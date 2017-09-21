DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA (5)

- ADLİYE ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU, HAREKETLİLİK YAŞANDI

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Erhan TEKTEN- Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliye çevresinde de zaman zaman hareketli anlar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa\'daki bir kafede cinayetle sonuçlanan olayla ilgili davasının ardından taraflar adliye önünde karşılaştı. Sözlü sataşma silahlı kavga dönüştü. Olaya polis havada ateş açarak müdahale etti. Kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi geldi. Bunun üzerine tekrar hareketlilik yaşandı. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de geldi. Polis ekiplerinin, ara sokaklara kaçan yüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı.

ADLİYEDE KOŞUŞTURMA

Bu arada adliye önünde yaşanan kavga sırasında yükselen silah sesleri adliyedekileri korkuttu. Adliyedeki bazı kişilerin panik içinde koşturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünden görüntüler

-Polislerin önlemi

-Yaralının taşınması

-Gözaltına alınanlar

-Yaşanan arbede

-Kavganın çıktığı kafe önündeki önlemler

-Silah sesleri

-Yaşanan hareketlilik

-Adliye içinde koşuşturanlar

21.09.2017 - 11.36 Haber Kodu : 170921050

21.09.2017 - 11.40 Haber Kodu : 170921051

21.09.2017 - 11.51 Haber Kodu : 170921053

21.09.2017 - 12.28 Haber Kodu : 170921058

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2- GAZİOSMANPAŞA\'DA POLİSİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da polis memuru Anıl Kaan Aybek\'i şehit eden 3 şüpheli, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi.

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılması sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek\'i şehit eden Emre Y., Halil İbrahim Ş.,Cem Engin D. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Emre Y.\'nin aranması olduğu için polisten kaçtıklarını ve polise ateş ettiklerini söylediği öğrenildii. Emre Y.\'nin 7 kasten yaralama, 5 hırsızlık, 1 yaralama ve silahlı kanuna muhalefetten kaydının olduğu, Halil İbrahim Ş.\'nin 8 kasten yaralama, 11 hırsızlık ve cezaevi firarisi olduğu, Cem Engin D.\'nin de hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Asayiş Şubeden çıkan şüpheliler

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

21.09.2017 - 12.37 Haber Kodu : 170921061

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3- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 10 GÖZALTI

* Şüphelilerin yaralı teröristleri tedavi ettiği öne sürüldü.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yaralanan PKK\'lıların İstanbul\'a getirilerek ameliyat ve tedavilerini anlaştıkları doktorlara yaptırıldığını belirledi. Polis ekipleri yaptığı takip sonucunda 10 ilçede 13 adresi belirledi.

TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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4- AVUKATLARA OPERASYON: 13 AVUKAT TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde gözaltına aldığı \'Halkın Hukuk Bürosu\' çalışanı 15 avukat emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Avukatlardan 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 avukat tutuklandı.

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5- FATİH\'TE DURDURULAN 2 OTOBÜSTEN 163 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

- Kaçakların yakalanma anı kamerada



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi\'nde bir grup kaçak göçmenin 2 otobüs ve bir otomobille yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti.

Takibe alınan otobüsler ve otomobil operasyon düzenlenerek durduruldu. Yapılan kontrollerde kaçakları yurdışına kaçırmayı planladıkları belirlenen 3\'ü İrak uyruklu toplam 9 şüpheli ile 72\'si çocuk toplam 163 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 6 can yeleği, 6 şambrel, 4 pompa ile 2 bin 350 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polisin otobüsleri durdurması

-Otobüslerde bulunan göçmenlerin indirilmesi

-Otobüste bulunan can yelekleri

-Göçmen bebeğin yerde emeklemesi

-Genel ve detaylar

21.09.2017 - 10.37 Haber Kodu : 170921033_

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6- BAKAN TÜFENKCİ\'DEN \"GÜMRÜK BİRLİĞİ\" AÇIKLAMASI

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

\" (Gümrük birliği anlaşması) Son zamanlarda siyasi gelişmelere bağlı olarak özellikle Almanya\'nın gümrük birliği güncellemesini bir şantaj aracı olarak kullanmasını da doğrusu yadırgıyoruz.\"

\"Şu anda herhangi bir kopukluk da yok, kendi seyri içerisinde devam ediyor. Ama biz bunu hızlandırmak istiyoruz. Bunu 2018\'İn sonuna doğru belirli bir yola koymak istiyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) \"Küresel Ticaret\" konulu konferansına katıldı.

Toplantıya Tüfenkci\'nin yanı sıra TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Tüfenkci, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasına dikkat çekerek, \"Baktığımız zaman bizim geleneksel pazarlarımızda en önemli yer Avrupa pazarı ve Avrupa Birliği. Elbette ki Türkiye için önemli ve biz gümrük birliği güncellemesini gerçekten önemsiyoruz. Ama son zamanlarda siyasi gelişmelere bağlı olarak özellikle Almanya\'nın gümrük birliği güncellemesini bir şantaj aracı olarak kullanmasını da doğrusu yadırgıyoruz. Özellikle uluslararası ticarete öncülük ettiğini ifade eden bir ülkenin diğer ülkeler noktasında ekonomik anlamda bir şantaja yönelmesi ve gümrük birliğinin güncellenmesi noktasında bir şantaj aracı olarak kullanması, bunun güncellenmeyeceğini ve kesileceğini yönünde bir takım beyanlarda bulunması bizi üzüyor. Çünkü biz inanıyoruz ki bu gümrük birliği güncellemesi Türkiye için önemli, bir kazanç. Aynı zamanda Türkiye kadar Avrupa Birliği için de bir kazanç\" dedi.

\"SİSTEMATİK SORUNLAR OLUŞTURMAYA BAŞLADI\"

\"Bu tek taraflı bizim baskımızla veya istememizle olacak bir konu da değil\" diyen Bakan Bülent Tüfenkc, \"Çünkü bunu iki taraf birlikte kararlaştırdı. Ve iki tarafında menfaatine olan, iki tarafında kazanacağı, ticaret hacmini büyüteceği bir güncelleme, önemli. Zaman içerisinde gümrük birliği Türkiye aleyhine işleyen bir hale geldi ve sistematik sorunlar oluşturmaya başladı. Adaleti sağlama adına da gümrük birliğinin güncellenmesi önemli ve biz bunu önemsiyoruz. Bu noktada da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda herhangi bir kopukluk da yok, kendi seyri içerisinde devam ediyor. Ama biz bunu hızlandırmak istiyoruz. Bunu 2018\'in sonuna doğru belirli bir yola koymak istiyoruz\" diye konuştu.

\"AMAZON.COM FİRMALARIMIZA ÖRNEK OLMALI\"

Bakan Tüfenkci, \"Dünyada da, esasında Türkiye\'de de ticaretin şeklide bir anlamda değişiyor. Artık hayatımızda e-ticaret diye bir kavram var. E-ticaretin normal ticaretteki yeri giderek artıyor, rakamlar her yıl üzerine çift hane koyarak büyüyor. bu yeni ticaret şekline Türkiye\'nin uyabilmesi için lojistik kapasitesini artırmasını lazım. E-ticarette kullandığımız internet tabanlı altyapıyı elbette ki Ulaştırma Bakanlığımız ciddi anlamda önemsiyor. Biz de e-ticaretin izlenebilirliğinden tutunda, güvenliğine kadar bir takım kararlarımızı ve tebliğlerimizi de yayınladık. Esasında bu yarıştan geri kalmak da istemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu alan da önemli bir yeri olan amazon.com Türkiye\'de ofis açması ve bazı operasyonlarını Türkiye üzerinden yapması, bu anlamda diğer firmalarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Tüfenkci\'nin açıklamaları

- Detaylar

21.09.2017 - 12.49 Haber Kodu : 170921063

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7- İLKOKUL ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA SANIK, 25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'daki özel resim atölyesine öğrenci olarak gelen ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık T.S.Ö. (53) 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir önceki duruşmada 30 yıldır profesyönel resim yaptığını söyleyen tutuklu sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık T.S.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdurların avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

\"NAMUSUM ÜZERİNE ANT İÇERİM Kİ MAĞDURLARA KARŞI HİÇBİR TEMASIM OLMADIö

Son sözü sorulan sanık T.S.Ö. \"Mağdurlarla 4,5 ay resim çalışması yaptık. Namusum üzerine ant içerim ki mağdurlara karşı hiçbir temasım olmadı. İthamlar tamamen üzerime sürülmüş kara bir lekedir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum. Bir yıldır tutukluyum. Maddi ve manevi mağdur oldum. Yaşım ve sağlık durumum göz önüne bulundurularak tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

EĞİTİCİ-ÖĞRETİCİ OLMASI NEDENİYLE CEZA ARTIRIM UYGULANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın mağdure G.Y.\'ye karşı cinsel istismar suçunu işlediğini belirterek sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın eğitici - öğretici olması nedeniyle artırım yaparak cezayı 12 yıl hapis cezasına yükseltti. Sanığın suçu birden fazla işlediği gerekçesiyle cezayı 15 yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul ederek cezayı sonuç olarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın, mağdure C.B.\'ye yönelik eyleminden de aynı gerekçelerle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, sanık T.S.Ö.\'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede, ilkokul öğrencileri olan 2 mağdurun, T.S.Ö\'nün resim atölyesine öğrenci olarak gittikleri ve resim dersi aldıkları anlatılıyordu. 2 mağdurun ailelerinin cinsel istismara ilişkin suç duyurusu üzerine şüpheli T.S.Ö. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede mağdur ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirilerek şüpheli T.S.Ö.\'nün atılı suçu işlediğine dair yeterli derecede şüphe oluştuğu belirtiliyordu. Şüpheli T.S.Ö. hakkında 2 çocuğa karşı \"Zincirleme şekilde cinsel istismar\" suçundan 15 yıldan 78 yıla kadar hapsi isteniyordu.



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8- METROBÜSLERDE OTURARAK YOLCULUK, İLK DURAKTAN SIRAYA GİRMEYLE BAŞLIYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken metrobüslerde genellikle sıkışık yolculuk yapanlara oranla ilk duraktan araçlara binenler, kendi oluşturdukları sıraya girerek koltuğa oturuyor, çoğu zaman uyuyarak yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Avrupa yakasında Beylikdüzü, Anadolu yakasında ise Söğütlüçeçme istasyonları arasında yolcu yoğunluğuna göre kısa aralıklarla araç hareket etmesine rağmen günde ortalama 800 bin kişinin taşındığı metrobüslerde oturarak yolculuk yapanlar kendilerini şanslı hissediyor. Günün ilk ışıklarında metrobüsün ana istasyonlardan Avcılar ile Söğütlüçeşme arasındaki 42 kilometre uzunluğundaki 33 duraklık 1 saati aşkın yolculuğu ayakta geçirmek istemeyenler garajdan çıkarak durağa gelen araçların yolcu almaya yanaştığı 2 noktada araçların kapılarının bulunduğu noktalarda tek sıralı kuyruklar oluşturuyor. Metrobüse koltukların doluncaya kadar binen, daha sonra ayakta yolculuk yapmak isteyenlere yol veren yolcular, arkadan gelecek aracı beklemeye başlıyor. ?

Avcılar\'ın yanı sıra araçların ilk hareket noktası Beylikdüzü ve Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme\'den oturarak yolculuk etmek isteyenler, kuyruklarda sıra tartışmaları yaşandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bir çözüm bulmasını istiyor. Metrobüse ilk istasyonların dışında kuyruk uygulanamazken bu duraklarda özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolcu fazlalığı nedeniyle sabah ve akşam binmek bile zaman zaman imkansız hale geliyor.

Gün doğmadan yollara düşerek Avcılar Merkez Üniversite İstasyonu\'na ulaşan ve Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu\'ya oturarak yolculuk yapmak için kuyruğa giren, birkaç metrobüsün geçmesinden sonra koltuğa oturabilen yolcular bu avantajı kullanmaya çalıştıklarını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Avcılar Üniversite Kampusu\'nde yolcuların kuyruğu

-Yolcularla röportaj

-Metrobüs istasyonundaki bankta uyuyan bir kişi

21.09.2017 - 10.50 Haber Kodu : 170921039_

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