

Beyoğlu İnönü Caddesi girişinde \"bonzai\" olarak bilinen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. İki büklüm halde kaldırımda yürümeye çalışan genç bir süre o halde kaldı. Gencin yanından geçen bir çok kişi hızla oradan uzaklaştı. Bir kişi ise kaldırımda iki büklüm bekleyen genci kaldırımın kenarına oturttu.

Görüntü Dökümü:

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-Caddede iki büklüm bekleyen genç

-İnsanların kaldırımdan yürümesi

-Bir kişinin madde alan genci kaldırımın kenarına oturtması

-Genel ve detaylar

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6- ÜNLÜ SANATÇI BAHAR ÖZTAN AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMDA

İstanbul DHA

Yeşilçam\'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, 11 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Öztan, geçen yıl yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi\'nde dün sabah ameliyata alındı. 11 saat süren ameliyatın ardından ünlü sanatçı yoğun bakım ünitesine alındı.

Prof. Dr. Bilgi Baca, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Ameliyatta karın içine yayılan tümörlerin alınarak sıcak kemoterapi uygulandığını belirten Prof. Dr. Baca, Öztan\'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

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(havadan görüntülerle)

7- YEDİGÖLLER SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNMEYE BAŞLADI



Haber -Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

HER yıl özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bin 636 hektar büyüklüğündeki Bolu, Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Parkın bu sonbaharda binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Türkiye\'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Bugünlerde sararmaya başlayan yapraklarıyla sonbahara merhaba diyen milli park, görsel şölen için önümüzdeki günlerde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Çadır ve karavanlarıyla milli parkın içinde kalan ziyaretçiler sonbahar günlerini üzerlerini nilüfer çiçeklerinin kapladığı göl kıyılarında yürüyüşler yaparak değerlendiriyor. Bölgede bulunan Kızıağaç, kayın, meşe, ıhlamur, çam gibi bir çok ağaç türü göller çevresinde sonbaharın gelmesiyle görsel şölen sunuyor.

YEDİGÖLLER 52 YILDIR MİLLİ PARK

Bin 636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası, 1965 yılında milli park olarak koruma altına alındı. Havza kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşan yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı kuzeyden güneye bin 500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Milli Park içindeki göller Büyükgöl, İncegöl, Küçükgöl, Seringöl, Sazlıgöl, Deringöl ve Nazlıgöldür. Bu göller 100 metre yükseklik farkı bulunan iki plato üzerinde yer alıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Yedigöller

14.10.2017 - 11.13 Haber Kodu : 171014030_

14.10.2017 - 11.15 Haber Kodu : 171014031