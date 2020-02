DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- TAKSİM MEYDANI\'NDA YENİ YIL COŞKUSU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Ali DANAŞ - Onur MERİÇ, - İstanbul DHA

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim\'de saatlerin 00.00\'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019\'a büyük bir coşkuyla girdi.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar, yeni yıla \'merhaba\' dedi. Saatlerin 00.00\'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü

----------------------

- Taksim genel detay

- Yeni yılın ilk dakikaları

- Dilek fenerlerinin uçurulması

=================================

2- TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

-------------

-Taksim meydanı

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

01.01.2019 - 06.42 Haber Kodu : 190101105

===========================

3- TAKSİM MEYDANI\'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA

Yeni yıla Taksim\'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi. 2019\'a girilmesiyle meydanda büyük bir coşku yaşandı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. 2019\'a girilmesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Yaşanan coşku havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

---------------

- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TAKSİM MEYDANI VE ÇEVRESİ

01.01.2019 - 00.37 Haber Kodu : 190101010

=========================

4- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, 2019\'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Havadan görüntülerle köprü ve boğaz

01.01.2019 - 01.17 Haber Kodu : 190101021

======================================

(ÖZEL)

5- İSTANBUL\'DA YILIN İLK TRAFİK CEZALARI



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - MELİH OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. İstanbul\'da 2019\'un ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim yaptı.



Denetimler sabah saatlerine kadar devam etti. TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Ayrıca denetimde ehliyet ve ruhsat kontrolleri de yapılırken araçlarında muayeneleri bulunmayan sürücülere ise ceza uygulandı. Kadiköy\'de denetime takılan sürücü Selda N.\'ye (25) trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü Selda N. üflediği alkolmetre\'de 0.57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konurken Bin 80 TL trafik cezası kesildi.



Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi\'de de trafik denetimleri yapıldı. Denetimde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü kendi aracının arka koltuğuna binerek arkadaşları tarafından götürüldü.

Denetimler sabah erken saatlere kadar devam etti.



Görüntü Dökümü

--------------------------------------------------

ATAŞEHİR

-TEM Otoyolundaki denetim noktası

-Trafik polisleri araçları çevirmesi

-Sürücülere Alkolmetre üfletmesi

-Trafik polisin sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrollü

-Kadıköy\'de alkollü yakalanan sürücü (04.16)

-Sürücünün 0.57 promil alkollü olduğu

-Trafik cezalarından detaylar

-Genel ve detaylar

FATİH

---------

-Polislerin trafik kontrolü

-Sürücülere ceza kesilmesi

-Sürücülerle röp.

-Genel ve detaylar

01.01.2019 - 07.05 Haber Kodu : 190101107

01.01.2019 - 06.38 Haber Kodu : 190101104

================================

6- İSTİKLAL CADDESİ\'NDE FÜNYE PANİĞİ

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Taksim İstiklal Caddesi\'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Bu sırada çıkan ses nedeniyle İstiklal Caddesi\'ndeki bir çok kişi paniğe kapılarak kaçtı.

İstiklal Caddesi\'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıkarken çıkan patlama sesi panik yarattı. Çok sayıda kişi koşarak kaçmaya başladı. Durumun anlaşılması üzerine panik sona erdi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Çantanın görüntüsü

-Güvenlik önlemleri

-Çantanın patlatılması

-Kaçışanlar

01.01.2019 - 00.39 Haber Kodu : 190101011

==============================

7- ORTAKÖY\'DE YENİ YIL COŞKUSU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Yılbaşı kutlamalarının İstanbul\'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu. Ortaköy Meydanı özellikle turistleri ağırladı.

Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalık saat 22.00 itibariyle meydanda toplanmaya başladı. Saatler 00.00\'ı gösterdiğinde ise meydanda adım atılacak yer kalmadı. Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla giren kalabalık, havai fişek ve meşaleler yaktı. Yabancı turistlerin doyasıya eğlendiği meydanda toplananlar saatler 01.00\'ı gösterdiğinde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Ortaköy\'de yeni yıl coşkusu

-Havai fişek, meşale yakanlar

Detaylar

01.01.2019 - 01.29 Haber Kodu : 190101030

================================

8- YENİ YILA YÜZEREK GİRDİLER

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kendilerini \'Boğaz yüzücüleri\' olarak adlandıran iki arkadaş yeni yıla İstanbul Boğazı\'nda yüzerek girdi. Her sene yeni yılı böyle uğurladıklarını söyleyen yüzücüler, 2019\'un ilk gününde de yüzeceklerini söylediler.

Her yıl sonunda, eski yılı uğurlamak yeni yıla merhaba demek için saat 00.00\'ı gösterdiğinde denize girdiklerini belirten lisanslı yüzücüler Mustafa Yenen ile Ramazan Türkanoğlu, 2018\'i de yüzerek uğurladı. Kendilerini \'Boğaz yüzücüleri\' olarak adlandıran Bebek sahilinde bir süre ısınma hareketleri yaptıktan sonra saat 00.00\'ı gösterdiğinde soğuk havaya aldırış etmeden kendilerini İstanbul Boğaz\'ının sularına bıraktı. Soğuk suyun kendilerine çok iyi geldiğini iddia eden iki arkadaş bir süre yüzdü.

Yıllardır yaz kış demeden yüzdüklerini ifade eden Ramazan Türkanoğlu, \"Her sene, her sezon kapanışında Boğaz\'da yüzüyoruz. Bunu gelenek haline getirdik. Bu sene de yeni yıla yüzerek giriyoruz. Biliyorsunuz soğuk su insan vücuduna çok yararlı\" dedi.

ustafa Yenen ise, \"Herkesin yeni yılını kutluyorum. Biz sporcuyuz. Koşuyoruz, yüzüyoruz. Bunu 365 gün yapıyoruz. 2018\'i kapatırken \'bir yüzelim\' dedik. Yarın sabah yine yüzeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Boğazda yüzmek için gelenlerin soyunması

-İki kişinin ısınma hareketleri

-Yüzücülerin suya atlaması

-İki kişinin suda yüzmesi

-Ramazan Türkanoğlu ile röportaj

-Mustafa Yenen ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

01.01.2019 - 00.46 Haber Kodu : 190101014

===============================

9- \"TEBLİĞCİLER\" KARAKÖY\'DE ORTAYA ÇIKTI



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

\"Tebliğci\" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy\'de ortaya çıktı. Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi\'ne doğru ilerledi. Polis, Galata Kulesi civarında durdurarak grubun İstiklal Caddesi\'ne geçişine izin vermedi. Grup ile vatandaşlar arasında yer yer tartışmanın çıktığı görüldü. Tebliğciler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kendilerine tebliğci diyen bir grup, yılbaşı kutlamaları ve Noel karşıtı bildiri dağıttı. Grubun dağıttığı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Grup Galata Kulesi\'nde bildiri dağıtırken bir vatandaşla tartışma yaşadı. Yılbaşı kutlamalarına katılan vatandaş grubun \"Yılbaşı ve Noel kutlamak haramdır\" yazılı bildirisine tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli tartışma büyümeden sonra erdi. Tartışmanın ardından grup bildiri dağıtmaya devam etti. Daha sonra İstiklal Caddesi\'ne yürümek isteyen ve Valilik\'ten izinleri olduğunu söyleyen gruba polis izin vermedi. Bunun sonucunda grup olaysız bir şekilde dağıldı.



AYET VE HADİSLERLER İLGİLİ BİLDİRİ DAĞITIYORUZ

Grubun sözcüsü Enes Akalın, yılbaşı kutlamaları ve Milli Piyango ile ilgili ayet ve hadisler içeren bildiri dağıttıklarını söyleyerek, \"Yılbaşı ve Milli Piyango ile ilgili insanlara Allah\'ın ayetleri ve peygamberin hadisleriyle ilgili bildiri dağıtıyoruz. Ayetin mealini okuyorum, \'Ey iman etmiş olan kimseler şarap gibi sarhoş edici tüm içkiler, tapınmak için yapılan dikili taşlar, kumar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Şeytan bunlarla sizin aranıza bunu sokar\" dedi. Akalın tartışma yaşadığı vatandaşla ilgili olarak ise, \"O ağabey biraz içmiş. İçkinin zararları. Bak tartışmaya girdi. İçki zarardır. Alkollüyken araba kullanmanız yasak, şahitliğiniz geçersiz. Adam yerine konmuyor alkollü kişiler\" dedi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- Tebliğcilerden detay görüntü

- Bildiri dağıtılırken

- Vatandaşla aralarında çıkan tartışma

- Başka bir vatandaşla aralarında yaşanan kısa tartışma

- Genel ve detay görüntüler

31.12.2018 - 22.58 Haber Kodu : 181231222

==================================

10- EVLERİNDEKİ YILBAŞI EĞLENCESİNDE ZEHİRLENEN 2 KİŞİDEN 1\'İ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da evde eğlenirken aldıkları alkolden zehirlendikleri ileri sürülen Özbekistan uyruklu 2 kişiden 1\'i öldü.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Vardar Sokak\'ta bulunan ve Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde meydana geldi. İş çıkışı saat 22.00 sıralarında evlerine gelen 4 Özbek, 2 arkadaşlarını yere yığılmış, hareketsiz halde görüp durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakhodır Khudoyberdıev(44)\'un baygın, Sharofiddın Khaydarov(40)\'un ise hayatını kaybettiğini belirledi. Bakhodır Khudoyberdıev ambulansa alınarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incleme sonucunda, 2 kişin aldıkları alkolden zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sharofiddın Khaydarov\'un cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- Ölen kişinin ev arkadaşlarından görüntü

- Cenazenin çıkması

- Genel ve detaylar

01.01.2019 - 01.31 Haber Kodu : 190101028

============================

11- İSTANBUL VALİSİ\'NDEN TAKSİM\'DE İNCELEME VE AÇIKLAMA

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı\'ndaki güvenlik önlemlerini yerinde denetleyerek burada bulunan güvenlik kuvvetlerinin yeni yılını kutladı. Yerlikaya, \"Tek bir niyetimiz var. İstanbul\'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk üzere karşılamak\" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim\'de yılbaşı önlemlerini denetledi. Daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Ali Yerlikaya, \"İstanbul\'un yeni yıla güven ortamında girebilmesi için 39 bin polis görev yapıyor. 4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden bin 500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında. Tek bir niyetimiz var. İstanbul\'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri, yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk içinde karşılamak üzere valilik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara. Yeni yıl bir önceki yıldan daha başarı, mutlu, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından her zamankinden daha huzurlu bir ortam olmasını temenni ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce de, \"Türkiye genelinde 255 bin 804 personel ile 81 ilde görev başındayız. Sayın bakanımız bakan yardımcılarımız, bakanlığımız üst düzey görevlileri tüm Türkiye\'ye dağılmış durumdalar. Sayın bakanımız Hakkari\'de, bizler buradayız. Vatandaşımız huzur ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bunun için buradayız. \" şeklinde konuştu.

Gazetecilere çikolata ikram eden Vali Yerlikaya açıklamaların ardından Taksim Meydan\'ında görevli olan güvenlik kuvvetleri ile tokalaşarak yeni yılını kutladı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Vali Ali Yerlikaya\'nın gelişi

-Valinin açıklaması

-Muhterem İnce\'nin açıklaması

-Valinin gazetecilere çikolata ikramı

-Valinin denetimleri ve yeni tebrikleri

-Genel ve detaylar

31.12.2018 - 23.24 Haber Kodu : 181231227

31.12.2018 - 22.40 Haber Kodu : 181231215

=========================

12- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN İSTİKLAL CADDESİ\'NDE DENETLEMELERDE BULUNDU

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstiklal Caddesi\'nde denetlemelerde bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı\'ndan sonra İstiklal Caddesi\'ne geçti. Cadde boyunca yürüyen Çalışkan, görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. \'Kolay gelsin\' dileklerini ilettikten sonra Tarlabaşı Bulvarı\'nda ki aracına binerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın caddede yürüyüşü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polislerin konuşması

31.12.2018 - 23.33 Haber Kodu : 181231229

=======================

13- YILBAŞI KUTLAMALARINDA 1 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul İstiklal Caddesi\'ndeki yılbaşı kutlamalarının ardından bir kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerde kısa süre yatan kişi, daha sonra olduğu yerden kalkarak uzaklaştı.



Görüntü Dökümü:

------------------

- İstiklal Caddesi\'ndeki kutlamalar

- Baygınlık geçiren kişi

- Baygınlık geçiren kişiye bir vatandaşın ilkyardımda bulunması

01.01.2019 - 01.32 Haber Kodu : 190101029

======================================

14- TAKSİM MEYDANI YILBAŞI KUTLAMALARI ÖNCESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Yeni yıla Taksim\'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. Taksim\'deki hareketlilik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

---------------

- HAVADAN GÖRÜNTÜLERle Taksim Meydanı ve çevresi

========================

15- ATLI POLİSLER TAKSİM\'DE GÖREVDE

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı\'nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim ve çevresinde özel harekat polislerinin yanı sıra atlı polisler ve polis köpekleri de görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri aldı. Özel meydan ve çevresinde çok sayıda özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı. Bir jandarmanın elinde izinsiz drone uçuşlarını engellemek için drone savar olduğu görüldü. 19.00 itibari ile meydanda atlı polisler görev aldı. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde de çok sayıda polis köpekleriyle de önlem alındı. Meydan ve metro girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli gördüğü çantaları tek tek arayarak vatandaşların girişlerine izin veriyor

Görüntü dökümü

-------------------------

-Meydandaki güvenlik önlemleri

-Atlı polisler

-Köpek polisler

-Drone savarlı jandarma

-Metro çıkışında yapılan aramalar

============================

16- TAKSİM MEYDANI\'NDA ATLI POLİSLERE VATANDAŞ İLGİSİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında görev alan atlı polislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar atlı polislere bol bol özçekim yaptı. Bazı vatandaşların da atlı polislerin önünü keserek atları sevdiği görüldü.



Görüntü dökümü

----------------------

-Atlı polislerle özçekim yapanlar

-Atlı polisleri çekenler

-Atlı polislerin gezmesi

-Atı seven kadın

=====================

17-İSTİKLAL CADDESİNDE BEKÇİLER DE GÖREV YAPTI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul İstiklal Caddesi\'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı. Mahalle bekçileri İstiklal Caddesi\'nin Tünel girişinden caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşların üst baş aramasını yaptı, çantaları kontrol etti.



Görüntü Dökümü:

------------------

- Bekçilerin üst araması

- Bekçilerin vatandaşların çantalarını kontrol etmesi

- Bekçilerden detay görüntüler

31.12.2018 - 19.52 Haber Kodu : 181231194

===========================

18- NİŞANTAŞI\'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Nişantaşı\'nda hareketlilik yaşanıyor. Yeni yıl kutlamaları öncesi alışveriş yapan vatandaşlar, caddelerde araç trafiği oluşmasına neden oldu. Teşvikiye Caddesi\'nde sokak satıcıları, satışlardan memnun olmadıklarını ve gece yarısına doğru satışların artmasını beklediklerini söylediler. Kızıyla birlikte Nişantaşı sokaklarında vakit geçirdiğini belirten Merih Narman, \"Her taraf güzel hoş ve neşeli ama akşam yılbaşı yemeğini evde hep birlikte yiyeceğiz.\" dedi.

Nişantaşı\'nda da yoğun güvenlik önlemleri vardı. Polis ekipleri, semtin giriş noktalarında üst araması yapıyor.

-----------------------

Görüntü dökümü:

-Teşvikiye caddesinden detaylar

-Sokak satıcıları röp

-Üst araması yapan polis detayları

-Vatandaş röp

-KGYS kurulumu

-genel ve detaylar

============================

19- REİNA KATLİAMANINDA ÖLENLER ÇİÇEKLERLE ANILDI

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Reina\'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.

Beşiktaş\'ta bulunan eğlence merkezi Reina\'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılarak yıkımı yapılan eğlence merkezinin önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Bırakılan resim ve çiçekler

-Bölgeden detaylar

31.12.2018 - 23.00 Haber Kodu : 181231223

=====================

20- TAKSİM MEYDANI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Yeni yıla Taksim\'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı Araç trafiğine kapatıldı. Polis, bariyerlerle çevrelenen Taksim Meydanı girenleri tek tek üst aramasından geçirirken çantaları da didik didik arıyor.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Bariyerler çekilmesi

-Taksim\'e girenlerin aranması

-Çantaların aranması

Detaylar

31.12.2018 - 16.52 Haber Kodu : 181231151

=======================

21- İBB BAŞKANI UYSAL, İTFAİYE GÖREVLİLERİYLE SOHBET EDERKEN YANGIN ALARMI GELDİ

* Ekipler yangına müdahaleye giderken Uysal da görevlilerden yangın hakkında bilgi aldı.

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yeni yıl öncesi Büyükçekmece\'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi ile Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği\'ni ziyaret etti. Uysal\'ın itfaiye ziyareti sırasında yangın anonsu gelince itfaiye erleri apar topar masadan kalkarak yangına müdahale etmeye gitti.

İBB Başkanı Uysal saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara karanfiller veren Uysal çocuklara da oyuncak hediye etti. Yeni doğan bebeklere altın takan Uysal, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

SOHBET EDERKEN YANGIN ALARMI GELDİ

Uysal daha sonra Mimar Sinan İtfaiye Grup Amirliği\'ne geçti. Burada personel tarafından kapıda karşılanan Uysal itfaiye erlerine hitap etti. Uysal, \"Bu yılbaşında da sizleri ziyaret edelim dedik. Ben tekrar yeni yılda sizlere daha az görev düşer diyorum. Temennimiz, duamız bu\'\" diye konuştu. Uysal daha sonra itfaiye görevlileriyle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sohbet sırasında yangın alarmı verilince itfaiye erleri apar topar kalkarak araçlarına bindi. Ekipler yangına müdahaleye giderken Uysal da görevlilerden yangın hakkında bilgi aldı.



Görüntü Dökümü:

-----------------

-Uysal\'ın hastane ziyareti

-Karanfil ve hediye vermesi

-Açıklama yapması

-İtfaiye ziyareti

-Anons sonrası itfaiye görevlilerin gidişi

-Uysal\'ın bilgi alması

-Detaylar

=============================

22- FATİH\'TE \'MEKKE\'NİN FETHİ\' KUTLANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), \"Mekke\'nin Fethi\'ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programla kutladı. AGD Fatih Şubesi\'nin düzenlediği kutlama Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Hafız Alp Can Çelik\'in Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı.

AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç, AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebebi, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli, AGD Fatih eski şube başkanlarından Necmettin Sarıcaoğlu, Mehmet Emin Kızıltepe ve Osman Oktar ile İlahiyatçı yazar Ömer Cihangir\'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

MÜSLÜMAN\'IN YILBAŞIYLA İŞİ OLMAZ DEDİĞİMİZ ZAMAN ÖTEKİLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYORUZ

\'Mekke\'nin Fethi\' programında AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç, Bugün Türkiye\'de farklı uçlarda farklı noktalarda fikirler dolaştığını belirterek, \"Öyle bir hale geldik ki bugün müslüman noel kutlamaz diyen insanların üzerine yürünüyor. Müslüman\'ın yılbaşıyla işi olmaz, piyangoyla işi olmaz içki ve zinayla işi olmaz dediğimiz zaman ötekileştirilmeye çalışılıyoruz. Sözüm ona müslümanlar söz sahibi ama müslümanlar temel düsturlarını öne çıkartığı zaman aşağılanmaya çalışılıyor. Ama bizler kınayanın kınamasına aldırmadan doğru bildiğimizi resurullahın doğru bildiğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Anadolu Gençlik, Milli Gençlik bu ümmetin, Türkiye\'de ki gençliğin sesi olacaktır\" dedi.

YILBAŞI EĞLENCESİNİN DÜNYA\'YA DAYATILMASINA KARŞI TAVIR ALINMALI

AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebebi ise yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine inandıklarını söyledi. Cebeci, \"Siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasıdır. Biz İslam medeniyetine ve kültürümüze karşı olan böyle programların ülkemizde yapılmasından dolayı üzüntülüyüz\" diye konuştu. Cebeci, konuşmasının ardından kendisinin yılbaşı hakkında yazdığı şiiri salondaki katılımcılara okudu. Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli ile İlahiyatçı yazar Ömer Cihangir ise \'Mekke\'nin Fethi\' konusunda birer konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

----------

-Hafız Alp Can Çelik\'in Kuran-ı Kerim okuması

-Salondan görüntü

-AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç\'in konuşması

-AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebebi\'nin konuşması

-Muzaffer Serenli\'nin konuşması

-İlahiyatçı yazar Ömer Cihangir\'in konuşması

-Genel ve detaylar

===============================

23- HAYVANSEVERLERDEN ALTERNATİF YILBAŞI KUTLAMASI

*Terk edilmiş köpeklere meşaleler eşliğinde et yedirdiler

Haber: İstanbul DHA

Pek çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı. Kuzey Ormanları\'na giden bir grup hayvan sever, terk edilmiş köpeklere et dağıttı. Meşaleler yakan hayvan severler yaklaşık 1 ton eti toplanan köpeklere yedirdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Meşalelerden görüntü

-Etleri yiyen köpekler

-Detaylar

=======================================

24- YAPILACAK DEV GEMİNİN GÖVDESİ BOĞAZ\'DAN BÖYLE GEÇTİ



Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki \'Büyülü Prenses\' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı\'ndan geçti.

Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya\'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na saat 14.00, Marmara Denizi\'ne ise 16.30 sıralarında girdi. Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz\'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi. Gemi gövdesinin üzerinde çok sayıda işçinin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Gemi parçasında genel ve yakın detaylar

-Gemi parçasını çeken römorkörden detay görüntü

-Kıyı Emniyeti ve sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Gemi parçasının üzerindeki işçilerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

===========================================

25- TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM DARÜLACEZE\'Yİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018\'in son saatlerinde İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri\'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Yıldırım onların dertlerini dinledi. Darülaceze sakinlerinin yeni yılını tebrik eden Yıldırım, \"Seçimler olacak biliyorsunuz değil mi? Az kaldı, 31 Mart \" dediği sırada yanında oturan bir Darülaceze sakini, \"Arkandayız arkanda... Senin de Tayyip Beyin de arkandayız. Dadaş arkanda\" dedi. Bunun üzerine üzerine Binali Yıldırım yaşlı kadına sarılıp yanağından öptü.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Yaşlılarla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

=============================

26- TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ÜMRANİYE İTFAİYE MERKEZİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye Merkezi\'ni ziyaret etti.

İtfaiye yeleği giyen Yıldırım çalışanlarla sohbet etmesinin ardından telsizden anons çekerek itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, \"Bizlerin huzur ve güvenliği için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah\'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle büyük itfaiye ailesinin bütün fertlerinin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yeni yılın önce bize huzur güven sağlık sıhhat getirmesini diliyorum. Yani yılın ülkemize gönül coğrafyamıza etrafımızda devam eden iç savaşların son bulmasına vesile olmasını Rabbim\'den niyaz ediyor. Hepinizi bu akşamda sevgiyle saygıyla selamlıyorum\" diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının ardından telsizden anons çekerek tüm itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. Yıldırım, \"Görevlerinizde üstün başarılar diliyoruz. Biz şuanda Ümraniye istasyonundayız. Buradan bütün teşkilatın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ailenize sevdiklerinize uğurlar getirmesini diliyorum. İstanbul\'da da yeni yılın herhangi bir yangınsız herhangi bir kaza olmadan idrak etmemezi mevlamdan niyaz ediyorum iyi varsınız\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Telsizde anons çekmesi

-Genel ve detaylar

01.01.2019 - 02.11 Haber Kodu : 190101041

===================================

27- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)- BİNALİ YILDIRIM TUZLA\'DA POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

* TBMM Başkanı Binali Yıldırım:

\"2019\'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum\"

\"31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbulumuz için, Türkiyemiz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun\"

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"Ömürden bir yıl daha gitti\" diyen Binali Yıldırım, \"2019\'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum\" dedi. Darülacezeye giderek oradaki yaşlılarla bir arada olduklarını belirten Yıldırım, \"Daha sonra Ümraniye İtfaiye Teşkilatı\'na gittik. İtfaiyecilerimizle biraz vakit geçirdik. Onlarla sohbet ettik. Herkes evinde sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindeyken onların rahatı için gecesini gündüzüne katan 24 saat 7 gün hizmet yapan polislerimizi 2018\'den 2019\'a girerken ziyaret edelim, yeni yıla birlikte girelim dedik. Tuzla Orhanlı Karakolu\'nda da İstanbul Emniyet Müdürü ve burada çalışan arkadaşlarımızla beraber olduk. Teşkilatın bütün mensuplarına da Merkezi Telsiz Sisteminden yeni yıl mesajımızı verdik. Şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimize minnettarlığımızı sunduk. Değerli İstanbullular şundan emin olabilirsiniz emniyet teşkilatımız, bekçilerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz sizin güvenliğiniz için gece gündüz her türlü zorluğun üstesinden gelerek fedakarca görev yapıyorlar\" diye konuştu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

\"2019 İnşallah daha güzel günler göreceğimiz bir yıl olsun\" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti. \"31 Martta yapılacak yerel seçimlerde İstanbulumuz için, Türkiyemiz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun. Yerel yöneticilerin seçileceği bu seçimde yarışa giden bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte 3 aylık süre içinde hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğiz. Onların sesine kulak vereceğiz, dinleyeceğiz. Az konuşacağız çok dinleyeceğiz. ve İstanbul\'un geleceğini birlikte planlayacağız\"

Görüntü dökümü:

--------------

-Yıldırım\'ın telsizden yılbaşı anonsu geçmesi

-Binali Yıldırım\'ın polis merkezi önünde konuşması

-Genel ve detay görüntüler

01.01.2019 - 01.25 Haber Kodu : 190101025

=======================

30- SAĞLIK BAKANI KOCA, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ömer HASAR / İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul\'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Muhammet Ali\'yi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif, Enes Eser çifti yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 3 kilo 900 gram ağırlığındaki Muhammet Ali adı konulan bebeği ziyaret etti. Türkiye\'de sezaryen doğumun giderek arttığını belirten Bakan Koca, \"He yıl ülkemizde bir milyondan fazla doğum gerçekleşmekte ama bu doğumların önemli bir kısmı her geçen gün sezaryen doğum şeklinde olmakta şu an yüzde 54\'lere çıkan özellikle kamuda özellikle geldiğimiz noktada daha stabil olan ama özel kuruluşlarda bu oranların daha da yükseldiğini görüyoruz. Sezaryen aslında bir doğum şekli değildir. Sezaryen, anne ve bebek için sağlıkla alakalı zorluk olduğu zaman yapılan cerrahi bir müdahale. Olması gereken normal doğum yani doğal dediğimiz doğum. Biz özellikle normal doğumun faydalarını, sezaryenin zorluklarını da biliyoruz. Özellikle bebek açısından, bebeklerde solunum sıkıntısının, yoğun bakıma geçişin daha fazla olduğu ve normal doğumda bu sıkıntıların daha az görüldüğü, çocuğun bağışıklık ünitesinin daha erken devreye girdiğini ve fayda görüyor olduğunu görüyoruz. Bunu gibi bir çok konuda normal doğuma teşvik sezaryen doğumla yapılan ameliyatların daha da azaltmak üzere özellikle ebelik mesleğini, gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istiyoruz ve bu çerçevede özellikle ebelik ordusunu oluşturmak ve görev tanımlarını yeni dönemde genişletmek istiyoruz\" dedi. Bakan Koca, iyi yıllar dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

---------------

-Muhammet Ali bebeğin görüntüsü

-Bakan Koca\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

01.01.2019 - 02.45 Haber Kodu : 190101054

==================================

31- SİLİVRİ\'DE YILBAŞI COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de 2019 yılı coşkuyla kutlandı. Soğuk havaya rağmen sahilde toplanan vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Havai fişek gösterilerini heyecanla seyreden Silivrililer, Atatürk Meydanı\'nda yapılan kardan adam maketi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yeni yılda en çok mutluluk ve huzur dileyen vatandaşlar, \"2018 yılında yaşadığımız acıları yaşamayalım. 2019 ülkemizde huzurlu geçsin\" dediler.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Sahilde vatandaşlarla röportaj

-Havai fişek gösterileri

-Sahilin havadan görüntüsü

01.01.2019 - 02.02 Haber Kodu : 190101039

==============================

32- NİŞANTAŞI\'NDA LÜKS ARAÇLARA TRAFİK DENETİMİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Şengüler YEŞİL/ İstanbul(DHA)

Nişantaşı\'nda 2019\'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı. Denetime takılan Ali Kaptan adlı vatandaş, \"Bu arabanın doğası bu, basmazsan bu araba motor yer. Sıkıntı yok, biz de ceza yeriz\" dedi. Denetim esnasında siyah araçtaki kadının makyajını tazelemesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

---------------

- Polisin aracı incelemesi

-Araçtan detaylar

-Kadının makyaj tazelemesi

-Genel ve Detaylar

01.01.2019 - 06.47 Haber Kodu : 190101106

================

33- TAKSİM MEYDANI\'NA YABANCI AKINI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan, Afganistan ve Suriye bayrakları açtı. Bu sırada bazı kişiler sık sık Suriye lehine slogan attı. Meydan ve çevresinde taşkınlık çıkaran grupları polis ayırdı.

Kutlamalar sırasında yabancı uyruklu bir kişi darp iddiasıyla gözaltına alındı.



Görüntü dökümü

---------------------------------

-Pakistan bayrağı açanlar

-Afganistan bayrağı açanlar

-Suriye bayrağı açanlar

-Suriye lehine slogan atanlar

-Meşale yakan grup

-Gözaltına alınan kişi

01.01.2019 - 03.23 Haber Kodu : 190101068