DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL GÖRÜNTÜYLE)

1- SURİYELİ AKTİVİST ANNE İLE GAZETECİ KIZI EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU (2)



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA

Suriye\'nin önde gelen muhalif aktivist Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar\'daki evlerinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yangaç Sokak\'taki evde meydana geldi. İddialara göre 22 yaşındaki Halla Barakat\'a telefon ile ulaşamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılamaması üzerine kızın arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerien gelen ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Eve giren polis ekipleri Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat ölü buldu. Komşuları anne ile kızın 2-3 yıldır mahallede oturduğunu belirtirken boğazlarının kesilerek öldürüldüklerini söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(ÖZEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Aracı incelemeleri

-Binadan ayrılmaları

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-Binadan görüntü

-Komşuları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

-Anne ve kızının fotoğrafları



22.09.2017 - 09.40 Haber Kodu : 170922025

22.09.2017 - 11.42 Haber Kodu : 170922061

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(ÖZEL)

2- KULE: PATLADI GİBİ GÖZÜKÜYOR ŞU ANDA ...

- Düşen jetin pilotu ile kule görevlisi arasındaki konuşma...

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasının detayları ses kayıtlarına yansıdı. Uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne acil iniş yapmak istediğini onaylıyor.

Kaza öncesi pilot acil iniş istediğini kuleye bildirmesi kayıtlarda şöyle geçti:

- Kule; Tango, Charlie, Kilo, Oscar, November (kontrolör TC-KON tescilli uçağa sesleniyor )

- Pilot; Devam edin

- Kule; Efendim Emergency (acil ) deklare ettiğinize mutabık mıyız ?

- Pilot; Mutabıkız, mutabıkız

- Kule; (Rüzgar bilgisi verilerek ) 3-5 sağ pisti için iniş serbest

Kaza sonrası ise kalkış ve iniş bekleyen pilotlara seslenen kule görevlileri kırım olduğunu bildirirken, kazaya ilişkin kule görevlisi bir hava yolu şirketinin pilotuna şöyle bilgi verdi;

- Kule; Küçük uçak bizden kalkmıştı. Teker arızası oluştu. \'Emergency\' deklare etti. Son 3 milde emergency deklare ettiği için pistten çıktı. Patladı gibi gözüküyor şu anda ...

- Pilot; Anladım, kırım yani

- Kule; Kırım efendim

Görüntü Dökümü:

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-SES KAYDI üzerine Kaza yapan uçaktan görüntüler ve detaylar

22.09.2017 - 10.40 Haber Kodu : 170922048

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3- KAZA YAPAN UÇAĞIN GÜNDÜZ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda dün akşam yanan jet henüz kaldırılmadı. Jet , havanın aydınlanmasıyla birlikte böyle görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-Uçaktan gündüz genel ve detay görüntü

22.09.2017 - 08.02 Haber Kodu : 170922021

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4- TEM\'DE YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu\'nda Hadımköy mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ankara istikametine ilerleyen otobüste saat 07.00 sıralarında motor kısmında başlayan yangın bir anda büyüdü.

Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Şoför ve yolcular indikten sonra alevler büyüdü.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken TEM\'de trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün yanması sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü

22.09.2017 - 08.23 Haber Kodu : 170922023

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5- FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN ESKİ FUTBOLCULARIN DAVASI

- DEMİRİZ\'E EMEKLİ MAAŞI, TÜTÜNEKER\'E PARASI İADE EDİLECEK

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında \"Terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem\'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Demiriz katıldı. Tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya gelmedi.

Sanık İsmail Demiriz söz alarak \"Eksiklikler giderilsin. Hakkımdaki el koyma kararı birinci celsede kaldırılmıştı. Bu nedenle maaşımda el koyma kararı bulunmadığına dair Vakıflar Bankası Florya Şubesi\'ne müzekkere yazılmasını talep ederim\" dedi. Sanık Uğur Tütüneker\'in avukatı Ali Rıza Dizdar ise arama kararında el konulan paraların seri numarası alınmış olduğundan iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, sanıklar İsmail Demiriz\'in emekli maaşına ve Uğur Tütüneker\'in paralarına 23 Ağustos 2016\'da İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nce elkoyma kararı konulduğunu belirtti. Bu kararların 14 Şubat 2017\'de kaldırıldığı gerekçesiyle heyet, sanık İsmail Demiriz\'in emekli maaşına konulan elkoyma kararının kaldırıldığının ilgili bankaya müzekkere yazılarak bildirilmesine ve sanık Uğur Tütüneker\'in paralarının iadesi için adli emanete yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.



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6- 6 İLDE \'BYLOCK\' OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen ve \'esnaf yapılanması\' içinde olduğu öğrenilen 36 kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye\'de eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin operasyona ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



