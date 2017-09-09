DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE ARAÇ YANGINI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü. Araç yangını nedeniyle 1 şerit tariğe kapandı. Köprüde araç yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen Sadi Öztürk yönetimindeki 34 VP 0818 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Öztürk hemen aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 1 şerit trafiğe kapandı; yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Aracın çekiciye yüklenerek kaldırılmasının ardıdan trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçtan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Yolun bir şeridinin trafiğe kapanması

-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar

-Genel ve yakın detaylar

09.09.2017 - 09.22 - Haber Kodu : 170909022

09.09.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 170909025

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2- CUMHURBAŞKANLIĞI, EMİNE ERDOĞAN\'IN BANGLADEŞ ZİYARETİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Arakanlı sığınmacıların Bangladeş\'te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından dağıtıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da eşlik ettiği Emine Erdoğan, Bangladeş\'te Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplara en yakın şehir olan Cox Bazar\'a gelişinde yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Emine Erdoğan daha sonra Cox\'s Bazar kenti yakınlarında yer alan Kutupalong Kampı\'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan burada yakınlarını kaybeden kadınlara sarılarak acılarına ortak oldu. Yardım dağıtımına bizzat katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Erdoğan\'ın karşılanması

-Yardım dağıtımından detay görüntüler

-Kamp ziyaretinden görüntüler

-Emine Erdoğan\'ın Arakanlı kadınlara sarılması, dertlerini dinlemesi

-Kamptan genel ve detay görüntüler

09.09.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 170909046

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3- FATİH\'TE GÖÇMEN OPERASYONU... YASADIŞI YOLLARLA YURTDIŞINA KAÇACAKLARDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Fatih\'te yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 30 göçmen polis tarafından yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir göçmen grubunun yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak üzere Fatih\'ten minibüsle yola çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, minibüse yaptığı operasyonda 4\'ü çocuk 30 göçmen ile organizatör oldukları belirlenen H.R.O.O (24), I.S.A (37), Y.M.H.H. (29), H.T.N.\'yi (26) yakaladı. Göçmenlerin sırt çanlarında yapılan aramalarda da can yelekleri ele geçirildi. 4 şüphelinin, 30 göçmeni yasadışı yollarla Türkiye\'den Romanya\'ya oradan da Avrupa ülkelerine götürmeyi planladığı öğrenidi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüs içindeki göçmenler

-Organizatörlerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

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4- ERBİL\'E ORGAN TAŞIYAN THY UÇAĞINA KALKIŞTA ÖNCELİK VERİLDİ



Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan yolcu uçağı kalkış sırasında organ taşıdığı için öncelik istedi.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı\'nda hava trafiğinin yoğun olduğu dün öğle saatlerinde Erbil\'de organ nakli bekleyen bir hastaya organ taşıyan THY uçağı zamanla yarıştı. THY\'nin İstanbul-Erbil seferini yapan Airbus A330 tipi uçağın pilotu, organ bekleyen hasta için kalkışta öncelik istedi. Uçağın pilotu kalkış sırasında medical kit taşıdığını Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne bildirdi. Bunun üzerine THY uçağına kalkış için öncelik verildi. Uçak planlanan saatinden 8 dakika önce Erbil\'e iniş yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Kule-pilot konuşması

-Uçak iniş (Arşiv)