DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'DA KATLEDİLEN SURİYELİ ANNE-KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye\'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne-kızın tabutlarına Özgür Suriye Ordusu bayrağı örtüldü. Çok sayıda rejim muhalifi de cenazede hazır bulundu.



ABLA REJİMİ SUÇLADI

Cenazede gözyaşı döken Shaza Barakat, cinayetten Suriye rejimini sorumlu tuttu. Acılı kadının daha fazla konuşmasına yakınları izin vermedi.

\"ÖZGÜR SURİYE\'Yİ GÖRMEK İSTİYORDUN\"

Türk asıllı Suriye vatandaşı Fadima Hüseyin yakın arkadaşı Orouba Barakat\'ı gözyaşlarıyla uğurlayanlar arasındaydı. Hüseyin, tabutun başında \"Daha neler umuyordun, neler bekliyordun? Özgür Suriye\'yi görmek istiyordun. Rabbim gani gani rahmet eylesin\" diyerek gözyaşı döktü.

BİR ORDUDAN GÜÇLÜYDÜ

Halla Barakat\'ın ABD vatandaşı olduğunu söyleyen Fadima Hüseyin \"Sesi çok büyüktü. Bir ordudan güçlüydü\" dedi. Katillerin bulunması konusunda Türk makamlarından ümitli olduklarını söyleyen Hüseyin, \" Bu cinayet cezasız kalmayacak. Kardeşim idam hükmünü getirin ya. Bunları öldürenleri evinin önünde asın \" diye konuştu.

Hüseyin, Orouba Barakat\'ın bir diğer kardeşinin ABD\'de nefret cinayetine kurban gittiğini, yeğeninin de Mavi Marmara\'da İsrail askerleri tarafından katledildiğini açıkladı. Hüseyin, \"Ailesi şehit ailesidir. Çok fedakar bir ailedir\" ifadesini kullandı.

\"ZATEN ÖLECEĞİM SIKINTI ÇOK\"

Orouba Barakat\'ın bir diğer arkadaşı İmam Bedir de cenaze başında konuştu. Cinayeti işleyenin rejim olduğunu dile getiren Bedir, sigarayı bırakmasını istediğinde kendisine \"Zaten öleceğim, sıkıntı çok\" dediğini söyledi.

İSTANBUL\'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Anne ile kızı Yayla Habipler Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden genel ve detay görüntüler

-Ablanın Arapça konuşması, yakınlarının müdahalesi

-Özgür Suriye bayraklarının tabut üzerindeki görüntüsü

-Cenazeye katılan muhaliflerden detaylar

-Hüseyin ve Bedir\'in açıklamaları

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2- \'DUR\' İHTARINA UYMAYIP POLİSE ATEŞ AÇTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Bağcılar\'da, polisin denetim noktasından kaçan şüpheli polise ateş açtı. Şüpheli polisin açtığı karşı ateş sonucu yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında, Bağcılar Kirazlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Ekipler, daha sonra araçta bulunan şüphelilerin otomobilden çıkmasını istedi.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLLE KAÇTI, KAZA YAPTI

Araçtakilerden biri inerken sürücü Engin U. otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, Engin U.\'nun peşine düştü. Polisle şüpheli arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Zanlının kullandığı araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bunun üzerine otomobilden inen şüpheli yaya olarak kaçmaya devam etti.

POLİSLE ÇATIŞTI

\'Dur\' ikazına aldırış etmeyen şüpheli polise ateş açtı. Bunun üzerine polis, kaçan Engin U.\'yu 1279 sokak üzerinde silahla vurdu. Yaralı, olay yerine çağırılan ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olay yerine özel harekat timleri de sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil topladı. Görgü tanıkları, çok sayıda silah sesi duyduklarını, şüpheliyle polis arasında kovalamaca yaşandığını ve yaralının vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Engin U.\'nun yanındaki şüpheli, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Özel harekat timlerinden detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Boş kovandan detaylar

-Genel görüntüler



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3- UÇUŞTA STAJ DÖNEMİ...

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY) ile Kapadokya Üniversitesi arasında yapılan işbirliği kapsamında \'Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri\' programı öğrencileri yurt içindeki uçuşlara katılarak, staj yapma imkanına kavuştu.

Türkiye\'de ilk kez 6 Eylül\'de başlatılan ve \'Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikasını\'nı alan 20 öğrenci uçuşlarda staj yapmaya başladı.

Önümüzdeki dönemde genişletilmesi planlanan \'Uçuşta Mesleki Eğitim Projesi\' kapsamında THY\'nin iç hatlarda yaptığı uçuşlarda öğrenciler, kırmızı fular, kravat takarak görevli diğer kabin memurlarından ayrılıyor. Stajyer öğrenciler başta uçuş güvenliği, ikram, yolcu memnuniyeti gibi konularda THY\'nin o uçuşta görevli kabin memurlarını gözlemleyerek deneyim kazanıyor.

\"GELECEĞİN KABİN MEMURLARI YETİŞİYOR\"

Havacılık sektöründe nitelikli çalışan ihtiyacının yüksek olduğunu belirten THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, bu ihtiyacı fark eden üniversitelerin kabin hizmetleri programları açtığını ve bu alanda personel yetiştirdiklerini söyledi.

Çolak, \"Üniversitelerimizin ilgili programlarında geleceğin kabin memurları yetişiyor. Buna Kapadokya Meslek Yüksekokulu\'nun 20 şanslı öğrencilerini katabiliriz. Çünkü THY ile Kapadokya Üniversitesi bir projeye imza attı. Bence bu eğitim açısından çok güzel bir haber.ö diye konuştu. Çolak, öğrencilerin THY ekipleriyle kabinde yolculara hizmet ettiğini, bu öğrencilere seferlerde emniyet ve güvenlikle ilgili hiçbir görev verilmediğini, yalnızca yolculara hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti\" dedi.



\"ARTIK KABİN MEMURLUĞUNUN BİR EĞİTİMİ VAR\"

Okullarda teorik eğitimlerin alındığı, uygulama alanlarının da bulunduğunu ifade eden Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu mesleği öğrenmek binlerce feet yukarıda ancak mümkün. Çünkü gerçek yolcuyla, gerçek uçakta havada olmanız çok anlamlı. Bu projeye imza atmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Buradaki 20 öğrencimiz diğer öğrencilerimizin de lideri olacak. Onların başarısı ve performansı çok önemli. Bizler de şirketler olarak bu projeyi çok destekliyoruz. Çünkü artık kabin memurluğunun bir eğitimi var. Daha bilinçli, daha farkında ve daha geleceğe dönük, rakipleri daha hızlı geride bırakabileceğimiz personellerimiz olacak. Mevcut kabin memurlarım harika. Hiçbir problem yok. Onlar mesleklerini çok iyi yapıyorlar ama bunu üniversite ortamında, akademik ortamda olmak tabii ki bu arkadaşlarımızın çok daha hızlı bir şekilde tecrübelenmelerini sağlayabilecek.\"

Uygulama kapsamında THY\'nin İstanbul-Trabzon tarifeli seferine katılan öğrencilerden Sedef Sarıalioğlu, ikram servisi sırasında yolcularla ilgilendi. Sarıalioğlu, üniversitede elde ettiği bilgileri pratikte uygulama imkanına ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Stajyer öğrenci Sedef Sarıalioğlu yolcu karşılama görüntüsü

-Stajyer öğrenci Sedef Sarıalioğlu sandviç ve içecek dağıtma görüntüsü

-THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile röp

-Genel ve detay görüntü

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4- CHP\'Lİ İNCE\'DEN DAMAT OĞLUNA ÇOCUK ÖNERİSİ; BİZ 6 OKÇUYUZ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce\'nin oğlu Arda Salih ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar\'ın kızı Göknil, dün gece nikah masasına oturdu. İnce, TBMM\'deki görüşmeler nedeniyle Yalova\'da yarın yapılacak düğüne katılamama riski bulunduğunu belirtirken, oğluna çocuk önerisinde çok çocuk önerisinde bulunurken, \"Sayın cumhurbaşkanı çocuk sayısı ile ilgili 3\'tü 5\'ti.. 3,5 değil biz 6 okçuyuz çocuklar bunu unutmayın\" diyerek espri yaptı.

Geçen 19 Ağustos\'ta oğlu Serim Sencer ve Sahra Karakartal\'ın nikahını kıyarak, düğünlerini yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, dün gece de Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile dünür oldu. Mimar kızı Göknil\'in broker Arda Salih İnce ile nikahlarını bir restoranda yaklaşık bin 500 davetlinin huzurunda kıydı. Davetlileri İnce çifti ile tek tek karşılayarak ilgilenen Başkan Işıklar, \"1 ay arayla hem kızının, hem oğlunun düğününü yapmak nikahlarını kıymak aynı bir mutluluk. Kolay kolay herkese nasip olmaz\" dedi. CHP\'li Muharrem İnce de, Silivri\'de başlattıkları düğünü Yalova\'da geleneksel Selanik usülü köy düğünü ile sürdüreceklerini belirtirken, DHA muhabirine, \"Düğünden sonra Meclis\'e gideceğim tezkere oylamasına katılacağım. Nasıl zaman bulacağımı bilmiyorum gerçekten. Oylamaya katılıp gece döneceğim. İnşallah pazara sarkacak bir şey olmaz. Öyle bir şey olursa düğüne katılmayız. Böyle bir şey olmasını da istemem. Bizim terörle mücadele konusunda hükümete desteğimiz tam olmuştur. Geçmişte Barzani\'ye, \'Türkiye seninle gurur duyuyor\' diye bağıranlar, şeref konuğu yapanlar nerede hata yaptık\' diye ellerini başlarına koyup düşünsünler. Terörle mücadelede, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yurt dışına çıkışına \'Hayır\' dediğimiz çok azdır. Onlarda haklıydık zaten\" diye konuştu.

CHP Milletvekili ve belediye başkanlarının tanıklığında kızının nikahını kıyan Başkan Özcan Işıklar, oldukça heyecanlı görünürken çiftten \'Unutmamaları\' için anne ve babaların isimlerini söylemelerini istedi, \"İki ayrı bedende yaşayan tek ruh gibi olun: Birbirinizi bitmeyen bir sevgi ile sonsuza kadar sevin\" dedikten sonra \"Bizim yörenin adetidir; \'Kız vermiyoruz, damat alıyoruz\' dedi. Muharrem İnce de, nikah kıyıldıktan sonra kimin, kimin ayağına bastığını bilemediğini ifade ederken, \"Birbirlerinin ayağına bassınlar, damarlarına basmasınlar\" dedi. İnce, salondakilerin kahkahalarla izlediği konuşmasında şöyle dedi:

\"Kız babalarına anlayışlı davranmak lazım moralleri bozuktur. Damadı aldıklarını zannetsinler ona bir sözüm yok. Şurada anlaşabiliriz; Sayın cumhurbaşkanı çocuk sayısı ile ilgili isteği 3\'tü 5\'e çıkardı. Benim iyi yaptığım işler oldu kötü yaptığım işler de var. Tek çocuk yaparak hayatımın en büyük yanlışını yaptığımı düşünüyorum. 3, 5 değil; biz 6 okçuyuz çocuklar bunu unutmayın. 4 tanesine Özcan baba, 2 tanesiyle de Muharrem baba ilgilenebilir. Özcan arkadaşımın moralini bozmayayım; Al oğlum senin olsun ne yapayım. Senin kızın da vardı oğlun da. Asıl kız özlemi bende var. Bırak bende kalsın.\"

Çiftin 20 nikah şahidi arasında Silivri Kaymakamı Ali Partal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cemal Canpolat CHP İl Başkanı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli , Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Salih Aynural, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Özel Kamel Müdürü Şükran Kütükçü de yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İnce ve Işıklar çifti konukları karşılarken

-İnce ve Işıklar ile röportaj

-Çift salona girerken

-Salondan görüntüler

-Davetlilerden görüntüler

-Başkan Işıklar kızının nikahını kıyarken

-İnce\'nin esprili sözleri

-Çift dans ederken

-Genel ve detaylar

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5- İSTANBUL\'UN \"HAYALET\" GEMİLERİ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da biri 4 yıl aynı yerde demirli durdurduktan sonra batan, diğeri tamir için götürülürken ikiye bölünen iki gemi kaderine terk edildi. Zeytinburnu ve Kilyos\'ta kaza yaptıkları yerde aylardır duran gemilerin akibetinin ne olacağı belli değil. Öte yandan İstanbul\'un kıyılarında yıllardır aynı yerde de demirli olarak duran sahipleri tarafından terk edilmiş bir çok \"hayalet\" geminin bulunduğu belirtilirken bunları da benzer sonların beklediği belirtildi. Resmi verilere göre İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi\'nde son batan gemiler ile birlikte toplam 25 batık gemi bulunuyor.

8 AYDIR BATTIĞI GİBİ DURUYOR

Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken 17 Ocak 2017 tarihinde eskilikten saç atması sonucu su almaya başlayan Tanzanya bandıralı \"Bereket\" adlı kuru yük gemisi 27 Ocak 2017 tarihinde batmıştı. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi demirli bulunduğu yerde denize gömülürken sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka bölümü denizin üzerinde kalmıştı. Yakıt sızıntısı ihtimaline karşılık çevresi bariyerlerle çevrilen gemi daha sonra adeta kaderine terk edildi. Bugüne kadar geminin bulunduğu yerden çıkarılması veya bulunduğu yerde parçalanması için hiç bir çalışma yapılmadı. Gemi sulara gömüldüğü günden bu yana geçen zamanda aynı şekilde duruyor.

\"YARIM \" GEMİDE TERK EDİLDİ

Öte yandan Kilyos açıklarında 27 Ağustos tarihinde tamir için götürülürken ikiye bölünen Moğolastin bandıralı \"Leanordo\" isimli kargo gemisinin kaderide benzer bir şekilde oldu. 11 kişinin kurtarıldığı geminin karaya oturan arka bölümü Kilyos kıyılarında terk edildi. Gemiye bu güne kadar hiç bir müdahele yapılmazken, gemi Karadeniz\'in hırçın dalgarının insafına terk edildi.

BİR ÇOK HAYALET GEMİ VAR

İstanbul\'un kıyılarında yıllardır demirli duran tamir masrafları çok olduğu için sahipleri tarafından terk edilen sigortasız bir çok hayalet geminin bulunduğu belirtildi. Deniz trafiği ve çevre için birer tehdit olan bu tür \"Hayalet\" gemileri ise benzer sonlar bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemilerden çekilmiş havadan görüntüler



