DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KİRALADIKLARI SURİYELİ ÇOCUKLARI DİLENDİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

İstanbul polisince düzenlenen operasyonda, iddiaya göre Suriyeli ailelerden bin TL\'ye kiraladıkları çocukları İstanbul\'da dilendiren çete çökertildi. Suriyeli 12 çete üyesi gözaltına alınırken, çete üyelerinin çocukları dilendirerek kazandıkları ileri sürülen paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi. Dilenci çocukların zabıta ekipleri tarafından metrobüs duraklarından toplanma anları kameralara yansıdı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak İstanbul\'a getirildiği yönünde ihbar alarak çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu çete üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Çeteye yönelik operasyonlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Çete üyelerinin, çocukları dilendirerek elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Çocuk Polisi ve zabıta ekiplerinin metrobüste dilenen çocukları kurtarmak için yaptıkları operasyon da kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekipler metrobüs durağındaki çocukları zabıtalarla birlikte yakalıyor. Bazı çocukların ise kaçtığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından

-Operasyon anından görüntüler

-Gözaltın alınanlar

-Şüphelilerin ele geçirilen para ve malzemelerle fotoğrafı

-Bazı şüphelilerin paralarla fotoğraf çektirmesi

-Zabıta ekiplerinin metrobüs durağında dilendirilen çocukları yakalaması



12.09.2017 - 22.30 Haber Kodu : 170912219

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2- ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU VE EĞİTİM-SEN\'DEN EĞİTİM MİTİNGİ...



* Eğitim-Sen Yüksek Öğretim Genel Sekreteri Başkanı Özgür Bozdoğan,

\"Yani açık bir şekilde herkesin bilmesi gerekir; eğer engellenmezse gelecek öğretim yılında Tunceli\'nin, Erzincan\'ın bütün ilçelerinde sadece imam hatip lisesi olacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Eğitim-Sen\'in 17 Eylül\'de Kartal Meydanı\'nda düzenleyecekleri miting öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Taksim Hill Otel\'de düzenlenen toplantıda konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, \"Biz Aleviler ve Türkiye\'deki demokratik kamuoyu olarak varlığımız inkar eden tekçi, tek tip asimilasyoncu eğitim programını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu amaçla 17 Eylül 2017 pazar günü Alevi Bektaşi Federasyonu olarak Eğitim-Sen ile Kartal Meydanı\'nda saat 13.00\'da yapacağımız \'laik, bilimsel kamusal, parasız ve anadil eğitim istiyoruz\' mitingimiz için çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

\"TUNCELİ\'NİN, ERZİNCAN\'IN BÜTÜN İLÇELERİNDE SADECE İMAM HATİP LİSESİ OLACAK\"

Eğitim-Sen Yüksek Öğretim Genel Sekreteri Başkanı Özgür Bozdoğan, ise , \"Eğer biz sesimizi yükseltip, örgütlü bir şekilde durdurmazsak bu dönüşümü, önümüzdeki öğretim yılından itibaren nüfusu 10 bin olan ve 10 binin altında olan ilçelerde meslek liseleri ve anadolu liseleri açılamayacak. Nüfusu 50 binin altında olan ilçelerde güzel sanatlar ve fen liseleri açılayamayacak. Peki nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ne açılacak? Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğine göre sadece imam hatip liseleri açılacak. Yani açık bir şekilde herkesin bilmesi gerekir; eğer engellenmezse gelecek öğretim yılında Tunceli\'nin, Erzincan\'ın bütün ilçelerinde sadece imam hatip lisesi olacak\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldız\'ın konuşması

- Bozdoğan\'ın konuşması

- Detaylar

13.09.2017 - 11.38 Haber Kodu : 170913046

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(ÖZEL)

3- 2 KATLI EVİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Sultanbeyli\'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Yangın, Battal Gazi mahallesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı .Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek başka alanlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrasında çatı kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Çatıdan yükselen alevler

-İtfiayenin müdahalesi

-Binada oturanların görüntüsü

-Yangının söndürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

13.09.2017 - 09.57Haber Kodu : 170913015

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4- 15. İSTANBUL BİENALİ\'NİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16 Eylül - 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 15. İstanbul Bienali\'nin açılış töreni yapıldı.

Fransa Sarayı Bahçesi\'nde gerçekleştirilen açılış törenine, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Fransa\'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler ve uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmek üzere gelen konuklar katıldı.

Sunuculuğunu Yiğit Özşener\'in üstlendiği törende bir konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçen 30 yılda İstanbul Bienali\'nin uluslararası arenada gitgide önem kazandığını belirterek, \"Bugün en prestijli güncel sanat etkinlikleriyle birlikte anılan, hem Türkiye\'de hem de yurtdışında ses getiren, her seferinde çok önemli uluslararası yayınlar tarafından \"yılın mutlaka görülmesi gereken sanat etkinlikleriö arasında listelenen İstanbul Bienali, İstanbul\'un dünya ölçeğinde bir kültür-sanat kenti olarak gelişiminde de önemli bir rol oynadı. Kentimizin, ülkemizin dünya kültür-sanat haritasında önemli bir yerde konumlanmasını sağlayarak güçlü uluslararası işbirliklerinin yolunu açtı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, İstanbul Bienali\'yle güncel sanat alanında özgür bir üretim ve ifade platformu yaratmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Vizyonlarıyla bienali başlangıcından bugünlere getiren tüm küratörlerimize, bienale katılan tüm sanatçılara, emeği geçen tüm çalışanlara gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum. İzleyicilerimizin 15. İstanbul Bienali aracılığıyla hem kişisel, hem de evrensel boyutta komşuluk, ev ve bir arada yaşama kavramları üzerine düşüneceğini, gündelik hayatlarının bir adım dışına çıkıp sanatla yenileyici bir nefes alacaklarını umuyoruz. 20 yıl boyunca bienalin sponsorluğunu üstlenen Koç Holding\'e, bu akşam bizi ağırlayan Fransa Büyükelçiliği\'ne ve bienalin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorumö dedi.

Gecede, 2007-2026 yılları arasında bienalin sponsorluğunu üstlenen Koç Holding\'e bir teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding AŞ adına teşekkür plaketini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç aldı.

İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer\'in bienale katkı sağlayan kuruluşlara ve davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sunduğu konuşmasının ardından bienalin küratörlüğünü üstlenen Elmgreen & Dragset de bir konuşma yaptı. Törende aytrıca, bienalin 30. yılı için hazırlanan özel filmin gösterimi yapıldı.

1987 yılından bu yana düzenlenen 15. İstanbul Bienali, iyi bir komşu temasıyla 16 Eylül\'de kapılarını açacak. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset\'in üstlendiği bienalde, 32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikayeler anlattığı 150 eseri sergilenecek.

15. İstanbul Bienali bu yıl, birbirine yürüme mesafesindeki 6 komşu mekanda (Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı) ziyaretçilerini ağırlayacak. Koç Holding\'in sponsorluğunda düzenlenen bienal, 12 Kasım\'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Açılış törenindeki açıklamalar

-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç\'a plaket takdimi

-Detaylar

13.09.2017 - 10.34 Haber Kodu : 170913023



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5- SOKAKTA, METROBÜSTE \'ŞAMATA\' ŞOV

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar başta olmak üzere çeşitli ilçelerde sokak müzisyenliği yapan grup üyeleri metrobüsle evlerine dönerken, çalıp, oynayarak ve şarkılar söyleyerek kendileri ile birlikte yolcuları da eğlendiriyor.

Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen Aykut Aksöz, İlker Vurmaz, Erkan Demirci, Vedat ile kardeşi Sedat Koçak \'Şamata\' adını verdikleri grup oluşturdu. İstanbul\'da sokakta müzik yaparak izleyicilerin bağışları ile geçimlerini sağlamak isteyen sokak müzisyenleri Avcılar, zaman zaman Üsküdar ve Kadıköy\'de akşam saatlerinde mini konserler verirken ortalık bir anda şenlik alanına dönüyor. Hafta sonunda Avcılar\'da Marmara Caddesi\'nin sonunda akşam saatlerinde sokak konserleri veren müzisyenler, oturdukları Anadolu Yakası\'na gitmek için yine metrobüsü kullanıyor.

Metrobüs durağına gelmelerinden itibaren çalıp söyleyen, zaman zaman göbek atan müzisyenler yolculuğa başlamadan önce şoför ve yolculardan kısa süreliğine de olsa müzik izni alıyor. Kimseyi rahatsız etmemek için genellikle metrobüsün arka tarafında oturan, kısa süre sonra darbuka, tef, klarnetle neşeli şarkılar çalıp söyleyen grup üyelerine \'Zenne Tarık\' da göbek atarak eşlik ediyor. Müzik aletleri ve şarkıları duyunca önce şaşıran daha sonra cep telefonları ile olanları görüntülemeye başlayan, bir bölümü sosyal medyadaki takipçilerine canlı yayın yapan metrobüs yolcuları oturdukları yerde zaman zaman da ayağa kalkarak müziğe ritim tutuyor. Bazı ilçelerde zabıta engeliyle karşılaştıklarını belirten müzisyenlerden İlker Vurmaz, \"Hem biz eğleniyoruz, hem yolcular. Sokak müzisyenleri olarak özellikle Bakırköy ve Kadıköy Belediyesi\'nden sokak müzisyenlerine izin konusunda anlayış bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Sokak müzisyenleri Avcılar\'da çalıp söylerken

İzleyiciler ve kendilerini müziğe kaptırıp göbek atanlar

Sokak müzisyenleri metrobüse giderken

Sokak müzisyenleri metrobüste çalıp söylerken

Yolcuların ve müzisyenlerin röportajları

13.09.2017 - 11.14 Haber Kodu : 170913037