DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bu önemli toplantı vesilesiyle dostlarımızı İstanbul\'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Suriye konusunda istişarelerde bulunmak üzere davetimize icabet eden Sayın Putin, Sayın Macron, Sayın Merkel\'e şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın ve aldığımız kararların Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.

TOPLANTININ ÖNCELİKLİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Öncelikli olarak hedefimiz sahada tam olarak ateşkesin sağlanması ve hakim kılınması ile akan kanın bir an önce durdurulması. Ayrıca Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda bir siyasi çözüme ulaşılması, böylece ülkede istikrarın sağlanması noktasında neler yapılabilir, bunları etraflıca ele alma fırsatını bulduk\" diye konuştu.

\"ARTIK BU KAYITSIZLIĞA BİR SON VERİLMESİ GEREKİYOR\"

Erdoğan, \"Öncelikle şu gerçeğin altını çizmekte fayda görüyorum. Suriye ihtilafının küresel bir sorun haline dönüşmesinin en önemli sebebi, uluslararası toplumun meseleyi yeterince sahiplenmemesidir. Maalesef çok uzun bir dönem Suriye krizinden kaynaklanan sıkıntıların yükünü, Suriyeli siviller ile komşu ülkeler çekmek zorunda kalmıştır. Birçok ülke durumun vahametini ancak krizin etkileri kendi sınırlarına ulaşınca idrak edebilmiştir. Artık bu kayıtsızlığa bir son verilmesi gerekiyor. İnsani, siyasi ve diplomatik olarak inisiyatif alınmadığı takdirde Suriye\'deki trajedi daha da kötüye gidecektir. Bugün bizleri İstanbul\'da bir araya getiren temel sebep işte budur. Astana formatında yürütülen iş birliği uluslararası topluma örnek olmuştur. Bugün, Fransa ve Almanya\'nın da katılımıyla Astana\'da yakalanan sinerjiyi daha ileriye taşıyabileceğimizi gördük. Bu olumlu iş birliğine ne kadar çok paydaş özellikle de paydaş ülke katkı sağlayabilirse kalıcı bir çözüme de o denli hızlı ulaşabileceğimize inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"ASKERİ YÖNTEMLERLE ÇÖZÜM BULUNAMAYACAĞINA DAİR İNANCIMIZI TEYİT ETTİK\"

Erdoğan, toplantının verimli olduğuna dikkat çekerek, \"Suriye\'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine bağlılığımızı, ayrıca ihtilafa sadece askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağına dair inancımızı teyit ettik. Kalıcı çözüm yolunun, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen müzakerelerden geçtiğini vurguladık\" dedi.

\"SİYASİ SÜREÇTE SOMUT ADIMLAR ATILMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İdlib konusunda Putin\'in gayretleriyle imzalanan muhtıranın uygulanmasında sağlanan ilerleme teyit edildi. Muhtıraya riayet edilmesinin İdlib\'teki mevcut ateşkesin korunması ve yeni bir insani krize mahal verilmemesi için taşıdığı öneme özellikle işaret ettik. İdlib\'te sağlanan sükunetin tekrar yeşerttiği umuttan istifadeyle siyasi süreçte somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdik. Bu çerçevede anayasa komitesinin kuruluş sürecinin en kısa sürede şartları gözeterek, temennimiz odur ki yıl sonu itibarıyla tamamlanması çağrısında bulunduk\" diye konuştu.

BÖLGENİN TERÖRDEN TEMİZLENMESİ

Erdoğan, konuşmasında, toplantıda ele aldıkları bir diğer önemli konunun Suriye kaynaklı terör tehdidi olduğuna dikkat çekerek, \"Bu hususta gerek dört ülke arasında gerekse uluslararası toplum düzeyinde iş birliğinin artırılması noktasında mutabık kaldık. Türkiye, 911 kilometrelik sınırı olması nedeniyle Suriye\'de yuvalanan terör örgütlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri. Bugüne kadar DEAŞ ve PYD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz yaralandı, şehitler oldu. Her iki terör örgütünü de kaynağından bertaraf etmek amacıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirdik. Toplamda da 7 bin 500 DEAŞ\'lı ve PYD\'li teröristi etkisiz hale getirerek 4 bin kilometrekarelik alanı terörden arındırarak önemli bir başarıya imza attık\" dedi.

\"ZİRVEDE SURİYE İTİLAFININ İNSANI BOYUTUNU DA KONUŞTUK\"

Erdoğan, Türkiye\'nin güvenli hale getirdiği Afrin, Cerablus ve El Bab gibi Suriye şehirlerinde huzur, emniyet ve barış olduğunu belirterek, \"Hatta 260 binin üzerinde Suriyeli bu bölgelere geri dönmüş durumdadır. Biz bu sayının zamanla artacağına inanıyoruz. Türkiye, ne sınırlarında ne de Suriye\'nin herhangi bir bölgesinde terör gruplarının palazlanmasına müsamaha göstermeyecektir. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni emrivakilerin dayatılmasını da asla kabul etmeyeceğiz. Fırat\'ın batısında olduğu gibi doğusunda da milli güvenliğimize yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdüreceğiz. Zirvede Suriye itilafının insanı boyutunu da konuştuk. Suriye halkına insani yardımın sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bugün Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü konusunu da ele aldık. Geri dönüş sürecinin uluslararası hukuka uygun olarak gönüllülük esasına göre güvenli biçimde ve Birleşmiş Milletler ile eşgüdüm halinde yürütülmesi gerektiği hususunda fikir birliğine vardık\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, \"Suriyeli sığınmacılar için harcanan 33 milyar dolar Türkiye\'nin fedakarlığını açıkça göstermektedir. Adil yük paylaşımı hususunda Avrupa Biriliği\'nin verdiği taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Diğer ülkelerden de yaklaşan kış şartlarını düşünerek Suriye halkının ihtiyaçları için desteklerini artırmaları çağrısında bulunuyoruz\" dedi.

\"DİĞER ÜLKELERİ DE BU GAYRETLERE DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUM\"

Erdoğan, \"Zirve katılımcıları olarak gerek sahadaki durumun iyileştirilmesine gerek siyasi süreçte ilerleme sağlanmasına yönelik çabalarımızı artıracağımıza inanıyorum. Diğer ülkeleri de bu gayretlere destek vermeye çağırıyorum. Türkiye olarak soruna çözüm bulmaya yönelik mücadelemizi hem Astana platformunda hem bugünkü gibi farklı ve daha geniş platformlarda sürdürmekte kararlıyız. Şüphesiz ki bu kararlılığımız aynı şekilde Astana sürecinin bir diğer üyesi konumunda olan İran\'ı da ilgilendirmektedir. Bu attığımız adımlar, yaptığımız görüşmelerden tabii ki İran\'ı da bilgilendireceğiz, haberdar edeceğiz ve bu sürecin çok daha olumlu şekilde devamını sağlamakta, bunu gerekli görüyoruz. Bu kararlılık Suriye halkıyla dayanışmamızın bir gereği, Suriyeli kardeşlerimize karşı boynumuzun borcudur\" şeklinde konuştu.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'ndeki dörtlü zirvenini çıkışında Çengelköy\'de vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan\'ın köşten çıkışı sırasında toplanan vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan bir süre buradaki vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Kısıklı\'daki konutuna geçti.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ESED\'İN DURUMUNU BELİRLEYECEK OLAN İRADE SURİYE HALKININ İRADESİDİR

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \"Esed\'in Suriye\'deki yeri ne olacak?\" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:

\"Her şeyden önce buradaki irade kişilere ait olan bir irade değildir. Esed\'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. Suriye halkı kararı verecektir. Bize göre Esed, 1 milyona yakın insanı katletmiş bir insandır. Şu ana kadar yaşanan durumlar ortadadır. Hala oradaki katliamlar devam etmektedir. İnşallah bu süreç son bulmuş olur. Suriye\'deki insanlar hayatlarına rahat devam eder\"

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

\"Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz\"

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Erdoğan, \"Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak bu konuyu ele aldık. Gerekli bilgileri kendilerine verdim. Detaya bugün yaptığımız ikili görüşmelerle girmiş bulunuyoruz. Bunu tekrar ifade etmek durumundayım. Şu anda uluslararası medyanın burada oluşu da böyle bir cevabı vermemi gerektirir Her şeyden önce içeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bu 18 kişiyi Türkiye\'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını Suudi yetkililerin vermeleri gerekir. Bu bir..\" dedi.

\"Bir diğeri sonra bir açıklama Suudi Arabistan\'ın yetkili mercilerden geldi\" diyen Erdoğan, \"Türkiye\'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair, böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya konması gerekmektedir. Suçun işlendiği yer İstanbul\'dur. Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz. Şimdi oradan bunun cevabını bekleyeceğiz. Bunun yanında Suudi Arabistan başsavcısını buraya gönderiyor. İstanbul Başsavcımız ile kendi heyetiyle görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmenin neticesini de önemsiyoruz\" diye konuştu.

5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NE ZİRVE ÜLKELERİNİN RENKLERİ YANSITILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne, İstanbul\'da gerçekleştirilen dörtlü zirve ülkeleri Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya\'nın bayraklarının renkleri yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne, gece saatlerinde zirveye katılan dört ülkenin bayrak renkleri sırayla yansıtıldı.

6- FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU(GENİŞ HABER)

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasının başında ABD\' nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh şehrinde Musevilerin ayin düzenlediği saatlerde sinagoga yapılan silahlı saldırıya dikkat çekerek, Amerikan halkının yanında olduklarını söyledi.

\"İDLİB\'E YAPACAĞI ASKERİ SALDIRI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ OLACAKTIR\"

Macron, Suriye\'deki terör guruplarının çok vahim saldıralar gerçekleştirdiğini belirterek, \"Terörle mücadeleyi sürdürürken aynı zamanda bugün yapılacak askeri harekatların insani yardım konusuna da saygı göstermesi gerektiğini unutmuyoruz. Bu da bizi İdlib konusuna götürüyor. Bu konuyla ilgili çok açık söyledik, rejimin hamilerinin desteğiyle birlikte İdlib\'e yapacağı askeri saldırı kesinlikle kabul edilemez olacaktır insani konularla ilgili olarak. Burada Türkiye, Avrupa ve bölgenin istikrarı söz konusu. Buradaki risk teröristlerin dağılması ve yeni sığınmacı dalgalarının ortala çıkması anlamına gelecektir. Bunu zaten gördük daha önceki saldıralar sonucunda. Rusya ve Türkiye bir kaç hafta önce harfiyen yerine getirilmesi gereken bir karara vardılar. Bu konuyla ilgili bu gün de teminatlar dile getirildi. Bunu sonuç bildirgemizde de belirttik. İdlib\'te kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesi son derece önemli. Bu taahhütlerin yerine getirilmesi ve kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes olmasına çok önem veriyoruz. Konuyla ilgili olarak, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanın istihbarat paylaşımı ve insani yardım konularında eylemlerine katılıyoruz\" dedi.

\"KAPSAYICI BİR SURİYE\'NİN TEKRAR YAPILANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ\"

Macron, Rusya\'ya Suriye\'deki rejim üstünde baskı kurması konusunda güvendiklerini belirterek, \"Hem bölgede hem dünyanın diğer bölgelerinde kimyasal silahların kullanılması, kim kullanırsa kullansın kabul edilemezdir. Suriye ile ilgili olarak ikinci bir konuda, siyasi süreç konusu. Hiç bir zaman unutmamak gerekir ki Suriye\'de aslında iki savaş süre geliyor. Hep birlikte teröristlere karşı sürdürdüğümüz bir savaş var, Suriye\'deki tüm terör gruplarına karşı. Bir de Suriye\'deki rejimin kendi muhaliflerine karşı sürdürdüğü bir çatışma ve bunun bir sonucu olarak milyonlarca sığınmacı. Tabi ki bu durum sürdürülebilir değil ve bunun çözümlenmesi siyasi bir çözüm bulmaktan geçiyor. Tüm Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesini sağlayacak siyasi bir çözüm olması gerekiyor. Kapsayıcı bir Suriye\'nin tekrar yapılandırılması çok önemli. Bu gün rejim, askeri olarak yeniden fetih mantığında davranıyor, bu da Suriye\'nin istikrarını sağlayacak bir yaklaşım değil. Soçi toplantısından 10 ay sonra henüz anayasa komitesi toplantısı yapılmış değil. Sene sonuna kadar anayasa komitesiyle ilgili listelerin onaylanması ve bu toplantının yapılmasını istiyoruz. Tabi ki dördümüze bağlı bir durum değil. Bu konuyla ilgili irademiz tamdır ve kapsayıcı siyasi çözüm için bunun mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olmalı. Yani şeffaf ve özgür seçimlerin uluslararası gözetim altında yapılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak şu aşamada bir jest görmüş değiliz bu nedenle konuyla ilgili güçler, uluslararası mekanizmayı hayata geçirmek için elinden gelini yapıyor. İşte bugün de bunu yaptık. Sene sonuna kadar tüm paydaşlarla ilgili olarak bu anayasa komitesinin bir an önce toplanmasını hayati öneme sahip olduğunu söyledik. Konuyla ilgili olarak iradelerimiz örtüşüyor. Çünkü bunu Suriye halkına borçluyuz, hayatını kaybedenlere borçluyuz, şu anki rejimden kaçan Suriyelilere borçluyuz\" şeklinde konuştu

\"BM ÇERÇEVESİNDE VE İŞBİRLİĞİ FELSEFESİNDE BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR\"

Macron, bildirgede değindikleri üçüncü konun ise insani yardım olduğuna dikkat çekerek, \"Rusya ve BM ile birlikte bir kaç hafta önce Doğu Guta\'da bir ortak harekatımız oldu. Rusya ve Türkiye ile beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Alman Şansölyesi ile bunu dile getirdik. Sivil topluluklara insani yardım ulaştırılması son derece önemli. Bu konuyla ilgili tüm paydaşların insani yardım konvoylarının erişimini sağlaması gerekiyor, STK\'ların da işbirliğini alarak. Bu gün hala bazı blokaj durumları olduğunu, insani konvoyların önünün kesildiğini görüyoruz bu kabul edilemez. BM çerçevesinde ve işbirliği felsefesinde birlikte çalışmamız gerekiyor\" diye konuştu.

SIĞINMACILAR

Macron Suriyeli sığınmacılar konusunun da bildirgede yer aldığını belirterek, \"Konuyla ilgili olarak Türkiye, Ürdün, ve Lübnan\'ın çabalarını takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Uzun yıllardır bu ülkeler gerçekten sorumluluklarını yerine getirerek çok önemli sayıda Suriye\'den kaçan ve başka ülkelere giden sığınmacıları ağırlıyorlar. Bu gün açık konuşmak gerekir. Gerçekten bu sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi inandırıcı ve kapsayıcı olamaz siyasi bir çözüm getirilmediği sürece. Çünkü bu kişiler rejimin gasplarından kaçan kişiler. Nitekim sene başından buyana yeni sığınmacı dalgalarını görüyoruz. Burada her birimizin İdlib ile ilgili olarak yaptıklarımızı, bu ülke ile ilgili yapmazsak başka mülteci akınlarını göreceğiz. Bunun önüne geçmemiz mümkün olmayacaktır. İşte o yüzden bu gün Yüksek Mülteciler Konseyinin belirlemiş olduğu şartlar dahilinde yani güvenli ve insan haysiyetine uygun ve gönüllü bir şekilde sığınmacıların geri dönüşünü sağlayabiliriz. Burada güvenli, insan haysiyetine uygun ve gönüllü geri dönüşten bahsediyorum. Yani bir takım alt yapıların oluşturulması su, elektrik tedariki gibi. Bu zirve gerçekten de son derece yararlı bir aşama oldu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu gün buradaki toplantımız son derece önemli ama bizlerin de sorumluluğunu beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili olarak gerçekten bir kaç milyon Suriyeliden bahsediyoruz ama dünyayı ilgilendiren bir mesele bu. Dolayısıyla bugün görüştüğümüz konular önümüzdeki süreçte bir sorumluluk yüklüyor ve teyakkuz halinde olmamızı gerektiriyor\" dedi.

7- ERDOĞAN İLE PUTİN BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜ

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron köşkten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vahdettin Köşkü\'nde başbaşa ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Putin\'in ülkesine döndü.

8-LİDERLER ORTAK BASIN TOPLANTISI ÖNCESİNDE SOHBET ETTİ

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayaküstü sohbet etti.

9- ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye\'de siyasi açıdan da bir çözüm bulmak gerektiğini belirterek, 17 Eylül\'de Rusya ve Türkiye arasında İdlib\'de bir ateşkes noktasında çok verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini hatırlatarak, \"Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız\" dedi.



Merkel, Suriye\'de siyasi çözümün gerekli olduğuna vurgu yaparak, \"İnsanların geri dönebilmesi için siyasi bir çözüm gerekiyor\" diye konuştu. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

\"BU BİZİM ORTAK BİR İRADEYE SAHİP OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTEDİRö

Merkel, \"Farklı yaklaşımlarımız olsa da mutabık kalarak ortak bir bildirge yayımlayabildik. Bu da bizim ortak bir iradeye sahip olduğumuzu göstermektedirö şeklinde konuştu. Angela Merkel, konuşmasında Suriye\'de bir tarafta terörle mücadele diğer yanda da rejimin kendi halkına yönelik yürüttüğü bir savaşın bulunduğunu belirterek, bölgede sadece askeri açıdan değil siyasi açıdan da bir çözüm bulunması gerektiği aktardı. Merkel, Suriye\'de insani bir felaketin yaşandığını, nüfusun yarısından fazlasının Ürdün, Türkiye ya da Avrupa ülkelerinde mülteci olarak bulunduğunu hatırlattı ve başka insani felaketlerin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

\"KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANILMAMASI KONUSUNDA KARARLI OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM\"

Merkel, \"Kimyasal silahların kullanılmaması konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siyasi çözüm kapsamında katkılarından ötürü Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura\'ya teşekkür ediyorumö dedi.

Merkel, Suriye\'de siyasi çözüm için anayasa komitesi çalışmaları konusunda \"Anayasa Komitesinin yıl sonuna kadar bir araya gelebilmesi için katkıda bulunmak istiyoruz\" diye konuştu. Merkel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle sıkı bir iş birliği yapılmasının önemine dikkati çekerek, geri dönenlerin tutuklanmamaları ve kötü muamele görmemeleri gerektiğini belirtti. Merkel, \"Suriye\'nin yine bütün halkı için güvenli bir vatan olması gerekiyor. \"Siyasi sürecin tam da bu zamanda bulunması çok önemliö dedi.

SURİYE\'DE SİYASİ ÇÖZÜM

Angela Merkel, Suriye\'de siyasi çözüme dikkat çekerek, öSuriye halkının tamamı gelecekteki siyasi sistemle ilgili uluslararası denetim altında yapılacak özgür seçimlerde kendileri karar vermelidirö dedi ve kendi geleceklerine Suriye halkının karar vereceğini belirtti.

Merkel, \"Suriye rejiminin çok sayıda insanı öldürdü. Siyasi çözüm bu açıdan kolay olmayacak. Uluslararası toplumun da göğüslemesi gereken bir süreç olacaktırö şeklinde konuştu.

Merkel, \"Milyonlarca insanın tekrar tehlikeye atılmasını istemiyoruzöö dedi.

10- ARNAVUTKÖY\'DE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

- Kapkaççılara direnen 3 kişi yerde sürüklendi.

- Kapkaççılar 260 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı

Arnavutköy\'de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen B.D. canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak\'ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü\'nde işlem yapan B.D. kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri B.D.\'nin aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti.

B.D. ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı. B.D\'nin elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen B.D. ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor\'da terk etti.

Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

11- ARNAVUTKÖY\'DE TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI (GENİŞ HABER)

Arnavutköy\'de gece saatlerinde tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde gece saat 21.30 sıralarında bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrika da büyük çapta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12- TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mustafa Demir\'in oğlu Cihat ve Gözen\'in nikah şahidi oldu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın yanısıra törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı.

Kuran\'ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah töreninde nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

13- İSTANBUL\'DAKİ SURİYE ZİRVENİN ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Zirvenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, \"Suriye Arap Cumhuriyeti\'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı\'nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmişlerdir\" denilerek, kimyasal silah kullanılmaması ve bölgedeki terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

\"Süre giden ihtilafa askeri çözüm getirilemeyeceğine ve ihtilafın yalnızca BM Güvenlik Konseyi\'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak müzakere edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair güçlü inançlarının altını çizmişler ve bu çerçevede, Suriye ihtilafına muteber ve sürdürülebilir çözüm bulunmasına katkı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimler arasında eşgüdümün artırılmasının önemini vurgulamışlardır. BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra Cephesi ile El Kaide veya DEAŞ\'la bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler, oluşumlar ve diğer terörist grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla terörle mücadelede kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Suriye\'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu tarafından 17 Eylül 2018 tarihinde Soçi\'de imzalanan İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra\'yı memnuniyetle karşılamışlardır. Ağır silahların ve radikal grupların Muhtıra uyarınca tesis edilen silahtan arındırılmış bölgeden çekilmesinde sağlanan ilerlemeyi takdir etmişlerdir\"

\"KALICI BİR ATEŞKESİN ÖNEMİNİ VURGULAMIŞLARDIR\"

\"Teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, Muhtıra\'da öngörülen etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların Muhtıra hükümlerine riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurgulamışlardır.

Suriye\'de herhangi bir tarafça kimyasal silah kullanılmasına azami surette karşı olduklarını teyit etmişler ve tüm taraflara Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme\'ye tam riayet etmeleri çağrısında bulunmuşlardır. BM\'nin kolaylaştırıcılığında ve Suriyelilerin öncülük ve sahipliğinde yürütülücek kapsayıcı bir siyasi sürece desteklerini ifade etmişler ve Suriyeli taraflara bu sürece aktif katılım sağlama çağrısında bulunmuşlardır.

BM gözetiminde, en yüksek uluslararası şeffaflık ile hesap verilebilirlik standartlarına uygun olarak, diaspora mensupları da dahil seçime katılma hakkına sahip tüm Suriyelilerin katılımıyla düzenlenecek serbest ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere Suriye\'de anayasal reformu gerçekleştirecek Anayasa Komitesi\'nin Cenevre\'de kurulması ve erken bir zamanda, şartları gözeterek, bu yıl sonu itibariyle toplanması çağrısında bulunmuşlardır. Siyasi sürecin sürdürülmesine ve ateşkesin kalıcı olmasına katkı sağlanmasını teminen güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının önemini vurgulamışlar ve ilgili Çalışma Grubu tarafından BM ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) uzmanlarının katılımıyla çalışmalar yürütülen, zorla alıkonulanlar/kaçırılanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp şahısların tespiti konularına desteklerini beyan etmişlerdir\"

\"BİRLİKTE ÇALIŞMA TAAHHÜTLERİNİ İFADE ETMİŞLERDİR\"

\"İnsani yardım kuruluşlarına Suriye genelinde hızlı, güvenli ve kesintisiz erişim sağlanması ile Suriye halkının acılarının hafifletilmesi için ihtiyaç duyan herkese acil insani yardım ulaştırılması gereksiniminin altını çizmişler ve bu çerçevede, Suriye\'ye yapılan yardımı artırmaları için başta Birleşmiş Milletler ve bağlı insani kuruluşları olmak üzere, uluslararası topluma çağrıda bulunmuşlardır.

Başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere, ev sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduklarını teyit etmişler ve mültecilerin Suriye\'ye güvenli ve gönüllü şekilde, uluslararası hukuka uygun koşullarda geri dönmelerine bağlı olduklarını hatırlatmışlardır.

Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye\'de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için gerekli şartların tüm ülke genelinde oluşturulması ihtiyacına işaret etmişler, geri dönenlerin silahlı çatışma, siyasi baskı veya keyfi tutuklamalardan korunması ve su, elektrik, sağlık ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere insani altyapı gereksiniminin altını çizmişler ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile diğer uluslararası uzmanlık kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflar arasındaki eşgüdüm ihtiyacını vurgulamışlardır.

Suriye\'de barış ile istikrar için gerekli koşulların tesisini, siyasi bir çözümün teşvikini ve bu bağlamda uluslararası oydaşmanın güçlendirilmesini teminen birlikte çalışma taahhütlerini ifade etmişlerdir. Fransa Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanları ile Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi, İstanbul\'daki Dörtlü Zirve\'ye evsahipliği yapmalarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a içten teşekkürlerini sunmuşlardır\"

14- PUTİN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye\'de çözüm için çalışmaların devam edeceğini belirterek, \"Bunun için elverişli şartlar sağlandı. Türkiye, Rusya ve İran\'ın Astana formatı çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde ülkenin büyük bölümü teröristlerden arındırıldı. Ülke adım adım barışa doğru ilerliyor\" dedi.

SİYASİ ÇÖZÜM

Putin, Suriye halkının kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiğini belirterek, \"Bu amaçla Astana formatının ve küçük grupla çabalarını birleştirmesini bu yönde görüştük. Suriye\'deki siyasi çözümün sahada hızlı ilerlemesine, yapıcı tutum sergileyen Suriye temsilcilerini bu sürece dahil etmeye çalışacağız. Öncelikle Cenevre\'de anayasa komitesi çalışmalarına başlamamız gerekiyor\" diye konuştu.

\"ORADA BİRİKEN RADİKAL UNSURLARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR\"

Putin, komitenin Suriye\'deki toplumun tüm katmanlarınca tanınması gerektiğine dikkat çekerek, \"Çoktandır ihtiyaç duyulan anayasal reformları yapabilecektir. Bu da Suriye\'deki devleti daha güçlü hale getirecektir. Böylece Suriye\'deki toplumu birleştirecektir. Bizi son derece titiz bir çalışma bekliyor\" dedi. Putin, şiddet ortamının azaltıldığını belirterek, \"Fakat orada biriken radikal unsurların temizlenmesi gerekiyor. Bu bizim için son derece güncel bir hedeftir. Savaş tecrübesini elde eden bu caniler, ülkelerimizde sessizce taraftar devşirebilir. İdeolojilerini topluma aşılayabilir. Bu kabul edilmez bir şeydir\" şeklinde konuştu.

\"TÜRK PARTNERLERİMİZ BUNUNLA İLGİLİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR\"

Putin, \"Silahsızlanmış bölgenin oluşturulmasının geçici bir tedbir olduğu düşünüyoruz. Kısa süre içinde hem muhaliflerin hem de ağır silahların çekilmesi için çaba sarf edeceğini ümit ediyoruz. Türk partnerlerimiz bununla ilgili elinden geleni yapıyor\" dedi.

Putin, ayrıca \"Rusya, Suriye Arap Devleti\'ne terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına kararlı bir şekilde yardımcı olacaktır\" diye konuştu.

Putin, \"Bizim şöyle bir teklifimiz var. Mültecilerle ilgili bir uluslararası konferans düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu olmazsa ilerleme kaydedilemeyecek\" dedi.

15- DÖRTLÜ ZİRVEDE LİDERLER SORULARI YANITLADI

-ZİRVEDE \"CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ\" GÜNDEME GELDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Türkiye\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirvenin basın toplantısında liderler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin gündeme geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura Vahdettin Köşkü katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Liderler basın toplantısında yaptıkları açıklamalarının ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Suriye\'nin gelecekteki devlet yapısını ne şekilde gördüklerini, Esed\'in durumunun ne olacağını ve İdlib konusundaki anlaşmadan memnun olup olmadıklarını sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

\"Her şeyden önce tabii buradaki irade kişilere ait olan bir irade değildir. Esed\'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. İçeride ve dışarıdaki tüm Suriye halkı, onunla ilgili kararı verecektir. Tabii bize göre Esed, 1 milyona yakın vatandaşının maalesef hayatına kast etmiş bir insan konumundadır. Dolayısıyla bize göre muteber bir konumda değildir. Nitekim şu ana kadar yaşananlar ortadadır. Hala oradaki işte katliamlar aynen devam etmektedir. Temennimiz odur ki artık bu süreç bitmiş olur ve böylece Suriye\'de insanlar hayatının nasıl devam ettirecek sorusuna çok da rahatlıkla bir cevap bulmuş olur.\"

İDLİB

Erdoğan, İdlib\'te şu an 3.5 milyon insanın yaşadığını belirterek, \"İdlib\'te yaşayan bu insanlar oraya nereden geldiler? Onlar da Halep\'ten kaçarak, ne yazık ki o varil bombalarından kaçarak İdlib\'e geldiler. Son dönemlerde İdlib\'te de yaşam hakları ortadan kalktı ve bu defa oradan nereye kaçacaklardı? Kaçakcakları tek yer vardı. O da Türkiye. Türkiye\'den başka sığınacakları, kaçakcakları hiçbir yer yoktu. Zaten bizde 3.5 milyon insan şu anda bize iltica etmiş, bizde. Yeni bir 3.5 milyon insan, ne kadarı İdlib\'ten kaçardı, bunu bilemiyoruz ama sağ olsun Sayın Putin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, attığımız adımlarla İdlib sürecinde 10 maddelik muhtıra gerçekten burada yeni bir süreci başlattı ve bu süreçle orada bir kalıcı -temennimiz odur ki- ateşkesi sağlamış olduk. Öyle veya böyle kalıcı sürücü sürdürülebilir böyle bir ateşkesin devamı, tabii ki orada yaşayan insanları rahatlattı. Fakat, bütün o yıkılan binaları gördüğümüzde, o binaların altında kalan insanları -tasavvur edebiliyor musunuz-, bunları gördüğümüzde tabii bizler siyasetçi olarak, devlet başkanları, cumhurbaşkanları olarak acaba bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz diye düşünmek durumunda kalıyoruz\" diye konuştu.

\"TEMENNİ EDİYORUM Kİ BURALARDA DA MESAFE ALACAĞIZ\"

Erdoğan, Suriye\'nin kuzeyinden mülteci olarak gelenlerle ilgili Türkiye\'nin attığı adımlara dikkat çekerek, \"Onlara yönelik şu anda verdiğimiz destekler ortada. Tabii insani olarak birçok destekleri vermek durumundayız. Nitekim bugünkü yaptığımız görüşmelerde insani olarak ne gibi destekler verebiliriz, eğitimde, sağlıkta, altyapı, üst yapı ne gibi destekler verebiliriz bütün bunları görüşme fırsatını bulduk, bunların adımlarını attık. Temenni ediyorum ki buralarda da mesafe alacağız. Son olarak genişleyebilir mi sorusunu sordunuz, bu yine birlikte atacağımız adımdır, birlikte vereceğimiz karardır, ona göre bu dondurulmuş bir yapı değildir. Eğer böyle bir şeyin kararını verirsek, Astana\'da olduğu gibi böyle bir adımı burada da atmamız mümkündür\" dedi.

\"HEDEFİMİZ BURADAKİ SİVİL HALKIN HUZURUNU SAĞLAMAKTIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib\'in son durumu ile ilgili olarak ise \"Her şeyden önce malum 12 gözlem noktasıyla zaten orada Rusya Federasyonu\'yla gayet dayanışma içerisinde bir çalışmamız var. 12 gözlem noktasının dışında da 10 gözlem noktasına Rusya Federasyonu malum sahip. Tüm bunların hepsi bölgenin güvenliğine yönelik adımlardır. Fakat hepsinden öte İdlib muhtırasındaki dikkat çeken konu aşırı radikal güçlerin Türkiye tarafından kontrol altına alınmasıdır. Ama bunun dışında da rejimin aynı şekilde 15-20 kilometrelik o bölgede herhangi bir tehdidini kaldırma sürecini de Rusya Federasyonu\'nun kendi kontrolü altına almış olmasıdır. Bütün mesele burada ağır silahların İdlib merkezinden tamamen çekilerek, bunların merkezde sivil halkı rahatsız etmemesinin sağlanmasıdır. Bunun yanında yine aynı şekilde oradaki yapılacak silahlı saldırılar karşısında bir mutabakat, dayanışma içerisinde Türkiye ve Rusya Federasyonu\'nun alacağı tavırdır ve alt birimlerimiz her an çalışmalarını sürdürmektedir. Buruda savunma olsun, istihbarat olsun, dayanışmalarını sürdürüyorlar. Hedefimiz buradaki sivil halkın huzurunu sağlamaktır. Nitekim şu ana kadar da yaklaşık 60 bin kişinin İdlib\'e dönmüş olması, bu sürecin başarıdır. Bunun için Sayın Putin\'e de teşekkür ediyorum. Burada gayreti olan bütün arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN\'DAN KAŞIKÇI CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin zirvede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin konuşulup konuşulmadığını sorması üzerine, \"Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak ikili görüşmelerimizde bu konuyu ele aldık ve gerekli bilgileri kendilerine verdim. Daha önce de zaten istihbarat örgütlerimizle yapılmış olan bu konuda çeşitli bilgilendirmeler oldu. Detaya, bugün yaptığımız ikili görüşmelerle girmiş bulunuyoruz. Şunu çok açık net tekrar burada ifade etmek durumundayım, şu anda uluslararası medyanın burada oluşu da böyle bir cevabı vermemi gerektirir. O da şudur; her şeyden önce içeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bunlar 15, 9 artı 6, ayrıca 3, böyle bir dağılımı var. Bu 18 kişiyi Türkiye\'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını tabii ki Suudi yetkililerin vermesi gerekir. Daha sonra bir açıklama Suudi Arabistan\'ın yetkili mercilerinden geldi. O da Türkiye\'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair veya onlarla farklı bir işbirliğine girmek suretiyle böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya koyması gerekmektedir. Her türlü cezai müeyyideye çarptırılacaklarını söylüyorlar. Suçun işlendiği yer İstanbul\'dur, dolayısıyla Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine bu çağrıyı yazılı olarak resmi kanallardan da yapmış bulunuyoruz. Şimdi oradan bunun cevabını tabii ki bekleyeceğiz. Suudi Arabistan başsavcısını yarın buraya gönderiyor ve İstanbul başsavcımızla başsavcı kendi yanındaki heyetiyle görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmenin neticesini de önemsiyoruz\" dedi.

Erdoğan, bu süreçte emniyet teşkilatı, istihbarat teşkilatı ve yargı teşkilatının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, \"Bu çalışmalar bitmemiştir, hala aynı hassasiyet içerisinde devam etmektedir.\" dedi.

\"TÜRK YARGISININ VERECEĞİ KARARA HEP BİRLİKTE SAYGI DUYMAK ZORUNDA KALIRIZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul\'da bir Alman vatandaşının tutuklanmasına ilişkin soruya, \"İstanbul\'daki Alman ile ilgili olarak da bu kişiyle ilgili mahkeme cezasını vermiştir. Mahkemenin verdiği ceza ile birlikte temyiz yolu açıktır. Bu temyiz yoluna da müracaat etmek suretiyle Türk yargısının vereceği karara hep birlikte saygı duymak zorunda kalırız\" diye konuştu.

PUTİN: HERŞEY OLABİLİR

Putin, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya\'nın aynı formatta bir daha bir araya gelip gelmeyeceği şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

\"Bu konuda henüz bir anlaşma sağlamadık. Her şey olabilir. Katılımcıların sayısının artırılması faydalıdır diye düşünüyorum. İlk olarak Astana Grubu ile küçük grubun birleştirilmesini Fransa Cumhurbaşkanı teklif etti. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan bunu faal bir şekilde destekledi. Bugünkü görüşmemizin girişiminde bulundu ve bence faydalı bir görüşme oldu\" dedi. Putin, \"Suriye\'nin meşru hükümetine saygı duyulmalıdır. Herkes Suriye rejimi diyor burada. BMGK kararında ise Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ifadesi kullanılıyor. Suriye\'nin meşru hükümetine saygı duymaktan yola çıkarak, muhalefetle verimli diyalog kurmak için her zaman Suriye hükümetini böyle yapıcı diyaloga çağırıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"BU ZORLU BİR SÜREÇTİR\"

Anayasa komitesi çalışmalarının sorulması üzerine ise Putin, \"Senenin sonuna kadar ilgili şartlar oluşursa anayasa komitesi tamamen oluşturulacaktır ve faaliyetlerine başlayacaktır\" dedi. Putin, \"İran, Astana ve barış sürecinin garantörlerinden biridir. Gerginliği Azaltma Bölgeleri\'nin faaliyette olmasının da teminatıdır. İran olmadan bu konu çözülemez\" diye konuştu. Putin, Suriye\'de çözüm konusunda istedikleri kadar hızlı ilerleyemediklerini belirterek, \"Suriye hükümetini kendi listesini vermesi konusunda ikna ettik. Mevkidaşım Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı da kendi üzerine düşeni yaptı. Muhalefetten bir liste ortaya çıktı. Şimdi de üçüncü listeyi hazırlıyoruz. Bu zorlu bir süreçtir\" dedi. Putin, \"Suriye halkının kendi liderleri kendisi seçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için anayasa komitesi kurulmalıdır ve faaliyetlerine başlamalıdır. Bugün şu ya da bu şahsı görüşmedik. Bu yapıcı bir yaklaşım olmaz\" dedi.

Putin, \"Rusya, çeşitli provokasyonlara ilişkin Suriye hükümetini destekleme hakkını saklı tutuyor\" diye konuştu.

Putin, radikal grupların temizlenmesi için Türkiye ile ortak çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak, \"Kimlerin failler olduğunu ortaya çıkardıktan sonra Avrupa Birliği (AB) olarak Avrupa genelinde kendi ortak değerler zeminimizde gerekenlerin yapılacağını taahhüt etmek isterim\" dedi.

Macron, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğun\'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya ilişkin bir soru üzerine ise Almanya Başbakanı Angela Merkel\'le bu korkunç cinayeti ele aldıklarını belirtti.

Macron, \"Konuyla ilgili istihbarat paylaşımımız var. Tabii ki delillerin paylaşımı konusunda çok iyi bir işledikleri söz konusu. Türkiye\'nin şimdiye kadar ki seferberliği son derece önemli. Bir takım olgular söz konusu. Ama soruşturmanın sonuna kadar gitmesi gerekiyor, hem olguların aydınlatılması hem de sorumluların ortaya çıkarılması için. Bu konularla ilgili yaptırımların alınması gerekiyor. Bunların tutarlı ve tam olması gerekiyor. Bazı sektörlerle kısıtlı kalmaması gerekiyor bu yaptırımların. Bu yaptırımlar Avrupa düzeyinde alınacaktır. Her seferinde bir eş güdüm içinde Avrupa hareket etmektedir bu tür durumlarda\" şeklinde konuştu.

MACRON: KENDİ GELECEKLERİNİ TAYİN ETMEYE YÖNELİK ŞARTLARI OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

Macron, İdlib konusundaki soru üzerine, \"Suriye Devletinin yapısıyla ilgili olarak karar vermek bize düşmez ama Suriye halkının kendi geleceğini belirleyebilmesi için gerekli şartları ortaya koymakta biz yardımcı olabiliriz. Şimdi burada bize düşmüyor, Başer Esad\'ın iktidarda kalıp kalmamasına karar vermek. Takibi burada bir egemen hükümet var, buna saygı gösterilmesi gerekiyor ama bunun üzerinde uluslararası topluluğun baskısını göstererek. Çünkü Soçi\'de ne dedik, \'Uluslararası topluluk da bir söz hakkı var.\' dedik. \'Soçi\'de verilen kararlar doğrultusunda uluslararası topluluğun da söyleyeceği şeyler var.\' dedik. Önümüzdeki aylarda nitekim bu yönde hareket edeceğiz. Suriye halkının egemenliğine saygı göstereceğiz. Bunlardan biri yine Suriye\'deki rejim. Ama burada söylememiz gereken şey \'Bu rejimin artık tüm Suriyelileri temsil etmediği. Çünkü milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etti. Suriyeliler Ürdün\'e, Lübnan\'a, Almanya\'ya, Fransa\'ya sığındılar. Bu yüzden de bir anayasal çerçeve kurarak tüm Suriyelilerin oy vermeye ve kendi geleceklerini tayin etmeye yönelik şartları oluşturmamız gerekiyor. Bunu da yaparken bizim bir talebimiz var. Bu da bu halkın kendini özgür şekilde ifade etmesine yer vermek\" diye konuştu.

16- ÇATALCA\'DA TIR ALEV ALEV YANDI

Çatalca\'da tekstil malzemesi yüklü Bulgar plakalı TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çatalca\'da Karayolları Denetim İstasyonu önünde dün saat 22.45 sıralarında gerçekleşen yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken TIR\'da yüklü tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

17- BAYRAMPAŞA\'DA 3 KATLI İŞ HANINDA YANGIN

Bayrampaşa\'da akşam saatlerinde 3 katlı bir iş hanının en son katında başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan işyerindeki yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi\'nde akşam saat 19:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Denizci Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş hanının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. İş yerinden yükselen alevler daha sonra çatı kısmına da sirayet ettiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı 60. Yıl Caddesi\'ni araç geçişine kapattı. Bu sırada çevrede bulunan meraklı kalabalığın da cep telefonlarıyla çekim yapması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri çalışmasını sürdürürken, olay yerine gelen BEDAŞ görevlileri de önlem amaçlı elektriği kesti.

Sağlık görevlilerinin hazır beklediği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri tarafından kapanan yol tekrar araç geçişine açıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

18- ÇENGELKÖY\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

* Çengelköy\'de parkta yaşanan silahlı kavga sırasında bir kişiyi yaralayan saldırgan kebapçıya girerek çalışanları rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan gözaltına alındı.

Çengelköy\'de bir parkta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen saldırgan gözaltına alındı. Parkta yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, Üsküdar Çengelköy Güzeltepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı\'nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta toplanan iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEBAPÇIDA ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemli aldı. Diğer gruptan toplanan kişiler de saldırgana kebepçı önünüde tepki gösterdi. Bu sırada rehin alan şüpheli de havaya ateş açtı. Bir süre sonra saldırgan polis ekipleri tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü.

YARALININ DURUMU İYİ

Parkta yaşanan olayda yaralanan kişi ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri gruptaki kişileri sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri park ve otomobilde incelemesinin ardından kebapçı dükkana gelerek delil araştırması yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Kebapçı dükkanında çalışan bir kişi de içeride yaşanan anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüleri çeken çalışan o anları şöyle anlattı: \"Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir grup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda. Kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı\" diye konuştu.

19-AZİZ SANCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul\'da düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı\'nın ilk gününde, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Tıp alanında yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanları ödüllerini; TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca\'nın elinden aldı.

2018 Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödüllerine layık görülen isimler şöyle: Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Doç. Dr. Sinan Güven, Doç. Dr. Mehmet Kahraman, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker.

20- SULTANBEYLİ\'DE GECEKONDU YANGINI



Sultanbeyli de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mimarsinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi\'nde bir gecekondu dün saat 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki ailenin kaldığı gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede oturan vatandaşları panik yarattı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önemli alırken bir yandada gecekondu yangını izleyen meraklı kişileri çevreden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken bölgede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Herhangi can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin ve polisin soruşturması sürüyor.



