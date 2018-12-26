DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Özellikle Anadolu Yakası\'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Çamlıca tepesi kısa sürede beyaza büründü.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından detaylar

-Çamlıca Tepesi

-Otomobilin ve çimlerin üzerindeki kar

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Çamlıca\'dan muhabir anonsu

Çamlıca bulunan vatandaşlarla röp.

-Genel ve Detaylar

26.12.2018 - 06.18 Haber Kodu : 181226015

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2 - METRO YOLUNDA İNTİHAR: SEFERLER AKSADI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler dün akşam bir süre aksadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'ne bağlı Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir\"

SEFERLER NOTMALE DÖNDÜ

Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı. Yolcular Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirildi. Metrobüs durağında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, çalışmalarını tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Metro seferleri saat 20.40 itibarıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Ataköy metro durağından görüntü

-Metrobüs durağından detay

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

25.12.2018 - 21.48 Haber Kodu : 181225225

25.12.2018 - 19.59 Haber Kodu : 181225216

25.12.2018 - 19.37 Haber Kodu : 181225213

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3- HASTANEDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA

Fatih, Vatan Caddesi\'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası\'nın yanına dün akşam saatlerinde bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba İmha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

25.12.2018 - 18.54 Haber Kodu : 181225204

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4 - \'BEN VECİHİ HÜRKUŞ\'UN GALASI YAPILDI

İSTANBUL,(DHA)

Türk pilot Vecihi Hürkuş\'un hayatının anlatıldığı \'Ben Vecihi Hürkuş\' adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş\'un hayatının anlatıldığı \'Ben Vecihi Hürkuş\' adlı tiyatro oyununu Tekamül Tiyatrosu, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi\'nde sahneye taşıdı. Yasin Çetin\'in yönettiği oyunda Ensar Kaplan, Ziya Öztürk, Sevim Erdoğan, Özgür Uysal, Oğuz Cabir Arslan, Mustafa Çeğindir ve Orkun Başarır rol aldı.

\"ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ NE YAZIK Kİ NESİLLERİMİZ BİLMİYOR\"

Tarihe, kültüre ve sanata çok ciddi katkılar yaptıklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, \"Bu önemli şahsiyetleri ne yazık ki nesillerimiz bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilmemiş. Son zamanlarla Vecihi Hürkuş gibi değerlerimiz açığa çıkarılmakta ve günümüz insanlarıyla buluşturulmaya çalışılıyor. Umarım ki sanatın taşıyıcılığıyla ve etkisiyle geçmişin çok kıymetli değerlerini yeni nesillerimizle buluştururuz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Genel detaylar

Katılımcılardan detaylar

Oyunculardan detaylar

Başkan ile röportaj

25.12.2018 - 22.21 Haber Kodu : 181225234

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5- 5 KATLI LÜKS YAT BOĞAZ\'DAN GEÇTİ



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı\'ndan geçti

Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na giren lüks yat Boğaz\'dan \'Centaurus\' adlı römorkörle çekilerek geçti. Yapımı tamamlandığında \'Le Dumont d\'Urville\' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Yatın geçişi sırasında Kıyı Emniyeti kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor.



Görüntü Dökümü

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-Lüks yattan detay görüntü

-Lüks yattan genel görüntü

-Yatın FSM Köprüsü altında geçişi

-Centaurus adlı römorkörden görüntü

-Kurtarma 7 römorköründen görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Yatı römorkörün çekmesi

-Genel ve yakın detaylar





25.12.2018 - 16.58 Haber Kodu : 181225179