DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

* Çok sayıda servis aracı İstanbul trafiğinde yerini aldı.

* Sürücülerin trafiğe yakalanmamak için erken yola çıktığı gözlendi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla sabah saatlerinde artan trafik yoğunluğu azalmaya başladı.

Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da İstanbul trafiğinde yerini aldı. Sürücülerin trafiğe yakalanmamak için erken yola çıktığı gözlendi. Kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 49 seviyelerinde oldu. Yoğunluk ilerleyen saatlerde azaldı. Saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 40\'a düştü.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Halıcıoğlu mevkiinden görüntüler

-15 Temmuz şehitler köprüsüne gidiş (Altunizade)

-Sürücüler ile röp.

-D-100 Haliç mevkiinden görüntüler

- Zincirlikuyu\'dan görüntüler

18.09.2017 - 07.34 Haber Kodu : 170918011_

18.09.2017 - 07.56 Haber Kodu : 170918012

18.09.2017 - 07.57 Haber Kodu : 170918013_

18.09.2017 - 08.59 Haber Kodu : 170918021

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2- YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı başladı. Öğrenciler yaz tatilinin ardından okullara geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de okul önlerinde denetim yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Polis ekipleri

-Üst araması yapması

-Detaylar

18.09.2017 - 07.58 Haber Kodu : 170918014_

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3- MOBİL OKUL TİMLERİ GÖREV BAŞINDA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

2017-2018 Eğitim öğretim dönemi başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği projesi kapsamında okul çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda hazırlanan İstanbul Güvenli Eğitim Projesi ile Türkiye\'de ilk defa uygulanan Mobil Okul Timleri (MOT) devreye girdi. Timler bugün ilk görevlerini yaptı. Tüm okullarda görev yapan MOT\'lar içerisinde Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, Toplum Destekli Polisi, Trafik Polisi olmak üzere 4 personel yer alıyor. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapan ekipler okul çevrelerinde bekleyen kişilere yönelik GBT kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca okul önünden geçen araçlar da durdudularak sürücülere ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. Okul civarındaki parklarda da denetim yapan ekipler buralardaki kişilerin de GBT ve üst aramasını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Okul önünden görüntü

-GBT ve üst araması yapan polisler

-Araçları durdurması

-Arama yapması

-Park ve çevrelerde yapılan arama

-Detaylar

18.09.2017 - 09.32 Haber Kodu : 170918024_

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(aktüel görüntülerle)

4- BOĞAZ\'DAN \'DEV\' GEÇİYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki \'Scarabeo 9\' adlı dev petrol arama platformu geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 06.30\'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İspanya\'nın Las Palmas Limanı\'ndan Romanya\'nın Köstence Limanı\'na giden Bahama bayraklı \'Scarabeo 9\' adlı petrol arama platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor. Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçmeden önce bir süre bekledi. Batırma işlemi gerçekleştirilen platform daha sonra köprü altından geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin boğazdan geçişi

-15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi

18.09.2017 - 08.49 Haber Kodu : 170918018

18.09.2017 - 11.05 Haber Kodu : 170918038

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5- KADIKÖY\'DE OTOMOBİL İLE İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Haber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışarak altına girdi. İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü

18.09.2017 - 10.10 Haber Kodu : 170918031