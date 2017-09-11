DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- SİLİVRİ\'DE CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI (2)

* CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,

\"Cezaevinde olan demokrasidir. Türkiye\'nin itibarıdır, Türkiye\'nin şerefidir. Bu ayıbın bu gün biteceği konusunda umut var\"

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.Cumhuriyet Gazetesi davası Silivri\'de görülüyor

Davanın 2. duruşmasını takip etmek ve yargılanan gazetecilerle destek için milletvekilleri ve gazeteciler Silivri\'ye geldi.

Dışarıdaki Gazeteciler ve Cumhuriyet Davası Koordinasyonu\'nun çağrısıyla Silivri\'ye gelen gazetecilerin duruşa salonu önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına ise izin verilmedi. Engelleme nedeniyle gazeteciler adına basın açıklamasını CHP milletvekili Barış Yarkadaş yaptı. Yarkadaş, \"Tutuklu arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmuş bir şekilde alıp dönmeyi istiyoruz. Bütün tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz\" dedi.

\"CEZAEVİNDE OLAN DEMOKRASİDİR\"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, \"Hükümete ve yargıya seslenmek isterim. Bu millet demokrasiyi benimsemiş içselleştirmiş, özümsemiş bir millettir. Bu millet her hal ve şartta demokrasiye sahip çıkmayı başaracaktır. Demokrasi adaletsiz olmaz, demokrasi hukuksuz olmaz. Demokrasi özgür basın olmadan olmaz. Bir yere adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamı olmaz. Bir ülkede 160 gazeteci gerçekleri yazdıklarından dolayı, gazetecilik mesleğini ifa ettiklerinden dolayı, yasal iktidara eleştirel yaklaştıklarından dolayı, siyasi iktidarın kendisine bir tehdit görmesinden dolayı özgürlüklerinden mahrumlarsa, cezaevlerindeyse, cezaevinde olan bu arkadaşlar değildir. Cezaevinde olan demokrasidir. Türkiye\'nin itibarıdır, Türkiye\'nin şerefidir. Bu ayıbın bu gün biteceği konusunda umut var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Duruşma salonu önünden detay

- Kalabalıktan detay

- Barış Yarkadaş\'ın basın acıklaması

- Engin Altay açıklaması

- Genel ve detaylar

11.09.2017 - 10.41 Haber Kodu : 170911022_

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2- OKULLARDA \"UYUM HAFTASI\" HEYECANI

- Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50 seviyelerinde oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası bugün başladı.

İstanbul\'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Beledeyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 50\'ler seviyesinde oldu. Ataşehir\'de İlkokul 1. Sınıf öğrencileri velileri ile birlikte okula geldi öğrenci ve velilerin heyecanlı oldukları görüldü.

Ali Fuat Cebesoy İlkokuluna gelen öğrencilerin bazıları heyecandan konuşamazken bazıları ise rahat tavırları ile dikkat çekti. Belinay isimli öğrenci ise okulu çok sevdiğini pek bir şey bilmediğini annesinin ilk önce resim yapabileceklerini söylediğini anlattı.

Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntü

-Öğrencilerle röp

-Velilerle röp

-D- Karayolundan görüntü

-Halıcıoğlundan görüntü

-Barbaros Bulvarından görüntü

-Trafikteki servis araçları

-Kurtuluş Ortaokulundan görüntü

-Öğrencilerin kapıda beklemesi

-Hüviyet Bekir İlkokulundan görüntü

-1. Sınıf öğrencilerinden görüntü

-Okul önündeki kalabalık

-Öğrencilerle röp.

-Okul kapısındaki sınıf listeleri

EK GÖRÜNTÜ

-Okula giren öğrencilerden görüntü

-Öğrencilerle röp

-Velilerle röp

-Genel ve Detay

11.09.2017 - 10.07 Haber Kodu : 170911012_

11.09.2017 - 10.09 Haber Kodu : 170911013_

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3- FETÖ/PDY \'NIN MAHMUTBEY GİŞELERİNİ İŞGALİ DAVASI BAŞLADI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılması ve Ispartakule\'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak 10\'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıkların tümü ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

Cuma gününe kadar sürecek olan davada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı tarafından iddianame okunmaya başlandı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların sorgusuna geçilmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10\'u tutuklu 36 sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Mekanize Piyade Taburu\'nda görev yaptıkları, darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerini kapatma girişiminde bulundukları, ayrıca Ispartakule\'de meydana gelen olaylara karıştıkları belirtiliyor.

İddianamede, rütbeliler 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili Binbaşı Enver Muratoğlu, Üsteğmenler Zübeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, 5 astsubay ve bir uzman çavuşun bulunduğu sanıkların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da 7 yıldan 6 aydan 15\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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ARŞİV

-15 Temmuz gecesi Mahmutbey gişelerden görüntüler

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- KADERİNE TERK EDİLEN GEMİ PARÇALANMAYA BAŞLADI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Kilyos açıklarında ikiye bölünen Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisinin karaya oturan arka kısmı kaderine terk edildi. Bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmayan geminin bir bölümü parçalandı. Ön bölümü kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta batan geminin karaya oturmuş haldeki bölümünün kışın gelmesiyle tamamen parçalanma riskide var.

11 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Kilyos açıklarında meydana gelen gemi kazasında \"Leanordo\" isimli kuru yük gemisi saç atması sonucu yardım istemişti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 11 kişilik gemi personeli kurtarılırken, kısa süre sonra gemi ortadan ikiye bölünmüştü. Geminin ön bölümü açıkta kalırken, arka bölümü römorkörlerin yardımıyla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuştu. Kazadan bir süre sonra da yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan ön bölümü, su almayı sürdürmüş ve batmıştı.

KARAYA OTURAN KISIMDA PARÇALANMAYA BAŞLANDI

Geminin kilyos kıyılarında karaya oturmuş halde bulunan kaptan köşkününde bulunduğu arka bölümü adeta kaderine terk edildi. Geminin karaya oturan bölümünün ön tarafı dalgaların etkisiyle parçalandı. Önümüzdeki günlerde havaların kötüleşmesiyle geminin geri kalan kısmının da tamamen parçalanabilir.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle parçaların görüntüsü

11.09.2017 - 11.30 Haber Kodu : 170911039_

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5- METROBÜS YOLLARINA YENİ BARİYERLER YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da Beylikdüzü ile Söğütlüçeşme arasında E-5 karayolunun ortasından geçen özel yolda günde 800 binden fazla yolcu taşıyan 535 metrobüsün bir kaza anında metrobüsün yoldan çıkışını, diğer araçların da metrobüs yoluna girimesini engelleyecek yeni bariyerler yerleştirme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma sorununu, trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı toplu ulaşımı sağlamak amacıyla 10 yıl önce seferlerine başlattığı metrobüslerle taşınan yolcu sayısı geçen süre içerisinde 400 binden 2 katına çıktı. Kış aylarında zaman zaman 1 milyona varan yolcu sayısı yıllık ortalamada 800 bin dolayında bulunurken araçların E-5\'teki araçların aksine ters yönde ilerlemesi tartışmalara neden olurken zaman zaman kazalar görüldü. Bir anlık hata veya teknik arızaların etkisi ile zaman zaman E-5\'ten metrobüs yoluna veya toplu ulaşım hattından karayoluna araçların önüne geçilemedi. Metrobüs hattına giren araçların yanı sıra, hattan çıkan toplu ulaşım araçlarının bir bölümü ölümle sonuçlanan yaklaşık 50 kaza meydana gelirken bunun önüne geçilebilmesi için çalışma yapıldı.

Yapılan tespitlerde metrobüs hattı ile iki yanında yoğun trafik bulunan E-5 arasındaki çelik hatlardan oluşan bariyer sisteminin yetersiz kaldığı belirlenince çelik bariyer (korkuluk) sistemine geçilmesine karar verildi. Bu yılın ilk aylarında başlanan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. İETT yetkilileri, bariyer yenileme çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Metrobüs ve E-5\'te trafiğin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bariyer yenileme çalışmaları her gün 24.00-06.00 saatleri arasında yapılıyor. Beylikdüzü-Söğüçlüçeşme arasındaki 52 kilometre uzunluğundaki metrobüs hattının iki tarafına kolay deforme olan, araçların yola geçişini engelleyemeyen çelik halatlı bariyerler yerine çelik bariyer (korkuluk) monte ediliyor. Yolun iki tarafına da monte edildiği için 104 kilometre uzunluğundaki bariyer çalışmalarının hızla devam ettiği yıl sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs yollarındaki bariyerlerden görüntüler

-Metrobüs yoluna girerek kaza yapan araçlar

11.09.2017 - 10.43 Haber Kodu : 170911024_

