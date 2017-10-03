DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(Aktüel görüntüyle)

1- BAHÇEŞEHİR\'DE İKİ KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Haber-Kamera:Sinan BİLGİLİ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA

TEM Bağlantıyolu Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde iki katlı özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.15\'te meydana geldi. Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı özel halk otobüsü, şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu gişelere çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar otobüsden çıkarılarak ambulanslara alındı. Ambulanslar yetersiz kalınca bazı yaralılar yerlerde beklemek zorunda kaldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarının kaza yaptığı haberini alan çok sayıda anne ve baba olay yerine akın etti. Bir anne ve baba yerde yatan oğlunun elini tutarak teselli etti. Yaralalıların hastaneye kaldırılmasından sonra otobüsü kaldırma çalışmaları başladı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza sırasında araçta bulunan yolcular ise, şoförün gişeyi ortalayamadığını ve aracın devrildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Olay yeri

-Yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulanslara konulan yaralılar

-Gişelerden görüntü

-Otobüsten görüntü

-Yaralılar ile röportaj

-Trafikten görüntü

-Detaylar

03.10.2017 - 11.44 Haber Kodu : 171003048

03.10.2017 - 11.57 Haber Kodu : 171003050

==============================

2- MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ : SADECE İKAZ ETMEKLE KALMIYORUZ VE KALMAYACAĞIZ (1)

* Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,

\"Şu anda DEAŞ terör örgütü tehdidi de büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu örgüte silah verilmesinin hiçbir izahı, gerekçesi kalmamıştır. Peki neden hala silah yardımlarını yapıyorsunuz?\"

\"Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/DHA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD\'nin terör örgütü PYD\'ye halen daha TIR\'larca silah ve mühimmat yardımı yaptığını belirterek, \"Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\" dedi.

Nurettin Canikli Deniz Harp Okulu\'nda Tuzla\'daki yerleşkesinde düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Canikli, ABD\'nin Suriye\'de terör örgütü PKK\'nın kolu PYD\'ye TIR\'larca silah ve mühimmat gönderildiğine dair haberler olduğunu kaydederek, \"Bugüne kadar DEAŞ törer örgütüyle mücadelesinde de ona karşı kullanılmak üzere o gerekçeyle Amerika tarafından PYD\'ye bu silah yardımı yapıldığı hep ifade edildi. Şu anda DEAŞ terör örgütü tehdidi de büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu örgüte silah verilmesinin hiçbir izahı, gerekçesi kalmamıştır. Peki neden hala silah yardımlarını yapıyorsunuz? Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\" diye konuştu.

\"BU TOPRAKLARIN SAVUNULMASINI HİÇBİR BAŞKA ÜLKENİN, KİŞİNİN GRUBUN İNSAFINA TERKEDEMEYİZ

\"Bu toprakların savunulmasını hiçbir başka ülkenin, kişinin grubun insafına terkedemeyiz\" diyen Milli Savunma Bakanı Canikli, \"Eğer arazide varlığınızla olabildiğiniz ölçüde dikkate alınırsınız, masada oyuna dahil edilirsiniz. Biz bunu somut olarak Fırat Kalkanı harekatı sonucu elde edilen pozisyon , arazideki varlığımız bize bu alanlarda daha fazla söz söyleme imkanı ortaya çıkardı ve benzeri operasyonların yapılmasının önünü açtı\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM DİKKATİMİZİ SURİYE\'DEN BAŞKA ALANLARA ÇEVRİLMESİ GİBİ ZAAFİYETLERİ ORTAYA ÇIKARMAYACAKTIR\"

Nurettin Canikli, \"Son günlerde Kuzey Irak\'ta yaşanan hadiseler, bizim dikkatimizi Suriye\'den başka alanlara çevrilmesi gibi zaafiyetleri ortaya çıkarmayacaktır. Eğer amaçlarından bir tanesi bu ise yani hukuk dışı sözde referandum ile sağlamaya çalışılan amaçlardan biri Türkiye\'nin dikkatinin Suriye\'den çekilmesiyse Türkiye hiçbir zaman böyle bir oyuna gelmeyecektir. Gereken hassasiyeti Kuzey Irak\'ta gösteriyoruz ama Suriye\'de atılmasa gereken hangi adımlar varsa bunları kararları Kuzey Irak\'taki gelişmeler hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Törenin açılış konuşmaları

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detay

03.10.2017 - 12.06 Haber Kodu : 171003053

=========================

3- ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU: 61 GÖZALTI

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen ve \'Bylock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize\'de yaptığı operasyonlarda 61 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Ekipler, aranması bulunan 51 kişiyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Polis, şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanıcısını olduklarını iddia etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



==================================

4- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Las Vegas\'taki saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndaki bayrağı yarıya indirildi.

Görüntü Dökümü:

------

-ABD istanbul Başkonsolosluğu

-Yarıya çekilmiş ABD bayrağı

-Genel ve detaylar

03.10.2017 - 10.42 Haber Kodu : 171003030

=======================================

5- FRANSA VE İTALYA\'DAN ÇALINAN ARAÇLAR İSTANBUL\'DA ELE GEÇİRİLDİ, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Fransa ve İtalya\'dan çaldıkları otomobilleri sahte belgelerle Türkiye\'ye soktuktan sonra yabancı uyruklu kişilere sattıkları tespit edilen Uluslarası oto hırsızlığı çetesi üyesi 3 kişi İstanbul\'da gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 5 lüks otomobil ele geçirildi. Ele geçirilen araçlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından İtalya ve Fransa\'daki sahiplerine teslim edilecek. Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna uyruklu 3 şüpheli ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL ÖNCE YİNE GELİP YAKALANMIŞLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirdikleri operasyonda yakaladıkları uluslararası bir suçluyla çalıştığı tespit edilen 3 kişinin tekrar İstanbul\'a geldiğini belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler günler süren araştırmanın ardından uluslararası oto hırsızlığı çetesinin üyesi olduklarını tespit ettikleri 3 kişinin izini Aksaray\'da bir otel\'de buldu. Bir hafta boyunca her hareketleri takip edilen şüphelilerin yanlarındaki yabancı plakalı lüks araçları, özellikle Ortadoğu kökenli yabancı uyruklu kişilere satmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis satış işlemlerinin yapılacağı gün düzenlendiği operasyonda Moldova uyruklu Olegsandr G.(27), Ukrayna uyruklu Marcel L.(39) ve Bulgaristan uyruklu Sergei M\'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçen 5 lüks otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

İTALYA VE FRANSA DAN ÇALIP TÜRKİYEYE GETİRMİŞLER

Yapılan incelemede araçların İtalya ve Fransa\'dan çalıntı olduğu, otomobillerin elektronik beyinleri ile motor ve şaşe numaralarının değiştirildiği, sahte belgelerle Türkiye\'ye sokulduğu tespit edildi. Şüphelilerin bu araçları kuryeler aracılığı ile yurt dışından Türkiye\'ye soktuğu daha sonra yabancı uyruklu kişilere sattıkları belirlendi..

ELE GEÇEN OTOMOBİLLER YURT DIŞINDAKİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen otomobillerin incelemenin tamamlanmasının ardından önce gümrüğe daha sonra İtalya ve Fransa\'daki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilidi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şebekenin yurt içi ve yurt dışı diğer üyelerinin tespit edilmesi için operasyonlara devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Araçların görüntüsü

03.10.2017 - 10.04 Haber Kodu : 171003015

==============================

6- KÖPEK BARINAĞININ \'ÖMÜR BOYU MAHKUMLARI\'; PİTBULL\'LAR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Yasa uyarınca üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı ve hediye edilmesi yasak, tehlike arz eden hayvanlar arasında bulunan ve el konulan Pitbull köpekler, hayvan barınaklarının \'ömür boyu mahkumları\' oluyor.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, yürürlükteki \'Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 14\'üncü maddesinin \'l\' maddesinde Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino gibi tehlike oluşturan hayvanların üretim, sahiplendirilme, ülkeye giriş, satış ve reklamının yapılmasının yanı sıra takas, sergilenmeleri ve hediye edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

\'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü\' nedeniyle hayvanseverleri sevimli dostları ziyaret etmeye davet eden Tunçel, Beylikdüzü\'nde el konulan yaklaşık 50 Pitbull\'a ömürlerinin kalan bölümü boyunca baktıklarını anlattı.

\'BUNLAR DAİMİ MİSAFİRLERİMİZ\'

Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, Beylikdüzü\'ndeki \'Sokak Hayvanları Rehabilatasyon ve Bakım Evi\'nde bu köpekler için ayrı bir bölüm oluşturduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

\"Burada sadece Pitbull ırkı hayvanlarımızı ağırlıyoruz. Bunlar maalesef bizim daimi misafirlerimiz. Sebebi ise; kanunen yasaklanmaları üretilmesi, beslenmesi, hediye edilmesi, teşhir edilmesi yasak olan hayvanlar. Bunları tespit ettiğimizde, aldığımızda onları bu tesiste misafir etmek zorunda kalıyoruz. 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'nun bir maddesi bu tarz yasaklı hayvanları kapsıyor. Yasada emredilmiş hüküm uyarınca bunları sahiplendiremiyoruz. Bunları kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırdıktan sonra bunları kayıt altına alıp daimi misafirlerimiz olarak kalacakları yerlerde ömür boyu bakıyoruz.\"

Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul, bir anlamda \'Ömür boyu hapiste\' tutulan \'Misafirlerimiz\' diye nitelendirdiği diğer hayvanlarda olduğu gibi Pitbull köpeklerin de günlük temizlik yaptıklarını, günlük taze pişmiş yemeklerden verdiklerini, veterinerlerin düzenli sağlık kontrollerini yaptığını ekledi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Pitbull\'lardan görüntüler

-Bir görevli Pitbull severken

-Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, bilgi verirken

03.10.2017 - 09.41 Haber Kodu : 171003010

