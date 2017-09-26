DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1 - TARTIŞTIĞI GENCİ OTOMOBİLİN İÇİNDE BÖYLE VURDU

* Tartıştığı gence kurşun yağdırdı, gayet rahat hareketlerle aracına binip uzaklaştı.

* O anlar kameraya böyle yansıdı.

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Sefaköy\'de silahlı bir kişinin tartıştığı kişiyi vurma anı kameraya yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yol ortasında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Takım elbiseli kişi silah çekince, tartıştığı genç kaçarak aracına bindi. Peşinden ateş açtığı genci aracın içinde yakalayan kişi, genci bacağından vurdu. Silahını beline koyan saldırgan rahat hareketlerle aracına binerek uzaklaştı. Silahlı saldırıya uğrayan gencin yardımına mahalle sakinleri koştu. Saldırıya uğradığı sokakta oturduğu öğrenilen genç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaydırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı sokak sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde saldırganın genci vurması ve aracına binerek uzaklaşması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırı anı

-Saldırganın genci vurması

-Aracına binip uzaklaşması

-Mahalleninin yardıma gelmesi

-Gence yardım etmesi

26.09.2017 - 11.30 Haber Kodu : 170926054

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2- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA \"POLNET\" KUYRUĞU (1)

Haber: Murat ÇAKIR - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki POLNET Bilgi Sistemi\'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi\'ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler

DHA FEED

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3- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ\'DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Hakan TARHAN-İstanbul-DHA

Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ \"Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Perşembe günü bir seçim olacak. Yeni belediye başkanı belli olacak. Buradan çıkan arkadaşımıza desteğimizi verip çalışmalaramıza ve hizmetimize devam edeceğiz\" dedi. Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ\'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Göksel Gümüşdağ açıklama ve toplu fotoğraf çekimi

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4- BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT UYSAL\'IN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

-Kadir Topbaş ile birlikte görüntüsü

-İbrahim Tatlıses ile görüntüsü

26.09.2017 - 10.51 Haber Kodu : 170926040_

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5- İSTANBUL İÇİN ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji\'den yapılan uyarıda, yağışın bugün öğle saatlerinde itibaren başlayacağı yarın ise etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: \"İstanbul\'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli , güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir\"

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6- İSTANBUL\'DAKİ \"ANA DARBE GİRİŞİMİ\" DAVASI…(1)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusunun karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma tutuklu sanık Muzaffer Düzenli\'nin savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor. Gülen ile birlikte 11 sanık, İstanbul\'da darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit olan 89 kişiden sorumlu tutuluyor.

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle: \"Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme\", \"7 kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\", \"82 kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme\",

\"2 kez cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"silahlı terör örgütü kurmak\", \"4 kez kara ulaşım araçlarının alıkonulması, \"2 kez hava ulaşım araçlarının alıkonulması, \"2 kez gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"Haberleşmenin engellenmesi\", \"işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"7 kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi\", \"Silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi.\"

DARBECİ ASKERLERE 92\'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

İddianamede Fetullah Gülen, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında atfedilen tüm suçlardan ayrı ayrı 92\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56\'şar yıldan 174\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI...

İddianamede, \"Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması\"nın; Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler,Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli şüphelilerden oluştuğu belirtiliyor.

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7- \"ORGANİK TARIM YAPIYORUZ\" DEDİLER SERALARDAN HİNTKENEVİRİ ÇIKTI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sarıyer\'de organik tarım adı altında Hint Keneviri üretimi yapan 2 kişi Jandarma\'nın yaptığı operasyonla yakalandı. Organik tarım ürünleri yetiştiren işletme sahibi A.T.A. ve yardımcısı H.K.\'nın 5 dönümlük arazisi üzerinde yapılan aramada yüzlerce kök Hint Keneviri, 3 kilogram kubar esrar ile çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini arttıran Jandarma ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek İstanbul Sarıyer\'de organik tarım adı altında Hint keneviri üretimi yapan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin arazisinde arama yapan Jandarma ekipleri, seraların arka kısmına gizlenmiş vaziyette yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirdi.

SERALARDA KENEVİR İMALATI

Şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise yatak bazasına saklanmış 3 kilo kubar esrar ile muhtelif yerlere saklanmış çok sayıda kenevir tohumu bulan Jandarma ekipleri; özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin kenevirleri, kimler vasıtasıyla piyasaya sürdüğünü araştırıyor.

Sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-JANDARMA KAMERASI

-Operasyondan görüntü

-Seradan görüntü

-Narkotik köpekli arama

-Yatak altındaki uyuşturucunun bulunması

-Hint kenevirlerinin sökülmesi

-Genel ve detaylar

26.09.2017 - 10.34 Haber Kodu : 170926037

