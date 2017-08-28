DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



- VATAN ŞAŞMAZ\'IN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU\'NDA (2)

Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Dün akşam Beşiktaş\'taki bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz\'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Şaşmaz\'ın cenazesi yakınları tarafından alındı.

\"BİR ALGI OPERASYONU YAPILIYOR\"

Adli Tıp Kurumu\'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Şaşmaz\'ın dayısı Mete Yılmaz, \"Bir algı operasyonu yapılıyor. Biz bu yüzden buradayız. Şu an üzüntülüyüz. Kaybımız çok büyük. Geleceğin Halit Kıvanç\'ını kaybettik. Bu yüzden sizden kaçıyoruz. Anlayın bizi. Fazla konuya girmek istemiyoruz. Vatan pırlantı gibi bir çocuktu. Kendi elleriyle kazıdığı şu mesleği, büyük duayeni olmak için inanarak yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. İnanamadık biz de. Bizim elimizde büyüdü. Hayat dolu bir çocuktu. Çok samimi duygusal iyi niyetli bir çocuktu. Karıncayı bile ezmeyen çocuktu. İddialarla ilgili bir şey söylemiyoruz. Basın aşırı derecede çarptıttı. Gerçek ortaya çıktı. Vatan öyle birisi değil. Diğer tarafın yeğeni de kendi teyzesi hakkında yorum yaptı. O\'na da teşekkür ediyoruz. Vatan\'ın nasıl biri olduğu ortaya çıktı. Daha da çıkacak. Tuzağa düşürülmüş bir durum\" diye konuştu.

\"ANNESİ SABAH 5\'E KADAR BİLMİYORDU\"

Şaşmaz\'ın kuzeni Seher Saydan ise \"Acımız çok büyük. Beklemediğimiz bir şeydi. Hala şoktayım. Anlatamıyorum. Allah kimseye yaşatmasın\" dedi. Şaşmaz\'ın eniştesi Nurettin Oduncu ise \"35 senedir damatlarıyım. En ufak bir kırgınlık hissettirmedi. Eşine deli gibi aşıktı. Gece yola çıktık. Annesi ve dedesiyle. Annesi sabah 5\'e kadar bilmiyordu. Yaşadığımız stresi siz düşünün\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yılmaz\'ın konuşması

-Saydan\'ın konuşması

-Oduncu\'nun konuşması

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28.08.2017 - 11.42 - Haber Kodu : 170828037_

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- VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER\'İN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU\'NDA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker\'in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze aracının gelişi

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- VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER\'İN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU\'NA GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker\'in cenazeleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Tabutların cenaze aracına yüklenmesi

- Cenaze aracının gidişi

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- UYUŞTURUCU HAP İMALATHANESİNE ÜRETİME BAŞLADIKLARI ANDA POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

*Esenyurt\'taki imalathaneye yapılan baskında yaklaşık 4 milyon adet uyuşturucu hap captagon üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Polis ekipleri Esenyurt\'ta yeni kurulduğunu belirledikleri uyuşturucu hap imalathanesine üretime başladıkları sırada operasyon düzenledi. Oprasyonda 4 milyon adet uyuşturucu hap captagon üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi, 5 kişi gözlatına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuda kaydı bulunan bazı şüphelilerin Esenyurt\'ta bir depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre uyuşturucu hapların karışımını yapan Çetin B.(50)\'yi ve liderliğini yaptığı şebekeyi fiziki ve teknik takiple 3 ay boyunca izledi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretimi başlayacaklarını tespit etti. Polis ekipleri İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla şüpheliler uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenleme onayını alarak, 24 Ağustos\'ta adrese baskın düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON LİRA

Ekipler, yaptığı operasyonda Çetin B., A.A.(42), E.Ö.(40), M.T.K.(40) ve anaokulu öğretmeni kadın E.Ö.(30) yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 60 milyon lira olan, yaklaşık 4 milyon adet captagon hap üretimine yetecek 540 kilo hammadde, 60 kilo sıvı kimyasal madde, uyuşturucu hapları kurutmak için fırın, hap üretim makinası, hammadde öğütücü makinası, 2 hassas terazi, uyuşturucu hap imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ANAOKULU ÖĞRETMENİ KURYE OLARAK ÇALIŞACAKTI

Polis ekipleri gözaltına alınan Çetin B., A.A., E.Ö. ve M.T.K.\'nın uyuşturucu suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğunu belirleyerek, daha önceden suç kaydı bulunmayan anaokulu öğretmeni kadın E.Ö.\'nün ise üretilecek uyuşturucu hapları taşımak için kurye olarak şüphelilerle anlaştığı iddia etti.

UYUŞTURUCU HAP YAPAN MAKİNELER AVLUDA SERGİLENDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammaddeler Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi. Öte yandan gözaltına alınan 5 şüphelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan makineleri geçirdi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Özel Harekat ekiplerinin depoya girmesi

-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu hammaddeleri

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Uyuşturucu hammaddeleri

-Uyuşturucu hap imalatında kullanılan makineler

-Genel ve detaylar

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- YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Zeytinburnu D-100 karayolu bağlantı yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Kumsar\'ın (64) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kumsar\'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar

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- JANDARMADAN UYUŞTURUCU BASKINI

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Küçükçekmece ve Sarıyer\'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 20 kilogram \'skunk\' adı verilen yeşil kokain ile bir miktar esrar ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece ve Sarıyer\'de 2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonucunda, Küçükçekmece Cennet Mahallesi\'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 20 kilogram \'skunk\' isimli uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Sarıyer\'deki uyuşturucu baskınında ise S.A.\'nın evinin bahçesinin çeşitli yerlerine ekilmiş çok sayıda kök kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve bir miktar kubar esrar bulundu.

Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(Jandarma Kamerası)

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-Adreslerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Şüphelinin adliyeye sevki

-Genel ve detaylar

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- THY\'NİN HOUSTON SEFERİ İPTAL

Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul, DHA

Türk Hava Yolları (THY), ABD\'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

THY\'nin Houston seferinin iptal edildiğini resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yolcularına yaptığı duyuruda şöyle denildi:

\"ABD\'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle havalimanıyla şehir arasındaki ulaşım durduruldu ve havalimanı uçuşa kapatıldı. 28 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz TK-33 numaralı İstanbul-Houston seferimiz ve TK- 34 numaralı Houston-İstanbul dönüş seferimiz iptal edildi.\"



