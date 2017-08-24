DHA İSTANBUL  BÜLTENİ - 2 

1- ESKİ İSTANBUL VALİSİ MUTLU SAVUNMA YAPIYOR (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmanın ikinci gününde 14 sanık hazır bulundu. Duruşmada, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun savunmasını yapıyor.

15 eski vali ve kaymakam hakkında, \"Anayası ihlal\", \"Hükümeti devirmeye teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından da 7,5 yıldan 25\'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

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2- SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARA OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Polis ekipleri, kimlik bilgileri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için 13 ilçede 20 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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3- JANDARMADAN SİLAH OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Beyoğlu\'nda bir otomobilin bagajında 47 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Beyoğlu\'nda yaşayan A.G. ve L.Ö. isimli kişilerin ellerinde çok sayıda tabanca bulundurdukları ihbarı üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin sevkiyat yapacağı gün de jandarma otomobile operasyon düzenledi. Baskında, aracın bagajında 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.G. ile L.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Jandarma operasyonu

-Otomobilde arama yapılması

-Ele geçirilen tabancalar

-Şüphelilerin adliyeye sevki

24.08.2017 - 09.33 Haber Kodu : 170824032

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4- KAPALIÇARŞI\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Fatih Kapalıçarşı\'da bir iş yerinin vitrininde tarihi eser satılıyor ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Kapalıçarşı Lütfullah Sokak\'ta bulunan işyerine baskın yaptı. Polis, 48 yaşındaki dükkan sahibi Y.C.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda Selçuklu figürleri bulunan kap, içi sır kaplı 2 Bizans tabağı, 3 bronz ağırlık, 5 bronz süs iğnesi, bronz heykel, 3 bronz haç, 1 bazalt taşı, 1 amfora, Fenike, Roma ve Bizans dönemlerine ait 51 adet gözyaşı şişesi, çeşitli dönemlere ait 10 bronz sikke olmak üzere toplam 78 parça obje ele geçirildi.



TARİHİ ESERLER İNCELENMEYE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen 78 parça tarihi eser incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü\'ne gönderildi. İşyeri sahibi Y.C. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen tarihi eserlerin görüntüsü

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE )

5- SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ ÇAMLICA GİŞELERİNDE RAHATLAMA SAĞLADI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine başlandı. Dün akşam tamamlanan çalışmaların ardından yeni sistemin trafiğe olumlu katkı yaptığı görüldü. Artık kullanılmayan gişelerin ise önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın açıklamasının ardından Çamlıca gişeleri dün akşam saat 19.00 dan itibaren serbest geçiş sistemine geçti. Geçtiğimiz Temmuz ayı başında başlayan çalışmaların daha önceden 30 Ağustos\'ta bitirileceği belirtilmişti. Ancak Kurban Bayramı öncesi beklenen yoğun trafik nedeniyle çalışmalara hız verildiği bir hafta önce bitirildiği belirtildi. Çamlıca gişelerinin serbest geçiş sistemine geçtiği ilk sabah ise oldukça sakin geçti. Daha önce uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik oldukça rahatlamış olduğu görüldü. Bölgede kalan eski gişelerin ise önümüzdeki günlerde yıkılarak tamamen kaldırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Gişelerin havadan görüntüsü

////////////// GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

Gişeler

-Serbest geçiş sistemi

-Araçların geçişlerinin sağlanması

-Yolun trafiğe açılması

-Yeni sistemde ilk geçen araçlar

-Sürücüler ile röportajlar

-Polisin anonsu

-Görevliler

-Genel ve detay



23.08.2017 - 20.28 Haber Kodu : 170823179

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6 - ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA ÜÇÜNCÜ KEZ MÜTALAA VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sarıyer, Uskumruköy\'de annesi Belgin Hızal (57) \'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aslı Sönmezler\'in davasında mahkeme heyetindeki değişiklik nedeniyle karar çıkmadı. Duruşmada üçüncü mütalaasını veren savcı, Aslı Sönmezler\'in öz annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sönmezler hakkındaki ilk mütalaada haksız tahrik nedeniyle 24 yıl hapis istenmiş, ikinci mütalaada haksız tahrik olmadığı görüşüyle ağrılaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Aslı Sönmezler getirildi. Şikayetçiler Mustafa Süha Hızal ile Elvide Hızal ise avukat Handan Bakbak temsil etti.

ŞİZOFRENİ DERNEKLERİ FEDERASYONU\'NUN KATILMA TALEBİNE RET

Heyet değişikliği nedeniye eski zabıtların okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Davut Varlı, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Arif Haldun Soygür\'ün dilekçe göndererek davaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Sanık Aslı Sönmezler\'in avukatı talebin kabulünü istedi. Ancak mahkeme heyeti, suçtan zarar görmediği gerekçesiyle talebi reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı Aydın Şen mütalaasında, kendisinden önce 16 Haziran ve 17 Temmuz\'da iddia makamınca ayrıntılı mütalaa verildiğini belirterek \"Sanığın öz annesini boğmak suretiyle öldürdüğü hususunda şüphe yoktur\" dedi. Sanığın anne ve babasının ayrı yaşamasından dolayı ruhsal bunalıma girdiği, bu nedenle tedavi gördüğü, olaydan iki ay önce de ölenin talebi üzerine Bodrum\'dan İstanbul\'a geldiğini belirten savcı, İstanbul\'da kedilerinden bir tanesinin kaybolduğunu, annesinin daha önce kendisini akıl hastanesine yatırdığını, tekrar yatıracağını düşünerek annesini boğazını sıkarak öldürdüğünü ifade etti. Maktülden kaynaklanan haksız tahrik bulunmadığını belirten savcı, sanık hakkında verilen adli tıp kurulu raporlarına da değinerek sanığın olay tarihinde ceza sorumluluğunun tam olduğunu vurguladı. Savcı, sanığın öz annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluğunun devamını talep etti.

SANIK AVUKATI: YENİDEN RAPOR ALINSIN

Sanık Aslı Sönmezler\'in avukatı Erkin Göçmen ise savcının mütalaasının Adli Tıp Genel Kurulu \'nun görüşüne dayandığını söyleyerek buna itiraz ettiğini belirtti. Avukat Göçmen, \"İstanbul Tıp Fakültesi\'nce müvekkilimin şizofreni hastası olduğu belirtilmiştir.Buna rağmen müvekkilim hakkında cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilmiştir. Ayrıca maktül Belgin Hızal\'ın olaydan kısa bir süre önce yazdığı bir mektubu da dosyaya sunduk. Bu mektupta, kızının ruhsal durumu, sağlık durumuyla ilgili detaylar yer almaktadır. Bu da Aslı\'nın olay tarihinde cezai ehliyeti olup olmadığını gösteren önemli bir delildir\" dedi.

Müvekkilinin olaydan sonra Bakırköy Hastanesi\'nde yatılı tedavi gördüğünü de belirten avukat Göçmen, üniversitelerden bir heyet oluşturularak yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: AKIL HASTALIĞI TEŞHİSİ KONMAMIŞTIR

Şikayetçi avukatı Handan Bakbak ise Aslı\'nın dedesi olan şikayetçilerden Mustafa Süha Hızal\'ın öldüğüne ilişkin belgeyi sunarak \"Akıl hastalığı ve ruh hastalığıfarklı şeylerdir. sanığa akıl hastalığı teşhisi konmamıştır\" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

KARAR İÇİN DOSYA İNCELEMEYE ALINDI

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, heyet değişikliği nedeniyle karar için dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, 26 Aralık 2015 tarihinde sanık Aslı Sönmezler annesini boğarak öldürdükten sonra 155\'i arayarak polise teslim oldu. Olay yerine giden jandarma, Aslı Sönmezler\'i kendilerini beklerken, annesi Belgin Hızal\'ı da mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette buldu. Adli Tıp Kurumu\'nca annenin boğma sonucu öldürüldüğü belirlendi. Tanık olarak dinlenen Belgin Hızal\'ın teyzesi Cavide Y., Aslı Sönmezler\'in ABD\'de üniversite bitirdiğini, kendisinin akıl hastası olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Belgin Hızal\'ın ablası tanık Elvide Hızal de kız kardeşiyle Aslı\'nın arasında çoğu zaman tartışmalar yaşandığını, tartışmaların nedenin kızının ruhsal rahatsızlığından kaynaklandığını ifade etti. Elvide Hızal, sanığın kendisine verilen ilaçları kullanmadığını da anlattı. Cinayetten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü\'ne sevk edilen sanığın \"Bipolar affektif bozukluk (duygudurum bozukluğu)\" rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde sanığın avukatı da 5 profesörün imzaladığı 10 Şubat 2016 tarihli, müvekkilinin cezai ehliyeti olmadığına dair raporu savcılığa sundu. Psikiyatrist Prof.Dr. M.Özkan Pektaş\'ın hazırladığı raporda sanığın \"kronik psikotik bozukluk\" denen hastalık bulunduğu belirtildi. İddianamede sanığın akıl hastalığının etkisiyle öz annesini boğarak öldürdüğünü ifade edilerek ceza verilmeyip tedavi altına alınması talep edildi.

DAHA ÖNCE İKİ AYRI MÜTALAA VERİLMİŞTİ

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada ilk mütalaa 16 Haziran\'da, savcının değişmesi üzerine ise 17 Temmuz\'da ikinci mütalaa verildi. 16 Haziran\'da verilen mütalaada, sanık Sönmezler\'in \"Kasten öldürme\" suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezasında indirime gidilerek 24 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti. 17 Temmuz\'daki mütalaada ise sanığın \"Kasten öldürme\" suçunu haksız tahrik altında işlemediğini gerekçe göstererek ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Cenazeden görüntüler