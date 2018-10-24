DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- SULTANGAZİ\'DE TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi\'deki Yürüyüş Dergisi\'ne operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi\'nde bulunan Yürüyüş Dergisi\'ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dergiye giren polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptı. Aramaların ardından bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekipleri ve TOMA aracından görüntü

-Önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detaylar

24.10.2018 - 06.46 Haber Kodu : 181024010

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2- İNCELEMESİ TAMAMLANAN DİPLOMATİK ARAÇ OTOPARKTAN ÇIKARILDI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Müslüm SARIYAR- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN-Hüseyin COŞKUN, İSTANBUL (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi\'deki otoparkta bırakılan diplomatik plakalı aracın incelemesi tamamlandı. 34 CC 1736 diplomatik plakalı araç dün saat 19.30 sırlarında otoparktan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, ellerinde malzemelerle çıkış yaparak bölgeden ayrıldı. Ardından, Türk ve Suudi heyet de otoparktan ayrıldı. İnceleme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürerken, araç içerisinde kişisel eşyalar ve malzemeler bulunan 2 bavul çıktı. Valizlerin içerisinde konsolosluk çalışanlarına ait olduğu ileri sürülen kıyafetler çıktığı belirtildi. Araç, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin otoparktan çıkması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin elindeki malzemeler

-Diplomatik plakalı aracın çıkış görüntüsü



23.10.2018 - 18.54 Haber Kodu : 181023204

23.10.2018 - 19.47 Haber Kodu : 181023219

23.10.2018 - 19.56 Haber Kodu : 181023222

23.10.2018 - 20.27 Haber Kodu : 181023223

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3- ARAÇTAKİ İNCELEMENİN FOTOĞRAFI

Müslüm SARIYAR / İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi\'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi. Valizlerde kişisel eşyalar ve kıyafetler bulunduğu belirtildi. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Ekiplerin otoparktaki çalışması sürerken, ekiplerin incelemesi sırasında çekilen fotoğraf ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Araçtaki incelemenin fotoğrafı

23.10.2018 - 19.40 Haber Kodu : 181023215

23.10.2018 - 19.44 Haber Kodu : 181023218

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4- TAKSİCİ MERDİVENLERDEN AŞAĞI UÇMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, merdivenleri yol zanneden taksici, aracıyla yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu. Taksi şoförü el frenini çekerek aracın merdivenlerden uçmasını engelledi. Çevreden yetişen vatandaşlar da taksiyi iple bağlayıp, tekerinin altına taş koyarak yardım etti.

Elmadağ İnönü Mahallesi\'nde, saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, müşteriyi bıraktıktan sonra Dolapdere yönüne gitmeye çalışan taksi sürücüsü, yol zannettiği merdivenlere yöneldi. Son anda merdivenleri fark eden sürücü, el frenini çekerek yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.

Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri yardıma koştu. Aracın aşağı düşmesine engel olmak için arka tekerleğin altına taş koyan vatandaşlar, daha sonra da taksiyi bir iple elektrik direğine bağladı. Taksi sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araç içinde çıkarıldıktan sonra itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm çabalarına rağmen taksiyi düştüğü yerden çıkaramadı. İtfaiye daha sonra aracı demir halatla sabitledi.

İtfaiyenin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, taksinin düştüğü yerden çıkarılması için vinç beklendiği öğrenildi.

AYNI YERDE 3\'ÜNCÜ KAZA

Taksicinin yardımına ilk koşan mahalle sakinlerinden Bilal Kösedağ, \"Burayı yol zannetmiş. Taksici \'el frenini çektim\' dedi bize. Takır takır araba gitti. Adam içinden inemiyordu. Hemen koştuk geldik. Bu üçüncü olay. Adamı kurtardık, sonra aracı direğe bağladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sokaktan detay görüntü

-Askıda kalan araçtan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Taksi sürücüsünden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Taksinin direğe ve itfaiye aracına ip ve halatla sabitlenmesi

-Genel ve yakın detaylar

-Bilal Kösedağ ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar



23.10.2018 - 22.38 Haber Kodu : 181023236