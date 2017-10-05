DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ\'NDEN \'TUTUKLAMA\' AÇIKLAMASI: AMERİKAN HÜKÜMETİ, RAHATSIZLIK DUYMAKTADIR

Ankara DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği\'nce, İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına ilişkin \"Amerikan hükümeti, ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır\" denildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği\'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki resmi hesabından yapılan açıklama, şöyle:

\"Amerikan hükümeti, ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır.

Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız. ABD, Amerikan hükümeti çalışanları ve Türkiye\'deki Amerikan vatandaşlarının Türk anayasası ve uluslararası yasalarla uyumlu şekilde yasal sürece tabi tutulmalarını sağlamak için Türk hükümetiyle çalışmaya devam edecektir.

On yıllardır, her iki ülkenin yerel çalışanlarının Türkiye ile Amerika arasında işbirliğini artırma çabaları, iki ülkenin de güvenliğini iyileştirmiş, iş olanaklarını kuvvetlendirmiş ve vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştırmıştır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar, bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Twitterdeki açıklama

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2- TOPBAŞ\'TAN YENİ BAŞKANA ZİYARET - 1

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı\'ndan istifa eden Kadir Topbaş, görev yeni seçilen Mevlüt Uysal\'ı ziyaret ediyor.

Başkan Uysal, Topbaş\'ı saat 11:20 sıralarında Saraçhane\'deki İBB binasının kapısında karşıladı. Topbaş ve Uysal ardından makam odasına geçerek başbaşa görüştü.

Görüntü Dökümü:

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- Topbaş\'ın gelişi

- Uysal\'ın karşılaması

- İki ismin yürüyerek makam odasına çıkmaları

05.10.2017 - 11.53 Haber Kodu : 171005038_

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(ÖZEL)

3- ESENLER\'DE ARACA KAZMA, SOPA VE TAŞLARLA BÖYLE SALDIRDILAR

- Saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis ekibi vardı.

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Esenler\'de bir grubun kazma, sopa ve taşlarya bir araca saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi\'nde meydana geldi. Ellerinde kazma, taş ve sopalar bulunan grubun trafiğin durduğu caddede bağırarak ilerlediği görülüyor. Aralarında kadınların da bulunduğu grubu gören bir sürücü manevra yaparak geri dönmek istiyor. Ancak bu araç birden grubun hedefi haline geliyor.

POLİS ARACININ YANINDA SALDIRDILAR

Sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı terkederek kaçıyor. Öfkeli grup sürücü ve arkadaşına dokunmuyor ancak sahipsiz kalan aracı kazma, sopa ve taş ile adeta parçalıyor. Bu sırada saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracının olması dikkat çekiyor. Saldırı sonrası araç kullanılamaz hale geliyor. Saldırı sırasında çevredekilerin kaçışması da güvenlik kamerasına yansıyor. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviyeye geliyor. Olayla ilgili emniyetten henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun araçların arasında ilerlemeleri

-Manevra yapan araç

-Yanındaki polis ekibi

-Grubun saldırması

-Sürücü ve arkadaşının kaçması

-Yaşanan arbede

-Polisin gelmesi

05.10.2017 - 12.27 Haber Kodu : 171005049

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(geniş haber)

4- ÜMRANİYE\'DE OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci, şoför ve hostes hafif yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsoy Sokak\'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yaklaşık 2 metreden park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Yan yatan servis minibisünde 3 öğrenci , şoför ve hostes hafif yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Bir görgü tanığı, \"Rampadan inerken freni boşalmış. Kaldırıma sürterek kontolden çıktı. Sonra bir aracın üzerine düştü. Yaralıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Okul servisinin görüntüsü

-Okul servisinin üzerine düştüğü araç

-Polis ekipelrinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-Servis sürücünün arkadaşı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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5- ELBİSELERE EMDİRİLEN KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul DHA

İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezi\'nde gümrük muhafaza ekipleri tarafından elbiselere emdirilmiş 26 kilo 760 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezin\'de yapılan rutin kontrollerde narkotik dedektör köpekler \"Nitro\", \"Baron\", \"Kabold\" ve \"Aika\", Brezilya\'dan gelen gönderilere aşırı tepki verdi. Gönderiler muhafaza personeli tarafından açıldığında paketlerde kullanılmış kıyafetler olduğu görüldü.

Kıyafetlerden alınan numuneler uyuşturucu test kitinde analiz edildiğinde kokain uyarısı alındı. Ağırlığı 26 kilo 760 gram gelen kıyafetlere emdirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyon 352 bin TL olduğu belirtildi.

Söz konusu gönderilerin içeriklerinin benzerlik göstermesi ve gönderi üzerindeki el yazılarının çok benzer olması, gönderilerin bağlantılı olabileceği şüphesini doğurdu. Konu hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeklerin yaptığı arama

-Kolilerin açılması

-Elbiseler

-Uyuşturucu testi

05.10.2017 - 12.32 Haber Kodu : 171005050

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6- MAHKEME TUBA BÜYÜKÜSTÜN\'Ü DİNLEDİ. İŞLETMECİ UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ…

Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA

Emirgan\'da kendisini oyuncu Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesinin gasp edildiği iddiasıyla iki çalışanıyla birlikte yargılanan işletmeci Umut Evirgen beraat etti. Duruşmada Tuba Büyüküstün de tanık olarak dinlendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, \"Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma\" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Umut Evirgen katılmazken; diğer iki sanık hazır bulundu.



\"UMUT HEP YANIMDAYDI\"

Tanık olarak dinlenen Tuba Büyüküstün, \"Sanıkları tanırım. Umut benim arkadaşım olur. Olay günü beraber kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltı yaptıktan sonra evime gittim. Evdeyken basından böyle bir olay olduğunu duydum. Sonra Umut\'u aradım. O da şaşkındı. Olaydan haberi yoktu. Oturduğumuz sırada Umut hep yanımdaydı. Beraber oturduğumuz sırada herhangi birinin fotoğrafımızı çektiğini görmedim. Diğer sanıkları da bulunduğumuz yerde görmedim\" diye konuştu.



UMUT EVİRGEN BERAAT ETTİ, BİR SANIK CEZA ALDI

Mahkeme heyeti sanıklar Umut Evirgen ve Ahmet Fatih Baltacı\'nın, suç işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi. Diğer sanık Doğan Akbaş\'ı ise \"Silahlı tehdit\" suçundan suçlu buldu. Mahkeme, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Akbaş hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.



Görüntü Dökümü:

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Tuba Büyüküstün\'ün duruşma salonuna gelmesi

Büyüküstün\'ün duruşma salonundan ayrılması

