DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ\'NİN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım THY Genel Müdürü Bilal Ekşi\'nin babası İsmail Ekşi\'nin cenaze törenine katıldı. Maltepe Merkez Cami\'nde törene Ekşi\'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

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- ŞERİF MARDİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)



İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Prof.Dr. Şerif Mardin için Yeniköy Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Dün İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Mardin\'in cenaze törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Ertuğrul Günay da katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Detaylar

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- SAVCININ OĞLU, KIZ ARKADAŞININ YANINDA SANDALYELERLE DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETMİŞ

* Savcılık, savcının oğlunu da, \"dik bakma\" meselesi yüzünden çıkan tartışmada kız arkadaşının yanında darp edenleri de serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Soruşturma sürüyor.

Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI, İstanbulDHA

Ataköy\'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı A.G.\'nin 20 yaşındaki oğlu G.S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAYIN AYRINTILARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Tarafları ve tanıkların anlatımına göre olay şöyle gelişti. A.G. dün akşam kız arkadaşıyla Ataköy\'de bulunan bir parkta oturduğu sırada, hemen yan kafede bulunan bir kişi ile aralarında \'dik bakma\' meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmaya kafe çalışanları da dahil oldu. G.S.G. kafe çalışanları tarafından darp edildi. Çalışanlar bu sırada sandalyelerle de vurdular. Bunun üzerine G.S.G kaldıkları lojmana gitti. G.S.G. 7. kattaki evin balkonundan parka doğru rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi saçma isabetiyle yaralandı. Olay yerine de polis ve savcı geldi. Savcı eşliğinde evde arama yapan polisler, kuru sıkı tabancaya ve dolu av fişeğine el koydu. G.S.G\'nin kullandığı belirtilen pompalı tüfek evde bulunamadı. Parkta yapılan incelemede de boş av fişeği bulundu. Şüpheli G.S.G. polisteki ifadesinde kuru sıkıyla ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

4 KAFE ÇALIŞANI DA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli G.S.G. dün akşam emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetci Bakırköy Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan G.S.G.\'yi darp ettiği belirtilen ve gözaltına alınan 4 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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Lojman önüde polisin aldığı tedbir

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- \"BU DAVANIN ESKİ HAKİMLERİ NEREDEYSE MAHKUMİYET ALACAK. BİZ HALEN BERAAT EDEMEDİK\"

* \"Ergenekon davası\" nda 7 ismin avukatlığını üstlenen İlkay Sezer, FETÖ\'den cezaevinde bulunan davanın eski hakim ve savcılarını kastedip yeni heyete bu sözlerle seslendi.

Ümit TÜRK, İstanbulDHA

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından \"Ergenekon davası\" görülmesine devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya 18 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Metin Tamirci dava dosyasına ulaşan belgeleri okudu.

Ardından avukatlar taleplere ilişkin beyanlarda bulundu. Aralarında Eski Orgeneral Hurşit Tolon\'un da bulunduğu 7 ismin avukatlığını yapan İlkay Sezer, davada \'derhal beraat\' kararı verilmesi gerektiğini belirterek, “Davanın eski hakim ve savcıları şuan içeride ve bu davaya ilişkin yaptıkları usulsüzlüklerden yargılanıyorlar. O hakim ve savcıların yargılanması nerdeyse mahkumiyetle sonuçlanacak ancak biz halen beraat edemedik\" ifadesinde bulundu. Diğer sanık avukatları da, savcılığın, \"olmayan örgütün yöneticisi ve üyesi bulunmayacağından bu suçlardan beraat kararı verilmeli\" yönündeki talebini hatırlatarak, beraat kararı verilmesini istedi.

Bu arada \"Ergenekon davası\"nı gören eski heyette üye hakim olan ve halen FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan Hüsnü Çalmuk\'un da mahkemeye dilekçe gönderdiğini açıklandı. Çalmuk dilekçesinde, süreçle ilgili bilgi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.



BAŞBUĞ\'UN DA BULUNDUĞU 63 SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda 63 sanığın dosyası ayrılmıştı.

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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN MARDİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU..

Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset biliminin ve sosyolojinin üstadlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Şerif Mardin\'in ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin\'i bugün telefonla aradı. Prof. Mardin\'in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah\'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına da başsağlığı diledi. Türkiye\'nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Mardin\'in geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkati çekti. Merhumun oğlu Osman Mardin\'in ise ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.



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- İSTANBUL ADALET SARAYI\'NDA AVUKATLARDAN 23. ADALET NÖBETİ

Hayati KILIÇ, İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi\'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör\'ün serbest bırakılması için Çağlayan Adalet Sarayı\'nda başlatılan Adalet Nöbeti, 23\'üncü haftasında da devam etti.

Bu haftaki nöbeti yaklaşık 1.5 ay önce tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi\'nin avukatları Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, gazeteci Musa Kart, gazeteci Orhan Erinç, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu katıldı. Adliyenin Atrium alanında cübbeleri ile bir süre sessizce bekleyen avukatlar, adliyenin dışına çıkarak basın açıklaması yaptı. Ellerinde tutuklu avukat Akın Atalay\'ın fotoğrafı bulunan avukatlar, adalet yazılı pankart açtı.

Adliyenin C kapısı önünde basın açıklamasını İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu yaptı. Avukat Mehmet Durakoğlu yaptığı açıklamada, Siyasal iktidar, yargıyı kendi stratejilerinin parçası olarak kullanıyor. Yargı üzerinde etkin tasarrufları olan makamların, yargıya talimat niteliği taşıyan söylemleri bitmek bilmiyor. Son kez, 3 Temmuz kararnamesi ile açıkça görüldü ki, yargıç ve savcılar için en küçük bir güvence söz konusu değildir. Bu koşullar altında, yeni adli yol açılışında yetkili ağızlardan duyduğumuz sözcükler, yargının kurucu unsuru olan biz avukatlara trajikomik geliyor. Onlara bakarsanız yargı bağımsızmış, tarafsızmış. Hatta hiç bu kadar bağımsız ve tarafsız olmamış. Şimdi buradan avukatlar olarak haykırıyoruz; yargımız bağımsız da değildir. Tarafsız da değildir. Hatta hiç bu kadar da bağımsızlıktan ve tarafsızlıktan uzaklaştığı bir dönem olmamıştır. Mesleğe kabulde, atamada, tayinde, soruşturmada, disiplinde, erk sahipleri konumunda bulunanların talimat vermekten çekinmedikleri bir ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez. Sulh ceza hakimlerinin, rutine dönüştürdükleri tutuklama anlayışının egemen olduğu bir ülkede yargı bağımsız olmaz. Siyasal iktidar yargıda örgütlenmeden vazgeçmelidir. Kendi şeyhini mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değildir. Liyakatten uzaklaşarak, sadakat ve tarikat bağlamında geliştirilen bakış açıları, geleceğimiz açısından umutsuzluk üretse de bizler avukatlar olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmeyeceğiz. 11 Eylül\'de Cumhuriyet davası için Silivri\'de olacağız. Bir yandan meslektaşlarımız Avukat Akın Atalay, Avukat Mustafa Kemal Güngör, Avukat Bülent Utku\'yla dayanışırken, diğer yandan da görevlerini yapmak dışında hiç bir suçlamaya muhatap olmaması gereken yazar dostlarımızın ifade özgürlüklerine sahip çıkacağız. Bu dava hukuksal temelli değil, siyasi temellidir. Siyasal iktidarın sadece Cumhuriyet\'e değil, Cumhuriyet\'e de adalet borcu vardır dedi.

Görüntü Dökümü

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-Avukatların adliyenin atrium alanında beklemesi

-Avukat Mehmet Durakoğlu\'nun basın açıklaması

-Genel görüntüler

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- TERÖR OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul polisinin 7 ilçede düzenlediği terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 29 Ağustos\'ta gerçekleştirdiği operasyonların hedefi terör örgütleri DHKP-C ve MLKP oldu. Söz konusu örgüt mensuplarına yönelik olarak Sultangazi, Ataşehir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp, Küçükçekmece ve Üsküdar\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. C.Ç., A.K., Ç.A., S.T. ve Ç.Ğ. dün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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- EDİRNEKAPI\'DA TRAFİK KAZASI 1\'İ AĞIR 2 YARALI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Edirnekapı\'da bir motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yılmaz Gemicioğlu\'nun kullandığı 34 AL 2694 plakalı motosiklet, Engin Güngör\'ün kullandığı 06 BG 8863 plakalı kamyonete TEM bağlantı yolu girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Murat Yılmaz Gemicioğlu ve eşi Hatice Gemicioğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz Gemicioğlu\'na ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra, hafif yaralı eşi Hatice Gemicioğlu ise olay yerinde yapılan müdahale sonrası çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 karayolu Cevizlibağ istikametinde kısa süreli trafik oluştuğu gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Motosiklet sürücüsünün ambulanstaki görüntüsü

-Hafif yaralı Hatice Gemicioğlu\'nun görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yolda oluşan trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

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- 2 MİLYON 200 BİN DOLAR GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da altın almaya gelen Erkam E.\'nin aracını takip ederek bir kişiyi silahla yaralayarak 2 milyon 200 bin dolar gasp eden ikisi kadın 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp edilen paranın yaklaşık 700 bin lirası ele geçirilirken, şüphelilerin paraların geri kalanı ile akrabalarının ve sevgililerinin üzerine 5 lüks otomobil aldığı belirlendi.Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunan şüphelileri adliyeye sevk edildi.

SOYGUNCULAR BİR KİŞİYİ DE YARALAMIŞTI

Bakırköy\'de 14 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda Şırnak\'tan altın almaya geldiği öğrenilen Erkam E.\'nin içinde bulunduğu aracın önü silahlı kişiler tarafından kesilmişti. Şüpheliler havaya ateş ederek durdukları Erkam E.\'nin aracında bulunan içinde yaklaşık 2 milyon 200 dolar olan çantayı alarak kaçmışlardı. Olay sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu apartman görevlisi olduğu iddia edilen Muhammet Gül\'de yaralamıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin olayda kullandığı aracın plakasını tespit etti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada kısa süre kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bir kısmının Hatay\'a kaçtığını tespit etti.

ÖNCE HATAY\'DA SONRA İSTANBUL\'DA OPERASYON YAPILDI

Polis önceki gün şüphelilere yakalamak için önce Hatay\'ın Reyhan\'lı ilçesinde 25 Ağustos 2017 tarihinde operasyon yaptı. Operasyonda olayla ilgili Ahmet S., Mehmet S., Gülbalar B. ve Sedef B. yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul\'a getirilerek sorgulanan bu şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 26 Ağustos 2017 tarihinde Okmeydanı\'nda düzenlenen operasyonda Metin Ç.., Fuat A. ve Ferhat Ö. A.\'da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Çetenin liderlerinden Ahmet Ş. ile Mehmet Ş.\'nin ise çok sayıda sabıkaları bulunduğu öğrenildi. Ahmet Ş.\'nin hırsızlık, gasp, yağma gibi suçlardan 10 kez, Mehmet Ş.\'nin ise benzer suçlardan 12 kez gözaltına alındığı öğrenildi.



GASP ETTİKLERİ PARALARLA OTOMOBİL ALMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili yürüttüleri soruşturmada gasp edilen paranın 673 bin 200 lirası ele geçirdi. Şüphelilerin paraların geri kalanı ile akrabalarının ve sevgililerinin üzerine lüks araçlar aldıkları öğrenildi. Polis bu şekilde alındığı tespi tedilen 5 lüks otomobili belirledi. Bu araçlardan 3\'ü polis tarafından bulunduğu ve el kondu. 2 aracın ise aranmasına devam ediliyor.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.



Görüntü Dökümü:

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüler

- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

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- İNEBOLULU AMATÖR YÜZÜCÜLER MANŞ\'I GEÇTİ

İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Denizcilerin Everest\'i olarak tanımlanan Manş Denizi\'nde düzenlenen amatör bayrak yarışını başarıyla tamamlayan Kastamonu\'ya bağlı \'İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı\' Türkiye\'ye döndü. Atatürk Havalimanı\'nda yüzücüleri karşılayan İnebolu Halk Oyunları ekibinin yaptığı kule gösterisi de dış hatlar terminalinde ilgiyle izlendi.

Kastamonu\'nun İnebolu ilçesinde belediye desteğiyle kurulan ve en yaşlı Türk yüzücü unvanını kazanan Hasan Heke\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişilik İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı, İngiltere\'nin Dover kentinden Fransa\'ya Manş denizini yüzerek geçti. Takım halinde 46 kilometrelik mesafeyi 13 saat 16 dakikalık sürede yüzen Türk yüzücüler, Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Londra\'dan İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda çiçeklerle karşılanan yüzücülere temsili istiklal madalyası takılırken, yöresel kıyafetli bir ekibin heyamola gösterisi ve bu gösterinin bir parçası olarak yapılan kule büyük beğeni topladı.

BENDEN YAŞLISI YOK

Uzun bir antrenman sürecinin ardından Manş Denizi\'ni geçerek istedikleri başarıya ulaştıklarını belirten yüzücülerden Hasan Heke, \"İlçemizi temsilen İngiltere\'ye gittik. Manş\'ta yüzdük. Kuş uçuşu 35 kilometre ama biz gelgitlerden dolayı 46 kilometre yüzdük 13 saat 16 dakikada. Hepsi amatör yüzücülerden kurulu ama çok başarılı bir performans gösterdik. Bizden böyle bir performans beklemiyorlardı 16 saat olması beklenirken bir 13 saatte yüzdük. Biz bir buçuk seneden beri çalışıyoruz. Kışın karda kışta yani soğuğun olduğu her yerde yüzdük. Çünkü Manş Denizi soğuk bir deniz. O soğuğu yenmek için de kışın burada yüzdük ve başardık. Ülkemize geldik gururluyuz. Manş Denizi\'nde yüzen takım olarak geçen en yaşlı yüzücü benim. 63 yaşındayım benden daha yaşlı yok Türkiye\'den\" diye konuştu.

BİZ DENİZCİ TORUNLARIYIZ

İngiltere\'ye giderek yüzücülere destek olan İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ise,\" \'Biz denizci torunlarıyız, Manş Denizi\'ni yüzerek geçmek istiyoruz\' dediler. Biz de Kastamonu\'dan 6 kişilik bir yüzme takımı kurduk. 2016 yılında başladık ve bir çalışmaları sürdü. Nihayetinde Manş\'a gittik. Ertesi gün sabah 07.00\'de yüzmeye başladık ve hiç mola vermeden 13 saat 16 dakika gibi bir zamanda 46 kilometreyi bitirdik. Mutlu ve gururluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Heke ve Uzuner\'le röportaj

-Ekipten görüntüler

-Karşılanmaları, halk oyunu ekebi ve kule oluşturmaları

-Detaylar

