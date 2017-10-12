DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İBRAHİM KALIN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile vize krizinin sorulması üzerine Kalın,

\"Krizi çözülmesi için ABD\'nin teklifini değerlendireceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kalın\'ın açıklamaları

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(ÖZEL)

2- SERVİS MİDİBÜSÜ METROBÜS YOLUNA GİRDİ : 3 YARALI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis midibüsü metrobüs yoluna girdi. İşçi servisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksadı.

Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna girdi. İşçi servisi daha sonra Küçükçekmece metrobüs durağına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis midibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeli olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu. Bu arada Küçükçekmece Metrobüs durağı da devre dışı kalınca İETT\'den boş otobüsler gönderilerek burada bekleyenler metro istasyonunun bulunduğu Yenibosna\'ya kadar taşındı.

Metrobüs yolundaki midibüs yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Küçükçekmece Metrobüs durağı ise kapatıldı. Araçlar bu durağı pas geçerek ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki yaralı

-Ambulansa bindirilmesi

-Başka bir yaralının götürülmesi

-İtfaiye,sağlık ve polis ekipleri

-Midibüsün görüntüsü

-Metrobüs durağı

-Metrobüslerden görüntü

-Durağın kapatılması

-Durak girişinde bekleyenler

-Aracın kaldırma çalışmaları

-Trafikten görüntü

-Aracın götürülmesi

-Seferlerin normale dönmesi

-Detaylar

12.10.2017 - 08.35 Haber Kodu : 171012019

12.10.2017 - 08.38 Haber Kodu : 171012020

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3- METROBÜS YOLUNDAKİ KAZA DİĞER DURAKLARDA YOĞLUNLUĞA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis midibüsü metrobüs yolnu girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Sabah saat 06.45 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs seferlerindeki aksamalar diğer duraklarda da yoğunluğa neden oldu.

Görüntü dökümü:

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-Zincirlikuyu durağında yoğunluk

-Genel ve detaylar

12.10.2017 - 08.12 Haber Kodu : 171012018

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4- ŞİŞLİ\'DE VELİLERİN OKUL EYLEMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin Kurtuluş Ortaokulu\'na taşınacağını iddia eden bir grup veli, basın açıklaması yapıp Şişli Kaymakamlığı\'na yürüdü.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin yıkılarak yerine otel ve rezidans yapılacağını, buradaki öğrencilerin ise Kurtuluş Ortaokulu\'na gönderileceğini öne süren veliler, sabah saatlerinde Kurtuluş Ortaokulu önünde toplandı . Veliler, Kurtuluş Ortaokulu öğrencilerinin de Mahmut Şevketpaşa Ortaokulu\'na gönderileceğini iddia etti.

Çocuklarının başka okula gitmemesi için imza kampanyası yapan veliler \"Okulumuzu bırakmak istemiyoruz\" \"Kurtuluş Ortaokulu bizimdir\" yazılı pankartlar açtı.

Öğrenci velisi Sema Yalçın ; \"Şişli Endüstri Meslek Lisesinin Kurtuluş Ortaokulu\'na taşınması öngörülüyor. Buradaki öğrenciler de Mahmut Şevketpaşa Ortaokuluna gönderilecek. Burada sıkıştırılmış bir eğitim verilecek.Bizler Kurtuluş Ortaokulu velileri olarak buna karşıyız. Okulumuzdan vazgeçmek istemiyoruz. Bunun için her türlü yasal yolu deneyeceğiz. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne, Kaymakamlığa ve bakanlığa gideceğiz. Bizi görmüyorlarsa çocuklarımızla oturma eylemine devam edeceğiz.Resmi bir karar yok ama çocuklarımıza Pazartesi günü eğitimlerine Mahmut Şevketpaşa Ortaokulu\'nda öğlenci grup olarak devam edecekleri söylenmiş. Biz velilere bir şey söylenmedi. Sadece çocuklara söylenmiş. Emrivaki şekilde bir şeyler yapılıyor\" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından veliler Şişli Kaymakamlığı\'na doğru yürüyüşe geçti. \"Okulumuz Bizimdir Bizim Kalacak\" şeklinde sloganlarla yürüyen veliler kaymakamla görüşmek için kaymakamlığa gitti. Bir grup veli dilekçelerini vermek ve kaymakamla görüşmek için içeri girdi. Yapılan toplantıda konunun vali yardımcısı ile görüşüleceğini belirten veliler kaymakamlık önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtuluş Ortaokulu önünde toplanan veliler

-Velilerin taşıdığı pankart ve dövizler

-Öğrencilerin camlara çıkması

-Basın açıklamasının yapılması

-Kaymakamlığa doğru yürüyüşe geçilmesi

-Velilerin kaymakamlığa girişi

-Velilerin kaymakamlıktan çıkarak açıklama yapması

-Genel ve detaylar

12.10.2017 - 12.14 Haber Kodu : 171012059_

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5- DHKP-C OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltını alınan 11 kişinin emniyetteki sorgulara tamamlandı .Dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6- YÖNETMENDEN ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ÇAPKINLIK YAPARKEN YAKALANDILAR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Yönetmen Hasan Tolga Pulat\'ın lüks otomobilini çalarak çapkınlık yapmaya çıkan 3 hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı. Yolda yürüyen kızların yanına yaklaşarak gezme teklifinde bulunan hırsızları takibe alan polis düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden Seyithan D.\'nin daha önceden 22 kez, Ümit A.\'nın ise 20 kez yakalandığı öğrenildi.

ÖNCE KONTAK ANAHTARINI SONRA OTOMOBİLİ ÇALDILAR

Şişli\'de oturan dizi ve film yönetmeni Hasan Tolga Pulat\'ın evine 15 Eylül 2017 tarihinde hırsızlık için giren 3 kişi içerden aldıkları kontak anahtarını kullanarak kapıda park halinde duran lüks otomobili çaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler 10 gün sonra Avcılar\'da ortaya çıktı.

Avcılar\'da yolda yürüyen kızların yanına yaklaşarak gezme teklifinde bulunan 3 kişi şüphe üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelilerin yolda ikna ettikleri kızlarla bir kafeteryaya gittiği belirlendi. Kullandıkları otomobilin plakasının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler Seyithan D.\'(20), Ümit A.(18) ve Batuhan D.(18) gözaltına alındı, Şüphelilerin kullandığı otomobilinde Şişli\'den çalınan yönetmen Hasan Tolga Pulat\'ın otomobili olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI ÇIKTI

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Seyithan D.\'nin daha önceden 22 kez, Ümit A.\'nın da 20 kez hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Seyithan D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

12.10.2017 - 12.15 Haber Kodu : 171012060_

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7- ÖZ ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN KADINDAN \"YEŞİL ADAM\"LI SAVUNMA

Haber: İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da 9 ay önce biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki(26) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hastanede tedavi gördüğünü ancak iyileşemediğini gözyaşları içinde anlatan sanık Tiryaki, \"Sürekli yavrularımı görüyorum. \'Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın\' diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. \'İntihar etmen gerekiyor diyor\' bana. Ölmemi istiyor\" dedi.

SANIK TİRYAKİ DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Geçen duruşmada psikolojisinin bozulduğunu ve yaratıklar görmeye başladığını, \'Yeşil Adam\'ın söylemesi üzerine çocuklarını boğduğunu söyleyen sanık Tiryaki bu duruşmada da şunları anlattı: \"Doktorlarla görüştüm. Sürekli yavrularımı görüyorum oradalar. Ağızlarından, burunlarından kan geliyor. \'Anne bizi neden öldürdün, neden bunu bize yaptın\' diyorlar. Mezarın altında görüyorum onları. Anne nefes alamıyoruz, bizi buradan çıkar diyorlar. Yeşil adamı da görüyorum. \'İntihar etmen gerekiyor diyor\' bana. Ölmemi istiyor. \'Ölmen gerekiyor artık senin\' diyor\" dedi.

Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen sanık Tiryaki mahkeme heyetine, \"İlaçlarla beni iyileştirmeye çalışıyorlar. Henüz iyileşemedim\" diye konuştu.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Sanık Hatice Tiryaki\'nin akıl sağlığıyla ilgili raporun Adli Tıp Kurumu\'ndan gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDE

İddianamede 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Hatice Tiryaki 5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki\'yi boğarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Hatice Tiryaki\'nin \"Altsoydan akrabayı kasten öldürmek\" suçundan 2\'şer kez 25 yıl hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler (4 Şubat)

12.10.2017 - 11.36 Haber Kodu : 171012052_