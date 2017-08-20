DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



- ERDOĞAN, İSTANBUL\'DA GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI\'NA KATILDI (2)

- ERDOĞAN: SURİYE VE IRAK MESELESİNDE SON SÖZÜMÜZ BUDUR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

- (Almanya seçimleri) \"Şimdi seçim yapılacak biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz, ya onlar o kampanyada Türkiye\'ye böyle saldırdılar, yüklendiler de ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vermeyeyim? Türkiye\'den mesajımı veriyorum, ne diyorum; Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz, sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun.

- \"Silahlarını ülkemize yöneltmiş teröristlerin arasına katılmış herkes bizim nezdimizde teröristtir. Suriye ve Irak meselesinde son sözümüz budur. Önümüzdeki günlerde gelişmeler Türkiye\'nin bu açık ve kesin duruşu doğrultusunda inanıyorum ki şekillenecektir.\"

Güven USTA - Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şayet bir kişiye veya bir kesime mesaj vermem gerekiyorsa bunu bizzat veya sözcülerim aracılığıyla zaten yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Bunun dışında, \'Cumhurbaşkanı şöyle istiyor, reis şunu düşünüyor, genel başkan böyle arzu ediyor\'. Bak benim ne düşündüğümü de biliyor. Bu tür yakıştırmalara hiç kimse itibar etmemelidir. Hatta şahsıma bu türden yakıştırmaları izafi edenlerin hukuki takip için, Cumhurbaşkanlığındaki ve partideki ilgili arkadaşlarımıza bildirilmesinde fayda görüyorum. Meydanı sosyal medyanın dehlizlerinde gizlenerek, 10 doğrunun yanına, bir yanlış ekleyip, bu hareket içinde fitne çıkartmak isteyenlere asla bırakmayız asla. Bugüne kadar Ak Parti ve şahsım arasına hiç kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayacağız\" dedi.

\"İTTİFAKMIŞ, MÜTTEFİKMİŞ, DİPLOMASİYMİŞ, TİCARETMİŞ...\"

Erdoğan, \"Suriye ve Irak haritasındaki dağılıma bakan herkes oynana oyunu açıkça görecektir. Suriye ve Irak\'ta DEAŞ ile mücadele için örgütlere dağıtılan silahları, birere ikişer PKK\'nın ülkemizde gerçekleştirdiği eylemlerde ele geçirmeye başladık. Biliyoruz. Hangi ülkenin silahları PKK\'da var, hangi ülkenin silahları PYD\'de, YPG\'de var, hangi ülkenin silahları DEAŞ\'da var bunları biliyoruz. Tabi biz bunları önlerine koyduğumuzda bunları da inkar ediyorlar. Hatta çok daha nüktevari ifadeler kullanıyor. \'Ben ülkemin parasını DEAŞ\'A mı PYD\'ye vereceğim?\'. Valla dedim \'ben bilmem ama biz bunları burada yakaladık\'. Bunlarda gördü. Batı ülkelerinin anlamadıkları veya anlamak istemedikleri, anlıyorlarsa da bizim için taşıdığı önemi idrak edemedikleri mesele şudur; bugün bölgede güç gösteri yapan herkes işi bittiğinde veya işine gelmediğinde çekip gidecek. Ama biz bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da coğrafyamızda kalacağız Onlar gittiğinde sınırlarımız boyunca kurulan terör yapılarıyla uzun ve kanlı bir mücadeleyi verecek olan bu ülkeler değil. Kim? Türkiye. Ülkemizi böyle bir cendereye sokmak isteyen ülkelerin hedefleri politik olabilir. Bizim için mesele beka meselesidir. Hiç kimse kusura bakmasın bekamız söz konusu olduğunda gözümüz kimseyi görmez, görmeyecektir. İttifakmış, müttefikmiş, diplomasiymiş, ticaretmiş... İstiklalimizin ve istikbalimizin tehdit altında olduğu yerde bunların hepsi de hükmünü yitirir bu böyle biline\" diye konuştu.

\"ÇÜNKÜ BİZ ONLARIN BEDELİNİ BUNLARA AĞIR ÖDETEDECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunlar ne yaptılar, Güneydoğu\'yu, doğuyu hatta İç Anadolu\'yu bölme operasyonlarına girdiler. Böyle bir şeye bizim müsaade etmemiz mümkün olmaz ki. Neredeyiz Gabar\'da, Cudi\'de... Oraları bunlara mezar yaptık, mezar. Çünkü bütün bu şehitlerimizin bedelini bunlar ödeyecek. O ağlayan annelerin, işte Lice\'deki, Özalp\'taki iki tane bizim başkan yardımcılarımızı şehit etmişlerdi. Bak dördü de öldürüldü. Aynen gebertildi dördü de. Çünkü biz onların bedelini bunlara ağır ödeteceğiz\" dedi.

\"BU SEÇİMDE ONLARIN SANDIKTA BANA GÖRE BİR TOKAT YEMELERİ LAZIM\"

Erdoğan, Almanya seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, \"Şimdi çıkmış Almanya Dışişleri Bakanı bana laf atıyor. Yahu sen kimsin önce haddini bil. Senin muhatabın ben değilim. \'Senin muhatabın ben değilim, Dışişleri bakanı\' dedim. Sayın Dışişleri Bakanı daha ileri gitti, \'onun muhatabı Avrupa Birliği Bakanı\' dedi. Şimdi seçim yapılacak biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz, ya onlar o kampanyada Türkiye\'ye böyle saldırdılar, yüklendiler de ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vermeyeyim? Türkiye\'den mesajımı veriyorum, ne diyorum; Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz, sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, verin. Onlara oyunuzu verin, onları büyütelim ve bu büyüklenenler, Türkiye\'ye karşı bu şekilde saldıranlar, bu seçimde onların sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım. Şu anda ne diyorlar, diyorlar ki \'Bizim demokratik mücadelemize karışıyor.\' Ne alakası var. Ben senin gibi kalkıp sizin bize yaptığınızı yapmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımıza Türkiye düşmanlarına sandıkta demokratik bir ders verin diyoruz, bu kadar. Bizim yanımızda teröristler yok ama sizin yanınızda teröristler var\" şeklinde konuştu.

\"SURİYE\'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM EDİLDİ\"

Erdoğan, \"Bini aşkın TIR Irak\'tan geldi, zırhlı araçlarla, bunlar mühimmat ve bütün bunlar Suriye\'ye geçti. Suriye\'deki terör örgütlerine teslim edildi. Şimdi onları güya Suriye\'de kullanacaklar, sonra onlar Türkiye\'ye karşı kullanılacak. Kendilerini uyarıyoruz, diyoruz \'böyle böyle, bu silahları ne yapacaksınız\'. Bunu G20\'de Sayın Trump\'a da söyledik. O da arkadaşlarından dolayı serzenişte bulundu. Bunların lütfen geri alınmasını istiyoruz. \'bizde işte bunların numaraları var, seri numaraları var, biz bunların hepsini toplayıp alacağız\' diyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Bu mücadeleyi beraber verseydik bunlara gerek kalmazdı. Ülkemiz içinde bölücü terör örgütü belirli bölgelerimizde ve büyük şehirlerimizde sürekli kanlı eylemler peşinde koşuyor\" dedi.

\"SURİYE VE IRAK MESELESİNDE SON SÖZÜMÜZ BUDUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Karşı karşıya olduğumuz meseleleri, siyaset ve diplomasi yoluyla çözmek için her türlü yolu kullandık, her fedakarlığı yaptık. Artık bu yöntemlerin işe yaramadığı bir yere doğru hızla gidiyoruz. Bu çağrımıza samimi bir cevap vermeyen hiç bir ülkenin, hiç bir kimsenin Türkiye\'nin bundan sonra atacağı adımlara yapacağı itirazların bizim nezdimizde de bir karşılığı yoktur. Bölgede terör örgütleriyle iş tutmak uğrana, Türkiye gibi bir ülkeyi askeri mukabele pahasına karşısına alacak bir devlet bu hatasının hesabını önce kendi kamuoyuna vermek zorunda kalacaktır. Biz sadece ve sadece terör örgütleriyle, teröristler mücadele ediyoruz. Silahlarını ülkemize yöneltmiş teröristlerin arasına katılmış herkes bizim nezdimizde teröristtir. Suriye ve Irak meselesinde son sözümüz budur. Önümüzdeki günlerde gelişmeler Türkiye\'nin bu açık ve kesin duruşu doğrultusunda inanıyorum ki şekillenecektir\" şeklinde konuştu.

\"YÜZDE 50, YANINDA 1 BİR OY\"

Erdoğan, \"Artık ilçe ve il kongreleri sürecine geçmiş bulunuyoruz. 2019 hazırlıkları konusundaki hassasiyetimi bir kez daha ifade ediyorum. İstanbul bu kongrelerden çok güçlü çıkmalı ve bütün yöneticilerimizin başına birer Ömer bulmalıyız. Adil olacak, yolsuzluklara prim vermeyecek, belediyeler asla yolsuzlukların içerisinde savrulmayacak ve bu konuda çok kararlı olmaya mecburuz. Bu adımları atacağız. Şu anda gerek ilçeler, gerek belediyeler noktasında hemen yoğun bir şekilde adımlarımızı atacağız ve 2019 yerel seçimi öncelikli ve ardından tabiki 2019 Kasım parlamento seçimleri geliyor. Burada da parlamentoda aldığımız, alacağımız oy bir kenara ama cumhurbaşkanlığı seçiminde artık almamız gereken oy nedir? Yüzde 50, yanında 1 bir oy\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konuşması

- Detaylar

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- ERDOĞAN, İSTANBUL\'DA GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI\'NA KATILDI (1)

- ERDOĞAN: EĞER RACON KESİLECEKSE, BU RACONU BİZZAT KENDİM KESERİM

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

- \"Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor.\"

- \"Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli\"

- \"Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim. yeri geldiği zaman bunları da anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adın açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma gibi alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor. Bu da böyle biline. Her halde dünyada benim kadar şeffaf olan, benim kadar açık konuşan, benim kadar görüşlerini net ifade eden bir başka lider var mıdır? Onu da pek bilmiyorum\"

Güven USTA - Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Unutmayın İstanbul\'da teklersek, Türkiye\'de tökezleriz. İstanbul\'da metal yorgunluğu olursa, Türkiye\'de paslanırız. Buna karşılı, İstanbul\'da kıpırdanırsak, Türkiye\'de şahlanırız. İstanbul\'u sağlam tutarsak, Türkiye\'de de dünyada da Allah\'ın izniyle bizi yıkacak bir güç tanımıyoruz. Bunun için 81 vilayetimizdeki teşkilatlarımızın tamamı elbette önemlidir. Ama İstanbul bir başka önemlidir. AB üyesi 28 ülkeden 20\'sinden daha büyük durumda bulunan tarihi ve coğrafi konumuyla benzersiz bir şehir olan İstanbul sadece Türkiye değil, bölgemiz ve dünya için de önemlidir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul\'un büyüklüğünü anlamayan hiç kimse, İstanbul\'a ve Ak Parti\'ye hizmet edemez. İstanbul\'u büyük bir aşkla, tutkuyla sevmeyen hiç kimse bu şehre ve partimize gereken katkıyı sağlayamaz\" şeklinde konuştu.

\"İSTANBUL BİZİ BAŞINDA TAŞIR, SIRTINDA TAŞIR\"

Erdoğan, \"İster siyaset yapalım, ister ticaret, ister sanat-edebiyatla uğraşalım, ister sporla hiç fark etmez bu şehrin hakkını vermek zorundayız. Eğer yaptığımız işi, verdiğimiz mücadeleyi bu şehre uygun şekilde yürütmezsek hedeflerimize ulaşamayız. Şu gerçeği asla unutmayalım, çalışmamızla, fedakarlığımızla bu şehrin insanlarına kendimizi sevdirirsek, İstanbul bizi başında taşır, sırtında taşır\" dedi.

\"İDAEL SİYASETÇİ OTURDUĞU KOLTUKTAN GÜÇ ALAN DEĞİLDİR, ORAYA GÜÇ KATANDIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Halk oylamasında malum İstanbul yüzde 48,65 oyla neticeyi verdi. Tabi biz İstanbul\'u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an buna yanarız, üzülürüz, İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düşmemeli. Onun üstünde olmalı. Üstünde olduğu anda bir çok şey değişir. Öyleyse bir yerde yanlışımız var. Bir yerde eksiğimiz var. Eğer metal yorgunluğu diyorsak bunları oturup düşünmemiz lazım. Kimse buna üzülmeyecek. Çünkü bu hareket alışılmış bir siyasi parti hareketi değildir. Bu bir davadır, buna böyle bakacağız. Bizim İstanbul\'a ihtiyacımız var. Diğer örneklere, alternatiflere baktığımız zaman görüyoruz ki İstanbul\'un da bize ihtiyacı var. Öyleyse şehrin en kılcal damarlarına inerek, ayak basmadık yer, eline ve gönlüne dokunmadık insan bırakmayarak, her taşına hayran olduğumuz İstanbul\'u kendimize de ram edeceğiz. Bize kibir yakışır mı? Bize gurur yakışır mı? Gurur Allah\'a yakışır bize değil. O onun. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç alma gayreti içerisine giriyoruz. İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir, oraya güç katandır\" dedi.

\"İSTANBUL\'UN ORTALAMANIN ALTINDA KALMASININ, BİZE VERDİĞİ MESAJI ÇOK DORĞU OKUMALIYIZ\"

Erdoğan, \"2019\'daki seçimlere karar İstanbul\'daki oy oranımızın Türkiye ortalamasının üzerine çıkması şart. Bilhassa son dönemde seçimlerde bir kaç puan da olsa İstanbul\'un ortalamanın altında kalmasının, bize verdiği mesajı çok doğru okumalıyız\" diye konuştu.

\"BİZİM SİYASET TERBİYEMİZDE VEFA ÇOK ÖNEMLİDİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz kendimizi yenilediğimiz ölçüde ülkemizin siyasetini, ekonomisini, dış politikasını, güvenliğini, yatırımlarını daha da ileriye taşıyabiliriz. Bayrak yarışı olan hizmet nöbetini İstanbul\'da da yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek sürdürmekte kararlıyız. Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz bu değişim asla bir tasfiye değildir. Bizim siyaset terbiyemizde vefa çok önemlidir. Ülkesine, şehrine, partisine emeği geçmiş hiç bir arkadaşımızın, emeğini, gayretiniz, fedakarlığını unutmadık, unutmayacağız. Kendisi yolunu şaşırıp başka mecralara yönelmediği sürece, her arkadaşımızın bizim gönlümüzde ve yanımızda yeri vardır\" dedi.

\"EĞER RACON KESİLECEKSE, BU RACONU BİZZAT KENDİM KESERİM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli\" şeklinde konuştu.

\"MİLLETİN ÖNÜNDE, DÜNYANIN ÖNÜNDE KONUŞUYORUZ\"

Erdoğan, \"Parti teşkilatlarımızda yaptığımız toplantılarda, tüm milletimizin gözü önünde konuşuyor, tartışıyor, mesajlarımızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde dünya ve ülke meseleleriyle ilgili konularda da gerektiği her durumda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Batı\'yla ne konuşmamız gerekiyorsa kapıların arkasında değil, milletin önünde, dünyanın önünde konuşuyoruz\" dedi.

\"ŞAHSIMIN VE SÖZCÜLERİMİN DIŞINDA YAPILAN HİÇBİR AÇIKLAMANIN BENİMLE İLGİSİ YOKTUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şahsımın ve sözcülerimin dışında yapılan hiçbir açıklamanın benimle ilgisi yoktur, partimle ilgisi yoktur. Şu köşe yazarı şöyle yazmış, bu köşe yazarı böyle yazmış, şu köşe yazarının Cumhurbaşkanı ile şöyle dostluğu var. Hiçbirisi beni bağlamaz. Bunlara da ihtiyacım yok. Ben zaten konuşuyorum bunları ya, bunlara gerek yok ki. Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim. yeri geldiği zaman bunları da anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adın açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma gibi alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor. Bu da böyle biline. Her halde dünyada benim kadar şeffaf olan, benim kadar açık konuşan, benim kadar görüşlerini net ifade eden bir başka lider var mıdır? Onu da pek bilmiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konuşması

- Detaylar

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- TAKLİT MÜCEVHER, KOL SAATİ VE GÖZLÜK OPERASYONU



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan Türkiye\'ye kol saati, gözlük ve taklit mücevher sokulduğunu belirledi. Bunun üzerine, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece\'de bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Depoda koliler halinde piyasa değeri 200 bin lira olan, 451 kilo taklit mücevher, 6 bin kol saati ve 5 bin markasız gözlük ele geçirdi. Polis ekipleri işyeri sahibi ve kaçak eşyaları getiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Görüntü Dökümü (polis kamerası)

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-Polis ekiplerinin depoya girmesi

-İş makinası yardımıyla kolilerin indirilmesi

-Genel ve detaylar

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- AKŞENER: (PARTİ KURMA ÇALIŞMALARI) EKİM AYI ORTASINA KADAR YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Nurcan KIRCALI / İstanbul, DHA

MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener, MHP Eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür\'ün oğlunun Satmazlı Mahallesi\'nde düzenlenen Sünnet düğününe katıldı.

Mehter marşlarıyla karşılanan Meral Akşener sünnet olan Cevathan Özgürü tebrik etti ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri kırmadı. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları hakkında DHA muhabirinin soruları üzerine, \"Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Akşener\'in açıklaması

- Detaylar

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- ATAŞEHİR\'DE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN NİŞANLI ÇİFT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayati KILIÇ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de önce seyir halindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarpan cipin içerisinde sıkışarak feci şekilde can veren cipin sürücüsü Galip Yaprakçı ve yanındaki nişanlısı Şehnaz Asmacı son yolculuğuna uğurlandı.

Kafe işletmecisi olan Galip Yaprakçı ile nişanlısı Şehnaz Asmacı için Ataşehir\'deki Aksekili Mehmet Uslu Cami\'inde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına nişanlı çiftin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları, Şehnaz Asmacı\'nın duvak ile sarılı tabutu ile nişanlısı Galip Yaprakçı\'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler Ihlamurkuyu Mezalığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazelerden görüntü

-Tabutlara sarılıp ağlayan yakınları

-cenaze namazının kılınması

-Genel detay

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- (ek görüntülerle-geniş haber) ŞİLE YOLUNDA KAZA: İKİ ÇOCUK, BİR KADIN YARALI



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul, DHA

Şile yolu Parseller sapağında kaza yapan iki otomobile bakan sürücüler zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada iki çocuk 1 kadın yaralandı.

Kaza Şile yolu Üsküdar istikameti Çekmeköy mevkii Parseller sapağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Parseller sapağında iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı. Kısa süre sonra kaza yapan araçlara bakan, ana yolda seyir halinde olan 4 araç birbirine girdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Araçlardan birisi savrularak parseller köprüsü duvarına çarptı. Kullanamaz hale gelinen aracın içerisinde bulunan iki çocuk ile bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 1 SAAT SONRA AÇILDI

Kaza nedeni ile Şile yolu Üsküdar istikameti trafiğe kapatıldı. Polisler çevrede güvenlik önlemi alarak araçların yan yoldan ilerlemesini sağladı. Trafik kazalı araçların çekiciler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kaldırılmasının ardından normale döndü. Görgü tanıkları zincirleme kazanın seyir halindeki sürücülerin kazalı açlara bakmaları sebebi ile meydana geldiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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(CEP TELEFONU)

- Yaralı kadının görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin görüntüsü

- Araçların görüntüsü

- Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Kazalı araçlar

-Duvara çarpan panelvan

-Trafikte kalan araçlar

-Trafiğin yan yoldan sağlanması

-Polisler

-İtfaiye

-Sürücüler

-Görgü tanıkları ile röp.

-Genel ve detay

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- (Özel) YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BABAANNE-TORUNA ARABA ÇARPTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA

Pendik sahilde kucağındaki torunu ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan babaanne ve toruna ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Kaza, Pendik sahil yolu Kadıköy istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde piknik yapan Kıymet Örneci\'ye kucağındaki torunu Buğra ile yolun karşısına geçtiği sırada, Muharrem Öztürk yönetimindeki 34 FPT 81 plakalı otomobil çarptı.

Kazada babaanne-torun yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadın ve torununa ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri yaralı kadın ve çocuğu ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada kaputu eğilen lüks otomobil ise polis çekicisi tarafından olay yerinden götürüldü.

SÜRÜCÜ KAZAYI ANLATTI

Araç sürücüsü Muharrem Öztürk kazayla ilgili, \"Kadın önüme atladı. Önümde de bir araba vardı. O kaçtı ben kaçamadım hafif şekilde vurdum. Kucağında torunu vardı. Öbür arabadan atlayınca anca gördüm\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı kadın

-Yaralı torun

-Kazalı araç

-Araç sürücüsü

-Sahil

-Çevredekiler

-Vatandaşların yaralı kadına müdahalesi

-Ambulansların gelişi

-Yaralıların ambulansa koyulması

-Sürücü ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj

-Polis

-Genel ve detay

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- HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ ŞİLE\'DE SAHNE ALDI

Nurcan KIRCALI / İstanbul, DHA

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici Şile\'nin Ağva Mahallesinde Belediye Başkanlığı\'nın düzenlediği konserde sahne aldı. \"Ağva\'da şenilik var\" adıyla organize edilen Ağva Meydanındaki Şenlendirci\'nin konserini, çok sayıda kişi izledi. Konseri izleyenler arasında bulunan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu da Şenlendirici\'ye teşekkür ederek, şile bezi gömlek hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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- Konserden görüntüler

- Tabakoğlu\'nun teşekkürü

- Detaylar