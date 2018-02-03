DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 (yeniden)

1 - EYÜPSULTAN\'DA REHİNE OPERASYONU KAMERADA

* SOYGUN İÇİN MARKETE GİRDİLER; POLİS GELİNCE 3\'Ü KAÇTI, 2\'Sİ YAKALANDI, 1\'İ ÇALIŞANLARI REHİN ALDI.

* Polis, rehineleri müzakereyle kurtardı.

* O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ali AKSOYER - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan\'da bir markette, çalışanları rehin alan gasp şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı. Rehineler de kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan\'da soygun için bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen gasp şüphelilerinin 14 ayrı gasp olayının failleri olduğu ve arandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜZAKERE ANI KAMERADA

Markette polis Özel Tim ekipleri ile çalışanları rehin alan kişi arasında uzun süre müzakere yapıldı. Marketin girişindeki kasaları kendilerine siper yapan polisler, soyguncuyu kişiyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Soyguncuya Enes ismiyle hitap ettiği duyulan polis ekipleri \"Arkadaşlarını yakaladık. Ellerini başının üstüne koy, yavaş yavaş dışarı çık. Enes silahını bırak ve dışarı doğru gel. Teslim ol\" çağrıları yaptı. Bu sırada soyguncunun \"Tamam abi kurbanınız olayım\" dediği duyuluyor. Soyguncu bir süre sonra polislerin yanına gelerek teslim oldu. Bu sırada kar maskeli olduğu görülüyor.

ZORLA İÇERİ GİRİP ÇALIŞANLARI REHİN ALMIŞLAR

Olayın meydana geldiği yerde işyeri olan Çetin Eren isimli bir vatandaş, \"Saat 21.00\'den kapatıyorlar zaten kapıları. Hesapları kapatıp çıkarken bir araç yanaşıyor, 4 kişi iniyor içinden silahlı. Zorla içeri giriyorlar, arkadaşları rehin alıyorlar. O esnada emniyet birimleri de o soyguncuları takip ediyorlarmış. Emniyet birimleri de olaya giriyorlar ve orada kısa süreli çatışma çıkıyor. 2 kişi aşağıya kaçıyor, orada da çatışma yaşanıyor. Polis ekipleri alıyor kıskıvrak soyguncuları. Buradakiler de çalışanları rehin alıyorlar. Polislerde diyalogdan sonra çalışanlar çıkıyor, polisler de soyguncuları da alıyorlar. Ben burada değildim, 5 dakika önce çıkmıştım dükkandan. Hatta market kapanmadan önce de alışveriş yapmıştım saat 20.55\'te, daha sonra iş için buradan ayrıldım. 20 dakika sonra geldiğimde burasını komple kapatmışlardı. Olan olmuştu. Dükkanıma da giremedim, ileride alıkoydular bizi. Emniyet güçleri operasyon yapıyorlardı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Marketten görüntü

-Siper alan polisler

-Soyguncu ile konuşması

-Soyguncunun teslim olması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Market çevresindeki polis hareketliliği

-Röportaj

-Genel ve detaylar

03.02.2018 - 00.24 - Haber Kodu : 180203001

03.02.2018 - 00.42 - Haber Kodu : 180203002

03.02.2018 - 00.55 - Haber Kodu : 180203003

03.02.2018 - 01.05 - Haber Kodu : 180203004



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2- ESENYURT\'TA ZİNCİRLEME KAZA: 12 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Esenyurt Tem bağlantı yolunda gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobilin aniden durması üzerine arkadan gelen araçlar kontrollerini kaybederek birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kaza sonrası 10 otomobilde bulunan 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da kazayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yol kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken bu sırada itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırılırken, bir süre kapalı kalan yol yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçların kaldırılması

- Vatandaşlar ile röp.

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

03.02.2018 - 01.44 Haber Kodu : 180203005

03.02.2018 - 01.47 Haber Kodu : 180203006

03.02.2018 - 03.22 Haber Kodu : 180203010

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3- KADIKÖY\'DE YANGIN... DAİREDE MAHSUR KALANLAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de alevlerin yükseldiği dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kadıköy, Caferağa Mahallesi\'nde dün saat 18.00 sıralarında, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın içini dumanlar kapladı. Bina sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada 3 kişi dairede mahsur kaldı. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

-Mahsur kalanların merdivenle kurtarılması

-Yangının söndürülmesi

-Röpler.

-Genel ve detaylar

02.02.2018 - 19.01 - Haber Kodu : 180202191

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4- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE CİNAYET ANI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de uyuşturucu satışı tartışmasında bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Tunca Caddesi\'ndeki bir börek salonunda 5 Aralık\'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat A. ile mahallede uyuşturucu sattığını iddia edilen Mehmet Ç. tartıştı. Olay yerinden ayrılan Mehmet Ç. kısa bir süre sonra arkadaşı Çağlar K. ile birlikte otomobille olay yerine tekrar geri döndü. Bunun üzerine Fırat A. tüfekle otomobile doğru ateş açtı. Otomobildeki Mehmet Ç. ve Çağlar K. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ç.\'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ç. hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda 28 Ocak\'ta şüpheli Fırat A.\'yı Küçükçekmece\'de saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Fırat A. hakkında yapılan detaylı sorgulamada, \'Uyuşturucu madde ticareti\', \'Yaralama\', \'Gasp\' ve \'Hırsızlık\' kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

Şüpheli Fırat A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, \'Tartışmamızdan sonra olay yerine otomobille geldiğini görünce, bana saldıracağını düşünerek korkutmak için ateş ettim\' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fırat A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Cinayet anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkış

-Detaylar

02.02.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180202165

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5- SEFAKÖY\'DE KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de, kapşonlu ve yüzleri maskeli 3 kişi, gece yarısı lüks araçla geldikleri kuyumcunun kapısını kırıp içeri girdi. 2 dakika içerisinde dükkandan piyasa değeri yaklaşık 300 bin liralık altın alan soyguncular kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sefaköy İnönü Mahallesi Maslak Çeşme caddesi üzerindeki bir kuyumcuda, gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Lüks bir otomobille kuyumcunun önüne yanaşan 4 kişiden biri aracın içinde bekliyor. Diğer 3 kişi ise otomobilden inerek kuyumcu dükkanına yöneliyor. Levyeyle dükkanın kapısını açarak içeri giren soyguncular, vitrindeki altınları topluyor. 2 dakika içerisinde vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 300 bin liralık altını alan soyguncular, geldikleri araçla olay yerinden kaçıyor.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı, kuyumcuya ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracı dükkanın yakınına park eden soyguncular içeri giriyor. Camları kıran soyguncular vitrindeki altınları tablalarla birlikte alıp araca binerek kaçıyor. Bu sırada, kuyumcunun alarmı çalıyor. Öte yandan, soygun anında resmi polis araçlarının da cadde üzerinde ilerlediği görülüyor.

KUYUMCU: 2 KİLO İŞLENMİŞ ALTIN GÖTÜRMÜŞLER

Şüphelilerin kısa süre içerisinde soygunu gerçekleştirdiklerini belirten Sabri Koçman, \"Lüks araçla gelip kepengi açıyorlar. Kapıyı açtıktan sonra camları da kırıyorlar. Yaklaşık 2 kilo altını çalıyorlar. Bu sırada alarm çalıyor ve o anda ekip araçları da olay yerine yakın noktadan geçiyorlar. Henüz soyguncular bulunamadı\" diye konuştu.

Polisin, soyguncuların yakalanması için çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI:

-Soyguncuların kullandığı aracın yanaşması

-Soyguncuların inmesi

-Vitrindeki altınları almaları

-Camları kırmaları

-Aracın ayrılması

-Alarmın çalması

-Polis araçlarının cadde üzerinden geçmesi

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Dükkandan görüntü

-Dükkan sahibi ile röportaj

-Vitrindeki altınlar

-Detaylar

02.02.2018 - 17.01 Haber Kodu : 180202160



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6- MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de park halindeki bir minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki kereste deposuna sıçradı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Saat 03.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi\'nde park halindeki 34 TS 9402 plakalı kapalı kasa minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yan tarafta bulunan kereste deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için deponun metal duvarında elektrikli demir testeresi ile delikler açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapsayan deponun içinin tamamen ahşap malzemeyle dolu olduğu öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan depo

-İtfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Yanan minibüs

-Kereste deposundan detay

-İtfaiye eri demir testeresiyle kesmesi

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

03.02.2018 - 04.29 Haber Kodu : 180203011

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