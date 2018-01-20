DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 (yeniden)

1- ARNAVUTKÖY\'DE DEAŞ OPERASYONU

* BASKIN YAPILAN EVDE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Arnavutköy\'deki operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak bu gece saat 00.30 sıralarında birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Arnavutköy\'de operasyona, Özel Harekat Polisi\'nin yanı sıra çok sayıda sivil polis ekipleri katılırken, zırhlı araçlarla da takviye yapıldı. Arnavutköy\'de bir eve yapılan baskında evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri evin içinde ve çevresinde bir süre arama yaptı. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Özel Harekat\'ın kapıyı kırması ve eve girmesi

- Gözaltı uygulaması

- Evin çevresinde arama yapılması

- Genel ve detay

20.01.2018 - 01.06 Haber Kodu : 180120005

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2 - İSTANBUL\'DA ÇETE OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul Emniyeti, bir suç örgütüne yönelik olarak birçok ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Polisleri\'nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul\'un birçok ilçesinde bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi Zübeydehanım Mahallesi 1281 Sokakta\'ki bir gecekonduydu.



PENCEREDEN KAPININ KIRILMASINI İZLEDİLER

Özel Harekat Timleri ile birlikte kapıya gelen polis ekiplerinin seslenmesine rağmen evde oturanlar kapıyı açmadı. Polisler, \'koç başı\' ile çelik kapıyı kırmaya çalışırken evde bulunan bir kadın ve bir erkek cama çıkarak polislere tepki gösterdi. Polislerin \"Kapıyı açın\" çağrısına rağmen kapıyı açmayan bu kişiler, \"Kapı açılmıyor, açabilirseniz açın\" diye cevap verdi.



EVİN İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ İZİ

Çelik kapının kırılmasının ardından ekipler arama yapmak için eve girdi. İçeride bulunanlar gözaltına alınırken, evin girişinde silahlı bir terör örgütünü simgeleyen bazı figürlerin olması dikkat çekti.



UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Evin içinde detaylı aramalar yapılırken, Özel Harekat Timleri de dışarıda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir olaya karşı uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, araçların sokaktan geçmesine de izin vermedi.



ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul genelinde yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Operasyona gidilmesi

-Polis ekipleri

-Özel Harekat Timleri

-Gecekondunun kapısının koçbaşı ile kırılması

-Gecekondunun duvarında terörle ilgili yazılar

-Ekiplerin evde arama yapması

-Zırhlı polis aracı

-Genel ve detaylar

20.01.2018 - Haber Kodu : 180120017

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3 - MALTEPE\'DE TRAFİK KAZASI, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

* KAZA YAPAN BİR OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BARİYERLERE SAVRULDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde iki otomobil çarpıştı. Bir motosiklet sürücüsü de bu otomobillerden birisine arkadan çarparak savruldu ve hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Maltepe Gülsuyu mevkii Ankara istikametinde saat 02:00 sıralarında bir otomobil, bir diğer otomobile arkadan çarptı. Suat Yağan\'ın kullandığı motosiklet de, diğer otomobile arkadan çarpan otomobile yine arkadan çarparak durabildi.

Zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan ve motosikletle bariyer arasına sıkışan 38 yaşındaki Suat Yağan\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağan\'ın cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu\'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışması ve araçların çekici yardımı ile olay yerinde kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansın olay yerinden ayrılması

- Otomobillerin ve motosikletin çekiciye taşınması

- Yerde yatan motosiklet sürücüsünün cansız bedeni

- Görevlilerin yolu temizlemesi

- Yolun açılması

- Genel ve detaylar

20.01.2018 - 04.18 Haber Kodu : 180120014

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4 - MEHMET ALTAN\'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Anayasa Mahkemesi\'nin Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlaline ilişkin kararın gerekçesini açıklamasının ardından, Altan\'ın avukatı tarafından yapılan tahliye talebi İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kez daha oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi\'nin tutuklu sanık Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararına ilişkin gerekçeli kararın resmî gazetede yayımlanmasının ardından Altan\'ın avukatı bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

\"ANAYASA MAHKEMESİ, MAHKEMEMİZ YERİNE GEÇEREK...\"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi\'nin yargılamanın yapıldığı mahkemenin yerine geçerek delil değerlendirmesi ve yerindelik incelemesi yapmasının bireysel başvuru incelemesinin kapsamı içerisinde olmadığı belirterek şunları kaydetti:

\"Zira bu kapsamda kabul edilir ise yargılamayı yapan mahkemenin Anayasa Mahkemesi\'nin tespit ve değerlendirmesi aksine bir karar verme imkanı kalmayacaktır. Anayasa mahkemesi başvurucu sanık hakkında vermiş olduğu kararda, mahkememizin dosya kapsamında bulunan bütün delillerin tutuklamaya yönelik yeterli delil olarak görmemekle mahkememiz yerine geçerek, delil değerlendirmesinde bulunmuş ve kanuna aykırı şekilde yerindelik incelemesi yapmıştır. Anayasa Mahkemesi\'nce iddianamede belirtilen deliller ile sınırlı olarak değerlendirme yapılmış ise de ceza yargılamasında karardan önce her aşamada resen ya da talep üzerine delil toplamak mümkün olup, yerel mahkeme sadece iddianamede belirtilen deliller ile bağlı değildir. Dolasıyla kendisine kanun çizilmiş yetkisini aşmıştır. Dosyada tutukluluk halinin devamına gerektirir olguların olup olmadığının takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm de bulunmamaktadır\"

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararda, dosya kapsamında bulunan deliller, karşılaşılan darbe tehdidinin büyüklüğü, sanığın kaçma ihtimali, dosyanın geldiği aşama kanunda ön görülen ceza miktarına göre, sanık hakkında verilen tutuklama kararının ölçülü ve yerinde olduğu belirtildi. Tahliye talebi reddedildi.

KARARA, ÜYE HAKİM BİR KEZ DAHA ŞERH DÜŞTÜ

Mahkemenin üye hakimi Recep Kurt muhalefet şerhi düştü.

Muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verildi:

\"AYM\'nin kararı dikkate alındığında başvuruda bulunan Mehmet Altan\'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği anlaşılmakla, Anayasamızın 153/6. maddesi gereğince, \'AYM kararları resmi gazetede yayımlanır, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar\' amir hükmü ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi\'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanun ve Ceza Muhakemesi hukukunun kıyas ve yoruma ilişkin genel ilkeleri dikkate alındığında, 6216 sayılı yasanın 50/2. maddesi gereğince hak ihlali oluğu tespit edildiğinden, mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Altan\'ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmesi gerektiği görüşü ile sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.\"

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Mehmet Altan\'ı cezaevine götüren araç

19.01.2018 - 19.18 - Haber Kodu : 180119293

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5- 15 TEMMUZ\'DA TRT VE DİJİTÜRK\'ÜN YAYININI KESME GİRİŞİMİ DAVASI\'NDA KARAR

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminde TRT\'nin Ulus\'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 57\'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Anayasayı ihlal\" suçundan 23 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 35 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 35 erin de beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu\'nda yapılan 18. duruşmada, 54 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı\'nın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

\"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM\"

Mahkeme başkanı, davayı karara bağlayacağını söyleyerek sanıkların son sözlerini sordu. Sanıklardan bazıları, \"Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum\" derken bazı sanıklar da \"Sonuç ne olursa olsun vatan sağ olsun\" diyerek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Bazı sanıklar ise şiir okuyarak son sözlerini tamamladı. Son sözlerin de alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 3 saat ara verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş, yüzbaşı Fatih Aksoy\'un da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanığı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yargılamaya yapmış oldukları katkının bulunmayışı, atılı suç nedeni ile bir pişmanlıklarının bulunmayışı ve verilen hapis cezasının gelecekleri üzerinde olası etkisi de nazara alarak sanıklar hakkında \"İyi hal\" indirimi uygulamadı.

35 SANIĞA MÜBBET HAPİS CEZASI

35 sanık hakkında üzerlerine atılı \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçunun sabit olduğunu belirten mahkeme heyeti, 35 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıların duruşmadaki tavır ve davranışları, verilen hapis cezasının gelecekleri üzerindeki etkisi olası etkileri nazara alınarak \"İyi hal indirimi\" uygulayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

ERLERE BERAAT: SUÇ İŞLEME KASITLARI YOKTUR

Mahkeme heyeti, 35 erin de suç işleme kasıtları olmadığından \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\", \"Mala zarar verme\", \"Her türlü yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engelleme\" ve \"Örgüt üyeliği\" gibi suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

DEĞİŞİK ORANLARDA CEZALAR DA VERİLDİ

3 sanığı \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 3\'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 16 sanığın \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında, 56 sanığın ise \"Yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engelleme\" suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

KARARIN BİR ÖRNEĞİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, karardan bir örneğinin gereğinin bilgi mahiyetinde takdir ve ifası için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'na gönderilmesine de hükmetti.

BİR SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eski sanık Astsubay Mehmet Rauf Çağmar\'ın almış olduğu ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süre nazara alınarak tutuklanmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 58\'e yükseldi. Karar oy birliğiyle alındı.



SANIK YAKINLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınlar karar tepki gösterdi. Bazı sanık yakınları fenalaşırken, bazı sanık yakınları da \"Allah\'tan korkun\" diyerek bağırdı. Bir sanık yakını da \"Ben oğlumu 13 buçuk yaşında devlete teslim ettim. Devlet bana izah etmek zorundaö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüleri

19.01.2018 - 20.17 - Haber Kodu : 180119302

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6- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ YOĞUNLUK DÜN AKŞAM SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN / İstanbul DHA

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarı yıl tatili nedeniyle, Atatürk Havalimanı\'nda dün öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili başladı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda artan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü. Yoğunluk nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer, pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.



Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Havalimanı\'ndan görüntüler

-Check-in kontuarlarından görüntüler

-Pasaport noktalarından görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Detay görüntüler

19.01.2018 - 20.03 - Haber Kodu : 180119295



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7- LİSE ÖĞRENCİSİ 3D YAZICI İLE LEYLEKLERE PROTEZ BACAK YAPIYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

İstanbul\'da bir lise öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, leylekler için protez bacak yapıyor.

Son zamanlarda kullanım alanları artan 3D yazıcılar, hayvanların sağlık sorunlarına da çözüm oluyor. 10\'uncu sınıf öğrencisi Kerem Topalismailoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi ile birlikte, bacağı olmayan leylekler için 3D yazıcı ile protez yaptı. Leyleklerin göç yolu olan İstanbul\'da, elektrik tellerine çarparak veya başka sebeplerle ayağı sakatlanan leylekler, anatomilerine uygun olarak eskisi gibi uçabilecek.

PROJE, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Topalismailoğlu, \"Projenin ismi For Powers Paws. İlk başta evdeki üç bacaklı kedimden esinlendim. 3D yazıdan daha önce çalışma yaptığım için bu fikir aklıma geldi\" dedi.

Topalismailoğlu, proje hakkında şunları söyledi:

\"Projenin amacı engelli hayvanlara yeni bir yaşayış biçimi verdik. Leylekler ile başladık. İÜ Veteriner Fakültesi yardımı ile devam ettik. Hareketli hayvanlara protez takmanın zor olduğunu öğrendik. Çünkü çok hareket ettikleri için protez kolaylıkla çıkabilir. O yüzden bize leylekleri önerdiler. İstanbul göç yolları üzerinde olduğu için pek çok leylek düşüp sakatlanıyor. Normal protez pahalı, 3D protez ucuz olduğu için bu fikri savunduk. İÜ\'nün de yardımıyla, yapılan protezi leyleğe taktık ve şu anda çok rahat yürüyor. Diğer leyleğe de 1 Şubat\'ta takacağız.\"

LEYLEKLER ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPIYOR

İÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, DHA\'ya yaptığı açıklamada,

\"Göç yolları üzerinde bulunan, elektrik tellerine çarpması sonucu ayaklarını kaybeden hastalarda, önce kemiğin içine bir implant uygulanıyor. Ardından kemikle kaynadıktan sonra 3D yazıcıyla yapılan ve hayvanın anatomik olarak ayağına uygun olan bir protez yerleştiriliyor. Hastalar yürüme olanağına kavuşuyor. Özellikle 3D yazıcı ile hayvanın anatomisine uygun protezler olumlu sonuçlar veriyor\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ayağı kırık leylek, iyileştirme süreci

-10. sınıf öğrencisi Kerem Topalismailoğlu ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Leylek fotoğrafları derlemesi

19.01.2018 - 18.03 - Haber Kodu : 180119280



