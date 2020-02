DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri çıkışında Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05:30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerini geçince meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey gişelerinden Edirne istikametine seyir halinde giden Muhammed Ayhan(25) yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İddiaya göre, kontrolden çıkan kamyon içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 H 1175 plakalı otomobili de önüne alarak park halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü kupa da sıkışırken, otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kamyonun kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca sağlık görevlileri itfaiye ekipleri çalışırken kamyon sürücüsüne müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de kamyonun kupasında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda kamyon sürücüsü Muhammed Ayhan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Hayatını kaybeden Muhammed Ayhan\'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

2- BAHÇELİEVLER\'DE DEHŞET: ÖĞRENCİYİ ÖLDÜREN AYNI OKULDAN ARKADAŞI ÇIKTI

-Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki M.K., 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz\'ü öldürdüğünü itiraf etti.



Müslüm SARIYAR-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

BAHÇELİEVLER\'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen aynı okuldan arkadaşı olan 15 yaşındaki M.K. yakalandı.

Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mert Can Karagöz\'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mert Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

\"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI\"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

\"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular.\"

Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kaçtığı adresi belirlenen 15 yaşındaki M.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öldürdüğü Mert Can Karagöz ile aynı okuldan olduğu tespit edilen M.K.\'nin; suçunu itiraf ettiği, 2 gün önce Mert Can Karagöz ile okulda tartışarak kavga ettikleri, bu kavganın ardından Mert Can Karagöz\'e kin güttüğü, ardından bugün pompalı tüfek alarak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz\'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz\'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

3- BAHÇELİEVLER\'DE DEHŞET KAMERADA

Müslüm SARIYAR / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz\'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz\'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

4- ÜSKÜDAR\'DA ÖĞRETMENE OKULDA SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu\'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı Celal A. ile beden eğitimi öğretmen Alparslan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araya girenlere rağmen öğrencinin velisi silahını çıkarak öğretmene ateş etti. Okul koridorundaki kavga sırasında öğrenciler panik yaşadı. Olay yerine gelen ambulansla bacağından yaralanan öğretmen, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası kaçan kişi, polis tarafından aranıyor.

5- ESKİ MUHTAR DEHŞET SAÇTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Müslüm SARIYAR-Murat DELİKLİTAŞ-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü\'nde, Ayhan B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emre Y.\'yi tabancayla vurmak isterken araya giren biri yeğeni iki kişiyi yaraladı. Seken kurşunlardan biri de o sırada çay servisi yapan kahveci yeğenine isabet etti. Saldırgan olaydan sonra kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi\'ndeki bir kıraathane önünde dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mahallenin eski muhtarı Ayhan B., oğlunun borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Emre Y. ile cadde üzerinde karşılaşınca, borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, cadde üzerindeki kıraathane önüne gelene kadar sürdü.

Kıraathane önünde de devam eden tartışma sırasında Ayhan B., belindeki tabancayı çıkararak Emre Y.\'ye doğrulttu. Bu sırada kıraathanede bulunan yeğeni Hakan B. ile Erhan P., dışarı çıkarak eski muhtara engel olmak istediler. Emre Y.\'yi vurmakla tehdit eden Ayhan B., tetiği çekeceği sırada Erhan P., kolunu tutarak engellemek istedi. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan 3 kurşun Erhan P.\'nin vücuduna isabet etti.

Boğuşmanın ardından yere düşen Ayhan B. ateş etmeye devam ederken, yeğeni Hakan B.\'yi de kolundan vurdu. Yerden seken kurşunlardan biri ise o sırada müşteriye çay servisi yapan kahveci yeğeni Coşkun B.\'nin göğsüne isabet etti.

Olayın ardından, yaralılar, kıraathanedekiler tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLEN ERHAN P. ile Coşkun B. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Erhan P., daha sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan eski muhtar Ayhan B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

6-- TEM\'DE ARKASINDAKİ ARACIN ÇARPTIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Mustafa AKIN-Hüseyin COŞKUN-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Bağcılar TEM Otoyolu\'nda bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla attı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazaya neden oldukları iddia edilen kişiler ise araçlarını terk ederek olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MUL 29 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 BNV 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç savrularak takla attı. Sürücü Aslan Bursalı ters dönen otomobilden kendi imanlarıyla şans eseri yara almadan kurtuldu. Arkadan çarparak kazaya neden olan kişiler, araçlarını olay yerinde terk ederek ortadan kayboldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan Bursalı\'yı ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI, AİLESİNE EL SALLADI

Öte yandan, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Bursalı, kazadan haberdar olan olay yerine gelen eniştesine sarıldı. Yolun ters istikametinde bekleyen ailesine eniştesiyle birlikte el sallayan Bursalı ve ailesi duygu dolu anlara sahne oldu.

\"ARAÇTA ALKOL ŞİŞELERİ VAR\"

Sürücü Aslan Bursalı, \"Seyir halindeydim, ortalama 120 kilometre hızla. Yol zaten boş. O anda ne olduğunu anlamadım. Arkadan bir gürültü koptu, bir sarsıldım, sonr 2-3 takla atarak şurada durdum. Araçta alkol şişeleri falan var. Bilmiyorum bakacağız.\" dedi.

7- KARTAL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

Kartal\'da, terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı.

8- DURUŞMA SONRASI UBER VE TAKSİCİLERDEN AÇIKLAMA

Haber -Kamera: Gökhan ÇELİK -İdris TİFTİKÇİ - Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

Uber\'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu basın açıklaması yaptı. Aksu açıklamasında, davada artık sona gelindiğini çıkan kararların lehlerine olduğunu belirtti.

İstanbul 10\'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi\'nde görülen dava sırasında dışarıda bekleyen taksicilere seslenen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, \"Mahkememiz bilirkişi raporu istemişti. Bilirkişiler bu raporu geç verdiler. Gelen raporda da kanaat olmadığından dolayı, bilirkişilerin bu raporları iptal edildi. Biz de buna itiraz etmiştik. Onların bilirkişilikleri de 6 ay men edildi. Ayrıca Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası\'nın açtığı iki davayı mahkeme birleştirmişti. Süreç uzadığı için biz davanın ayrılmasını talep ettik. Talebimizi mahkeme kabul etti, dosyalar ayrıldı. Şimdi mahkeme yeni bir heyet kurarak duruşmayı 20 Şubat\'a erteledi. 3 ay bir zaman aşımına uğradık. Ama sakın üzülmeyin. Gelişmeler tamamen lehimize. Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi\'nin \'bunlar taksicilik yapamaz\' diye bir kararı var. İnşallah devamında da yüzde yüz lehimize bir karar alırız. Buradan kesinlikle bir üzüntü çıkmasın\" dedi.

Aksu açıklamasının devamında şunları söyledi:

İstediğimiz 2 karar bugün lehimize verildi. Birincisi bilirkişi raporlarının uygun olmadığı, İkincisi de 2 ayrı davanın ayrılmasıydı. 20 Şubat\'ta tekrar dava görülecek. İnşallah son mahkememiz olur. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla UBER arabaları bağlanıyor. Bugün itibari ile otoparklarda 670 tane araçları bağlandı. Bundan sonra da biz emniyetle bu işin takipçisi olacağız. Taksilerimiz İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek. Sakın duruşma tarihine kadar korsan taşımacılık yapanlarla diyaloğa girmeyin, sabırlı olun. Davamız bitmek üzere, biz haklıyız. UBER bitmiştir.\"

UBER\'CİLERDEN AÇIKLAMA

Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Makriso da adliye önünde açıklama yaptı. Makriso açıklamasında, \"Dava ertelendi, hakkımızda herhangi bir olumsuz karar çıkmadı. Dernek olarak müdahil olma talebimiz kabul edildi. Bundan sonra duruşmalarda bizim de sesimiz yankılanacak. Biz mülki amirimiz olan valimize nizami bir şekilde toplanma talebinde bulunduk ancak kabul görmedi. Geçen sefer devletimizi sokakları savaş alanına çevirmekle tehdit eden karşı taraf bugün de mülki amirimizi hiçe sayarak Çağlayan\'da korsan gösteri düzenledi. Bunun için savcılarımızı göreve davet ediyoruz.\" dedi.

(havadan görüntülerle)

9- - DEĞERİNİN YARI FİYATINA DA ALICI BULAMADI



- Uzel Makine Traktör Fabrikası\'na 2\'nci kez talip çıkmadı



Haber: Hayati ARIGAN Kamera: Ali AKSOYER - /İSTANBUL (DHA)

İflas eden Uzel Makine Traktör Fabrikası\'nın ikinci kez yarı fiyatına satışa sunulan binası ile arazisine alıcı çıkmadı. Satış düşürüldü. 5 Ekim günü gerçekleştirilen ilk satışta da alıcı bulamayan 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedelli bina ve arazi için istenilen bedel 223 milyon TL.

İstanbul Rami\'de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ile traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör\'ün binası ve arazisi için ilk ihale 5 Ekim\'de yapılmıştı. 446 milyon 139 bin 553 lira muhammen bedel biçilen dev arazi ve fabrika binasına 223 milyon 300 bin TL\'den satışa sunulmasına rağmen alıcı çıkmamıştı. Bugün 1. İflas Müdürlüğü\'nde aynı bedel üzerinden gerçekleştirilen ikinci satışa da katılan olmadı. Bu nedenle satışın düşürülmesine karar verildi. Dosya yeniden iflas masasına gönderildi. Alacaklıların satış avansı yatırması durumunda İflas Masası, fabrika binası ile araziyi üçüncü kez satışa çıkartacak.



TRAKTÖR ÜRETİMİNİN EN BÜYÜKLERİNDENDİ

Traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösterilen Uzel Makine hakkında 6 yıl önce mahkeme iflas kararı vermiş, tasfiye süreci başlamıştı.

10- TÜRKSOY HALK ÇALGILARI ORKESTRASI KONSER VERDİ

Haber - Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)

Türk dünyasına ait eserleri tüm Türk dillerinde seslendirmek ve tanıtmak amacıyla kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası,

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.

Okçular Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle TÜRKSOY\'un 25. yılı dolayısıyla düzenlenen geceye, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Konser öncesi sanatçıların katılımıyla Okçular Vakfı\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, TÜRKSOY\'un Türk dünyasında önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Yıldız, TÜRKSOY\'un Türkçe konuşan, aynı kültürü paylaşan ülkelerin devlet başkanları himayesinde, kültürel anlamda iş birliğini sağlamak ve devem ettirmek için kurulduğunu aktararak, TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası\'nın Türk kültürünü tanıtmak için Japonya\'ya gideceğini, orkestranın bu önemli turne öncesi Türk seyircisinin önüne çıktığını dile getirdi.

TÜRKSOY\'un, Türk dünyasına yaptığı çalışmalara Okçular Vakfı olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Yıldız, \"Bugün bir protokolle bu iş birliğini sizlerle paylaşacağız. Özellikle Türklük, Türkçülük tartışmalarının yapıldığı bir zamana denk gelmesi bizim dışımızda çünkü aylar öncesi bu konuda mutabık kalmıştık. Önemli olan kendi kültür değerlerimizi sahiplenmektir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Aynı tarihi ve medeniyeti paylaşmış Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ile Özbekistan gibi ülkelerin sanatçılarından oluşan orkestranın, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.\" diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da TÜRKSOY\'un 25. yıl kutlamaları kapsamında, Okçular Vakfı\'nın ev sahipliğinde Halk Çalgıları Orkestrası konserini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Okçular Vakfı ile başlattıkları iş birliğinin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Kaseinov, \"Okçular Vakfı\'nın okçuluğun gelişmesinde gösterdiği başarıyı, medeniyetimizin diğer alanlarına da devam ettirmek istiyoruz. Bu ortaklığımızın Türk halklarının geleceğine önemli katkı sunacağına inanıyorum.\" dedi.

Basın toplantısının ardından Kaseinov, Okçular Vakfı Başkanı Yıldız\'a ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'a TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası takdim etti. Daha sonra, Yıldız ve Kaseinov tarafından Okçular Vakfı ve TÜRKSOY iş birliği protokolü imzalandı.

