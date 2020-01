DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- GAZİOSMANPAŞA\'DA POLİSE SALDIRI: 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir polisin şehit olduğu saldırı sırasında araçta bulunduğu belirlenen bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak\'ta meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 34 BL 1893 plakalı araçtan açılan ateş sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek şehit oldu. Saldırının ardından yapılan operasyonda H.İ.Ş., E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Aynı otomobilde bulunduğu belirtilen C.E. de bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

2- BAKAN FAKIBABA\'DAN FINDIK AÇIKLAMASI

* Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,

\"Çiftçimizin, üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat, 10 lira ve 10.5 lira açıkladık. Ancak bu bir eşik fiyat, taban fiyat. 12 liraya satıyorlar da biz mi bunu engelliyoruz?\"

\"Demokratik bir ülke yürümeleri doğal bir olaydır. Ama biz Tarım Bakanlığı ve AK Parti Hükümeti olarak vicdanen rahat mıyız? Onun bir hesabını yapmak lazım\"

\"Biz alan bazlı destek veriyoruz. Alan bazlı desteği kilograma vurduğunuzda 1.5 ile 2 lira yapıyor kilo başına. Bunu inşallah Sayın Başbakanımıza arz edeceğim bundan sonra alan bazlı desteği kaldırıp direk olarak üreticinin alan başına kilogram olarak almasını sağlamaya çalışacağım\"

\"Bizim işimiz eşik fiyatı belirlemek ve üreticiyi bu fırsatçıların eline bırakmamak. Biz bunu yapıyoruz. Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini alacağız. Burada söz veriyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İstanbul\'da \"Tarım Zirvesi\"ne katıldı. Bakan Fakıbaba burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin fındık fiyatları ve CHP\'lilerin fındık yürüyüşünü sorulması üzerine Bakan Fakıbaba şöyle konuştu: \"Yürüyüş... Saygı duyuyorum. Demokratik bir ülke yürümeleri doğal bir olaydır. Ama biz Tarım Bakanlığı ve AK Parti Hükümeti olarak vicdanen rahat mıyız? Onun bir hesabını yapmak lazım. Geçen sene rekolte 420 bin tondu, bu sene 705 bin ton olarak açıklandı. Ancak daha sonra külleme ve güneş yanığından dolayı biz bunu 675 bin ton olarak revize ettik. Geçen sene verilen fiyat 10 lira. Giresun 10.5 liraydı. Bu fiyatı açıklamadan önce ben bütün paydaşlarla bir araya geldim. Ne olabilir dedim. Onlar da rekoltenin bu sene çok yüksek olduğunu biliyorlardı. Psikolojik rakam 10 ve 10.5 lira. Eğer geçen senenin ki gibi fiyat böyle açıklandığı takdirde insanlar mutlu olacaktır. Biz de gerçekten çiftçimizin, üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat 10 lira ve 10.5 lira açıkladık. Ancak bu bir eşik fiyat, taban fiyat. 12 liraya satıyorlar da biz mi bunu engelliyoruz?\"

\"BİZ ALAN BAZLI DESTEK VERİYORUZ\"

Fakıbaba, \"Fındığı 8 liradan alıyorlar, biz hükümet olarak diyoruz ki \'siz bunu 8 liraya satmayın, biz bunu 10.5 liradan alacağız. Bir de bilinmeyen bir şey var. Biz alan bazlı destek veriyoruz. Alan bazlı desteği kilograma vurduğunuzda 1.5 ile 2 lira yapıyor kilo başına. Bunu inşallah Sayın Başbakanımıza arz edeceğim. Bundan sonra alan bazlı desteği kaldırıp direk olarak üreticinin alan başına kilogram olarak almasını sağlamaya çalışacağım. Eğer biz bunu 2 lira olarak yansıtmış olsaydık şu anda 10.5 lira olan fındık 12.5 lira, 10 lira olan fındık 12 lira olacaktı. Zaten şu anda o. Ama o alan bazlı destekten kimse bahsetmiyor. Üzücü olan nokta da o. Biz ödemeleri normalde 15 günde veriyorduk, bunu bir haftaya indirdik. Çürük yüzde 3\'tü, 5\'e çıkardı, çatlaklar, 2 idi, 7\'ye çıkardık. Üreticinin lehine olması gereken neler varsa biz onu yaptıkö şeklinde konuştu.

\"NE KADAR ELLERİNDE FINDIK VARSA, SÜRE VE ZAMAN VERMEDEN HEPSİNİ ALACAĞIZ. BURADA SÖZ VERİYORUZ\"

Fakıbaba, \"Bütün insanları mutlu etmemiz mümkün değil. Ama emin olsun biz üreticimizi ezdirmemek adına, 8-8.5 lira fiyat verirken, biz bunu 10.5 liraya alacağımızı söylüyoruz. Giresun!a kalite yüksek olduğundan dolayı 10.5 lira fiyat vermişiz, 10.71 liraya kadar çıkıyor. Şunu vatandaşlarımdan özellikle istirham ediyorum; bizim işimiz eşik fiyatı belirlemek ve üreticiyi bu fırsatçıların eline bırakmamak. Biz bunu yapıyoruz. Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini alacağız. Burada söz veriyoruz\" dedi.

\"YÜRÜMEK İYİDİR, YÜRÜMENİN HİÇ KİMSEYE BİR ZARARI YOKTUR\"

Bakan Fakıbaba, \"Fındığı çuvalla alıyoruz. Çuvalla aldığınız zaman işlemler çok zor oluyor. O kadar aldığımız tedbirler var ki… Eskiden 120 noktada alış vardı, biz bunu 130 noktaya çıkardık. Üreticinin lehine olan bütün kararları biz aldık. Ama insanlar yürümek ister. Tabi yürüyebilirler, bu en doğal haklarıdır. Ama şu şartlarda biz alan bazlı destekle, ortalama 1.5-2 lirayla verdiğimiz fiyatla, rekolte yükselmesine rağmen burada eksiği ben biliyorum. Bu sadece fındıkta değil, kayısıda, üzümde, incirde, fıstıkta eksiğimiz lisanslı depoculuktur. Lisanslı depoculuğu biz yaygın hale getireceğiz. Üretici kardeşim getirecek, lisanslı depoya malını koyacak, eline sertifikasını alacak, istediği zaman, istediği yerde onu paraya çevirebilecek. Biz bunu yaptığımız takdirde hem Karadeniz\'e hem Doğu Anadolu\'ya hem batıya hem doğuya görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız ve borcumuzu yerine getireceğiz. Fındıkta biraz da bu gecikmelerin neden çuval çuval gelmesi, tek tek incelenmesiö dedi. Buğdayı, arpayı alırken 100 tonu bir kerede alabiliyorsun. Ama fındıkta bu böyle olmuyor. Biz üreticinin hizmetçisi, hizmetkarıyız. Onlar olmazsa biz olamayız. Onları daha fazla destekleyeceğiz. Yürümek iyidir, yürümenin hiç kimseye bir zararı yoktur. Ben bir hekim olarak buna inanan bir kardeşinizim\" dedi.

\"İMKANIM OLSA KEŞKE 5 LİRA DA VEREBİLSEM\"

Fakıbaba, \"Demek ki yaptığımız kötü bir şey değil. Biz 8.5 liraya düşen bir malı 2 lira fazla veriyoruz, alan bazlı 4 lira fazla veriyoruz. İmkanım olsa keşke 5 lira da verebilsem ama bu 80 milyonun vergisi ile oluyor.

RUSYA\'DAN ET İTHALATI

Bakan Fakıbaba, bir gazetecinin Rusya\'nın Türkiye\'den et ithalatı karşılığında domates ihracatını serbest bırakacağına dair haberleri sorması üzerine ise \"Domates ihracatını serbest bırakma girişimleri var ama bir karşılık açısından değil bu. Ben öyle biliyorum. Etteki ithalat beni üzüyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu ithalatı bitirmeyi planlıyoruz. Ama fiyatlar uygun olursa Avrupa, Brezilya ve Uruguay\'dan et alacağımıza komşumuz olan Rusya\'dan almamızda hiçbir mahsur görmüyorum. Yeter ki iki ülkenin hayvan sağlık şartları uygun olsun. Şartlar uygun olursa niçin sıcak bakmayayım\" diye konuştu.

3- HARAÇ ÇETESİ \"BİZ SİZİ KORURUZ\" KARTVİZİTİ BASTIRIP AVM\'Yİ HARACA BAĞLAMIŞ



Haber :Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy\'de bir AVM\'de işyeri bulunan esnafı kendilerine hedef seçerek sözde koruma karşılığında senet imzalatıp haraca bağladıkları iddia edilen bir çete çökertildi. Şüphelilerin üzerinde \"Biz sizi koruruz\" yazan siyah renkte kartvizitler bastırdıkları haraca aldıkları AVM\'de ise bir ofis açtıkları öğrenildi. Polis şebekenin diğer elemanlarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

TELEFON İHBARI ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Bakırköy\'de bulunan bir AVM\'de bulunan mağazaların haraca bağlandığı şüphelilerin silah tehditi ile para topladığı belirtildi. Bu ihbar üzerine soruşturma açan polis ihbarda adı geçen Yenibosna, Merkez mahallesindeki AVM\'de inceleme başlattı. Yapılan izleme çalışmalarında şüphelilerin AVM içindeki dükkanlarda gezerek tehditle para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca AVM içinde kendilerine bir büro açtıkları görüldü.

OPERASYON YAPILDI

Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından delillerin toplanmasının ardından önceki gün kimlikleri tespit edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Baskında İsmail A. (36), Seçkin K.(48) ve Mehmet B.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir tabancada ele geçirildi. Şüphelilerden İsmail A.\'nın daha önceden kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah, polise mukavemet gibi suçlardan 7 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

AVM İÇİNDE TOPLU HALDE DOLAŞIP KORKU SALMIŞLAR

Şüphelilerin üzerinde \"Biz sizi koruruz\" diyen siyah renkte bir kartvizit bastırarak işyerlerine dağıttıkları daha sonra para topladıkları senet imzalattıkları öğrenildi. Ayrıca haraç çetesinin AVM içinde toplu olarak gezerek korku saldıkları bu gezme anını ise cep telefonu ile görüntülendikleri tespit edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Mehmet B. tutuklanırken, Seçkin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

4- CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKTUĞU İDDİA EDİLEN AVUKATA GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Serpil KIRKESER, İstanbul DHA

Metris Ceza İnfaz Kurumunda müvekkilini ziyarete giden avukat, içeriye uyuşturucu soktuğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan ve avukatıyla görüşen Kadir Ç.\'nin ziyaret sonrası yapılan üst aramasında 200 gram plaka halde esrar bulundu.



AVUKATTAN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Cezaevi yetkilileri tarafından sorgulanan Kadir Ç. uyuşturucu maddeyi avukatından aldığını söylemesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Savcılıktan alınan izinler doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen Avukat R. E. Ş. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avukat R. E. Ş., Bakırköy Adliyesine sevk edildi.



5- \'SURİYELİ ÖĞRENCİLER İMAM HATİPLERE YÖNLENDİRİLSİN\' GENELGESİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Türkiye\'de sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacılara bu yıl verilecek eğitim ve öğretimin esasları gözden geçirilirken, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede \'Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip liselerine yönlendirilmesi\' istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın isteği üzerine, \'Geçici koruma statüsünde\' olan başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye\'de yaşayan yabancıların eğitim hizmetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi için \'Yabancıara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonları\' oluşturuldu. Komisyonlar, bakanlığın belirlediği kararların nasıl uygulanacağını ele aldı. İstanbul\'daki komisyonun aldığı kararlar, \'Konunun önemi\' göz önüne alınarak gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tebliğ edildi. Bu kararlar, okulların açılmasından hemen önce tekrar hatırlatılırken titizlikle uygulanması istendi. İstanbul\'da da yapılan toplantıda alınan karara göre, valilik onayı ile 39 ilçelerden bir bölümünde oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde 1,2, 5 ve 9\'uncu sınıflar dışında 3, 4, 6, 7, 8,10, 11 ve 12\'nci sınıf düzeyinde eğitim -öğretime devam etmeleri benimsendi.

\"İMAM HATİPLERE YÖNLENDİRİN\"

İstanbul\'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda \"Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde ilgili yazı çerçevesinde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerine yönlendirilmesi\" istendi.

Suriyeli ve diğer yabancı öğrencilerin Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu Liseleri, Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık öğretim Lisesine kayıtlarının belirlenen koşullara göre yapılması talimatı verilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

\"Kitlesel akın ile ülkemize gelen yabancıların eğitim öğretim çağında olanların, MEB\'e bağlı her türlü derecedeki eğitim kurumuna (yüksek öğretim hariç) kayıtlarının yapılabilmesi için ilgili kurumlarca \'Yabancı tanıtım kartı\' şartı aranarak, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından uygun görülenlerin kayıtlarının yapılması. \"

Yazıda 6 bin 458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma konumunda tanımlanan ancak ikamet izni alamayan veya yabancı kimlik numarası edinemeyen kişilere ilişkin eğitimin nasıl yapılacağına dair hatırlatma da yapıldı. Seviye Tespit Sınavı Denklik Yönetmeliği\'nin 16\'ncı maddesinde; Savaş ve benzeri nedenlerle belgelerini ispat edemeyenler için;belirlenen alanları kapsayacak sınav düzenleneceği vurgulandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, valilik makam onayı olmayan geçici eğitim merkezlerinin kapatılmasını, sivil toplum kuruluşların ait binalarda bulunan geçici eğitim merkezlerinin resmi okul binalarına alınmasının sağlanmasını istedi.

6 - AYAKKABI HIRSIZLARININ CESARETİ...

- AYNI BİNA YARIM SAAT ARAYLA İKİ KERE GİRİP AYAKKABILARI ÇALDILAR

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de ayakkabı hırsızlığı yapan 2 kişi, aynı binayı yarım saat arayla iki kez soydu. Hırsızların rahat hareketleri dikkat çekerken hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Aynı binada yarım saat arayla gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binaya gelen bir kişi, önce şifreli kapıyı açmaya çalışıyor. Şifre ile açmakta başarılı olamayancı kapıyı zorlayarak açıp içeri giriyor. İçeri giren kişi, asansöre binerek en üst kata çıktıktan sonra merdiveni kullanarak tüm katları dolaşıyor. 3 dakika binada kalan bu kişi, ayakkabı dolu çuvalla binadan ayrılıyor.

YARIM SAAT SONRA…

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra binanın önündeki cadde de iki kişi daha güvenlik kameralarına yansıyor. Bu kişilerder biri sırtındaki çuvalla karşı sokağa doğru geçerken, diğer kişi apartmana doğru yöneliyor. Binanın önünde bir bina sakiniyle karşılaşan bu kişi ,bir arkadaşının oturduğunu söyleyerek kapıyı açmasını istiyor. Bina sakiniyle birlikte asansöre binen kişi, katları dolaşmaya başlıyor. Apartman boşluğunda bulunan dolapları kontrol eden kişi, bir süre apartmanda dolaşıyor. Dikkat çekmek istemeyen şüpheli bir yandan elindeki telefonla oynarken, zaman zaman apartman girişinde bulunan aynada saçını düzeltiyor.

Şüpheli kişi daha sonra çaldığı ayakkabılarla birlikte binadan ayrılıyor.

