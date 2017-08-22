DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL\'UN BATISINDA YAĞMUR BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur batı ilçelerinde başladı. Beylikdüzü\'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. D-100\'de trafikte yoğunluk oluşurken, fotoğraf çekerek yağmurun tadını çıkaranlar da oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmurdan görüntüler

-D-100 de trafikten görüntüler

-Şemsiye kullananların görüntüsü

-Şemsiyesiz çıkanların görüntüsü

-Fotoğraf çeken bir kadının görüntüsü

-Detaylar

22.08.2017 - 11.33 Haber Kodu : 170822048_

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(ÖZEL)

2- GALERİCİLERİN KİLİMLİ, PASPASLI, AMBALAJLI DOLU ÖNLEMİ

- LÜKS ARAÇLARI SARIP SARMALADILAR...

* Kadıköy\'de lüks otomobil satan galericiler doluya karşı ilginç yöntemlerle önlemler aldı.

* Kimi araçlarını balonlu naylon ile kaplarken kimi de araç paspası ve straforla önlem aldı.

* Kapalı otoparklar da ise yer kalmadı.

* Topbaş\'ın trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın uyarısına uyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasında kentte

saat 09.15 sıralarında yoğunluk yüzde 27 seviyelerindeydi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın da dolu uyarısı yapmasıyla Kadıköy\'de oto galericiler ilginç yöntemlerle önlem aldı.

Yaklaşık 1 ay önce ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı.

Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

Galerici Alper Uzun \" Biz araçlarımızı kapalı otoparkımız var oraya aldık. Geçen sefer çok mağdur olduk. Yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Onu önlemek içim meteorolojiye uyarak araçlarımızı kapalı otoparka aldık\" dedi. Erdoğan Sönmez ise \"Önlemimizi almaya çalıştık bu şekilde. Poşetledik. Korumaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

TRAFİKTE SON DURUM

Bu arada Topbaş\'ın trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın uyarısına uyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasında kentte

saat 09.15 sıralarında yoğunluk yüzde 27 seviyelerindeydi.

Görüntü Dökümü:

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-Galerilerden görüntü

-Araçlarını balonlu naylon ile kaplamaları

-Araçların camlarına pas pas ve straor koymaları

-Araçlarının binaların altına koymaları

-Kapalı oto parktaki araçların görüntüsü

-Galeri sahipleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler

22.08.2017 - 09.30 Haber Kodu : 170822021

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3- SOKAKLARDA HALI VE KİLİMLE \"DOLU\" ÖNLEMİ

* Özellikle anadolu yakasında sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu.

* İstanbul\'un tamamında İSPARK katlı otoparklarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı katlı otoparklar dün geceden kapılarını kapattı.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

İstanbul\'da belediyenin dolu uyarısının ardından yaklaşık 1 ay önce doludan zarar gören Anadolu yakası sakinlerini araçlarını halı ve kilimlerle korumaya aldı.

Kapalı otoparkı olmayan otomobilini sokağa park edenler doluya karşı kendi çarelerini buldu. Halılar, kilimler, kartonlar hatta güneşliklerle örtülü araçlar sokakları doldurdu. Bir halının fiyatının dolunun araca vereceği zararla kıyaslanamayacağını söyleyen Ramazan Durmuş, eşiyle birlikte otomobilini korumaya aldı.

İSPARK\'IN KAPALI OTOPARKLARI DOLU

İstanbul\'un tamamında İSPARK katlı otoparklarında yoğunluk yaşanıyor. Bazı katlı otoparklar dün geceden kapılarını kapattı. Abone olan araçlar içeri alınırken, dolu yağışı sebebiyle aracına otoparka bırakmak isteyenler kapıda kaldı. Özel otoparklarda fiyat artışları yaşanırken, İSPARK otoparklarının fiyatları, tüm gün 5 TL ile 20 TL arasında değişiyor. Doluluğu yüzde yüze ulaşan otoparklarda koridorlara da araç park edilmek zorunda kaldı. Hem özel otoparklardaki fiyat artışı hem de İSPARK\'ların doluluğu sebebiyle otomobilleri dışarıda kalan araçların tercihi de AVM otoparkları oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Korumaya alınan araçlardan genel ve detay görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu

-Otoparklardaki yoğunluktan detay

-Otoparklara giremeyenlerle röportajlar

-Otopark içinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



22.08.2017 - 12.03 Haber Kodu : 170822064

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4 - İSTANBUL\'DA DOLU ALARMI. KAPALI OTOPARKLAR TIKA BASA DOLDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA

Art arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar\'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu.. Bunda geçtimiz günlerde yaşanan sıradışı dolu yağışı, bu yağışın özellikle otomobillerde yol açtığı hasarların etkisi var. Otomobillerini bugün yaşanması beklenen dolu yağışından kaçırmak isteyen sürücüler Üsküdar\'da kapalı otoparklara akın etti. Bu bölgede otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıp artık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip \"dolu\" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor.

Otopark çalışanı \"Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Katlı otoparktan görüntü

-Dolu yazısı

-Otoparktaki araçlardan görüntü

-Otopark içinde yer arıyan sürülerden görüntü

-Sürücüler ile röp

-Otoparka gelen dolu olduğu için ayrılan sürücülerden görüntü

-Otopark çalışanları ile röp

-Genel ve detay görüntüler

22.08.2017 - 10.29 Haber Kodu : 170822035_

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5- EMİNÖNÜ\'NDE ALT GEÇİTLERDE KUM TORBALI ÖNLEM

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

Eminönü ve Sirkeci\'deki alt geçitlerle kuvvetli yağışa karşı kum torbalı önlem alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Eminönü ve Sirkeci\'de alt geçitlerde alınan ilginç önlemler de dikkat çekti. Belediye ekipleri, Eminönü\'ndeki tramvay altgeçitlerine sel sularının basmaması için kum torbaları koydu. Yanyana dizilen torbalarla sel sularına karşı set oluşturuldu. Geçen ay yaşanan kuvvetli yağışlarda birçok alt geçidi su basmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yağmur Yağışı

-Şemsiyesiyle yürüyenler

-Şemsiye satın alanlar

-Altgeçide konulan kum tormaları

-Kum torbaları

-Altgeçitten çıkanlar

-Genel ve detaylar

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6- ESKİ MİLLİ KALECİ ÖMER ÇATKIÇ\'A BYLOCK GÖZALTISI

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eski milli kaleci Ömer Çatkıç\'ı gözaltına aldı.

FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığını ileri sürülen Çatkıç\'ın Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldüğü öğrenildi.



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7- ŞEKERLEME KUTULARINDAN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

* Uyuşturucu hapları lüks araç sembolleriyle sınıflandırmışlar

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Jandarma ekiplerinin Beyoğlu\'nda düzenlendiği operasyonda şekerleme kutularında, lüks araç amblemli 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D. isimli şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları, İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı ihbarını aldı. Yaklaşık 1 aylık takibin ardından T.D.\'nin Beyoğlu\'nda kaldığı otele geçtiğimiz günlerde baskın düzenlendi. Otelin deposunda yapılan aramada, şekerleme kutuları içerisinde 80 bin 624 adet extacy hap ele geçirildi; T.D. gözaltına alındı.

ETKİ DÜZEYİNE GÖRE ARAÇ AMBLEMİ

Ele geçirilen uyuşturucu hapların üzerindeki lüks araç logoları da dikkat çekti. Uyuşturucu hapların üzerindeki bu araç amblemlerinin, hapların etki düzeyini sınıflandırmak için kullanıldığı öğrenildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(Jandarma Kamerası)

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-Depoda yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar

-Şüphelinin adilyeye sevki

22.08.2017 - 10.35 Haber Kodu : 170822036



